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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 42, 23 октября / Атмосфера ненависти даёт свои плоды?
   
 
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№42, 23 октября 2018 года.

    Есть мнение

Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

Двадцать пять лет в Керчи слыхом не слыхивали ни про какие колумбайнинги и теракты. Потом приходит Россия. На полуострове начинается военная истерика. Парады, стрельбы, флот, кругом фашисты. Зомбоящик круглосуточно, годами, вливает прямо в мозжечок, минуя мыслительные центры, истерику, агрессию, ксенофобию, превосходство, величие, фашизм-фашизм-фашизм, убить, ядерный пепел, дойдем до Киева, ненависть-ненависть-ненависть, кругом враги-враги-враги, война-война-война, наказать-покарать-отомстить.

Потом в колледже – да, да, том самом колледже, принимают план противодействия терроризму на 2017-2018 год, о чем слыхом не слыхивали все двадцать пять лет до этого. Потом студентам раздают автоматы, одевают их в военную форму и устраивают спектакль про смерть, про фашистов, про то, как здорово всем умереть за родину.

Это все есть на сайте и в сообществах колледжа. Все эти видео про смерть за Родину и борьбу с терроризмом.

А потом Россия, влив в головы тонны ненависти и агрессии, понижает возраст покупки оружия с двадцати одного года до восемнадцати лет [возраст разрешения на оружие в Украине – двадцать один год].

И вот эта страна, прокачав еще почти ребенку мозги военной истерией и ненавистью, продает ему помповик – зародившийся, между прочим, как штурмовое оружие, «окопная метла» – сто пятьдесят патронов к нему, и парень, у которого «вконтакте» картинки про Новороссию и сопротивление фашизму, собирает два СВУ, и идет стрелять направо и налево без разбора.

А потом все включают идиота – ой, а как так получилось?

Да вот и правда, черт его знает, как так.

Аркадий Бабченко

Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

От террориста-одиночки нельзя уберечься в принципе. Любой человек, решивший самолично кого-то убить или взорвать, если он не состоит в сети и вообще сильно не палится – сделает это. Остановить его могут только собственная беспечность или счастливая случайность. Системно бороться с террористами-одиночками силовым методом невозможно.

Нет ещё такой спецслужбы, которая отслеживала бы мытарство человеческой души. В спецслужбах вообще работают люди прямолинейные, с двумя кнопками на пульте – вкл и выкл. Так что не вините их. Вините себя.

В школах, колледжах, интернатах, в любых подростковых учебных заведениях должны работать психологические службы. Профессиональные. Из высококлассных специалистов. Причем в первую очередь они должны работать даже не с детьми, а со взрослыми. Потому что нет в мире существа, который сеял бы вокруг себя больше насилия, ненависти, агрессии и лжи, чем homo взрослетикус.

Нет специалистов? Дорого обучать, держать психологическую службу в каждой школе? А вы силовикам бюджетик урежьте немного – и найдутся денежки-то. И толку будет в тысячу раз больше.

Ну, это всё по двадцатому разу уже. Как в запаянную с двух концов трубу. Так что в целом ждите, пока ещё прилетит.

Соболезнование всей Керчи. Кошмарное горе.

Евгений Левкович

(прочитано 415 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7615.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 15) >>
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Националист (гость) 25-10-2018 18:58:07   #15 [ru]
Уважаемый "Ваш Аноним"!

Насчет Вашего коммента "скорее всего эти слова фальшивка". Понимаю, что образованный человек будет сомневаться в том или ином высказывании, пока не увидит обратное. Внимательно прочитайте дискуссию про высказывание академика Павлова politics-ru.livejournal.com
 
0
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Националист (гость) 25-10-2018 12:07:12   #14 [ru]
Уважаемый "Ваш Аноним"! Smile С юмором...
 
0
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Аноним (гость) 25-10-2018 11:44:47   #13 [ru]
Аноним 5 вы правы: "он просто не попал бы более 70 раз в молодых ребят, убегавших от него изо всех сил. Ему потребовалось бы расстрелять как минимум 250-300 патронов" они изо всех сил от него убегали", но физически не могли отдалится хотя бы на 10 метров, и он спокойно стрелял да стрелял стоя на одном месте. несостыковочка получается.

+ ко всему взрослое население не может получить оружие, запрещено изза страха руководителей от народных восстаний, а какой то желторотый пацан запросто имеет оружие, которые ему никто не продаст без многочисленных справок, получить каждую из которых так долго и муторно, не факт что дадут.
 
+2
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Националисту (гость) 25-10-2018 11:27:50   #12 [ru]
Уважаемый националист! Вы не обращайте внимания на все потуги Шумова! Шумов и сам понимает ,что ему до вас расти и расти и все равно не дорасти ,потому как не пришлось ему нормально учится! Выучил он слово тятя и вперед ! Хватит учиться ! А уж если осилил Отче наш ( первую строчку) то все больше ничего и не надо! Такие времена были -я сам в эти времена жил и все прошел. Только благодаря своему упорству и жажде знаний не пошел по пути Шумова. Сколько раз мне говорили разные люди -ну зачем тебе учиться и получать 120 рэ ,когда вот водила получает 500 рэ и еще халтура разная! Каждый выбирает свой путь! А теперь когда пришло время собирать камни , Шумов и злится ,а уже ничего не воротишь! В принципе я это пишу не для вас и не для Шумова ,а для тех молодых кто желает стать охранником или там полицейским и остаться в этом звании всю жизнь! Нет ,хорошие полицейские нужны государству,но их должно быть мало и они должны быть толковые. А для этого тоже надо учиться ,а не тупо следовать указке начальника! Ну и еще Шумова бесит то что с ним никто почти не общается ( есть только два человека ,которые иногда строят его -это вы и я и еще редко Vermin) и Шумова это очень обижает вот он и злится! Та же модель поведения у Путина, только Ермак местный дурачок , а путин другого масштаба ,но мотивация та же! Конечно хочется побольше умных людей и на сайте и в стране ,но где же их взять ,когда все убегают из нашей страны? Вот и вы тувинцев пугаете страшными русскими . Куда деваться тувинцу прикажете? Понятное дело из Тувы он бежит в Москву ,а из Москвы за бугор! Вы что и правда думаете сынки там Чайки или Патрушева или там Матвиенко вытащат страну из тупика? А если все убегут начитавшись ваших страшилок ,то кто останется бороться? Или вам своей страны не жалко? Как всегда ,Ваш аноним
 
+3
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националисту (гость) 25-10-2018 10:52:06   #11 [ru]
уважаемый националист что то я не встречал такого в трудах пввлова - скорее всего эти слова фальшивка / как всегда ваш аноним
 
+1
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Националист (гость) 25-10-2018 09:30:24   #10 [ru]
Кстати, может в этом причина управляемости русского народа?! Подменяя понятия, называя чёрное белым (жириновского - либералом, либералов - пидарасами, блатных тупарей - парламентом, войну - священной необходимостью и тд), с русским народом можно творить все, что угодно.

http://imglink.ru/pictures/25-10-18/b42b2932098c94e55dc2628f06d7a450.jpg
 
-1
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Националист (гость) 25-10-2018 09:14:54   #9 [ru]
Ряженый сталинист и якобы "интернационалист" пишет: "... не знаешь как УЧАТ Убивать в Детских Лагерях Украины?" Ты "политолог" хренов читай статью. О чем там идет речь в первых строках "Двадцать пять лет в Керчи слыхом не слыхивали ни про какие колумбайнинги и теракты". И посмотри на фото... И твой коммент, это часть той тактики, которой пользуются пропагандоны. Все перевернуть с ног на голову. Горе "политолог" с двумя классами образования религиозной школы. И ты напоминаешь меня Валуева...

Взгляд Валуева, когда забыл, как именно называется комитет ГД, который он воглавляет.
Такой же взгляд у ряженного АНАЛитикА и "образованного" Эрмака, когда всю жизнь думал, что кульман и ватман это какие-то евреи.

http://imglink.ru/pictures/25-10-18/8bf7ab14f84cb3c1b2d277aab8f06c29.jpg
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 25-10-2018 08:42:08   #8 [ru]
НО тот ФАКТ, что ТЫ Нацист номер 1, не смотря на Твою Тупость то Заметил. что в России начинают ПРИВЫКАТЬ к Массовым Убийствам Детей, стал ОЧЕВИДНЫМ... Как и в США... Confused
Даже по нашей Туве, Провинциальной республике, это Видно... Confused
Что в Туве Есть ОХРАНА в Столице, в Бывших РАЙ-Центрах, ставших Отсталыми Кожуунами типа Маньчжурской империи образца 1910 года, но нет ОХРАНЫ в поселках Староверских.или Тувинских Сумонах...
 
+1
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 25-10-2018 08:32:04   #7 [ru]
Нацист номер 3... Confused
Что в Одессе УЧАТ как СЖИГАТЬ Людей? Confused
Ты УРОД что таковым то прикидываешься?
Что Ты СУКА не знаешь как УЧАТ Убивать в Детских Лагерях Украины? Confused
Но там все же УЧАТ понимать что те, кто придет УБИВАТЬ в республики Донбасса, или в Россию, Их Тоже ПРОФЕССИОНАЛЫ УБЬЮТ.
И тот ФАКТ, что если в Староверском поселке Тувы не нужен ОХРАННИК, а в школы города Кызыла не зайдешь, и что можно ОБХОДИТЬ посты Охраны, Этот УРОД то Знал отлично куда и Ради чего Он шел...
Он не пошел на окопы ополченцев или Армии Украины, Он шел УБИВАТЬ Тупо тех, кого просто ненавидел!!!
Он, сын Сектантки , брошенный Отцом, который для его БЫЛ не Тато и не Тятя, а ПАПА... Разве "отец" этого УРОДА мог стать Батей? Confused
 
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Шумов Андрей Семенович
Эрмак 25-10-2018 08:17:03   #6 [ru]
Аноним Номер 5... некий " Гудков"... Confused
Ты ДУРАК, или просто прикидываешься? Confused
тот кто уже " УБИВАЛ" через Комп УЖЕ Сотни ТЫСЯЧ "врагов", имел Проблему только с поиском Ствола...
И Только УРОДЫ типа тебя не понимают что Такое КАРТЕЧЬ. и при этом то КРУПНАЯ!!!
Что Каждый Выстрел Его в условиях Паники поражал не Одного, и не Двух, а Трех и БОЛЕЕ Человек!!!
И пока Нет Информации о том, а Сколько Патронов Там то Собрали... Confused
Так что ДУРАК, Когда идет БОЙ между Спецназом и Боевиками. с кем перед Этим пытаются ДОГОВОРИТЬСЯ, то Есть БОЙ Профи против Профи, и Совсем другое СТРЕЛЯТЬ по ТЕМ кто вообще порой не понимает что такое СМЕРТЬ!!! Mad
И "поиск" УРОДОВ типа Тебя, или Главы Крыма Аксенова, что ему кто то якобы " помогал", не выдерживает Фактов.
он Готовился САМ!!!
Вот Главная сейчас проблема Общества в России!!!!!
что Она пошла по Пути США, где так же ДЕТИ Убивают Детей!!!
 
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Ни разу не слышал, чтобы в РФ поймали китайских шпионов. Наверное, сливаются с толпой.

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