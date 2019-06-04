Прокуратура: терять уголовные дела – нехорошо!

Конвизу С.С.

ОТВЕТ

Прокуратурой республики Ваше обращение о проведении проверки законности действий руководства МВД по Республике Тыва рассмотрено.

Сообщаю, что по факту утраты уголовных дел №№ 2-622/04 и 22-444/04 прокуратурой республики в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва направлены материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам нарушений уголовного законодательства.

Кроме того, в МВД по Республике Тыва направлена информация о недопустимости нарушения требований ст. 39 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».

Заместитель прокурора республики О.Ю. Монгуш