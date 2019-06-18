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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 23, 18 июня / Перекрёсток мнений
   
 
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№23, 18 июня 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Юморист, 12-06-2019 #1[ru]

В отличие от жены футболиста, губернатора могут еще и посадить! Так что советую Кара-оолу подумать о переходе на более безопасное амплуа. Тем более подходящий звездный «папик» на примете имеется – даже искать нового не придется.

Выборы в Туве: кто даст бой партии жуликов и воров?

Аноним, 12-06-2019 #3[ru]

А автору ничем не угодишь! Пессимизм уже настолько въелся, что уже ничем не помочь!

Аноним, 12-06-2019 #7[ru]

Использовать бренд ЛДПР на выборах – так себе идея. Но за неимением лучшего, хоть так. Главное, чтобы Жириновский не продал всех оптом Кара-оолу. Посмотрим, кого зарегистрируют в качестве кандидатов.

Аноним, 12-06-2019 #12[ru]

До выборов ещё не скоро, а вы каждый раз только об этом и пишете

Аноним, 13-06-2019 #14[ru]

12-му – выборы уже идут, караооловская хунта уже подготовила бюллетени в пользу педросов! В ТИК и УИК те же дедушки и старухи-процентщицы. Мы все пойдем голосовать хоть за папу Римского – сколько можно терпеть караоолов и его продажных правоохранителей?! В настоящее время у него работают почти все бывшие следователи, прокуроры, оперативники и судьи. А сколько еще работает действующих оперативников, полицейских, следователей, прокуроров и судей, которые должны работать и защищать интересы народа, а не бандитов?!

Эрмак, 13-06-2019 #15[ru]

Будут ли выборы в Туве? Вряд ли. Будет ВИДИМОСТЬ. И пока Путо дает надежду Кара-оолу, верить в то, что Тува станет развиваться – просто глупо. Так что пока в РФ есть ПУТО, надеяться на то, что РФ избежит судьбы СССР, а до этого – Российской Империи, «православной», что РФ избежит судьбы Византийской империи, могут только уроды «образованные». С «высшим «образованием».

Аноним, 13-06-2019 #19[ru]

Почему Даваа-Самбуу Эва опять вернулась в Правительство?

Аноним, 13-06-2019 #20[ru]

Интересно, а если Шойгу попросит Жириновского не вмешиваться (ну и поделится с ним каким-нибудь многомиллиардным грантом на военно-патриотическую деятельность) – выборы в Туве состоятся?

Аноним, 14-06-2019 #32[ru]

Совсем с ума сошли со своими выборами, что только не придумают!

Аноним, 15-06-2019 #34[ru]

Это мафиозный клан караоолов, превративший свой народ в стаю шакалов, где главный лозунг взят у западных украинских сепаратистов – следи за своими и своими соседями. Нищета народа и обогащение всех, кто у чиновничьей кормушки, заставил многих пойти за еврейскую партию. Действующие оперативники и полицейские, следователи и прокуроры, работающие на банду Кара-оола, тоже будут отвечать перед законом и перед своим народом.

Аноним, 15-06-2019 #35[ru]

Клановая политика караоолов привела к гибели людей в Ильинке – ежегодно меняются председатели администрации Каа-Хемского кожууна из числа гаишников, ментов и т.д. В итоге районом руководят люди, не заинтересованные в улучшении жизни простых людей и не владеющие опытом и ситуацией в районе.

Аноним, 15-06-2019 #37[ru]

В Тыве только один нормальный руководитель, который может заняться развитием – Оюн, а остальные – так себе. Отстоять за народ и интересы народа может только Оюн. Желаем удачи и здоровья, победы!

Аноним, 15-06-2019 #38[ru]

Оюн, это которого поимели Кара-оол с Чудан-оолом и который ездил на бронированной машине за 22 млн. руб.?

Коротко

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Правильно, что Байсарова поставили на счетчик! Скорее бы железную дорогу начал строить!

Аноним, 12-06-2019 #2[ru]

Какая разница сельхозпроизводители купили «Чедер» или нет! Главное, что курорт восстановят.

Аноним, 12-06-2019 #3[ru]

«На «Суперджете» от Кызыла до Москвы» – учитывая, сколько раз в месяц летает Кара-оол в Москву, у нас резко возрастают шансы на досрочную смену губернатора...

Аноним, 12-06-2019 #4[ru]

Дай-то Бог!

Аноним, 13-06-2019 #5[ru]

Анониму 2, вот именно, что восстанавливать курорт планируют за счет бюджета. Считай, за мой счет и за счет моего соседа, а не за ваш, проклятых подлиз – чашпа. Сколько помню, то собирают деньги с бюджетников на строительство статуи Будды, то на буддийский храм. А строек как нет, так и нет. Ни Будды, ни Храма. Так и с Чедером, вновь деньги украдут – и с концами

Аноним, 13-06-2019 #6[ru]

Чедер – замечательное место для отдыха и оздоровления! Отдыхал там в 2012 году (последний год его функционирования). Такое место не должно пустовать, должно приносить людям здоровье и дарить радость от отдыха. Интересно только узнать, один человек мне говорил, что вроде как сточными водами курорта загубили озеро, уничтожив в нем популяцию рачков-артемий.

Аноним, 13-06-2019 #7[ru]

Байсаров, наверное, уже сам не рад, что влез сюда. Денег ему никто не даст, поэтому придется срочно за бесценок избавляться от всей тувинской собственности, лишь бы не прогореть еще больше.

Обзор прессы

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Каждый глава региона обязан указывать, что делать муниципальным властям, иначе какой это глава?

Аноним, 12-06-2019 #2[ru]

Хоть Ларису Шойгу не трогайте! Опытная и мудрая женщина! И я согласен с ее высказыванием.

Аноним, 13-06-2019 #5[ru]

1й аноним, почитай хотя бы Конституцию! Муниципалитеты не входят в органы госвласти и не подчиняются им. По закону глава любой деревни может смело посылать любого губернатора или президента на хрен! И ничего ему за это не будет. Главное – чтобы была поддержка населения той деревни. А у нас привыкли жить как в феодализме – где есть один царь, куча его наместников и на земле копошатся бесправные рабы...

Аноним, 14-06-2019 #7[ru]

5-му – рабов все больше, это точно. Всем плевать как выживает народ. Правоохранители снюхались с Карликами и живут с ними по бандитским законам.

Когда прокуратура Кызыла начнёт работать?

Аноним, 13-06-2019 #1[ru]

Прокурор вроде бы должен защищать Закон, а на деле – ему бы сначала подучить эти самые законы.

Угроза эпидемии туберкулёза в Туране?

Аноним, 12-06-2019 #3[ru]

Все туберкулезники уже не помещаются в одном здании в Кызыле – пора открывать отделения во всех районах? Хорошие итоги правления Кара-оола...

Почему Счётная палата Тувы не реагирует на чиновную коррупцию?

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Счетную палату составляет сброд из этих же чиновников. И подчиняется счетная палата мафии Карлика и Шайтана.

Аноним, 12-06-2019 #3[ru]

Купили два самолёта для авиаперелетов населения, какая это коррупция? Коррупция, это когда покупают самолеты для себя! А тут для аэропорта, для населения...

Аноним, 13-06-2019 #7[ru]

Это надо Кудрину запрос делать, чтобы он разобрался с местным отделением.

Аноним, 14-06-2019 #8[ru]

После землетрясения Счетная палата Тывы писала людям отписки, сказать правду боятся. Гринев, Щуровский сбежали из Тувы, а по-хорошему должны сидеть в колонии строгого и особого режима.

Негодяи, руки прочь от журналиста!

Ройзман, 13-06-2019 #8[ru]

Запомните, сбыт наркотиков – это любое отчуждение: продал, подарил, отдал за долг, угостил – нет разницы, это сбыт. Подкинул – железный сбыт. И в случае подброса наркотиков сотрудниками полиции это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт, в данном случае – в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ст. 228.1 ч.4 пункты а, б, г.) от 10 до 20 лет лишения свободы.

Эрмак, 14-06-2019 #9[ru]

Согласен с Вами на все 100%! Аноним номер 8. Откуда взяли эту наркоту те, кто подкидывал ее журналисту? Фактически ОНИ не только «СБЫТЧИКИ», а Использовали ее в корыстных целях. Где Они ее ВЗЯЛИ? Как сами утверждают, что «в особо крупном размере».

Эрмак, 15-06-2019 #11[ru]

...Только идиоты не понимают, что Туву, как республику разваливают не агенты Китая, или США, а прокуроры, ФСБшники, полиция. Сравните, сколько милиционеров было в Туве до момента ее присоединения к СССР. И их тогда не называли МУСОРАМИ, и сколько сейчас?

Тувинская «элита» снова прославила республику

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Какая зарплата у этого сотрудника угрозыска – на таких джипах ездить надо воровать и брать взятки, вытаскивать нужных людей и сажать невиновных пацанов.

Аноним, 12-06-2019 #2[ru]

На первом фото автомобиль Мерседес G500 сотрудника ФСБ.

Аноним, 12-06-2019 #3[ru]

Сегодня в Кызыле видел подобный кортеж – неслись на безумной скорости по Калинина, высунувшись по пояс из окна и непрерывно сигналя. Хороший пример показали наши даргалары – теперь все так будут делать. А чо? Ведь никого не наказали, значит можно!

Аноним, 13-06-2019 #4[ru]

Сотрудник ФСБ любит дорогие машины и дорогую жизнь, на кого только работает этот чекист, а?

Аноним, 13-06-2019 #5[ru]

Обыкновенное хамство! Плевать, на каких они ездят, сколько у них денег... Нельзя столь неуважительно относится к окружающим людям! Это обязательно отразится на их карме!!! Они кичатся, типа крутые и жизнь удалась... И даже не могут понять, что кроме омерзения никаких чувств у нормальных людей не вызывают.

Кто в Туве на самом деле устанавливает тарифы?

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Сколько уже можно про это СТ-ТБО! Если честно, неважно, кто убирает мусор, главное чтобы они делали это профессионально!

Аноним, 12-06-2019 #2[ru]

Может, хватит трогать эту организацию? Ну, мусор они убирают, пускай дальше убирают!

Аноним, 13-06-2019 #3[ru]

1,2 – так пусть убирают, но с ними же судится Кара-оол, чтобы лишить их этого права!

Как жизнь, Хакасия?

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Коновалов заключил несколько договоров для своей республики на Питерском форуме. А Карло наш чего добился? Ну, кроме конечно очередного начала строительства железной дороги и скорого международного статуса для аэропорта.

Эрмак, 14-06-2019 #2[ru]

Тот факт, что Хакасия не только напрямую, а через Кузбасс стремится выйти и на самый Северо-Запад Китая, на восток Казахстана, а Тува не может, хотя такая возможность есть, уже говорит о многом. Если в период войны живущие в Хакасии, на юге Края мечтали попасть жить в ТНР, то сейчас? Дорога Абаза, из Хакасии в Ак-Довурак, Туву, уже сейчас фактически заброшена. И если Хакасия выйдет на Чуйский тракт, а вместе с ними смогут сгруппироваться КУЗБАСС, то вероятность того, что быстрей построят ЖД через Горный Алтай, с выходом в тот же Китай, а потом дальше до Пакистана, более вероятна, чем мучиться с Тувой.

И дым родных помоек нам сладок и приятен?

Аноним, 12-06-2019 #2[ru]

Лариса Шойгу, за три срока отсидки можно было в каждый дом зайти и посмотреть, как выживает народ и что с ним сделал караооловский режим. Сейчас Лариска взялась за сельские территории. Дорогая моя, вся Тыва – это сельские территории, если ты еще не поняла, где нищета сплошная.

Аноним, 13-06-2019 #3[ru]

Вот откуда такие берутся патриотки Лариски? Она что, живет на Серебрянке или в другом изолированном месте? Да эти «хозяева» земли, засрали уже все кругом. Куда не кинь взгляд, везде мусор, горы мусора. Где живут там и серут. Позор. И за примером то далеко ходить не надо. Томасуг, берег Енисея, и прочая периферия, да что там говорить, центральная часть Кызыла – и то вся в мусоре. Один арбат чего стоит.

Аноним, 13-06-2019 #4[ru]

В правительстве эту Ларису, скорее всего, подготовили – типа эти понаехавшие русские начнут у нее землю отбирать. Вот она и понаписала в заявлении че попало.

Аноним, 14-06-2019 #5[com]

Все логично, папа Карло готовит республику к свободному плаванью. Сегодня железка, аэропорт, дороги, стадионы, разработка месторождений, военные объекты и обученные солдафоны и выдавливание некоренного населения, а завтра, ручкой помашут «Немытой России»! И да здравствует свободный мир!

(прочитано 432 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8068.html
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