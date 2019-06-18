Дискриминация улиц по коррупционному признаку

Прокурору г.Кызылу

Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Роман Владимирович!

Газета «РИСК-экспресс» постоянно освещает работу мэрии г. Кызыла по обеспечению безопасности и комфорта проезда по городским улицам. Следует отметить, что в этой части положение дел понемногу меняется к лучшему, о чём свидетельствует редакционная почта.

Однако читателей удивляет, почему мэрия взялась ремонтировать дороги, состояние которых удовлетворительное, как, например, ул. С.Тока, но не обращает внимание на дороги рядом, как, например, ул. Красноармейская, по которой просто невозможно проехать. Читатели полагают, что такая ситуация сложилась вследствие коррупционных связей директора ООО «Восток» С.Уюсова и мэра г.Кызыла К. Сагаан-оола, при которых выгоднее ремонтировать хорошие дороги, чем дороги разбитые.

Учитывая, выше сказанное, прошу проверить правильность очерёдности ремонта дорог в Кызыле и принять предусмотренные законом меры для обеспечения безопасного проезда по ул. Красноармейской в г.Кызыле. Ответ прошу направить в редакцию газеты по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс. 8(39422) 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров