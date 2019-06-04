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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 21, 4 июня / Пустозвонство по-кара-ооловски
   
 
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№21, 4 июня 2019 года.

Пустозвонство по-кара-ооловски

Пустозвонство по-кара-ооловски

В сентябре т.г. в республике состоятся выборы депутатов Верховного Хурала Тувы. Эти выборы вполне могут стать поворотными в судьбе региона, если Шолбану Кара-оолу не удастся сфальсифицировать итоги голосования. Социологические опросы показывают, что рейтинг Главы республики едва достигает 14% и имеет тенденцию к снижению. Само возглавляемое им правительство имеет рейтинг на уровне 6%, а парламент и того ниже – от 3 до 4%.

Правда, другие политические силы тоже похвастаться доверием населения не могут. Непарламентские партии в обществе неизвестны, а парламентские пользуются минимальными показателями доверия. Так ЛДПР как партия известна 54% населения, а уровень доверия населения не превышает и 1%. Вдвое большее доверие у «Справедливой России» – 2%, но и этот показатель чрезвычайно мал. КПРФ пользуется поддержкой гораздо большей, но и её 3% доверия за неделю до старта выборной кампании смехотворны. У «Единой России» рейтинг гораздо выше – в 12 раз по отношению к ЛДПР. Но клеймо партии жуликов и воров вряд ли позволит ей показать заметный результат на этих выборах, если Кара-оолу не удастся сфабриковать нужные итоги голосования.

Сегодня все парламентские партии – ЛДПР, СР и КПРФ рассматриваются избирателями в качестве партий-спойлеров «Единой России», что они дружно продемонстрировали на последних выборах Главы республики. И пока нет никаких оснований для оптимизма – народ политикам не верит. В такой ситуации, учитывая, что осенью в избирательных бюллетенях не будет графы «против всех», избиратели будут искать, кому отдать свой голос. «Единая Россия» и, судя по итогам последних выборов в России, её партии-спойлеры на такую поддержку рассчитывать не могут. Поэтому главная задача для кандидатов ЛДПР, СР и КПРФ – это отмежеваться от партии жуликов и воров. Именно этим в ходе партийного строительства перед выборами и заняты партийные активисты.

Но ЕР тоже не сидит, сложа руки. На днях её лидер председатель правительства Тувы Шолбан Кара-оол представил парламенту отчёт о деятельности правительства Тувы за 2018 год. Как считает сам Кара-оол, отмотавший на этом посту 12 лет без видимых успехов, но с очевидными провалами, 2018 год стал «поворотным в той большой работе», которую он вёл на протяжении многих лет. Обобщая то, что он сказал депутатам, можно прийти к выводу, что единственное, чем он занимался этот год, это просил помощь федерального центра, чтобы «кардинально изменить социально-экономическую ситуацию в республике», «полномасштабно интегрировать Туву в общероссийское экономическое пространство» и «обеспечить достойный уровень жизни для наших граждан». Нужно смело признать, что эти три главные задачи правительством Тувы провалены, невзирая на то, что все эти проблемы «поднимались на федеральном уровне», и он «3 раза выступал перед федеральным правительством», чувствуя при этом «отеческую заботу нашего великого земляка Героя России Сергея Кужугетовича Шойгу».

Как он заявляет, Кара-оолу помогали все – от президента Путина до министра обороны Шойгу, включая премьера России Медведева и министра экономики Орешкина. Однако результат оказался провальным, как никогда: невзирая на кипучую деятельность Главы, Тува в итоге его 12-летней деятельности оказалась самым бедным регионом России.

Хотя если смотреть формально, то в республике всё не так плохо: за счёт роста добычи ископаемых «ВРП республики вырос на 65%». Правда, поскольку Кара-оол освободил китайцев от уплаты налогов, бюджету республики от этого ни холодно, ни жарко.

Невзирая на то, что «уровень господдержки сельского хозяйства вырос в 11 раз», до «486 миллионов рублей», продукции сельского хозяйства местного производства на прилавках магазинов не прибавилось, а сами селяне стремительно покидают обжитые места и переселяются в Кызыл или за Саяны. Правительство убеждает нас, что «объём валовой продукции сельского хозяйства с 2006 по 2018 год вырос в 2,4 раза с 2,5 до 6,2 миллиарда рублей», но эти бумажные цифры вызывают удивление. Да и все понимают, что такие цифры – результат тотальной фальсификации данных сельского хозяйства. Например, правительство отчиталось, что в 2018 году «поголовье крупного рогатого скота увеличилось на 1,1% и составило 165,9 тысячи голов, овец и коз – на 8,7% и составило 1 миллион 103,4 тысячи голов», «урожай зерновых составил 14,6 тысячи тонн (в весе после доработки) с ростом в 2,7 раза по сравнению с предыдущим годом», но все знают, откуда появляются эти дутые цифры.

Технология мошенничества проста: так называемые чабаны-тысячники в разы увеличивают показатели поголовья скота, получая на несуществующее стадо дотации. Это несуществующее стадо даёт мнимые мясо, молоко и шерсть, которые в свою очередь, также дотируются государством. Чтобы содержать мнимое стадо, на бумаге в разы увеличиваются посевные площади, которые дают мнимый невиданно высокий урожай, который съедается несуществующим стадом. Обработка полей, семена, удобрения, а также топливо на посевную и уборочную, техника и запасные части также дотируются министерством сельского хозяйства. Для того, чтобы получать халявные дотации, достаточно «дружно работать» с правительством республики, которое закрывает глаза на приписки.

Мало того, что липовые чабаны-тысячники делятся с чиновниками халявными дотациями, они ещё и отчитываются за рост посевных площадей, урожайности, поголовья скота, привесов и надоев. Только с этим совсем не коррелируется неизвестно откуда взявшаяся бедность населения Тувы, высокие заболеваемость и преступность. Что-то подобное было в советское время в Узбекистане с выращиванием хлопка. А потом вдруг всё в одночасье обрушилось.

Но в этой схеме есть ещё один существенный момент. Правительство Тувы и мнимые сельскохозяйственные передовики, поглощая федеральные деньги, создают устойчивое преступное сообщество, взращённое на дотациях из Центра. Они все друг от друга зависят, поскольку повязаны одним преступлением. Их лавочка может быть прикрыта в один момент, как только будет реально проверено поголовье скота. Поэтому они друг друга поддерживают, в том числе и на выборах, обеспечивая власти нужные голоса. Поскольку все заинтересованы в этих приписках и потоке денег из Москвы.

Немногим отличается ситуация в других отраслях. Просто на примере сельского хозяйства республики лучше видно, как работают механизмы лжи, поскольку с сельским хозяйством свою деятельность связывают почти 150 тысяч жителей республики. И тут мнимые успехи везде. К примеру, не дала эффекта и «модернизация аэропортового комплекса», поскольку сажать на новую взлётную полосу, кроме самолёта с Шойгу, некого – для привлечения нужного числа пассажиров теперь требуются федеральные дотации на авиабилет в размере от 75% до 90%, о чём заявил Ш.Кара-оол министру экономики Орешкину 20 мая 2019 года.

Вот и получается: разные косвенные показатели типа поголовья скота растут, однако «добиться увеличения реальных доходов не удалось», поскольку никому не нужной взлётно-посадочной полосой международного аэропорта, где не летают самолёты и не выполняются международные авиарейсы, а также не существующими мясом и молоком невозможно накормить население и удовлетворить другие его насущные потребности. И потому Кара-оол вынужден признать: «несмотря на предпринимаемые усилия, заметно продвинуться в решении задачи по повышению уровня жизни наших земляков пока не удалось», «уровень бедности по итогам 2018 года составил 40,1%».

Эта цифра, конечно же, не отражает реальной бедности населения республики, но и она страшна по своей сути, поскольку «это самый высокий показатель по стране». При этом существенно, что за время «мудрого» руководства республикой со стороны Кара-оола уровень бедности в Туве официально вырос в 1,5 раза, в то время как в России он за этот период снизился вдвое. Это говорит о том, что причины роста бедности в Туве – сугубо внутренние. При этом официально утверждаемый статистикой жизненный уровень граждан в Туве продолжает падать, невзирая на бюрократические уловки и изменения в методике подсчёта. Так, если «в 2017 году реальные располагаемые денежные доходы населения составляли 97%, то в 2018 – уже 96,9%». Хотя, как признаёт Кара-оол, «особенно ощутимо падение реальных доходов для малообеспеченных граждан», за уровень жизни которых и должна отвечать власть.

Путин поставил задачу «снизить вдвое бедность населения». Если следовать логике Кара-оола, для этого следует вдвое увеличить дотации республики из федерального центра, хотя Путин при этом имеет в виду необходимость «увеличить вдвое ВРП». Вот в этом и разница подходов к проблеме Путина и Кара-оола. Политика иждивенчества, которую Кара-оол прививает республике, губительна. С одной стороны, она порождает коррупцию, а с другой – парализует инициативу. Зачем работать, когда тебя будут кормить с ложки?

В этом плане показателен пример с проектом строительства железной дороги в Туву. Кара-оол представляет его как единственную панацею от бедности, хотя эти два вопроса не связаны. В России немало регионов, где наличие железной дороги никак не отражается на уровне жизни населения. Но тут важно другое: Кара-оол освобождает себя от всякой ответственности перед населением республики и федеральным Центром за итоги своей деятельности, пока в Туву не придёт железная дорога. То есть в ближайшие 10-20 лет. А фактически – никогда. И федеральные чиновники типа Орешкина эту пилюлю спокойно проглатывают, не одёргивая и не говоря: а когда сами-то работать начнёте?

К примеру, шёл разговор о выделке шкур и переработке шерсти. Однако никто у Кара-оола не спросил: а куда вы с Иргитом дели оборудование овчинно-шубной и ковровой фабрик, построенных прежним президентом Ш.Ооржаком? Далее, Кара-оол заявил, что «дефицит бюджетных средств не позволил разработать ПСД на ликвидацию несанкционированных свалок, обработку и утилизацию твёрдых коммунальных отходов». Может быть. Но это же сам Кара-оол инициировал войну с Красноярской компанией, выигравшей аукцион на переработку отходов и строительство мусороперерабатывающего завода! И «дефицит бюджетных средств» тут совсем нипричём. Просто жадность свою нужно поумерить.

Кара-оол, как всегда, много времени уделил перспективным планам, о чём он любит разглагольствовать. Он снова сказал о необходимости «обновления кадровой среды». Да, вне всякого сомнения, ему нужно чистить своё окружение от криминала. Иначе его почистят правоохранители, как в случае с уголовными министром Бичелдеем или полпредом Суге-Маадыром. Только эта чистка вряд ли ему поможет, поскольку на их место придут новые уголовники – других в окружении Кара-оола уже почти не осталось.

Как сообщил Кара-оол, «Правительство республики в кратчайшие сроки сформировало Комплекс мер по ускоренному развитию Тувы до 2024 года, включающий 224 мероприятия, 169 инвестиционных проектов». Как известно, бумага всё стерпит. Он снова и снова будет нам петь старые песни про «строительство железной дороги, продолжение её в сторону Монголии и Китая, строительство высоковольтной ЛЭП на 500 кВТ, строительства экспортноориентированных дорог, обновление социальной инфраструктуры и увеличение господдержки сельхозпроизводителей». Проекты хороши, слов нет. Цены бы им не было, если бы основной составляющей в ней не было бы воровство бюджетных средств.

Заканчивая своё выступление, Глава республики с пафосом промолвил: «впереди напряжённая работа». Согласен. Только не столько по улучшению жизни людей, сколько по освоению федеральных бюджетных средств.

Тюрьма по нему плачет.

Кондрат Пчёлкин

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 http://risk-inform.ru/article_8025.html
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