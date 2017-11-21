    Перекрёсток мнений

Аноним, 15-11-2017 #1[ru]

Ушли с хорошей пенсией и льготами, забыли Абрамову А.А., старую телку, которая доделывала свои и сына дела!

Аноним, 15-11-2017 #3[ru]

А за что Аясу Оюну дали министра? Он разве хоть раз засудил Конвиза? Или теперь будет с ним бороться силами всего министерства юстиции?

Аноним, 15-11-2017 #4[com]

Кара-оол подбирает кадры по принципу: украл, построил коттедж – суд. Никакой честный работник там никогда не появится. А Фалалеев, видно, струсил воровать.

Аноним, 15-11-2017 #5[ru]

В Туве много подростков, которые отсидели по малолетке, живут в нищенских условиях, пусть каждый министр и правоохранитель – судья, прокурор, тюремщики и т.п. возьмет по одному пацану или девушке на поруки, и помогает, чем может – так делает Кадыров! Кстати, Кадыров усыновил несколько детей! Министры и правоохранители меньше трехсот тысяч в месяц не получают, так что флаг всем в руки!

Аноним, 15-11-2017 #6[com]

Думаете, если Фалалеева поменяли «на новенького», они перестанут воровать? Да они туда пришли для того, чтобы красть!

Аноним, 15-11-2017 #10[ru]

Если никто не читает, чего тогда так задергались правительственные антинародные господа? Спокойно, не надо так нервничать! Лучше нищим детям зимние вещи купите и уголь!

Аноним, 15-11-2017 #11[ru]

Про это ворье можно писать бесконечно.

Аноним, 15-11-2017 #12[ru]

В Кызыле 16 умышленных поджогов, каждый день горят частные дома, делать хорошие печки не на что, погиб один ребенок при пожаре! Успехов на министерских должностях – может и народу что-то достанется!

Аноним, 16-11-2017 #13[ru]

Кадыров усыновил детей? Наоборот, у него там гарем, и эти девушки все от него рожают каждый год.

Аноним, 16-11-2017 #15[ru]

Хоть русского поставь, хоть китайца – ничего не изменится, если народ не осознает свою ответственность за СВОЮ землю! Кара-оол – наместник, смотрящий в рот своему Старшему, и плюющий на народ – не люди его выбрали и поставили на эту должность. Так же будет с любым другим наместником, каким бы хорошим он не был.

Аноним, 16-11-2017 #16[ru]

Там Дамба-Хуурак что-то про криминал пишет. Сам был прокурором республики. 11 лет в команде Кара-оола ведущую роль играет. Почти весь состав Правительства состоит из бывших силовиков. А криминал, «Кара-Шериг», так и зверствует.

У них целая система, иерархии. Практически жизнь всех жителей Тувы в руках. Власти Тувы и криминал в партнёрстве. Выборы на территории республики, Единая Россия без помощи криминальных авторитетов не проводят. Семейный бизнес Главы, сбор дикорастущей конопли и спиртосодержащий фальсификат. Спикер парламента курирует игровые автоматы и азартные игры. Главный смотрящий по азартным играм, единоросс, директор Каа-Хемской психо-невралгии, Вандам с супругой тупо снимают пенсии больных детей и делятся с братом Главы. Особо приближённый Кара-оола, Диинмей, причастен воровству денег со строительных объектах по переселению. Кара-Шериг и криминальная власть-угроза Тувы.

Без серьёзного вмешательства Федерального центра не обойтись. Слишком тесно связана, деятельность Кара-оола с криминалом. Он в зависимости, без участия «авторитетов» народом управлять не сможет.

Аноним, 17-11-2017 #17[ru]

Не могу купить уголь, что делать? Ну почему он такой дорогой?

Аноним, 17-11-2017 #21[ru]

Прокурору Боровкову теперь будет не до преступности в Туве. Ему бы самому отмыться от соучастия в убийстве и работе на красноярскую мафию.

Аноним, 17-11-2017 #22[ru]

Боровков – ставленник Старшого. Это ведь Старшой представитель красноярской мафии. Тесть у него был самым главным трестовиком времен СССР по краю. Оттуда и поднялся наш военнокомандующий.

Аноним, 18-11-2017 #23[com]

Пусть работники органов возьмут под опеку несовершеннолетних хулиганов. Учителям делают наставниками или сельских депутатов заставляют им помочь едой и одеждой. А им самим есть нечего и своих детей кормить

Аноним, 15-11-2017 #1[ru]

По сифилису на первом месте, а про презервативы не надо рассказывать. Чудаки на букву М. Осталось дождаться первого места по эпидемии спида!

Дмитрий_Гудков, 15-11-2017 #2[com]

Все, Дума приняла в основном, втором чтении, поправку о СМИ-иноагентах. Толстой: «это никак не повлияет на свободу слова в нашей стране». Ну да, мертвые не потеют. Законодательный процесс идет, не приходя в сознание.

Аноним, 15-11-2017 #3[ru]

Респрироднадзор, видимо, та государственная структура, которую ещё не купил ЛУНСИН. Экологи Карлика вопят: «Ну купите и нас!!! Мы защитим Лунсин от природы родного края!»

Аноним, 16-11-2017 #4[ru]

Толку-то от этих штрафов Лунсину... Они только Карликам взятки на несколько порядков выше дают, чтоб те не мешали уничтожать природу. Но зато люди после такого «наказания» обрадуются и успокоятся на некоторое время. Если что – еще на несколько тысяч штраф выпишут. Типа работают же.

Аноним, 17-11-2017 #6[ru]

В Роспотребнадзоре фиксируют вспышку сифилиса в регионах Сибири... Мы всегда были впереди планеты всей по туберкулезу и сифилису... Нет половой культуры у НАШИХ жителей, ОНИ не знают про гигиену половых органов, и чему удивляться то, а презервативы надо бесплатно раздавать, начиная со школы.

Аноним, 15-11-2017 #1[ru]

Зачет, про министра энергетики, который назвал инновационным гидродвигатель. А детей жалко.

Аноним, 16-11-2017 #2[ru]

У детей в результате такой «инновационной» деятельности развивается любопытство и тяга к знаниям. Пусть даже пока они «изобретают» велосипед. Но зато сами. Когда подрастут – у них будет багаж знаний для реальных открытий и изобретений. Другой вопрос, что на обычном детском образовательном процессе наши чиновники пытаются создать пиар своей деятельности. В детство что ли совсем впали?

Аноним, 16-11-2017 #3[ru]

Принцип работы водяной мельницы описан в учебнике, так что «тяга к знаниям» у детей не развивается – происходит простой копипаст. Скорее всего, учитель им предложил взять эту тему. Все уже давно изобретено, нужно только поискать. А про чиновников согласен.

Аноним, 15-11-2017 #1[ru]

Мень М. против Шойгу С. не пойдет, хотя что-то делать надо, народ до того злой – дальше некуда!

Аноним, 15-11-2017 #2[com]

Давно пора поднять эту муть наверх. Заврались, зажрались и заворовались. Ни земли получить под строительство, ни разрешения на строительство, ни кредита – ничего!

Аноним, 15-11-2017 #3[com]

Пусть проверят специалисты, как у нас тут дела. Может, мэра Ховалыга посадят?

Аноним, 15-11-2017 #4[com]

Двух министров строительства судят – и третьего посадят!

Аноним, 15-11-2017 #5[ru]

4й, не дождётесь – вон как Бичелдей условным сроком «отскочил»!

Аноним, 15-11-2017 #6[ru]

Судьи продажные – пацану за кражу мобильника два года строгача, а Бичелдею и другим – ни хрена! Прокурор республики чего смотрит и куда?

Аноним, 16-11-2017 #8[ru]

Мень – мелкая сошка на фоне Шойгу. Надо писать Кадырову! Тем более у него тут бизнес-интересы через чеченца Байсарова. Рамзан Ахматович пришлет пару крепких парней, они побеседуют с Карликами – сразу все решится. А Карлики даже публично извинятся перед народом за свое воровство.

Аноним, 16-11-2017 #9[ru]

Целых 2 дома стоят в Спутнике недостроенные по программе сейсмика. Один строил Асланян карманный арменин Кара-оола. Вместе строили еще бизнес инкубатор. Другой – Шевер Игита. Деньги растащили. А дома так и остались недостроенные.

Аноним, 16-11-2017 #1[ru]

Кстати говоря, хороший способ для оппозиции подать в суд на отмену выборов Кара-оола. Просто посчитать количество выступлений и публикаций в предвыборный период, рекламные баннеры, количество задействованных людей – и сравнить с официальных бюджетом.

Аноним, 16-11-2017 #1[ru]

Марков лижет Карлика. Как пацан бегает перед ним. Стыдно за тебя. Целый полковник. Позорище. Где твой Военкомат? Почему молчишь, как воды в рот набрал? Пиши докладные! Заявление в МО! В Военную прокуратуру! За всю свою историю так ничего и не создал.

Аноним, 15-11-2017 #1[com]

Все, кто наверху – все воруют. Иначе им эти должности просто не нужны. И Кара-оол, и Даваа, и Бичелдей и Кок – все они одним миром мазаны. А крышует их – Шайтан.

Аноним, 15-11-2017 #2[com]

Если бы не Шайтан, они бы так откровенно не воровали.

Аноним, 15-11-2017 #3[com]

Да Шайтан и сам-то, наверное, жулик ещё тот. Посмотрите, сколько уголовных дел по Минобороны. Воруют почище, чем при Сердюкове. А он что, не в курсе?

Аноним, 15-11-2017 #4[com]

Да Сердюков против нашего Шайтана – щенок! Этот ворует так, что дух захватывает!

Аноним, 15-11-2017 #5[ru]

Сердюков и Васильева молодцы – показали правосудие России, право только для богатых, суды – для электората!

Аноним, 15-11-2017 #7[ru]

Ком №3 Браво!!! Массовик-затейник генерал Си Рожа, победитель мух и тополиного пуха, на фоне нового министра обороны Украины взбледнутый какой-то.

Аноним, 16-11-2017 #8[ru]

Ублюдочное правительство Карлика, тьфу.

Аноним, 16-11-2017 #9[ru]

Где здесь русский дух? Где здесь Русью пахнет? Государственное автономное учреждение «Центр русской культуры» республики Тыва, учредителем которого является Агентство по делам национальностей Республики Тыва, где директором была Лапшакова Вера Николаевна, необходимо называть ЦЕНТР СЛАВЯНСКИХ И ХРИСТИАНСКИХ НАРОДОВ, а не только русских. В Туве и другие народности живут, которые уезжают из Тувы, а Вы Где здесь русский дух? Где здесь Русью пахнет?

Аноним, 16-11-2017 #11[ru]

6, 10 – о том, что Кара-оол создал правительство «пауков в банке». Жрут всё, что видят. Даже друг друга. И других задач у них нет. Ослабнет Кара-оол – сожрут и его, не поморщившись. Такой вот «кадровый гений» – сумел собрать в одном месте такое количество себе подобных.

Аноним, 16-11-2017 #12[ru]

Всё верно. Воруют все. Правый берег реки Енисея. Военный городок. Военкомат. Президентское училище. УСК СУБУДЕЙ. Это всё прожекты. Воровство денег. Карлик, глядя на него, на старшего, дербанит тощий бюджет Тувы. Даже инвалидные пенсии больных детей, не зазорно снимать с карточек... Главные врачи, директора школ, бухгалтера ведомств, министры, вице-премьеры, Все воруют. Торгуют шмурдяком. В особо крупном размере налажен наркотрафик. Особый почёт у Карлика, криминальные авторитеты, убийцы. Чиновники оторвались от земли. Живут Лайками.

Аноним, 17-11-2017 #14[ru]

Карлик, прежде чем продавать тайгу китайцам, сначала сруби свое священное и отмоленное дерево в тайге Уш-Моруке и продавай китайцам. Вся тайга Тувы не дает покоя Карлику, так и хочется все подряд продавать Туву и продавать. А потом будут тысячами срать в унитазы, шопить в Китае, недвижимость покупать за миллиарды, в автоматы спускать миллионы.

Аноним, 18-11-2017 #18[ru]

Аноним №15 не знает, почему вредную тувинку читают. Якобы информация у нее необъективная, а все читают. На самом деле с информацией все в порядке, все правильно про жуликов и воров, а анонимы, подобные ему, должны читать Центр Азии у Антуфьевой и Тувинскую правду.