За выборы без фальсификаций!

Аноним (гость) 16-03-2018 12:45:42 #30 [com] Единственное, что умеет Кара-оол - это "рисовать" выборы. А другое с него и не спрашивают. 0 Аноним (гость) 16-03-2018 11:45:33 #29 [com] При советской власти с голосованием тоже был порядок. Закончилось плачевно. 0 Аноним (гость) 16-03-2018 10:11:07 #28 [com] В Кызыле на 5 избирательных участках поставят электронные урны. Посмотрим, какую явку Фортуна «нарисует» на этих участках и как она будет выглядеть на фоне других участков. 0 Националист (гость) 16-03-2018 06:36:39 #27 [ru] Аноним #26, Еще не вечер.

Следите в Твиттере (если конечно он у вас есть) 0 Аноним (гость) 16-03-2018 06:00:46 #26 [ru] Националист (гость) 15-03-2018 12:30:39 № #22 [ru] 16 марта 2018 года наступило. Где предвыборный «подарок»? 0 Аноним (гость) 16-03-2018 02:57:03 #25 [ru] Председатели ЦИК и ТИК не беспокоятся, люди натасканные и проверенные годами и веками, знают что делать если что. 0 Националист (гость) 15-03-2018 18:54:27 #24 [ru] Глава ЦИК: россияне могут "посылать" тех, кто принуждает их голосовать



Граждане России имеют право не принимать участие в выборах и "посылать подальше" тех, кто принуждает их голосовать. Об этом в четверг заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на встрече с представителями Алексея Навального, посвященной наблюдению за выборами и нарушениями в ходе предвыборной кампании. www.svoboda.org



Что за этим стоит? Они вспомнили про федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации»? Или ее подчиненные уже "подготовились"? 0 Националист (гость) 15-03-2018 13:44:13 #23 [ru] «Никто не вправе оказывать воздействие…»



Статья 2 федерального закона «О выборах Президента Российской Федерации» гласит:



«Участие гражданина Российской Федерации в выборах Президента Российской Федерации является свободным и добровольным.



Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах Президента Российской Федерации, а также препятствовать его свободному волеизъявлению".



Подробнее mbk.sobchakprotivvseh.ru +1 Националист (гость) 15-03-2018 12:30:39 #22 [ru] «Мы готовим Путину предвыборный «подарок» и преподнесем его ему 16-го марта» Леонид Невзлин, который в России был заочно приговорен к пожизненному заключению, на той же встрече рассказал о неком расследовании, которое уже в эту пятницу «потрясёт» Кремль и весь мир.

Твиттер: Евдокимов Валентин@evdok9



К комменту #21 источник в Твиттере Alexey Kovalev@Alexey__Kovalev 0 Националист (гость) 15-03-2018 12:17:34 #21 [ru] К выборам мобилизуют в качестве "международных наблюдателей" всяких проходимцев из карликовых ультраправых партий, которые за мелкий прайс 19 марта скажут на прессухе где-нибудь в "России сегодня", что всё прошло суперчестно? Вот смотрите, как это происходит



Запомните этот твит, как говорится: 19 марта на лентах ТАСС, России сегодня и тд выйдет новость: "Европейские наблюдатели подтвердили, что президентские выборы в России прошли честно". Эти новости будут цитировать некий "Европейский совет по демократии и правам человека":



Что такое "Европейский совет по демократии и правам человека"? Выглядит солидно, на сайте красуется здание Европарламента. Но ни к Европарламенту, ни к Совету Европы, ни к другим официальным органам эта странная организация не имеет никакого отношения.



При этом на сайте нет никаких ни имён, ни контактов, местами вообще красуется рыба. Потому что этот "совет" на самом деле один человек, Януш Недзвецкий, член польской правой партии Zmiana, чей лидер Матеуш Пискорский был арестован за шпионаж в пользу России.



Разумеется, этот Недзвецкий не вылазит со страниц российских госСМИ, где рассказывает, как всё ужасно на Украине и прекрасно в России. Такие вот независимые международные наблюдатели.



Да, а курирует это всё кто? То есть координирует, оплачивает проезд и проживание в России (из средств фонда "Русский мир", чтоб не придрались, что из государственного бюджета) и так далее? Правильно, председатель комитета Думы по международным делам Леонид Слуцкий!



Источник 0