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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 23, 18 июня / Мэрия – птица гордая. Пока не пнёшь – не полетит
   
 
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№23, 18 июня 2019 года.

    Нам пишут
Нам пишут

Мэрия – птица гордая. Пока не пнёшь – не полетит

Уважаемая редакция!

Большое вам спасибо за то, что подняли на нужный уровень проблему разбитых дорог в Кызыле. Я живу на улице Крылова. После вашей публикации возле нас положили асфальт. Большое спасибо газете, Конвизу Сергею Семеновичу и прокуратуре г.Кызыла. Вы заставили мэрию г. Кызыла озаботиться состоянием нашей улицы.

Но прошу вас, не останавливайтесь на достигнутом – в городе ещё много разбитых дорог, а в мэрии работает одно ворье, которое способно украсть любые деньги, если не будет за ними догляда.

Адрес прошу не публиковать, а то, не дай Бог, подожгут. Они могут.

С.В.Ш.,
Кызыл

(прочитано 398 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8062.html
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