Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Непокоренный. Памятник жертвам политических репрессий. Раздел: Родной край
Комментариев: 19
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 97
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 42
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 23, 18 июня / Дискриминация улиц по коррупционному признаку
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№23, 18 июня 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Дискриминация улиц по коррупционному признаку

Прокурору г.Кызылу
Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Роман Владимирович!

Газета «РИСК-экспресс» постоянно освещает работу мэрии г. Кызыла по обеспечению безопасности и комфорта проезда по городским улицам. Следует отметить, что в этой части положение дел понемногу меняется к лучшему, о чём свидетельствует редакционная почта.

Однако читателей удивляет, почему мэрия взялась ремонтировать дороги, состояние которых удовлетворительное, как, например, ул. С.Тока, но не обращает внимание на дороги рядом, как, например, ул. Красноармейская, по которой просто невозможно проехать. Читатели полагают, что такая ситуация сложилась вследствие коррупционных связей директора ООО «Восток» С.Уюсова и мэра г.Кызыла К. Сагаан-оола, при которых выгоднее ремонтировать хорошие дороги, чем дороги разбитые.

Учитывая, выше сказанное, прошу проверить правильность очерёдности ремонта дорог в Кызыле и принять предусмотренные законом меры для обеспечения безопасного проезда по ул. Красноармейской в г.Кызыле. Ответ прошу направить в редакцию газеты по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс. 8(39422) 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 384 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8061.html
0

Остальные материалы номера 23:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Мэрия – птица гордая. Пока не пнёшь – не полетит (№23, 18 июня)
» Выявлены нарушения по содержанию дорожного полотна (№23, 18 июня)
» Обзор прессы (№23, 18 июня)
» Когда прокуратура Кызыла начнёт работать? (№22, 11 июня)
» Дороги Кызыла нуждаются в ремонте (№21, 4 июня)
» Обзор прессы (№21, 4 июня)
» Городские службы не справляются со своей работой (№20, 28 мая)
» На что пойдёт прокурор, лишь бы не исполнять закон? (№20, 28 мая)
» В этом году выявлено 20 нарушений закона в сфере безопасности дорожного движения (№19, 21 мая)
» Как прокуратура Кызыла борется за безопасность на дорогах? (№17, 30 апреля)
» Кто ответит за бардак в Кызыле? (№16, 23 апреля)
» Кому насрать на народ? (№50, 25 декабря)
» Смотрите, кто пришёл! (№44, 13 ноября)
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

Европа пошла навстречу России, и продлила санкции, чтобы помочь окрепнуть импортозамещению. Путин снова всех переиграл!

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank