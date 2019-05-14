Уважение к живым начинается с памяти к павшим

Отгремел салютами ещё один День Победы. Сановные чиновники вздохнули с облегчением: ничего не взорвалось, никого не убило. Только известный актёр Виторган поинтересовался: а что, собственно, празднуем? Никто из властвующих пороху не нюхал – даже министр обороны, генерал армии и Герой России Сергей Шойгу до назначения министром ни дня в армии не служил даже в мирное время. Потому никому и не ведомо, какой и когда подвиг он совершил. А в Кызыле парад принимал полковник Кара-оол, тоже мало понимающий в военном деле и даже не имеющий, как и Шойгу, родственников, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Поэтому праздник и воспринимается как бутафорский. Да и организация парада была, прямо скажем, не на уровне. В Москве разбушевалась стихия, и пришлось отменить воздушную часть праздника, а в Кызыле боевые кони Шойгу навалили кучи по ходу продвижения кавалерии, и бронетранспортеры разнесли это говно по всей столице.

Зевак на параде было немного, да и те, как только пошёл «Бессмертный полк», разбрелись в разные стороны. Но разве так празднуют праздник великой победы над фашизмом?! Да и разве в парадах дело? Если бы власти реально гордились героями, добывшими в тяжёлых боях победу над Гитлером, разве они допустили бы, чтобы ветераны жили так, как они сейчас живут? Да и осталось-то их – единицы! Если сравнить их потребности с роскошеством чиновников, с тем, сколько воруют караоолы, становится стыдно.

Много героев войны давно лежит на старом кладбище Кызыла. Умирали от ран, от бессердечия чиновников, от безразличия общества. Часто – в нищете. Обратите внимание, в каком состоянии находится городское кладбище, могилы ветеранов войны. Там буйствуют вандалы, ломают памятники, расстреливают монументы героев из пневматических ружей, уродуют портреты до неузнаваемости. Какой бессмертный полк?! Какая демонстрация верности идей, какие почести сложившим головы на полях жестоких сражений?! Вы хотя бы кладбище привели бы в порядок – на это нужно денег в разы меньше, чем на организацию парадов. Приведите заброшенные могилы в порядок. Как правило, это могилы русских героев, родственники которых выехали из Тувы вследствие шовинистической волны, поднятой Бичелдеем и подхваченной Кара-оолом при попустительстве Шойгу. И теперь просто некому ухаживать за этими могилами.

У таких, как Кара-оол, Бичелдей и Аракчаа нет в роду героев Великой Отечественной Войны. Да и у Шойгу – тоже. Но они – не простые люди. И обязаны заботиться о павших героях. Но увлеченные сепаратизмом, они равнодушны к судьбе могил героев. На старом городском кладбище захоронены несколько сот ветеранов войны. Ни для тех, кто там захоронен, ни для их родственников на кладбище ничего не делается. Металлический забор местами разворован и покорёжен. Нет ни асфальтовых, ни даже песчаных дорожек. Элементарно отсутствует вода для полива деревьев. На кладбище вид, как после бомбёжки. И это – почти в центре Кызыла.

А всё дело в том, что до власти дорвались люди, не имеющие героических корней. Им прошлого не жаль. И нет дела до героев, павших на фронтах Великой войны и скончавшихся после войны от полученных ран. Им нет дела до заброшенных кладбищ, на которых покоятся останки участников Великой Отечественной войны. Они делают ровно то, что от них требуют «сверху». И не больше. И у них нет даже мыслей, что старое городское кладбище либо необходимо привести в порядок, либо определить для павших героев почётное место на новом кладбище за городом и торжественно с почестями перезахоронить их.

Вот тут-то как раз были бы к месту салюты, проходы боевой техники, речи и воспоминания. Это была бы не только дань уважения героям, но и демонстрация настоящего интернационализма и верности русско-тувинской дружбы. Жаль, что власти республики и Кызыла, Кара-оол и Сагаан-оол предпочитают показуху настоящей заботе о ветеранах.

Всегда с Вами.

Сергей Конвиз