Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Универсальный спортивный комплекс Субедей. Раздел: Родной край
Комментариев: 10
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 81
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 51
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 21, 4 июня / Дороги Кызыла нуждаются в ремонте
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№21, 4 июня 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Дороги Кызыла нуждаются в ремонте

Прокурору г.Кызылу
Пономарёву Р.В.

ЗАПРОС

Уважаемый Роман Владимирович!

Читатели газеты «РИСК-экспресс» продолжают пополнят почту редакции письмами недовольства состоянием дорог в г.Кызыле и попустительством со стороны городской прокуратуры в отношении мэрии г.Кызыла и ГИБДД.

Так, читатели выражают недовольство неудовлетворительным состоянием дороги по ул.Крылова от ул.Дружбы до ул.Полевой. Эта дорога находится в опасном для уличного движения состоянии уже более пяти лет, однако мэрия г.Кызыла там за пять лет ни разу не провела даже ямочного ремонта.

Учитывая выше сказанное, прошу провести проверку указанной дороги и обеспечить надлежащие исполнение действующего законодательства со стороны соответствующих служб по ремонту дороги.

О результатах проверки и мерах прокурорского реагирования прошу сообщить в редакцию газеты по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.

(прочитано 191 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8031.html
+1

Остальные материалы номера 21:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Обзор прессы (№21, 4 июня)
» Городские службы не справляются со своей работой (№20, 28 мая)
» На что пойдёт прокурор, лишь бы не исполнять закон? (№20, 28 мая)
» Борьба за бабло – чего хочет Кара-оол? (№20, 28 мая)
» В этом году выявлено 20 нарушений закона в сфере безопасности дорожного движения (№19, 21 мая)
» Жилищно-коммунальные страсти (№17, 30 апреля)
» Как прокуратура Кызыла борется за безопасность на дорогах? (№17, 30 апреля)
» Кто ответит за бардак в Кызыле? (№16, 23 апреля)
» Обзор прессы (№16, 23 апреля)
» Обзор прессы (№12, 26 марта)
» Когда мэр Кызыла займётся проблемами города? (№7, 19 февраля)
» Обзор прессы (№6, 12 февраля)
» В споре рождается порядок (№5, 5 февраля)
» Кому насрать на народ? (№50, 25 декабря)
» Обзор прессы (№42, 23 октября)
Вечерний Кызыл
Комментариев: 2
Озеленение по-кызылски
Комментариев: 4
Застывшие во времени. Кызыл-2012.
Комментариев: 3
улица Калинина ночью.
Комментариев: 9
Долгострой в центре Кызыла
Комментариев: 17
 
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

А знаете ли вы, что количество задержанных на акциях против коррупции превышает количество задержанных за коррупцию?

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank