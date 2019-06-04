Дороги Кызыла нуждаются в ремонте

Прокурору г.Кызылу

Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Роман Владимирович!

Читатели газеты «РИСК-экспресс» продолжают пополнят почту редакции письмами недовольства состоянием дорог в г.Кызыле и попустительством со стороны городской прокуратуры в отношении мэрии г.Кызыла и ГИБДД.

Так, читатели выражают недовольство неудовлетворительным состоянием дороги по ул.Крылова от ул.Дружбы до ул.Полевой. Эта дорога находится в опасном для уличного движения состоянии уже более пяти лет, однако мэрия г.Кызыла там за пять лет ни разу не провела даже ямочного ремонта.

Учитывая выше сказанное, прошу провести проверку указанной дороги и обеспечить надлежащие исполнение действующего законодательства со стороны соответствующих служб по ремонту дороги.

О результатах проверки и мерах прокурорского реагирования прошу сообщить в редакцию газеты по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.