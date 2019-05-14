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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 18, 14 мая / Пора объявлять бой рассаднику фальсификаций выборов в Туве!
   
 
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№18, 14 мая 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Пора объявлять бой рассаднику фальсификаций выборов в Туве!

Председателю Центральной Избирательной комиссии
Российской Федерации
Э.А. Памфиловой

ЗАПРОС

Уважаемая Элла Александровна!

13 известных в Туве общественных деятелей с самыми разными, порой диаметрально противоположными, политическими взглядами от «Единой России» до «Яблока» приняли совместное Обращение общественно-политических сил Тувы в связи с массовыми нарушениями выборного законодательства в Туве при проведении выборов различного уровня.

Фактически общественники обвиняют республиканские власти и в первую очередь – избирком Тувы – в превращении избирательных комиссий республики в штабы по фальсификациям итогов голосования избирателей. Общественники озабочены тем, что систематические фальсификации на выборах подрывают авторитет власти в обществе и приводят к обострению социально-экономической ситуации в Туве. Снижается качество жизни большинства населения, растет численность бедных людей. Процветает преступность, коррупция, алкоголизм и наркомания. В таких условиях, искажая итоги голосования, региональная действующая власть отстранилась от решения насущных повседневных проблем социальной и экономической жизни республики. Теперь в Туве главной заботой чиновников стала не забота о людях, а мнимое представление ситуации в Туве как благополучной во всех отношениях.

Объективным показателем уровня искажения настроения населения на выборах является искусственное завышение явки избирателей в итоговых протоколах избирательных комиссий. При реальной явке избирателей в 50-60% в протоколах избирательной комиссии Тувы, как правило, стоят цифры от 82% до 91%. Ни для кого не секрет, в чью пользу засчитывают вброшенные членами избиркомов бюллетени.

Фальсификации на выборах в Туве в последние 10 лет стали такой же реальностью, как высокие преступность, безработица и нищета. Продолжение такой пагубной практики чревато социальными потрясениями – настолько расходятся фабрикуемые избирательными комиссиями под руководством органов исполнительной власти данные о состоянии тувинского общества с реальным положением вещей. Демонстрацией настроений на фальсификацию является письмо зам. председателя ИК РТ Монгуша президенту В.В.Путину, в котором он обещает принять все меры к его переизбранию. И этот Монгуш – типичный представитель карьеристов-мошенников, не имеющих ни принципов, ни понимания ответственности перед обществом члена избирательной комиссии. Причём нарушения закона начинаются сразу после объявления выборов и состоят они в искусственном отсеивании неугодных политических партий и кандидатов. При этом избиркомы действуют слаженно с криминалитетом республики и решают поставленные перед ними властью задачи подкупом или запугиванием.

По мнению общественников, к сожалению, такое стало возможным из-за формирования в ЦИК РФ терпимого отношения к систематическому нарушению выборного законодательства в Туве. Проверки, как правило, проводятся формально, для «галочки». Избирательные участки не обеспечены электронными урнами для голосования, отсутствуют или не работают камеры видеонаблюдения. Избирательные комиссии в основном сформированы из бюджетников, зависимых от чиновников. И работают они на выборах под страхом быть уволенными в случае неисполнения заказа на определённый результат.

И это не может быть секретом для членов ЦИК РФ. Полагаю, что такая обстановка на выборах в Туве не может не вызывать опасений у принципиальных членов ЦИК РФ, поскольку искажения волеизъявления избирателей приняли массовый системный характер.

Учитывая вышесказанное, прошу Вас, уважаемая Элла Александровна, обсудить в ЦИК РФ ситуацию в Туве и принять предусмотренные действующим выборным законодательством меры для безусловного неукоснительного следования членами избирательных комиссий Республики Тыва Закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации». В том числе по направлению в Туву комиссии ЦИК РФ для контроля деятельности ИК РТ на выборах в сентябре 2019 года депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва и международных наблюдателей, 100-процентному оснащению всех 180 избирательных участков Тувы электронными урнами голосования и камерами видеонаблюдения, обеспечению беспрепятственного контроля за деятельностью комиссий со стороны наблюдателей, дополнительного контроля в целях недопущения изготовления избиркомом Тувы фальшивых избирательных бюллетеней и подмены бюллетеней после голосования.

О принятых мерах прошу сообщить в редакцию газеты РИСК» по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул. Интернациональная 115. тел./факс 8(39422)66-7-66.

Копию Обращения общественно-политических сил Тувы прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров.

(прочитано 662 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7982.html
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