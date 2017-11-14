Политконсалтинг за 0 рублей

«Голос» обвинил 8 новых губернаторов в фэйковых финансовых отчетах и требует отменить итоги выборов в регионах

Движение в защиту прав избирателей «Голос» выпустил аналитический доклад о финансовой прозрачности услуг политических консультантов на выборах высших должностных лиц субъектов РФ в сентябре этого года. В докладе (есть в распоряжении NT) приводятся финансовые отчеты победивших кандидатов, из которых видно, что из 13 новоизбранных глав регионов лишь пятеро показали расходы на оплату консультационных услуг, остальные восемь победивших кандидатов поставили в соответствующей строке нули. Согласно законодательству о выборах, если кандидат израсходовал более чем 10% от предельного размера средств избирательного фонда, то суд может отменить результаты выборов.

В своем докладе «Голос» предполагает, что нежелание показывать расходы в том случае, когда такая возможность есть, может быть обусловлена тем, что услуги были оплачены из других средств, в том числе бюджетных. Докладчики напоминают, что некоторые из лиц, работавших на прошедших выборах, уже подозревались обществом в использовании подобных схем, что делает подозрения экспертов еще более правдоподобными.

Как отмечают эксперты, «Голос» уже неоднократно обращал внимание на проблему с прозрачностью финансирования услуг политтехнологов. Так, в 2016 году расходы на оплату политических консультантов не нашли своего отражения в финансовых отчетах сразу нескольких избранных глав регионов, например Рамзана Кадырова (Чечня), Шолбана Кара-оола (Тыва), Сергея Морозова (Ульяновская область). Уже в этом году в СМИ попали признания одного из политконсультантов (Александра Георгиева), согласно которым практически вся оплата его услуг происходила не из средств избирательных фондов.

На сей раз претензии предъявляются к главе Бурятии Алексею Цыденову, главе республики Марий Эл Александру Евстифееву, губернатору Пермского края Максиму Решетникову, губернатору Калининградской области Антону Алиханову, губернатору Новгородской области Андрею Никитину, губернатору Рязанской области Николаю Любимову, главам Свердловской и Томской областей Евгению Куйвашеву и Сергею Жвачкину.

По мнению политолога Аббаса Галлямова, ситуация всегда была такой: «На протяжении всей истории России избирательные кампании финансировались в значительной степени помимо официального бюджета. В последние годы, при кураторе внутренней политики Вячеславе Володине, ситуация в общем-то начала меняться в лучшую сторону: стали увеличивать размеры официальных избирательных фондов. Сейчас все больше предвыборных мероприятий финансируются официально из избирательного фонда».

Как заявляет сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц, движение попросит прокуратуру проверить финансирование этих кампаний и, если подозрения подтвердятся, будет добиваться отмены результатов выборов в суде.

Но вряд ли «Голос» добьется чего-то в суде, скептически относится к перспективам иска Галлямов.

Автор доклада Станислав Андрейчук сказал NT, что эта ситуация — «отдельный сюжет гораздо более широкой проблемы». Он отметил, что на разных уровнях выборов доля «теневого» финансирования колеблется от 20% до 90%, а расходы на политтехнологов это одна из тех статей, которая всегда была «теневой», поскольку расходы эти весьма велики.

Ольга Французова

«The New Times»