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Путин отдыхает в Туве. Раздел: Люди
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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 18, 14 мая / Перекрёсток мнений
   
 
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№18, 14 мая 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Свежий анекдот

Аноним, 10-05-2019 #1[ru]

Тува. Ночь. Стук в дверь. – Это квартира Кара-оолов? – Да, а в чём дело? – Вы поддержали Указ Путина о выдаче российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР? – Да, а в чём дело? – Принимайте на передержку троих дамбасян. – Но, позвольте... – Кстати, с вас ещё сбор за расходы на паспорта...

Люди Тувы требуют честных выборов

Аноним, 01-05-2019 #1[ru]

Шайтан! Забери своего Карлика! В противном случае он скоро займёт одну из камер Матросской тишины.

Аноним, 02-05-2019 #3[ru]

№2 такое вот тупье сидит во власти и друг перед другом выделывается, типа с умными рожами... Все по миру пускают, воруют и морды такие у всех, святым ботинком.

Аноним, 02-05-2019 #5[ru]

Рожа ботинки Рожа?! А заранее нельзя сначала не приводить туда Рожу?! Просто вам нельзя давать повестку. Вы 30 лет у власти и все еще хотите там быть?! Простолюдин покажет, как надо править в неподвижной степи.

Аноним, 03-05-2019 #10[ru]

Ну, все, хохлы рванули за российскими паспортами! За каждой бумажкой бегали по судам. А сейчас будем жить в судах, пенсия и бесплатная медицина накрылись. Держись, Россия!

Аноним, 04-05-2019 #15[ru]

Глупости какие-то обсуждаете, господа. Какие нахрен шумеры, геи, хохлы, евреи... Вернитесь к теме статьи. Ежу понятно, что для полного счастья нужен вам клоун. Один уже точно есть – моховой-единственный. Не нравится? Тогда клоунесса. Их, как минимум, две. Выбирайте, если охота.

Аноним, 05-05-2019 #16[com]

Это ты морда Рустам Грицюк постишь тут за своего Карлика.

Аноним, 05-05-2019 #18[com]

Говорят, Шашлык по пьянке хвастался, что после выборов спикером будет.

Аноним, 05-05-2019 #19[ru]

В маленькой дотационной... Только член Единой России может быть кем-то и все. Они устрашают других, что нам свет вырубят, если ты не с ЕдРа, то вам свет вырубят... Эффект крючка позорно унизителен.

Аноним, 06-05-2019 #23[ru]

№22 и все, кто с ним, ты, Карализун и его сосун. Хватит тут постить не в тему. Зри в корень ЛЮДИ ТУВЫ ТРЕБУЮТ ЧЕСТНЫХ ВЫБОРОВ...

Аноним, 06-05-2019 #24[ru]

Выборов не существует, это миф...

Аноним, 06-05-2019 #25[ru]

Тут Тиран из Тумана написал: «выборов не существует, это миф». И я решил прокомментировать! Выборы бывают. И вот недавний пример – народ Украины посмотрел фильм «Слуга народа» – а это 40 миллионов граждан Украины! И выбрали президентом того, кто играл роль президента в этом фильме! А роль элиты только в том, что дала деньги на проект! Есть выборы, где выбрали и без особых денег – это выборы главы города Копенгаген в 2009 году! В Исландии – там выбрали комика – потому что все элиты надоели, а он создал шуточную партию и стал в альтернативу говорить правду и шутки ради пошел на выборы. И его выбрали! Могу только одно сказать – он вытащил (этот комик) из кризиса и город, и страну! Так что все бывает! И выборы – тоже! Как всегда, ваш Аноним. И в догоночку: все зависит от ВАС! От каждого и от всех нас!

Аноним, 06-05-2019 #28[ru]

«Возьмём на содержание «Новороссию», как содержим Южную Осетию, Абхазию, Приднестровье и Крым» – Выдача российского гражданства пенсионерам самопровозглашенных ДНР и ЛНР может обойтись России в сумму от 100 до 175 миллиардов рублей в год. Об этом изданию The Bell рассказали опрошенные экономисты. Затянем пояса! Поможем братьям по разуму!

Аноним, 06-05-2019 #29[ru]

Согласуется до выборов, итог согласуется до выборов. Самое главное – это согласованность до выборов. Если вы или кто-либо не участвует в этом процессе, то вы... не участвуете, мягко говоря. Только дикарь может удивляться от управления обществом, это все для дикарей. А общественному человеку это понятно издалека.

Аноним, 08-05-2019 #32[ru]

Просто нужно голосовать за любую партию, кроме Единой России. Даже если победят марионетки типа Тамоева и Френда, это все равно будет страшным ударом по Кара-оолу.

Аноним, 10-05-2019 #33[ru]

Маленький Карлик с большой тенью.

Коротко

Аноним, 06-05-2019 #1[ru]

«При этом они получат прописку в Республике Тыва» – а что? Сильный ход! Разом можно убить всех зайцев. И проблема бегства русских решается – тыщ 300 прописанных патриотов-дыныровцев разбавят статистику по национальному составу Тувы. И поддержка Единой России на выборах – приписанные души, не разбираясь в наших реалиях, всегда проголосуют за власть.

Аноним, 08-05-2019 #2[ru]

«От завезённых в Туву боеприпасов страдают люди» – то ли еще будет, когда начнут разъезжать на своих броневиках по городам и районам и палить из калашей куда попало...

Обзор прессы

Аноним, 06-05-2019 #1[ru]

«из изолятора временного содержания совершили побег 9 заключённых» – в республике, где по статистике каждый третий судимый или заключенный, это вообще ни о чем. Не понимаю этого всероссийского ажиотажа.

Аноним, 08-05-2019 #2[ru]

Тас-оол передергивает факты. Сначала русские сбежали из Тувы, а уже потом вдруг выяснилось, что на оставшихся комбинатах Тувакобольт и Туваасбест некому работать. И случилась «экономическая бесперспективность». Вот так и фальсифицируют историю!

Правительство Тувы не участвует в строительстве железной дороги

Аноним, 02-05-2019 #1[ru]

Я ни я, и корова не моя

Аноним, 04-05-2019 #2[com]

Забавные вы ребята, господа рисковцы... У правительства Тувы строительством железной дороги интересуетесь. Задали вопрос дурацкий – получили не менее дурацкий (юридически верный) ответ...

Аноним2, 04-05-2019 #3[com]

А у кого еще спрашивать? Когда на официальном сайте написано: «Как отметил Глава Тувы Шолбан Кара-оол, в ходе мероприятия, в котором приняло участие около 80 руководителей подразделений Минобороны и РЖД, обсуждались не только технические вопросы проектной документации, но довольно внятно было сказано, что дорога строится с расчетом на выход в другие страны. «Всего неделя прошла с момента, как определился генеральный подрядчик железной дороги в Туву, а сегодня в Абакане уже прошел смотр всех главных сил, которым предстоит заняться ее строительством, – написал в своем блоге Шолбан Кара-оол. – Дело постепенно, но довольно уверенно переходит в практическую плоскость»... «На совещании в первую очередь обсуждались вопросы технического обоснования и проектной документации, – отметил Шолбан Кара-оол. – Но одновременно были затронуты стратегические темы. Во всяком случае, было довольно внятно сказано, что дорога строится с расчетом на выход в другие страны»...

Я бы тоже так начинал – я его за язык не тянул – пусть и отвечает! А то сразу обделался.

Аноним, 08-05-2019 #4[ru]

Лишь бы ни за что не отвечать! Но зато, если вдруг у Байсарова что-то получится, то все эти министры в первых рядах за наградами стоять будут...

Правительство, которое ничего не знает

Аноним, 01-05-2019 #1[ru]

За ЖД... правительство Тувы реально не имеет никакого отношения...Денег много накопили, долго горевать не будут

Аноним, 01-05-2019 #3[ru]

...Директор совхоза и член КПСС все-таки круче в рамках руководителей. Чистой воды руководитель общества. Сложно тягаться с директором совхоза колхоза, по жизни руководителем.

Аноним, 08-05-2019 #10[ru]

Кара-оол не воспринимает народ, как граждан, перед которыми он должен отчитываться. Зачем ему какие-то дебаты? Лишний пиар для Конвиза.

Жилищно-коммунальные страсти

Аноним, 02-05-2019 #1[ru]

Кормушку КВШ очередную перекрыли. Ребята – молодцы! Вот и всех опричников спустили на компанию (пристава и коллекторы знают свое дело) Удачи вам, ребята, в нелегкой борьбе с чинушами!!!

Аноним, 02-05-2019 #2[ru]

Всем известно, кто хочет данный бизнес – это племянник Шолбана... Внаглую лезут, не смотря на все законы... Видимо, законы им не писаны!!!

Аноним, 02-05-2019 #3[ru]

Город стал чище, и в том заслуга новой компании, но ни как не мэрии и Минстроя!

Аноним, 04-05-2019 #4[com]

Даже в элементарных вещах наши министры не разбираются. Кто сейчас работает в Минстрое? – люди не компетентные ни в каких вопросах... Дайте уже нормальным компаниям сделать работу как положено.

Аноним, 06-05-2019 #5[ru]

Пора очередного министра на нары отправлять. Недоученный юрист хуже неученого.

Аноним, 06-05-2019 #6[ru]

В мусор сейчас вкладывают огромные деньги. Учитывая, что нефть и газ заканчиваются, кровососы пытаются из людей выкачать последнее. Недаром жирные чайки оседлали этот пирог в Москве. Если наши жадные Карлики не смогут договориться, то вообще ни с чем останутся.

Аноним, 08-05-2019 #7[ru]

А по мне так пусть дерутся – главное, чтобы город чище стал!

Популизм – благо или зло?

Аноним, 02-05-2019 #1[ru]

В Кызыле в Первомайском шествии прошли более 3000 кызылчан – сообщает gov.tuva.ru. А проживает в Кызыле более 130 000 чел. Показуха как повод для дешёвого пиара. Того, который нарисован, кто хочет сделать нас «богаче».

Аноним, 10-05-2019 #4[ru]

У нас с детства прививается, что политика – дело грязное. Поэтому «сделать участие в политике частью своей повседневной жизни» – это непосильная задача. Разве что этим занялась бы власть (например, введением в школьную программу каких-то общегражданских предметов). Но властям это точно не нужно – скотом проще управлять, чем сознательными гражданами.

Без вины виноватый

Аноним, 01-05-2019 #1[ru]

Криминальная сводка – так надо заглавить материал. Роман – единственный выживший криминальный авторитет из 90-х...

Аноним, 01-05-2019 #2[ru]

Это такое скрытое и подлое унижение западного района. Дрожат от тувинских чеченцев, специально подсовывают гавно, это подло. Потому что сплоченные.

Аноним, 01-05-2019 #5[ru]

Споткнулся так сказать на Робин Гуде с жезлом. Хотя ворошить нельзя – закон есть закон. Он для всех един. И что пережил этот паренек для всех, наверно, тоже понятно...

Аноним, 01-05-2019 #6[ru]

В основном всем наплевать на скотокрадство. Не наплевать только хозяевам скота. Потому что скот только помогает в нашей нищей Туве держаться на плаву, т.е. не умереть с голоду. А вот когда скотокрады не побоялись увести скакуна у самого Кара-оола, тогда и ему стало не все равно, поднял на уши всю полицию, орал так, что Саяны содрогались от его ора.

Аноним, 02-05-2019 #8[ru]

Продажные полицейские и оперативники за кусок черного говна уничтожают свой народ.

Аноним, 03-05-2019 #9[ru]

Ничем Карлики не брезгуют – даже подростков вовлекают в свои грязные дела. А также врачей, учителей и пенсионерок заставляют доносить друг на друга и шпионить. Карлик, а улучшить жизнь людей слабо? Ты отобрал у тувинцев последнее – право на достойную жизнь!

Аноним, 03-05-2019 #10[ru]

Так ему и надо, Монгушу. Думал, что он справится с шакалами и поэтому заигрывал с ними.

Аноним, 08-05-2019 #11[ru]

Интересно, а скотокрадам государственную защиту предоставили? Полиции надо бы новый девиз придумать: «Воруй! Убивай! Насилуй! Мы – прикроем!»

Аноним, 08-05-2019 #12[ru]

Им не привыкать прикрывать преступников по приказу сверху. Они же люди подневольные, за места свои держатся руками и ногами. Начальство скажет, они будут и скотокрадов, и насильников, и убийц охранять, лишь бы не осерчало руководство. Про честь мундира, про совесть эти «защитники закона» и представления не имеют. Всё свелось к деньгам, льготам, выслугам... Позорище!

Давайте гордиться нашей Госдумой!

Аноним, 08-05-2019 #1[ru]

«Самый богатый из депутатов Европарламента не попал бы в топ-20 самых богатых депутатов Госдумы» – ну, хоть где-то мы лучшие...

(прочитано 603 раза)

 http://risk-inform.ru/article_7989.html
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