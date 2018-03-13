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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 10, 13 марта / Уголовники будут проводить выборы Президента страны?
   
 
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№10, 13 марта 2018 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Уголовники будут проводить выборы Президента страны?

Как такое возможно, что человек, имеющий судимость, занимает должность в МУП Овюрского района, да еще и председатель участковой избирательной комиссии?

Теперь обо всем по порядку.

В 2017 году вступил в законную силу приговор Овюрского районного суда в отношении гражданки О. (данные имеются в редакции), виновной в совершении преступления, предусмотренного ст.159 УК РФ. Проще говоря, осудили за воровство.

Так вот, мало того, что ее не отстранили от занимаемой должности, она продолжает работать Врио бухгалтером МУП «Чалааты» (хотя управление исполнения наказаний должны контролировать этот вопрос), теперь еще ее фамилия красуется на сайте избирательной комиссии Республики Тыва (www.tyva.vybory.izbirkom.ru, территориальная избирательная комиссия Овюрского района), и не где-то там, а в качестве председателя!

На основании ч.3 ст.47 УК РФ, граждане РФ, имеющие судимость, по закону не имеют права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных полномочий в муниципальных и государственных учреждениях, органах государственной власти и местного самоуправления. В том числе на основании ст.29 ФЗ от 12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» уважаемая О., совершившая общественно опасное преступление, не должна допускаться до организации и проведения «выборных» мероприятий.

Вопрос: куда смотрит и о чем думает руководство муниципалитета и избирательной комиссии РТ? Наверняка эти вопросы согласовывались с должностными лицами, ответственными в нашей республике за выборы... Или для наших жителей и руководителей Уголовный Кодекс РФ и ФЗ – не указ??

Если в преддверии выборов в Республике творится такое, о чем тогда вообще можно говорить?? Наверное, кое-кому стоит с этим разобраться...

Без подписи.

(прочитано 573 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7207.html
+6

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<< Комментарии к статье (Всего: 3) >>
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Аноним (гость) 16-03-2018 12:29:33   #3 [com]
Вы что думаете, такое положение только в Овюре? Наивные люди…
 
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Аноним (гость) 16-03-2018 10:36:45   #2 [com]
Почти все, кто работает в избирательных комиссиях специально отобранное жульё. Так что такой выбор не случайность, а закономерность.
 
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Аноним (гость) 14-03-2018 09:03:26   #1 [ru]
Я вот тоже вчера на работе папку формировал, а там приказ Улюкаева (тоже известный уголовник РФ). Так что абсолютно нечему удивляться! А то что уголовница в УИКе, на выборах в которых заранее все предрешено, можно вообще не замечать... Так что все нормально. едем дальше!
 
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