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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 23, 18 июня / Почему мусор так токсичен?
   
 
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№23, 18 июня 2019 года.

Почему мусор так токсичен?

Почему мусор так токсичен?

Слово «нечистота», имеющее одновременно физический («мусор») и метафизический («грех») смыслы, подходит нам в данном случае идеальным образом. Нечистоту производят все, но потом ее собирают и сваливают в огромные кучи, где она начинает смердеть под окнами многих. Так они расплачиваются за общий грех. Как обычно, богатые перекладывают свои грехи на бедных – мусор вывозят из центра на окраину. Но мы не будем акцентироваться на этом и примешивать примитивный марксизм к нашим духовным изысканиям.

Общеизвестно, что мусор – это один из важнейших факторов цивилизации. Чтобы нарисовать картину, нужен художник. Чтобы построить памятник архитектуры – архитектор. Но вот проложить улицу уже сложнее. Помимо всего прочего нужно устойчивое градостроительное законодательство. А чтобы наладить вывоз из города мусора, необходимо согласие всего общества, которое договорится если не сортировать его, то, по крайней мере, аккуратно складывать в урны. К этому нужно прибавить также эффективную работу всей системы местного самоуправления, которое организует уборку, транспортировку и хранение отходов.

Всё было бы не так сложно, если бы мусор не был очень коррупционноёмким. Но дело в том, что объёмы мусора сложно объективно измерить. А факт его уборки невозможно точно проконтролировать. Поэтому у муниципальных властей часто возникает мучительное желание погреть на мусоре руки. Муниципальные власти и подрядчики, в чьи обязанности входят вопросы утилизации мусора, для преодоления жажды незаконной наживы должны постоянно находить в себе нечеловеческие силы для преодоления разного рода искушений. Поэтому наладить нормальную систему обращения с отходами под силу только высокоорганизованным обществам, где есть порядок, законность, стремление к чистоте.

Но если рассмотреть проблему мусора в Кызыле, то становится очевидным, что порядок с обращением бытовых отходов конфликтует с желанием погреть на мусоре нечистые руки. Как известно, Главой республики у нас трудится вот уже 13 год Шолбан Валерьевич Кара-оол. Директором МУП «Благоустройство» и мэром г. Кызыла – его племянники. И мусорная проблема – это их общий семейный бизнес. А когда родственники берутся за совместный бизнес, оплачиваемый государством, жди неминуемой беды. Воровать будут непременно.

Тут главная препона воровству – разрыв семейной цепочки движения финансовых бюджетных средств. И это произошло, когда конкурс на утилизацию мусора выиграло не имеющее никакого отношения к семье Кара-оола ООО «СТ-ТБО» из Красноярска. Произошло самое страшное, что могло произойти – разорвались семейные цепочки движения денег. Украсть их стало невозможно.

При этом нужно иметь в виду, что в нашем случае мусор помимо своей сущности цивилизационного маркера приобрёл ещё и духовный смысл. Ни ущемление политических свобод, ни рост цен, ни имущественное расслоение, ни что-либо другое так не провоцирует граждан на акции протеста так, как это делает мусор. Потому что мусор – это скверна одних, переложенная на других. Кара-оол дал отмашку, и все участники мусорной эпопеи пришли в движение. Вассалы правительства начали разрывать с красноярцами все договорённости и соглашения. Как сейчас выяснилось – незаконно. Но административный ресурс не останавливается. Власти готовы утопить республику в мусоре, но не отдать деньги за его утилизацию чужакам. С улиц города проблема перешла в суды, где красноярцы методично, раз за разом, ставят тувинские власти в неудобную позу.

А тут пришло сообщение, что Шолбан Кара-оол подсуетился и пробил для своего племянника строительство в Кызыле полигона бытовых отходов. Хорошо это или плохо?

Год назад все с интересом наблюдали за событиями в подмосковном Волоколамске, где местные жители бунтовали против свалки, после того, как её газами отравились более 50 детей. Потом похожие конфликты случились в других городах. Тогда московские власти договорились о вывозе своего мусора по железным дорогам в отдалённые регионы. Местные власти согласовали строительство полигона для приема столичных отходов у станции Шиес. Временно проблема была снята. Однако следом по области прокатились небывалые митинги протеста, в которых приняли участие десятки тысяч человек.

А проблема в том, что такой полигон – это вообще не решение проблемы с мусором. Просто мусор будет портить экологию в другом месте, и отравлять жизнь другим людям. И всё. На самом деле для решения этой проблемы нужен мусороперерабатывающий завод. Тот самый, что должны строить красноярцы. И пока власти Тувы не поймут бесперспективность борьбы за мусор, пока они не умерят собственные аппетиты, в Туве не начнётся строительство мусороперерабатывающего завода. А мы по-прежнему будем утопать в этом мусоре.

Такова цена строптивости и алчности Шолбана Кара-оола.

Редакция

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 http://risk-inform.ru/article_8063.html
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