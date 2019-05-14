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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 18, 14 мая / ЖКХ «Енисейской Сибири»: всю систему менять надо!
   
 
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№18, 14 мая 2019 года.


ЖКХ «Енисейской Сибири»: всю систему менять надо!

ЖКХ «Енисейской Сибири»: всю систему менять надо!

Жилищно-коммунальные хозяйства Хакасии, Красноярского края и Тувы переживают не очень веселые времена. Трубы, по которым жителям этих регионов подается тепло и вода, изношены и требуют ремонта, замена их на новые минимальна, а число аварий в этой системе вызывает серьезное опасение. Такие выводы следуют из опубликованных сегодня пресс-службой Красноярскстата релизов. И с этими данными вполне по силам ознакомиться и полномочному представителю президента России в Сибири Сергею Меняйло, решившему не так давно поискать в Хакасии виновных в энергетической войне, и гостящей в республике комиссии из министерства строительства и ЖКХ России.

19rus.info свело документы Красноярскстата воедино.

Красноярский край: запас прочности еще есть

Итак, протяженность сетей, по которым жителям Красноярского края доставляется тепло и горячая вода, на конец 2018 года составила 4838,9 километра, из них нуждающихся в замене – 2119,6 километра. В прошлом году их заменили всего на 4,4% от требуемого – и это на 1,5% меньше, чем в 2017 году.

С заменой труб, по которым течет холодная вода, в регионе еще хуже: их заменено 2,3% от требуемого, что на 24,5% меньше, чем в 2017 году.

Та же ситуация и с канализацией – труб в этой системе в 2018 году было заменено 0,5% процента от нуждающихся в замене.

Между тем, число аварий в системе теплоснабжения в 2018 году в Красноярском крае уменьшилось на 25,8% относительно предыдущего года, в системе водоснабжения – на 17,5%, в системе водоотведения – на 36,1%.

Республика Тыва: пока еще работаем

В Туве, по данным Красноярскстата, все не так плохо. Там протяженность тепловых и паровых сетей на конец 2018 года составила 286,8 километра, из них нуждающихся в замене – 36,9 километра. В 2018 году было заменено 3,2 километра сетей (9,6% от протяженности сетей, нуждающихся в замене), что на 7,7% меньше, чем в 2017 году.

А вот с водопроводами в Туве картина не такая радужная. Общая их длина 267,1 километра, примерно половина труб нуждается в замене, но в 2018 году заменили их всего на 1% от необходимого и на 6,7% меньше, чем в 2017 году.

Что касается канализации, то в 2017 и 2018 году замена труб в этой системе вообще не осуществлялась, хотя требовалось сделать это в отношении 88,3 километра из имеющихся 177,6 километра.

Любопытно при этом то, что число аварий в 2018 году по сравнению с предыдущим годом в системе теплоснабжения Тувы увеличилось с 1 случая до двух, водоснабжения с 10 случаев до 17 случаев, водоотведения – с 1 случая до трех.

Хакасия: там ли ищем виноватых?

И, наконец, Хакасия.

В республике протяженность сетей организаций, отпускающих тепло и горячую воду населению, на конец 2018 года составила 533,1 километра. Из них нуждалось в замене 208,5 километра. В прошедшем году было заменено 14,3 километра сетей (это 6,2% от протяженности сетей, нуждающихся в замене на конец 2017 года), что на 40,4% больше, чем в 2017 году.

Теперь о водопроводе, протяженность которого в республике составляет 1684,1 километра, из них нуждалось в замене в прошлом году – 868,8 километра.

Меняли трубы в минувшем году немного, всего на 1,6% от требуемого, но это оказалось на 25,9% больше, чем в 2017 году.

Канализация: длина отвода сточных вод от населения составляла на конец 2018 года 945,3 километра, требовалось заменить 428,7 километра.

В 2018 году было заменено 2,3 километра канализационных сетей (это 0,6% от протяженности сетей, нуждающихся в замене на конец 2017 года), что в 2,7 раза больше, чем в 2017 году.

В итоге число аварий в системах теплоснабжения и водоотведения в 2018 году увеличилось в 2 раза относительно предыдущего года, а в системе водоснабжения уменьшилось на 26,8%.

19rus.info

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 http://risk-inform.ru/article_7990.html
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