Битва за бабло: Как Бичелдей очистил карманы государства Когда Кызылский городской суд приговорил бывшего министра образования, а затем – зампреда правительства Каадыр-оола Бичелдея на три года условно за ущерб, нанесённый бюджету республики в сумме, превышающей 40 млн. рублей, многие не поверили в то, что известный политик, флаг местной националистической сепаратистской тусовки мог опуститься до банального воровства. Как-то не верилось, что Каадыр-оол Алексеевич решится разменять свой авторитет порядочного человека на некие финансовые преференции. Поначалу многие даже полагали, что публикация об этом в газете «РИСК» – просто «утка» ради подогревания интереса к оппозиционному изданию. Но время шло, а никаких опровержений от самого «героя» не поступало, хотя Бичелдей сразу после оглашения обвинительного приговора развернул бурную общественно-политическую деятельность, организовывая на базе государственного музея различные мероприятия. Но о том, как они с Кужугетом «скоммуниздили» столько денег, предназначенных для устройства спортивных площадок при школах республики, он до сих пор нигде не сказал ни слова. Своим поведением он как бы всем показывает, что на самом деле бюджетных денег не крал и всё, что о нём говорят – чистой воды навет недоброжелателей, недовольных его свободолюбием и «заботой о простом народе». А обвинительный приговор – всего лишь своего рода юридический казус. К тому же следователи до сих пор не реализовали сведения о передаче ему строительных материалов, так что обвинения в получении Бичелдеем взяток от строителей пока своего законного подтверждения не получили. Всё это, видимо, бодрит престарелого уголовника, давая ему надежду на сохранение своих позиций при премьере Кара-ооле. К тому же, что греха таить, на фоне других жуликов правительства Тувы Бичелдей смотрится как-то не очень ярко. Так, заурядный жулик с клеймом осуждённого за должностное преступление... И даже порой верится в то, что попал он в ту историю с кражей десятков миллионов, предназначенных для ребятишек, случайно, по незнанию и доверчивости. Но так ли это? Чтобы ответить на этот вопрос, предлагаю читателям ознакомиться с одним эпизодом государственной деятельности министра образования Тувы К.Бичелдея. Министерство финансов Тувы провело в мае 2013 года открытый аукцион на поставку учебно-лабораторного оборудования с максимальной начальной ценой контракта в 74 177 900 рублей. Согласно протоколу подведения итогов от 31.05.2013 года, заявки участников размещения заказа №1, №2, №3 признаны аукционной комиссией соответствующими требованиям, установленным аукционной документацией. По итогам аукциона наименьшее ценовое предложение представлено участником размещения заказа №1 (ООО «ЦИК») в размере 73 436 121 рублей, участник размещения заказа №2 (ООО «ДПИ-Проекты») – 73 807 010,5 рублей, участник размещения заказа №3 (ООО «Трейд М») – 74 177 899,99 рублей. Таким образом, победителем аукциона было признано ООО «ЦИК». Функции государственного заказчика по данному контракту были возложены на Министерство образования и науки РТ. 06.06.2013 г. оно направило победителю аукциона – ООО «ЦИК» – проект контракта для его подписания. Однако затем 25.06.2013г. оно вдруг отказалось от заключения госконтракта, обвинив ООО «ЦИК» в предоставлении недостоверных сведений о качестве поставляемого товара. И на следующий день 26.06.2013 года министр Бичелдей заключил государственный контракт №2013.107132 со вторым участником аукциона – ООО «ДПИ-Проекты», срочно перечислил ему 73 807 010,5 рублей, а тот оперативно исполнил контракт, поставив учебно-лабораторное оборудование согласно товарной накладной от 27.06.2013 года №360. Оперативность, с которой министр Бичелдей и директор ООО «ДПИ-Проекты» «состряпали» дело, говорит о подозрительной слаженности их действий, в которых, судя по всему, все роли были расписаны и согласованы заранее. И пусть никого не смущает сравнительно небольшая разница в цене победителя аукциона (ООО «ЦИК») и занявшего второе место «ООО «ДПИ-Проекты» – менее полумиллиона. Дело тут не в этом, хотя и полмиллиона государственных средств – средства немалые. Но главное в следующем. Этот факт отчётливо показывает, как министр правительства РТ относится к Закону, к принятым решениям и, вообще, к государственным ресурсам. Действует по принципу: я – министр! Что хочу, то и ворочу! Впрочем, ООО «ЦИК» оказалось «крепким орешком». Оно обратилось в антимонопольное ведомство с заявлением о нарушении Министерством образования и науки конкурсных процедур при заключении госконтракта. И УФАС по РТ возбудило дело и в его рамках провело расследование. Тут-то и выяснилось, что все нарушения министра Бичелдея имеют определенную последовательность и очень смахивают на действия, подпадающие под ст.159 УК РФ (мошенничество). Выше уже упоминалось, что «ООО «ДПИ-Проекты» и Минобраз умудрились за один день заключить договор, поставить, а затем и оплатить товар. Очень спешили, чтобы победитель аукциона ООО «ЦИК» не «испортил им игру». А он им всё равно её испортил. УФАС 10.07.2013 года признал действия министра Бичелдея нарушающими антимонопольное законодательство в пользу коммерческой структуры. Бичелдей это решение обжаловал в Арбитражный суд. В рамках арбитражного дела №А69-2408/2013 получил отказ. Обжаловал его в апелляционном и кассационном порядке – безрезультатно. Как выяснил суд, товар, предложенный победителем аукциона ООО «ЦИК», соответствовал условиям аукциона. Более того, выяснилось, что Минобраз сначала заключил госконтракт с участником, проигравшим аукцион, а уже после этого начал собирать документы, доказавшие бы, что интерактивные доски, которые собирался поставить министерству победитель – бракованные. Но и это ещё не всё. Выяснилось, что участник аукциона ООО «ДПИ-Проекты», которому Бичелдей незаконно отдал подряд на поставку оборудования, аффилирован с министерством, и интересы министерства и подрядчика представляют одни и те же юристы. Что же до сравнительно небольшой разницы в стоимости госконтракта, то тут следует отметить, что сам контракт – достаточно солидный – более 73 млн. рублей. В то время, как из пояснений сторон по арбитражному делу №А69-2408/2013 следует, что стоимость приобретения данного оборудования у изготовителя составляет около 58 млн. рублей, из чего можно прийти к выводу, что маржа по данному госконтракту составляет (73–58) порядка 15 млн. рублей. Вероятно, министр Бичелдей и хозяева ООО «ДПИ-Проекты» за эту маржу и «боролись». О том, как они поделили эти 15 млн. рублей, история умалчивает. Однако совершенно очевидно, что Бичелдей не за здорово живёшь ввязался в эту историю и грубо нарушил действующее законодательство при заключении госконтракта не с победителем аукциона, а с проигравшим его, за что государство к тому же заплатило почти полмиллиона бюджетных рублей. Может быть, кто-то усомнится в сказанном и подумает, что я наговариваю на честнягу Бичелдея, без оснований порочу честное имя выдающегося политика тувинской современности и правую руку председателя правительства Тувы Ш.Кара-оола. Чтобы ни у кого не возникало никаких сомнений относительно этого уголовника-проходимца, приведу фрагменты из официального документа – Решения УФАС по РТ по делу №05-13-01/30-17-13 от 24 марта 2015 года о нарушении Министерством образования и науки РТ антимонопольного законодательства при реализации госконтракта на поставку школьного оборудования. Документа, с которым К.Бичелдей был вынужден согласиться и после выхода которого его попросили освободить министерское кресло. Данное дело было возбуждено УФАС по РТ по заявлению «ООО «ЦИК» о возможных нарушениях антимонопольного законодательства Министерством образования и науки РТ, в части необоснованного отказа от заключения государственного контракта по итогам открытого аукциона». Как выяснила комиссия, ею был «установлен факт обращения Министерства образования и науки РТ в ООО «ДПИ-Проекты» с просьбой оказать содействие по проверке заявки участника размещения заказа ООО «ЦИК». То есть, министерство обратилось к одному из претендентов на победу в аукционе для проверки аукционной документации его конкурента. Такие действия «содержали признаки нарушения ст.16 Закона о защите конкуренции». В связи с этим была «проведена проверка в отношении ООО «ДПИ-Проекты» по месту его регистрации силами УФАС по Московской области». Комиссия установила, что «согласно протокола проведения открытого аукциона в электронной форме от 30.05.2013 года наименьшее ценовое предложение представлено участником размещения заказа №1 (ООО «ЦИК») в размере 73 436 121 рублей, участник размещения заказа №2 (ООО «ДПИ-Проекты») – 73 807 010,5 рублей, участник размещения заказа №3 (ООО «Трейд М») – 74 177 899,99 рублей». Однако «Министерство образования и науки Республики Тыва отказалось от заключения государственного контракта с ООО «ЦИК» в связи с предоставлением недостоверных сведений», после чего был «заключён государственный контракт №2013.107132 со вторым участником аукциона – ООО «ДПИ-Проекты», который согласно товарной накладной от 27.06.2013 года №360 осуществил поставку учебно-лабораторного оборудования». Хотя «у государственного заказчика – Министерства образования и науки Республики Тыва, ни до составления протокола отказа от заключения государственного контракта, ни до момента заключения государственного контракта не имелось доказательств, указывающих на предоставление ООО «ЦИК» недостоверных сведений». «Материалами дела подтверждено, что заявка ООО «ЦИК» признана полностью соответствующей требованиям Закона о размещении заказов и аукционной документации, в связи с чем, она была признана победителем открытого аукциона в электронной форме №0312200002413000406». «Материалами дела №05-13-01/30-17-13 подтверждается, что интерактивная доска RoverScan RB007 обеспечивает распознавание 4 касаний одновременно». Таким образом, было установлено, что никаких законных оснований для отказа в заключении госконтракта с ООО «ЦИК» у министерства не было. А заключение госконтракта с участником аукциона ООО «ДПИ-Проекты» было заведомо незаконным и нанесло бюджету РТ существенный ущерб. Это вне всякого сомнения, поскольку «законность и обоснованность решения Комиссии Тывинского УФАС России по жалобе ООО «ЦИК» подтверждена вступившими в законную силу судебными актами по делу №А69-2408/2013». При этом установлено, что «в ходе рассмотрения жалобы интересы Министерства образования и науки Республики Тыва представляла Королева И.Н. на основании доверенности от 03.07.2013 года, выданной Министерством образования и науки Республики Тыва», хотя ранее «указанное лицо (Королева И.Н.) также представляла интересы ООО «ДПИ-Проекты» в судебных делах №А56-33188/2013, №А40-166436/2013, №А40-39016/2013, №А40-36220/2013». Таким образом, очевидно, что министерство и претендент на госконтракт пользовались одним общим юристом и имели общие цели, что противоречит принципу здоровой конкуренции. Более того, «осмотр письменных доказательств проводился нотариусом города Москвы на основании письменного заявления Вороновой Марии Александровны, результаты которых явились впоследствии основанием для отказа Министерством образования и науки РТ от заключения госконтракта с ООО «ЦИК». Таким образом, представитель фирмы-конкурента ООО «ДПИ-Проекты» Королева И.Н. ещё до заключения госконтракта заодно представляла и интересы Министерства, что категорически запрещено законом. Это подтверждается и «доверенностью, выданной Министерством образования и науки РТ 07.05.2013 года, согласно которой оно доверяет Вороновой Марии Александровне (паспорт серии 4510 №4****1) право представления интересов Министерства образования и науки РТ». Аффилированность связей руководства министерства образования и ООО «ДПИ-Проекты» также подтверждается сведениями «следователя по особо важным делам СКР по РТ Кияйкина Ю.М. от 07.03.2014 года №202-32-13/2-7096» о том, что «должностное лицо Министерства образования и науки РТ в целях установления достоверности сведений, представленных в первой части заявки победителя открытого аукциона в электронной форме №0312200002413000406 (ООО «ЦИК») обратилось к участнику размещения заказа №2 (ООО «ДПИ-Проекты». Кроме того, «15.01.2014 года дознавателем УФСБ по РТ составлен протокол опроса министра образования и науки Республики Тыва Бичелдей К.А., согласно которому у него имелась информация о том, что победителем открытого аукциона в электронной форме №0312200002413000406 (ООО «ЦИК») представлены недостоверные сведения в отношении предлагаемого к поставке товара, в связи с чем, министр образования и науки Республики Тыва Бичелдей К.А. обратился к руководству ООО «ДПИ-Проекты» (второй участник размещения заказа) для оказания юридической помощи». А те в свою очередь выделили Бичелдею «двух юристов Королеву и Воронова, которые провели проверку интернет страницы ООО «Ровербук» о технических характеристиках товаров». В общем, следственным путём было установлено, что министр образования Бичелдей, не имеющий никаких законных оснований для отказа ООО «ЦИК» в заключении госконтракта, дабы не допустить до исполнения контракта победителя аукциона, обратился к его конкуренту по аукциону и попросил юридическую помощь. Те, в свою очередь, выделили Бичелдею для прикрытия его противозаконных действий двух юристов – Воронову и Королёву. А они, естественно, с помощью прикормленного нотариуса состряпали документ, согласно которому ООО «ЦИК» якобы намеревался продать в Туву товар ненадлежащего качества. При этом следует иметь в виду, что «Из п.7 ст.4 Закона о защите конкуренции во взаимосвязи с положениями Закона о размещении заказов, предусматривающего в том числе запрет на осуществление переговоров между заказчиком и участником торгов следует, что самостоятельные действия хозяйствующего субъекта при участии в торгах не подразумевают оказание одним из участников торгов, фактически являющегося конкурентном другому, услуг направленных на сбор доказательств, необходимых для принятия заказчиком решения о соответствии (несоответствии) заявки участника конкурента требованиям законодательства о размещении заказов, тем самым, ущемляя интересы иных хозяйствующих субъектов, осуществляющих свою деятельность на том же рынке». Бичелдей не мог не знать, что «ООО «ДПИ-Проекты» и ООО «ЦИК» являются конкурентами за право заключения контракта», однако после получения этой «филькиной грамоты» «принял решение об отказе от заключения государственного контракта по итогам открытого аукциона с ООО «ЦИК» и контракт был заключён со вторым участником размещения заказа – ООО «ДПИ-Проекты». При этом УФАС отмечает, что министерством не было представлено «документов, подтверждающих проведение аналогичной проверки в отношении и других участников открытого аукциона». УФАС отметил, что «Закон о размещении заказов прямо запрещает какие-либо переговоры с участниками размещения заказов». «Указанный запрет направлен на достижение целей развития добросовестной конкуренции». «Нарушение запрета на какие-либо переговоры между заказчиком и участниками торгов в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в открытом аукционе в электронной форме и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений может иметь своим последствием признание недействительными торгов по иску заинтересованного лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации», однако, он был грубо нарушен лично министром Бичелдеем. Более того, министр образования при замене стороны госконтракта превысил свои должностные полномочия и грубо нарушил норму законодательства, которой «отбор участников аукциона отнесён к исключительной компетенции аукционной комиссии заказчика или уполномоченного органа». В итоге, УФАС пришла к выводу о том, что «между заказчиком и ООО «ДПИ-Проекты», являющегося участником аукциона, было достигнуто соглашение и осуществлены согласованные действия, результатом которых должно было быть устранение от заключения контракта победителя аукциона ООО «ЦИК» с целью заключения контракта в соответствие с Законом о размещении заказов с участником аукциона, сделавшим второе по выгодности предложение, а именно ООО «ДПИ-Проекты». В результате чего министерство было признано нарушителем антимонопольного законодательства. А дальше что? Пока Арбитражные суды, УФАС, следователи СКР и дознаватели ФСБ проводили свои действия и выносили решения, госконтракт был реализован. Республика потеряла почти полмиллиона денег, ООО «ДПИ-Проекты» и Бичелдей, скорее всего, получили, о чём договаривались заранее. А о том, что эта сделка была запланирована ими заранее, говорит хотя бы тот факт, что московской фирме для поставки оборудования в Туву понадобился всего один (!) день. Конечно, привезти это в далёкую республику откуда-нибудь за сутки невозможно. Скорее всего, ещё до проведения аукциона условия сделки между Бичелдеем и руководством поставщика были согласованы, и товар уже давно находился в Кызыле. В связи с этим странно, что ни ФСБ, ни СКР, проводившие проверки, установив факты, так и не возбудили уголовного дела в отношении Бичелдея и дали ему спокойно перейти на другую работу. Неужели и тут сговор? Я ещё вернусь к этой теме. Кондрат Пчёлкин

