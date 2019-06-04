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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 21, 4 июня / Прокуратура: терять уголовные дела – нехорошо!
   
 
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№21, 4 июня 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Прокуратура: терять уголовные дела – нехорошо!

Конвизу С.С.

ОТВЕТ

Прокуратурой республики Ваше обращение о проведении проверки законности действий руководства МВД по Республике Тыва рассмотрено.

Сообщаю, что по факту утраты уголовных дел №№ 2-622/04 и 22-444/04 прокуратурой республики в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва направлены материалы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, для решения вопроса об уголовном преследовании по фактам нарушений уголовного законодательства.

Кроме того, в МВД по Республике Тыва направлена информация о недопустимости нарушения требований ст. 39 Закона РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации».

Заместитель прокурора республики О.Ю. Монгуш

(прочитано 383 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8028.html
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