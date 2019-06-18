Мэрия – птица гордая. Пока не пнёшь – не полетит
Уважаемая редакция!
Большое вам спасибо за то, что подняли на нужный уровень проблему разбитых дорог в Кызыле. Я живу на улице Крылова. После вашей публикации возле нас положили асфальт. Большое спасибо газете, Конвизу Сергею Семеновичу и прокуратуре г.Кызыла. Вы заставили мэрию г. Кызыла озаботиться состоянием нашей улицы.
Но прошу вас, не останавливайтесь на достигнутом – в городе ещё много разбитых дорог, а в мэрии работает одно ворье, которое способно украсть любые деньги, если не будет за ними догляда.
Адрес прошу не публиковать, а то, не дай Бог, подожгут. Они могут.
С.В.Ш.,
Кызыл