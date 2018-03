A- | A | A+ 12pt №10, 13 марта 2018 года. О главном начистоту

Маленький сорванец с большим пирогом Вот думаю, а придёт время – как будем люстрацию проводить? Нас, тувинцев, всего ничего – триста тысяч наберётся, нет ли? Но без люстрации, однако, никак не обойтись. Ладно, кто не знает, объясняю популярно про люстрацию. Это такой как бы процесс, когда приходит совсем новая власть, по сути новая, а не какая-то там ротация кадров из числа педросни, так вот, когда придёт новая власть и надо набрать новых честных судей, прокуроров, министров... Короче, новых государственных служащих – это люстрация и есть. А бывших – вон! За ворота! Кого в тюрьму, кого на пенсию! Всех до единого! Мне тут говорят, мол, ага, размечталась – люстрацию ей подавай... А я по-другому и не согласна, потому что нынешние, то есть караооловские чиновники с министрами, депутатами и судьями совсем гнилые, а которые так и гнойные вовсе. Потому всех их под корень – и набирать новых! Мне тут опять подковырки, мол, тувинцев маловато – откуда людские ресурсы наберёшь? А я им в ответ, да из-за границы выпишем грамотных и честных. Вон, в Израиле-то много умных – не пересчитать. Территорию этого государства на карте не видать, а оно весь мир кормит картошкой, помидорами качественными и экологически натуральными, не то что ваш Китай! Еврей у тувинца красть не будет. Ему зачем? Ему будет сам эксперимент интересен. Помните, у Шойгу был закадычный друг генерал Квашнин? Ну, тот самый генерал, который в Овюрском районе Тувы сильно хотел яблоки с ананасами выращивать? Ой, да тогда Шойгу по всей Туве с этим генералом рассекал, а тувинцы еле-еле успевали лапшу с ушей стряхивать. Ну, вспомнили? Так вот, мы завезём таких евреев, которые без словесной лапши обойдутся. И не только в Овюре, но и в Монгун-Тайге начнут выращивать мандарины с апельсинами. Смогли же они в знойных пустынях каждую капельку влаги пустить на дело и устроить цветущий оазис! И в Туве смогут. Сами мы, скажу вам честно, работать уже не умеем. Воровать и красть – это пожалуйста! Тырить и крысятничать – просто милое дело! Грабить и убивать – да легко! Резать и насиловать – плёвое дело! Топорами головы рубить – да запросто! И, самое главное, делаем мы это, прикрываясь красивыми словами! Кто у нас самый главный по красивым словам, а? Кто у нас любит без запинки выговаривать сложносочинённые слова типа «мультипликативный эффект»? Знаете, сколько он тренировался перед зеркалом, чтобы на одном дыхании без запинки произносить эту фразу? Он же думает, что мы ему огромную зарплату платим из наших карманов только за то, чтобы он без запинки произносил слова «мультипликативный» и «патриотический». Он – я про Кара-оола говорю – эти два слова без устали катает у себя во рту, как халву, от которой у всех тувинцев горечь с желчью образовались. Как только начнёт про патриотизм и про любовь к народу, я уже знаю – видимо, что-то стырить нацелился. Боже мой, сколько было красивых слов о бедном тувинском народе, которому нужна работа, чтобы детей кормить, что Тува – жемчужина планеты Земля, куда стремятся все иностранцы, чтобы обалдеть от красоты неописуемой, а потому надо создать мультипликативный эффект из тувинского патриотизма в виде туристической привлекательности? Вслед за Кара-оолом запели, заверещали и засвистели все его чиновники про развитие туризма и тувинскую патриотическую уникальность. А я же не верю Кара-оолу, я же точно знаю, на какие он деньги глаз положил. И что вы думаете? Так оно и вышло! Как только Правительство России утвердило федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации», а 29 августа 2013 года в приказе №260-ПР-13 прописало, что российское правительство будет помогать своим федеральным бюджетом тем, кто начнёт развивать туризм, началось. Нет, если бы Кара-оол просто бы упоминал в своих речах туризм, то я бы и не подумала ничего такого криминального. Но он же к туризму приплетал ещё и патриотизм, а это же явный знак, это сигнал – федеральные деньги собрались тырить! Ну, как словом, так и делом – уже 29 октября 2013 года тувинское правительство своим Постановлением №630 утвердило аналогичную федеральной государственную программу «Развитие культуры и туризма Республики Тыва на 2014-2020 годы». Уж пусть не обижается Глава Тувы Шолбан Кара-оол, но у него же ментальность мелкого лавочника. Он же развитие туризма видит через призму купи-продай, сосчитай мелочь – и в кубышку. Вот и придумал он за казённый счёт построить гостинично-развлекательный комплекс в Кызыле – вот вам и весь туризм. Это получается, что крутые иностранные туристы, объездившие весь мир от Тибета до Антарктиды, в Туве будут сидеть в здании под номером 63 по улице Кочетова и развлекаться в 60 номерах гостиницы, «... в числе которых предположительно будут 1 сюит, 5 аппартаментов, 24 люксов, 3 студий...», три штуки кинозалов, фитнесс-залы, плавательный бассейн, SPA-процедуры, фудкорты и т.д., и т.п. Половины слов я не знаю, но так написано в этом бизнес-проекте, который больше подходит для интимных встреч, чем для заядлых туристов. В 2014 году патриотические речи Кара-оола просто зашкаливали – нашу Туву и её прекрасных жителей должны узнать во всём мире, мы лучшие, мы такие-сякие, у нас певцы-горловики, у нас нетронутая красота в тайге..., бла-бла то, бла-бла сё, а сам взял, как сказали очень компетентные люди, да и типа того как бы приватизировал из государственной казны 50 миллионов на этот самый гостинично-развлекательный комплекс по улице Кочетова, дом 63, что возле Арбитражного суда напротив городского ЗАГСа в самом центре города. Ой, да понятное дело, все эти компетентные источники, которые говорят, что этот гостиничный комплекс якобы принадлежит лично Кара-оолу, хоть и записан на его дружка Доржу, все они боятся называть свои имена. Вот, мол, когда снимут с должности Кара-оола, тогда мы смело ему в глаза плюнем – гад ты такой и сякой, а пока мы боимся, потому что его покрывает сам Шойгу. Не знаю, может, их так напугали слухи о том, что братья чёрные вместе с Колбас-оолом сжигали людей живьём в кочегарке мясокомбината? Ну, да речь сейчас о том, что этот гостиничный комплекс, получается, в частном владении, а деньги на его строительство – федеральные. То есть, отписаны они на государственную программу, а не на частную! Короче, государственное учреждение «Госстройзаказ» как бы провёл аукцион, чтобы ООО «НСК-Град» некоего Пережегина получило более 50 миллионов на строительство семиэтажного здания с цокольным этажом с общей площадью не менее 5 000 квадратных метров. Ну, понятно теперь про тувинские патриотизм и воровство? У русских литература действительно великая! Ещё Евграфыч как-то правильно сказал: «Что-то заговорили о патриотизме. Наверное, опять проворовались». Евграфович – это Михаил Салтыков-Щедрин. Он ещё сказал: «Есть «сорванцы», которые говорят «государство», а думают – «бесплатный пирог». Тут тувинскую поправочку к Салтыкову-Щедрину надо бы сделать. Тувинский «сорванец» слова о патриотизме начинает говорить загодя, до того, как учуял «бесплатный пирог» в виде федерального и местного бюджета, который складывает в свой ненасытный карман. А тем, кто мне не верит, могу напомнить совсем свежий пример с идеей Кара-оола развивать общественный транспорт в Кызыле. Город задыхается в переполненных маршрутках – этих реактивных гробах на колёсах. Каждый молится, садясь в Газель-маршрутку, добраться живым в пункт назначения. И вот Кара-оол и вся его свиристящая свита вдруг в один голос с чего-то запели про патриотические чувства к бедному тувинскому народу, испытывающему в Кызыле смертельно-транспортные неудобства. Выписали в лизинг 40 автобусов, и цену за проезд назначили 15 рублей. Было же 10 рублей, говорю я кондуктору, вы же раньше возили людей, ещё до того, как мэрия города закупила дополнительно 40 автобусов? У кондукторши от злости расширились зрачки и гневно затрепыхали ноздри: скажите спасибо кара-карлику, эти автобусы – его частная собственность, он и установил такую цену. И теперь из каждых 15 рублей за поездку пятёрка перепадает в его карман. Вот вам, уважаемые читатели, иллюстрации по поводу будущей люстрации. Но без конфискации и национализации, я думаю, люстрация не даст настоящего мультипликативного эффекта. Очень вредная тувинка (прочитано 836 раз) http://risk-inform.ru/article_7211.html +20

Аноним (гость) 16-03-2018 12:00:30 #5 [com] И не только прокуратура. Вы думаете, почему замминистра Макаров задержался в Туве, когда Наркодурь ликвидировали? А вам не кажется, что он "крышует" наркобизнес семьи Кара-оолов? Просто, наверное, находится у них на содержании и тупо служит. 0 Аноним (гость) 16-03-2018 11:13:43 #4 [com] В Кызыле десятки земельных участков зарезервированы под Карликов. Просто прокуратура наша (Санчай) спит и мышей не ловит. Работает только по заказу. 0 Аноним (гость) 16-03-2018 10:40:58 #3 [com] У Карлика выработана методика – если есть федеральная программа, то нужно в неё влезть, чтобы профинансировать собственный проект. И это не только общественный транспорт и гостиница на ул. Кочетова. Гостиница по ул. Интернациональной – то же самое. Нужно проверить, откуда взялся миллиард на эту стройку, и всё встанет на свои места. Вор должен сидеть в тюрьме! 0 Аноним (гость) 16-03-2018 03:04:15 #2 [ru] Дагестану повезло перед выборами немного почистили, когда до Тувы доберутся народ уже перемрет от нищеты, зато можно поздравить тюремщиков, судей и прокуроров со значительным ростом заработной платы на горе людском.

Полицейско-тюремная путинская доктрина с усилением военной стратегии уничтожит все до конца. Алкоголик Ельцин хоть был понятен, приватизацию под американским чутким руководством провел в России и оставил нам наследника Путина - сколько уже поколений россиян уничтожено и сгнили в тюрьмах, Гулаг отдыхает. +2 Аноним (гость) 14-03-2018 16:27:30 #1 [ru] Если проверить все гостиницы и турбазы по Туве, то в прокуратуре прибавилось бы генералов, но команды фас не было, мы же не в Дагестане. +3 Остальные материалы номера 10: Свежий анекдот

