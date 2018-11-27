Налоговики Тувы: Всё, что соберём – своруем!

На минувшей неделе произошли два события, ставшие причиной для пересудов. И оба связаны с Кызылским городским судом. Первое состоит в том, что тувинская фемида наконец-то отважилась официально признать Главу Республики Тыва Шолбана Кара-оола отъявленным лжецом и наглым подлецом. К такому выводу можно прийти из оправдательного приговора в отношении известной в Туве журналистки Аллы Донгур-оол, вынесенного 23 ноября 2018 года. Уголовное дело было возбуждено в отношении неё продажными полицаями по заявлению Шолбана Кара-оола, в котором он утверждал, что, не калечил, будучи пьяным, в 2006 году охранника боулинг-клуба Иванова. И информация об этом, распространённая А. Донгур-оол по радио, является клеветой. Суд установил, что факт имел место быть, и журналистка сообщила правду. Из чего следует, что Глава республики Шолбан Кара-оол – всё-таки отъявленный лжец и наглый негодяй. А дознаватель Хэ из горотдела полиции, состряпавшая это заказное дело, – сволочь и мерзкая тварь. Впрочем, как и и.о. зам.начальника УМВД г. Кызыла Санчат и зампрокурора города Ямбиль, не глядя утвердившие липовое обвинительное заключение.

Но об этом я расскажу в другой раз. А сейчас подробно остановлюсь на другом, не менее громком, уголовном деле, по которому Кызылский городской суд отправил в СИЗО трёх работников Госналогслужбы во главе с её начальником Вероникой Суге-Маадыр и её мужа – представителя председателя правительства Тувы в Каа-Хемском кожууне – Анатолия Суге-Маадыра. Все они обвиняются в создании преступного сообщества и мошенничестве. Работали по простой схеме – возвращали налог на добавленную стоимость (НДС) «своим» предприятиям. Только деньги перечисляли не им, а на счёт ООО «ДОБРОСТРОЙРЕМОНТ», владельцем которого является муж начальника республиканской налоговой службы А.Суге-Маадыр. А уж затем супружеская пара использовала деньги по собственному усмотрению.

Только за счёт ООО «Восток» Суге-Маадыру было перечислено более 31 млн. рублей, на которые была куплена квартира в Москве. Её они официально оформили на имя своей дочери, обучающейся в Москве в финансовом университете при Правительстве РФ. При этом Суге-Маадыру не пришлось даже деньги обналичивать – купил квартиру перечислением. В этом плане важно даже не то, СКОЛЬКО денег банда Суге-Маадыр украла, хотя предварительная сумма похищенного зашкаливает за 100 млн. рублей, и У КОГО, хотя уже сейчас известно, что большая часть этих предприятий имеет непосредственное отношение к Главе республики Ш.Кара-оолу. Важнее то, КАК они воровали деньги – открыто, нагло, явно, даже не заметая следов.

Следствие полагает, что мошенники из Госналогслужбы орудовали около трёх лет. Действовали не только через городское управление налоговой службы, но и, как минимум, – через МРИ №2 и №3, в которых В.Суге-Маадыр трудилась до перехода в республиканскую службу. 31 млн. рублей, на воровстве которых их документально поймали, были украдены с участием ООО «Восток». При этом владелец и директор предприятия С.Уюсов, как минимум, был в курсе махинаций. Следствием установлено, что директор ООО «ДОБРОСТРОЙРЕМОНТ» уведомлял Уюсова письмом, в котором сообщал, что у предприятия имеется переплата 31 млн. рублей по налогам, которую он предлагает для взаимозачёта с ООО «Восток». Сейчас С.Уюсов по делу проходит свидетелем, и заявления о признании его потерпевшим писать отказывается. Так что велика вероятность, что его статус очень скоро может измениться. Пока его спасает только то, что заявление в налоговую службу о возврате НДС было сфальсифицировано работниками ФНС.

Но Уюсов в такой ситуации не одинок. Жулики действовали с размахом. Таких предприятий, с помощью которых банда воровала, пока известно три – ООО «Восток», ООО «Тувинская Горнорудная компания» и ООО «Межегейуголь». Так что сумма может со 100 млн. рублей вырасти до 300 млн. рублей. Впрочем, как и число участников воровства – с 5 до 30 человек.

Хотя, честно говоря, главным в этом деле являются не похищенная сумма и не количество чиновников, вовлечённых в мошенничество. Очень интересна интрига возбуждения уголовного дела и действия серьёзных чиновников вокруг Госналогслужбы.

Начнём с того, что начальник республиканской налоговой службы В.Суге-Маадыр, как только узнала о том, какие документы в ФНС изъяты, понеслась за защитой не куда-нибудь, а прямо к Главе правительства Ш.Кара-оолу. А тот тут же поехал к руководителю УФСБ Владимиру Щуровскому. Знающие люди полагают, что цель визита состояла в том, чтобы убедить руководителя УФСБ пресечь активность оперативников и прекратить расследование. В связи с этим спецслужбы проверяют на соответствие действительности сведений о предложении оплаты услуг квартирой в Москве и 10 млн. рублей наличными. Пока сообщений, подтверждающих или опровергающих это, не имеется. В связи с этим комментировать разговор больших начальников нет смысла. Впрочем, если в ближайшие месяц-два Щуровского не отправят на пенсию, можно будет считать, что подобного разговора не было. Внезапный краткосрочный вызов Кара-оола в Москву многие связывают именно с ситуацией по переговорам с Щуровским. А наличие в самолёте рядом с Кара-оолом его друга-бизнесмена Р.Доржу с пухлым чемоданом, который тот не выпускал из рук, может указывать на желание разрешить проблему финансовым путём... Но в любом случае знающие люди полагают, что украсть из бюджета от 100 до 300 млн. рублей без участия в деле Кара-оола вряд ли было возможно. Не случайно в правительстве гуляет поговорка о том, что «Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром».

Впрочем, быстрое возвращение Кара-оола домой и его совсем не победный вид говорят о том, что переговоры оказались трудными и желаемого результата не дали. А продолжение арестов участников аферы (в пятницу был арестован и пустившийся было со страху в бега муж начальницы налоговой представитель Ш.Кара-оола в Каа-Хемском кожууне Анатолий Суге-Маадыр) косвенно указывает на то, что замять дело, вышедшее на новый уровень, уже не удастся.

Уголовное дело только-только разматывается, и у следственной группы СУ СКР по РТ с оперативниками ФСБ впереди много работы. Но уже сейчас прорабатывается версия идеолога махинаций с налогами брата Главы республики Юры Кара-оола, министра финансов РТ Достая с участием племянницы Ш.Кара-оола и дочерью Ю.Кара-оола Татьяной. Также следователям предстоит выяснить роль бывшего бухгалтера Кара-оола, бывшего министра финансов РФ и уже уволенного министра по госзакупкам РТ Килижекова. По одной из версий, он через посредника без ведома Кара-оола предложил В.Суге-Маадыр за 6 млн. рублей услуги по улаживанию ситуации. А та сначала согласилась, а затем засомневалась: что так дёшево? 6 млн. как-то не корреспондируется с 10 млн. и квартирой в Москве... И она решила посоветоваться с Шолбаном Кара-оолом. Тот, говорят, был взбешён наглостью своего министра и со скандалом отправил его в отставку, публично заклеймив «предателем». Таким образом, сделка не состоялась.

И теперь Вероника Самбууевна Суге-Маадыр, как и её подчинённые и муж, на два месяца определены в СИЗО, где, по всей видимости, пробудут до суда в одиночных камерах. Но В.Суге-Маадыр, похоже, пока ещё не осознаёт серьёзности ситуации, в которую они попали. Она наняла трёх защитников и пока не даёт показаний. Видимо, очень надеется на помощь влиятельных друзей – на Кара-оола и Шойгу, в своё время пролоббировавших у министра финансов РФ А. Кудрина её назначение на должность главного мытаря Тувы. А вот начальница МРИ ФНС РФ Шораана Кимовна Донгак, уже ни на кого не рассчитывает и, плача, взахлёб даёт показания.

А теперь я позволю себе вспомнить историю взаимоотношений Главы республики Шолбана Кара-оола с руководителями Госналогслужбы в Туве. Когда он вступил в должность, главным налоговиком работал присланный из Москвы Д.Кастырин. Первым испытательным заданием для него стало указание провести налоговые проверки в отношении конкурентов брата Юры, торгующих водкой. Однако Кастырин провёл проверку в отношении ВСЕХ торговцев водкой в Туве и нашёл нарушения, от которых в первую очередь стало плохо Кара-оолу. Этим он вызвал неподдельный гнев начальника. С того времени и начались «тёрки» между правительством и Госналогслужбой. Дело дошло до того, что ФНС насчитала мясокомбинату «Урянхай» более 114 млн. укрытых от налогообложения доходов, в связи с чем перед первым заместителем главы правительства Шолбан-оолом Иргитом возникла перспектива уголовного преследования.

Простить Кастырину этого Кара-оол не мог, и он официально обратился к руководителю СУ СКР по РТ Чудаан-оолу (в настоящее время уволен со службы и работает заместителем Кара-оола) с письмом, в котором просил привлечь Кастырина и его работников к уголовной ответственности. Дело действительно было возбуждено, и расследуется оно уже восемь лет. Правда, в уголовном деле отсутствуют место и время совершённого преступления, а также способ хищения. Нет ни похищенных денег, ни купленных на них квартир, как в случае с Суге-Маадыр. Нет ничего, что указывало бы на них, как на преступников. Суть его в том, что работники Госналогслужбы Тувы якобы хотели украсть на возврате НДС 150 млн. рублей. Фактически оказалось, что русских Д.Кастырина, Ю.Кавалерова, А.Кулиш, А.Рослякова и А.Иванова судят за то, что совершили тувинцы В.Суге-Маадыр и К.

Гримасой жизни является то, что, как только привезли в СИЗО арестованных налоговиков, их бывших коллег тут же выпустили на волю.

Но вернёмся к ФНС. Вместо Кастырина Кара-оолу удалось поставить во главе ФНС своего человека – Валентину Кандан. По её распоряжению первым делом пересчитали недоимку «Урянхая» и снизили её более чем в тысячу (!) раз до уровня, обеспечивающего безопасность Иргита от уголовного дела. Об этом сообщала газета «РИСК». В связи с этой публикацией Кандан долго и безуспешно за счёт ФНС судилась с газетой, но дело проиграла. Когда об этом узнали в Минфине России, с ней просто не продлили контракт.

Затем Кара-оол с помощью Шойгу пристроил в кресло главного республиканского мытаря своего нового кандидата – Веронику Суге-Маадыр. При таких высоких покровителях она уже ничего не боялась. Поэтому, наверное, и решилась в ФНС республики сколотить преступное сообщество для воровства НДС. Но сделала она это нагло и примитивно.

Воровство НДС – это лишь малая часть преступной деятельности. Думается, следователям не составит труда вычислить, кому из своих подчинённых Суге-Маадыр выписывала огромные, в сотни тысяч, премиальные, львиную часть которых они после получения в кассе ей возвращали. Следствием назначена комплексная проверка уплаты налогов аффилированных с Кара-оолом предприятий – от ООО «Восток» до ИП Р. Доржу, включая «ТГРК», «Межегейуголь» и других. Вполне может оказаться, что они незаконно освобождались от уплаты части налогов взамен невыплаченных им сумм возврата НДС. Вот тогда-то и встанет вопрос о привлечении к уголовной ответственности уже руководителей этих предприятий.

Так что это уголовное дело за №11802930009007187 может стать детонатором смены власти в республике. Как известно, администрация президента уже планомерно меняет персональный состав руководителей силовых структур республики. В Туве сменили прокурора, министра внутренних дел, главного следователя и руководителя службы исполнения наказаний. Пока не тронули руководителя УФСБ Щуровского, главного пристава Достая и их бездействующего куратора главного федерального инспектора Вавилихина, при попустительстве которого ФНС республики была превращена в орган административного давления на неугодных правительству русских предпринимателей и их бизнес с целью выдавливания русских из республики. Думается, что это уголовное дело ускорит процесс ротации в республике.

Влияние нашего замечательного земляка Сергея Шойгу на решения, принимаемые по Туве администрацией президента, заметно ослабло и, скорее всего, будет ослабевать и далее, как это уже произошло в соседней Хакасии. Умение организовывать отдых Путина, по всей видимости, перестаёт быть для Шойгу индульгенцией по отношению к его ставленникам в регионах. Россия находится в сложном положении. Виной тому не только международные санкции, но и повсеместное воровство бюджетных средств, наглядный пример которого показала налоговая служба в Туве. И у Президента В.Путина нет другого выхода, как в условиях финансового кризиса наводить в регионах порядок. В такой ситуации региональное жульё уже никакой шойгу от тюрьмы не спасёт. А уж тем более – Кара-оол, по которому, похоже, тюрьма давно плачет.

Я ещё не раз вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин