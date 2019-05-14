Организованное преступное сообщество в Туве: А где прокуратура?

Правительство Тувы в который раз объявило о начале строительства железной дороги «Курагино – Кызыл». На фоне этого с виду грандиозного события как-то отошёл на второй план скандал с провалом Программы переселения из аварийного жилья, по исполнению которой Тува заняла позорное последнее место среди регионов России. Уже подзабылось, как обещал премьер правительства РФ Д.Медведев строго карать губернаторов, которые не справятся с этой проблемой... В итоге отправили в отставку губернатора, чьи показатели по выполнению Программы переселения гораздо лучше, чем у Главы Тувы Ш.Кара-оола. Понятно: уволили не за развал строительства, а по другим причинам. Кому-то недостаточно ретиво лизнул... А наш усидел и, как ни в чём не бывало, продолжает разглагольствовать об «объективных причинах» провала Программы.

Скоро в республику прибудет специальная комиссия по строительству. Говорят, во главе с самим министром В.Якушевым. Однако ждать каких-либо последствий не стоит. Напоят, уложат в постель девочек, дадут на дорожку – и «объективные причины» чудесным образом найдут своё подтверждение.

А между тем правительство Кара-оола в рекордно короткие сроки развалило строительный комплекс республики. Из двух десятков серьёзных строительных организаций не уничтожены лишь три – ООО «Сельстрой» Сафрина, ООО «Энергострой» Крапивина и ООО «Жильё» Гавриленко. Причём реально работает только «Энергострой». Да и то благодаря мутным схемам договорных аукционов и откатам. Остальные – гастарбайтеры, приглашённые руководством правительства и мэрии г.Кызыла для совместного воровства бюджета. Для этого даже специально разрабатываются продуманные программы воровства.

К авторам предыдущей программы можно смело отнести бывшего друга, соратника и подельника Главы правительства, его первого заместителя Шолбан-оола Иргита. Суть махинаций заключалась в обходе конкурентных процедур при отборе подрядчиков. С этой целью правительство Тувы незаконно присвоило «Управлению Капитального строительства» (УКС) статус генерального подрядчика и без конкурса заключило с ним договоры на строительство объектов. Хотя на самом деле на УКС была возложена обязанность заказчика. С этим было трудно поспорить – всё же государственная контора...

А затем УКС без каких-либо конкурсных процедур заключало договоры как бы субподряда с теми строительными компаниями, на которые указывал Кара-оол. Убивали сразу нескольких зайцев. Во-первых, ликвидировали конкуренцию. Во-вторых, договоры субподряда со строителями в обход конкурса заключались заведомо незаконно. В связи с чем их всегда можно было признать недействительными, если строители вовремя не несли откат.

Что же касается законных договоров с ГБУ РТ «Госстройзаказ», специально для этого созданным, то тут закладывалась другая «мина» – вместо договоров строительства заключались договоры купли-продажи несуществующих квартир. В договоры специально закладывались нереальные сроки строительства под обещание заказчика их затем пересмотреть. При этом заказчик никогда не выполнял в срок требования по предоставлению земельного участка под строительство, обеспечению объекта инженерными сетями и своевременному финансированию строительства, закамуфлированного под куплю-продажу заведомо несуществующих квартир с указанием адресов. В итоге строители оказывались в ситуации, когда выполнить условия договора в срок было невозможно. И были вынуждены нести деньги «кому надо», чтобы снова и снова продлевать срок строительства и получать финансирование.

В такой ситуации оказались практически все строительные организации, согласившиеся на сомнительные госконтракты под устные обещания чиновников. А поскольку финансирование строительства объектов, финансируемых из бюджета, как правило, шло через пень-колоду, чиновники предлагали подрядчикам строить одни объекты за счёт финансирования других, новых. Всё это создавало ситуацию, когда строители были вынуждены, дабы не останавливать стройку с высокой строительной готовностью, тратить на неё деньги, выделенные на новый объект. А так как в Программу к тому же была заложена смешная сильно заниженная стоимость квадратного метра жилья, выполнить условия договора, тем более с учётом отката, становилось невозможным. Так правительство Тувы разорило не только местных, но и большей частью приезжих строителей.

Но в этой схеме жульничества был заложен один весьма важный элемент. Чиновники правительства рассматривали гастарбайтеров, прилетевших в Кызыл на замануху больших тувинских денег, в качестве неких «бычков», которых обычно прихватывают матёрые уголовники при побеге из мест заключения. Как известно, такие «бычки» живут недолго, и их съедают при первом удобном случае. Так и тут со строителями.

Типичный пример – бывший милиционер Леонид Доржу, которому сначала с подачи известно кого доверили строительство Станции переливания крови. Получив деньги на строительство, он поделился авансом «с кем надо», купил для Главы санаторий «Чедер», ещё кое-что по мелочи для себя. Деньги быстро закончились. Тогда чиновники пристроили его к строительству Военкомата, за счёт финансирования которого он какое-то время был на плаву. Но и эти деньги закончились. Так он оказался «на мели». Тёзка откат ему, разумеется, не вернул, хотя у Лёни, говорят, имеется запись бесед, при которых он отдавал деньги. Финал известен: по Станции он уже отбывает срок, на санаторий наложен арест, а сам бывший милиционер и строитель в ожидании нового срока тихо умирает, брошенный близкими. А те, кто давал ему объекты и забирал откаты (чьи персоны хорошо известны), знать ничего не желают.

Другой пример – гастарбайтер Михаил Пережегин. Фактический владелец более чем 20 предприятий. Этот с виду успешный предприниматель, в конце концов, тоже оказался в роли «бычка». Для начала ему доверили строительство Набережной г. Кызыла. Пообещали денег, но не расплатились. Зато дали деньги под другие объекты, которые он потратил на Набережной. Эта пирамида строилась долго. Все, кто знает Михаила, в курсе, что у него никогда нет денег, поскольку он всё время занят затыканием финансовых брешей. Даже халявный грант Главы правительства Ш.Кара-оола в 100 млн. рублей помог ему, как мёртвому припарка. Впрочем, скорее всего, этот грант – лишь форма отката. Пережегину пришлось его весь (или почти весь) отдать кому надо. Не случайно Минэкономики Тувы сначала подало в Арбитражный суд Тувы иск о взыскании 100 млн. рублей, а затем почему-то отказалось его поддерживать в суде. Да и медлительность прокуратуры и МВД Тувы в уголовном преследовании лиц, виновных в хищении 100 млн. рублей из бюджета республики недвусмысленно указывает на важное сановное лицо, которому эти деньги в итоге достались. Финал деятельности Пережегина в Туве также плачевен: одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве в Кызылском городском суде, ещё 2-3 уголовных дела на подходе, а денег нет. Нет до такой степени, что он за долги вынужден был раздать строительную технику и растворо-бетонный узел. И сидит «на мели».

Ещё более жирным «бычком» оказался некто Николай Хван, присланный из Новосибирска в Туву по протекции бывшего заместителя Кара-оола по экономике авантюриста Сергея Тена нашим замечательным земляком Сергеем Шойгу на строительство военного городка. Чтобы понять, зачем его к нам привезли, нужно вспомнить его предысторию. Он жил и работал под крылом корейской диаспоры в Новосибирске. Был депутатом от «Единой России» в областном Заксобрании. Тучи вокруг личности экс-депутата Заксобрания Николая Хвана начали сгущаться в 2011 году. Тогда он возглавлял муниципальное управление заказчика по строительству подземных транспортных сооружений. Сложности появились при строительстве станции метро «Золотая нива», когда контрольно-счётная палата проверила финансовые взаимоотношения организации, которую возглавлял Хван, с подрядчиком – компанией «ФСК». Через некоторое время после помпезного открытия станции «Золотая нива» её пришлось закрыть. Выявилась масса нарушений и недоделок, из-за которых началось подтопление только что построенных тоннелей. Случился грандиозный скандал, в результате которого Николай Хван получил очень скромное наказание – два года условно. Правда, депутатства он лишился. Компанию-подрядчика обязали вернуть многомиллионную неустойку по переплатам за их работы. «ФСК» тут же начала выводить всё имущество на другие организации. Деньги заказчикам назад не вернули до сих пор, поскольку «ФСК» никаких активов не имело и не имеет. И тут совершилось настоящее чудо – судимый за экономические преступления уголовник Николай Хван получил от Министерства обороны РФ государственный заказ на строительство военного городка в Кызыле стоимостью 5 млрд. рублей! Думается, без вездесущего Сергея Тена и могущественного министра обороны Сергея Шойгу тут не обошлось, поскольку судимость подрядчика Минобороны секрета не составляла.

А теперь о «бычке». Как сейчас полагают знающие люди, Николай Хван оказался в Туве не случайно. Его специально отобрали на роль «бычка», поскольку после скандала в Новосибирске он был списан со счетов. И его к нам отправили специально украсть большой бюджетный пирог. Как утверждают материалы следствия, расследующего факт хищения ООО «Сибстройконтакт» более 2 млрд. рублей, отпущенных на строительство военного городка 55-й горно-стрелкобой бригады, у Хвана в Кызыле таинственным образом «испарились без следа» огромные бюджетные деньги, следы перечисления которых ведут в Казахстан. Более того, у него долги перед поставщиками составляют более миллиарда. Сейчас своё предприятие он перерегистрировал из Новосибирска в Московскую область, где срочно пытается ликвидировать путём банкротства. В этом ему, судя по всему, активно помогает С.Тен. Знающие Хвана люди утверждают, что бывший депутат и бизнесмен находится «на мели». Его скоро ждут суд и тюрьма. Видимо, его специально отправили в Туву украсть пару миллиардов, заранее обещая небольшой срок и поддержку семье. А Шойгу и Тен, как вы понимаете, никакого отношения ни к Хвану, ни к его воровству уже не имеют...

Но и на этом череда примеров использования людей в качестве «бычков» не заканчивается. Ещё один случай – работа гастарбайтеров под вывеской ООО «Строительный Холдинг Тезис», сомнительным образом получившего госзаказ на строительство Терапевтического корпуса в Кызыле. Объект проектировался институтом «Тувагражданпроект». Его общая сметная стоимость составляла 577 млн. рублей. К тому моменту, когда на объект зашёл «Тезис», в 2016 году строительная готовность объекта составляла 70%. Институт подсчитал, что для окончания строительства необходимо 78 млн. рублей. Однако правительство Тувы почему-то выделило на окончание строительных работ 444 млн. рублей. Видимо, чтобы легче было украсть. В нарушение закона объект отдали «Тезису», хотя ООО «Сельстрой» предложило сумму на 160 млн. меньшую. В общем, на объекте уже украдено не менее 230 млн. рублей и процесс воровства продолжается – ООО «Ленд Строй» подготовило дополнительную смету более чем на... миллиард!

Прокуратура Тувы делает вид, что ничего об этом не знает, и затевает совершенно никудышный судебный процесс по делу об аукционной документации, результаты которого уже ни на что не повлияют. Махинаторы при попустительстве прокуратуры Тувы и активном участии правительственных чиновников раскрутили смету строительства уже до 1039 млн. руб., из которых они уже получили 680 млн. руб. и 320 млн. хотят получить на оборудование, цену на которое тоже завысили в несколько раз.

По состоянию на 31 декабря 2018 года жулики оформили Акт сдачи объекта, хотя строительные работы ведутся до сих пор и конца-края им не видать. Это при том, что в декабре 2018 года ООО «ПроектСтройСервис» провело инструментальное обследование технического состояния строительных конструкций пристройки к зданию Терапевтического корпуса и пришло к выводам о необходимости устранения «дефектов, оказывающих отрицательное влияние на эксплуатационную пригодность элементов перекрытий». Оказалось, что «в балках перекрытий всех этажей, кроме 3-го, отсутствуют вертикальные ребра в местах опирания монолитного перекрытия на балку, отсутствуют отдельные сварные швы в узлах крепления балок к колоннам, 65% осмотренных сварных швов в узлах крепления балок к колоннам имеют дефекты: подрезы, наплывы, поры, не полностью заполненная разделка кромок, неравномерная ширина шва, чрезмерная асимметрия угловых швов, отрицательный размер валика шва». В связи с этим необходимо выполнить работы по ремонту строительных конструкций с привлечением специализированных организаций, которые должны разработать проект производства работ, обеспечивающий их безопасное выполнение. Все приведённые сведения – совсем ни для кого не секрет. Но прокуратура и правительство делают вид, что это их не касается.

А тем временем чиновники подсуетились и отдали «Тезису» новый объект – Спорткомплекс в п. Каа-Хем стоимостью в миллиард рублей. Говорят, что Терапию достраивать не на что, так что они теперь будут строить на деньги, выделенные под новый объект. В общем, готовится ещё один «бычок». И это понятно, поскольку руководство «Тезиса» в Туве никто в глаза не видел. Живёт Левин в Москве, числится в Краснодаре. Но деньги, судя по всему, оседают у его хозяина – небезызвестного авантюриста-гастарбайтера Тена Сергея Иннокентьевича, который и завёл «Тезис» в Туву.

Тем временем правительство Тувы при попустительстве прокуратуры и УФАС придумало новую схему жульничества. На этот раз объекты строительства келейно без аукциона готовятся раздавать под видом неких концессионных соглашений. Хотя на самом деле готовится передача объектов «нужным» строительным компаниям без указания сроков строительства и графиков финансирования. Подробнее об этом готовящемся групповом мошенничестве я расскажу читателям «РИСКа» в следующий раз.

Что тут скажешь? Только то, что в Туве сформировано устойчивое преступное сообщество, целью которого является присвоение бюджетных средств. В общем, не секрет, кто это ОПС возглавляет. Вопросы вызывает лишь позиция министра обороны Шойгу, скорее всего, имеющего отношение к происходящему. А вот позиция прокуратуры Тувы и её главы Боровкова выглядит, по крайней мере, странной. Фактически прокуратура создаёт условия для хищений. Она реагирует всегда с опозданием и не по существу. Долго раскачивается и принимает меры, когда воровство уже завершено, как со строительством инженерных сетей по ул. Дружбы в Кызыле. Порой находят исполнителей и ни разу – организаторов преступлений. Настраивают полицию на борьбу со строителями, тем самым фактически покрывая чиновников.

В этом плане примечателен ответ первого заместителя прокурора РТ Дябкина редактору газеты «РИСК» на запрос о воровстве при строительстве Терапии. Вместо ответа по существу цифр и фактов воровства он ссылается на «отсутствие у органов прокуратуры полномочий по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий» и пеняет главному редактору на «отсутствие заинтересованности в фактическом установлении» обстоятельств воровства. Вот так – не больше, не меньше. Фактически чиновник прокуратуры Дябкин предлагает редактору газеты самому провести расследование обстоятельств воровства и представить их в прокуратуру, у которой, к сожалению, «отсутствуют полномочия». А вы говорите: откуда в Туве преступное сообщество...

Я ещё вернусь к этой теме. До встречи.

Кондрат Пчёлкин