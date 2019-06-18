    Перекрёсток мнений

Юморист, 12-06-2019 #1[ru]

В отличие от жены футболиста, губернатора могут еще и посадить! Так что советую Кара-оолу подумать о переходе на более безопасное амплуа. Тем более подходящий звездный «папик» на примете имеется – даже искать нового не придется.

Аноним, 12-06-2019 #3[ru]

А автору ничем не угодишь! Пессимизм уже настолько въелся, что уже ничем не помочь!

Аноним, 12-06-2019 #7[ru]

Использовать бренд ЛДПР на выборах – так себе идея. Но за неимением лучшего, хоть так. Главное, чтобы Жириновский не продал всех оптом Кара-оолу. Посмотрим, кого зарегистрируют в качестве кандидатов.

Аноним, 12-06-2019 #12[ru]

До выборов ещё не скоро, а вы каждый раз только об этом и пишете

Аноним, 13-06-2019 #14[ru]

12-му – выборы уже идут, караооловская хунта уже подготовила бюллетени в пользу педросов! В ТИК и УИК те же дедушки и старухи-процентщицы. Мы все пойдем голосовать хоть за папу Римского – сколько можно терпеть караоолов и его продажных правоохранителей?! В настоящее время у него работают почти все бывшие следователи, прокуроры, оперативники и судьи. А сколько еще работает действующих оперативников, полицейских, следователей, прокуроров и судей, которые должны работать и защищать интересы народа, а не бандитов?!

Эрмак, 13-06-2019 #15[ru]

Будут ли выборы в Туве? Вряд ли. Будет ВИДИМОСТЬ. И пока Путо дает надежду Кара-оолу, верить в то, что Тува станет развиваться – просто глупо. Так что пока в РФ есть ПУТО, надеяться на то, что РФ избежит судьбы СССР, а до этого – Российской Империи, «православной», что РФ избежит судьбы Византийской империи, могут только уроды «образованные». С «высшим «образованием».

Аноним, 13-06-2019 #19[ru]

Почему Даваа-Самбуу Эва опять вернулась в Правительство?

Аноним, 13-06-2019 #20[ru]

Интересно, а если Шойгу попросит Жириновского не вмешиваться (ну и поделится с ним каким-нибудь многомиллиардным грантом на военно-патриотическую деятельность) – выборы в Туве состоятся?

Аноним, 14-06-2019 #32[ru]

Совсем с ума сошли со своими выборами, что только не придумают!

Аноним, 15-06-2019 #34[ru]

Это мафиозный клан караоолов, превративший свой народ в стаю шакалов, где главный лозунг взят у западных украинских сепаратистов – следи за своими и своими соседями. Нищета народа и обогащение всех, кто у чиновничьей кормушки, заставил многих пойти за еврейскую партию. Действующие оперативники и полицейские, следователи и прокуроры, работающие на банду Кара-оола, тоже будут отвечать перед законом и перед своим народом.

Аноним, 15-06-2019 #35[ru]

Клановая политика караоолов привела к гибели людей в Ильинке – ежегодно меняются председатели администрации Каа-Хемского кожууна из числа гаишников, ментов и т.д. В итоге районом руководят люди, не заинтересованные в улучшении жизни простых людей и не владеющие опытом и ситуацией в районе.

Аноним, 15-06-2019 #37[ru]

В Тыве только один нормальный руководитель, который может заняться развитием – Оюн, а остальные – так себе. Отстоять за народ и интересы народа может только Оюн. Желаем удачи и здоровья, победы!

Аноним, 15-06-2019 #38[ru]

Оюн, это которого поимели Кара-оол с Чудан-оолом и который ездил на бронированной машине за 22 млн. руб.?

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Правильно, что Байсарова поставили на счетчик! Скорее бы железную дорогу начал строить!

Аноним, 12-06-2019 #2[ru]

Какая разница сельхозпроизводители купили «Чедер» или нет! Главное, что курорт восстановят.

Аноним, 12-06-2019 #3[ru]

«На «Суперджете» от Кызыла до Москвы» – учитывая, сколько раз в месяц летает Кара-оол в Москву, у нас резко возрастают шансы на досрочную смену губернатора...

Аноним, 12-06-2019 #4[ru]

Дай-то Бог!

Аноним, 13-06-2019 #5[ru]

Анониму 2, вот именно, что восстанавливать курорт планируют за счет бюджета. Считай, за мой счет и за счет моего соседа, а не за ваш, проклятых подлиз – чашпа. Сколько помню, то собирают деньги с бюджетников на строительство статуи Будды, то на буддийский храм. А строек как нет, так и нет. Ни Будды, ни Храма. Так и с Чедером, вновь деньги украдут – и с концами

Аноним, 13-06-2019 #6[ru]

Чедер – замечательное место для отдыха и оздоровления! Отдыхал там в 2012 году (последний год его функционирования). Такое место не должно пустовать, должно приносить людям здоровье и дарить радость от отдыха. Интересно только узнать, один человек мне говорил, что вроде как сточными водами курорта загубили озеро, уничтожив в нем популяцию рачков-артемий.

Аноним, 13-06-2019 #7[ru]

Байсаров, наверное, уже сам не рад, что влез сюда. Денег ему никто не даст, поэтому придется срочно за бесценок избавляться от всей тувинской собственности, лишь бы не прогореть еще больше.

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Каждый глава региона обязан указывать, что делать муниципальным властям, иначе какой это глава?

Аноним, 12-06-2019 #2[ru]

Хоть Ларису Шойгу не трогайте! Опытная и мудрая женщина! И я согласен с ее высказыванием.

Аноним, 13-06-2019 #5[ru]

1й аноним, почитай хотя бы Конституцию! Муниципалитеты не входят в органы госвласти и не подчиняются им. По закону глава любой деревни может смело посылать любого губернатора или президента на хрен! И ничего ему за это не будет. Главное – чтобы была поддержка населения той деревни. А у нас привыкли жить как в феодализме – где есть один царь, куча его наместников и на земле копошатся бесправные рабы...

Аноним, 14-06-2019 #7[ru]

5-му – рабов все больше, это точно. Всем плевать как выживает народ. Правоохранители снюхались с Карликами и живут с ними по бандитским законам.

Аноним, 13-06-2019 #1[ru]

Прокурор вроде бы должен защищать Закон, а на деле – ему бы сначала подучить эти самые законы.

Аноним, 12-06-2019 #3[ru]

Все туберкулезники уже не помещаются в одном здании в Кызыле – пора открывать отделения во всех районах? Хорошие итоги правления Кара-оола...

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Счетную палату составляет сброд из этих же чиновников. И подчиняется счетная палата мафии Карлика и Шайтана.

Аноним, 12-06-2019 #3[ru]

Купили два самолёта для авиаперелетов населения, какая это коррупция? Коррупция, это когда покупают самолеты для себя! А тут для аэропорта, для населения...

Аноним, 13-06-2019 #7[ru]

Это надо Кудрину запрос делать, чтобы он разобрался с местным отделением.

Аноним, 14-06-2019 #8[ru]

После землетрясения Счетная палата Тывы писала людям отписки, сказать правду боятся. Гринев, Щуровский сбежали из Тувы, а по-хорошему должны сидеть в колонии строгого и особого режима.

Ройзман, 13-06-2019 #8[ru]

Запомните, сбыт наркотиков – это любое отчуждение: продал, подарил, отдал за долг, угостил – нет разницы, это сбыт. Подкинул – железный сбыт. И в случае подброса наркотиков сотрудниками полиции это не приготовление, не покушение, а прямой сбыт, в данном случае – в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения (ст. 228.1 ч.4 пункты а, б, г.) от 10 до 20 лет лишения свободы.

Эрмак, 14-06-2019 #9[ru]

Согласен с Вами на все 100%! Аноним номер 8. Откуда взяли эту наркоту те, кто подкидывал ее журналисту? Фактически ОНИ не только «СБЫТЧИКИ», а Использовали ее в корыстных целях. Где Они ее ВЗЯЛИ? Как сами утверждают, что «в особо крупном размере».

Эрмак, 15-06-2019 #11[ru]

...Только идиоты не понимают, что Туву, как республику разваливают не агенты Китая, или США, а прокуроры, ФСБшники, полиция. Сравните, сколько милиционеров было в Туве до момента ее присоединения к СССР. И их тогда не называли МУСОРАМИ, и сколько сейчас?

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Какая зарплата у этого сотрудника угрозыска – на таких джипах ездить надо воровать и брать взятки, вытаскивать нужных людей и сажать невиновных пацанов.

Аноним, 12-06-2019 #2[ru]

На первом фото автомобиль Мерседес G500 сотрудника ФСБ.

Аноним, 12-06-2019 #3[ru]

Сегодня в Кызыле видел подобный кортеж – неслись на безумной скорости по Калинина, высунувшись по пояс из окна и непрерывно сигналя. Хороший пример показали наши даргалары – теперь все так будут делать. А чо? Ведь никого не наказали, значит можно!

Аноним, 13-06-2019 #4[ru]

Сотрудник ФСБ любит дорогие машины и дорогую жизнь, на кого только работает этот чекист, а?

Аноним, 13-06-2019 #5[ru]

Обыкновенное хамство! Плевать, на каких они ездят, сколько у них денег... Нельзя столь неуважительно относится к окружающим людям! Это обязательно отразится на их карме!!! Они кичатся, типа крутые и жизнь удалась... И даже не могут понять, что кроме омерзения никаких чувств у нормальных людей не вызывают.

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Сколько уже можно про это СТ-ТБО! Если честно, неважно, кто убирает мусор, главное чтобы они делали это профессионально!

Аноним, 12-06-2019 #2[ru]

Может, хватит трогать эту организацию? Ну, мусор они убирают, пускай дальше убирают!

Аноним, 13-06-2019 #3[ru]

1,2 – так пусть убирают, но с ними же судится Кара-оол, чтобы лишить их этого права!

Аноним, 12-06-2019 #1[ru]

Коновалов заключил несколько договоров для своей республики на Питерском форуме. А Карло наш чего добился? Ну, кроме конечно очередного начала строительства железной дороги и скорого международного статуса для аэропорта.

Эрмак, 14-06-2019 #2[ru]

Тот факт, что Хакасия не только напрямую, а через Кузбасс стремится выйти и на самый Северо-Запад Китая, на восток Казахстана, а Тува не может, хотя такая возможность есть, уже говорит о многом. Если в период войны живущие в Хакасии, на юге Края мечтали попасть жить в ТНР, то сейчас? Дорога Абаза, из Хакасии в Ак-Довурак, Туву, уже сейчас фактически заброшена. И если Хакасия выйдет на Чуйский тракт, а вместе с ними смогут сгруппироваться КУЗБАСС, то вероятность того, что быстрей построят ЖД через Горный Алтай, с выходом в тот же Китай, а потом дальше до Пакистана, более вероятна, чем мучиться с Тувой.

Аноним, 12-06-2019 #2[ru]

Лариса Шойгу, за три срока отсидки можно было в каждый дом зайти и посмотреть, как выживает народ и что с ним сделал караооловский режим. Сейчас Лариска взялась за сельские территории. Дорогая моя, вся Тыва – это сельские территории, если ты еще не поняла, где нищета сплошная.

Аноним, 13-06-2019 #3[ru]

Вот откуда такие берутся патриотки Лариски? Она что, живет на Серебрянке или в другом изолированном месте? Да эти «хозяева» земли, засрали уже все кругом. Куда не кинь взгляд, везде мусор, горы мусора. Где живут там и серут. Позор. И за примером то далеко ходить не надо. Томасуг, берег Енисея, и прочая периферия, да что там говорить, центральная часть Кызыла – и то вся в мусоре. Один арбат чего стоит.

Аноним, 13-06-2019 #4[ru]

В правительстве эту Ларису, скорее всего, подготовили – типа эти понаехавшие русские начнут у нее землю отбирать. Вот она и понаписала в заявлении че попало.

Аноним, 14-06-2019 #5[com]

Все логично, папа Карло готовит республику к свободному плаванью. Сегодня железка, аэропорт, дороги, стадионы, разработка месторождений, военные объекты и обученные солдафоны и выдавливание некоренного населения, а завтра, ручкой помашут «Немытой России»! И да здравствует свободный мир!