Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

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Двадцать пять лет в Керчи слыхом не слыхивали ни про какие колумбайнинги и теракты. Потом приходит Россия. На полуострове начинается военная истерика. Парады, стрельбы, флот, кругом фашисты. Зомбоящик круглосуточно, годами, вливает прямо в мозжечок, минуя мыслительные центры, истерику, агрессию, ксенофобию, превосходство, величие, фашизм-фашизм-фашизм, убить, ядерный пепел, дойдем до Киева, ненависть-ненависть-ненависть, кругом враги-враги-враги, война-война-война, наказать-покарать-отомстить.
Потом в колледже – да, да, том самом колледже, принимают план противодействия терроризму на 2017-2018 год, о чем слыхом не слыхивали все двадцать пять лет до этого. Потом студентам раздают автоматы, одевают их в военную форму и устраивают спектакль про смерть, про фашистов, про то, как здорово всем умереть за родину.
Это все есть на сайте и в сообществах колледжа. Все эти видео про смерть за Родину и борьбу с терроризмом.
А потом Россия, влив в головы тонны ненависти и агрессии, понижает возраст покупки оружия с двадцати одного года до восемнадцати лет [возраст разрешения на оружие в Украине – двадцать один год].
И вот эта страна, прокачав еще почти ребенку мозги военной истерией и ненавистью, продает ему помповик – зародившийся, между прочим, как штурмовое оружие, «окопная метла» – сто пятьдесят патронов к нему, и парень, у которого «вконтакте» картинки про Новороссию и сопротивление фашизму, собирает два СВУ, и идет стрелять направо и налево без разбора.
А потом все включают идиота – ой, а как так получилось?
Да вот и правда, черт его знает, как так.
Аркадий Бабченко
От террориста-одиночки нельзя уберечься в принципе. Любой человек, решивший самолично кого-то убить или взорвать, если он не состоит в сети и вообще сильно не палится – сделает это. Остановить его могут только собственная беспечность или счастливая случайность. Системно бороться с террористами-одиночками силовым методом невозможно.
Нет ещё такой спецслужбы, которая отслеживала бы мытарство человеческой души. В спецслужбах вообще работают люди прямолинейные, с двумя кнопками на пульте – вкл и выкл. Так что не вините их. Вините себя.
В школах, колледжах, интернатах, в любых подростковых учебных заведениях должны работать психологические службы. Профессиональные. Из высококлассных специалистов. Причем в первую очередь они должны работать даже не с детьми, а со взрослыми. Потому что нет в мире существа, который сеял бы вокруг себя больше насилия, ненависти, агрессии и лжи, чем homo взрослетикус.
Нет специалистов? Дорого обучать, держать психологическую службу в каждой школе? А вы силовикам бюджетик урежьте немного – и найдутся денежки-то. И толку будет в тысячу раз больше.
Ну, это всё по двадцатому разу уже. Как в запаянную с двух концов трубу. Так что в целом ждите, пока ещё прилетит.
Насчет Вашего коммента "скорее всего эти слова фальшивка". Понимаю, что образованный человек будет сомневаться в том или ином высказывании, пока не увидит обратное. Внимательно прочитайте дискуссию про высказывание академика Павлова politics-ru.livejournal.com
Аноним 5 вы правы: "он просто не попал бы более 70 раз в молодых ребят, убегавших от него изо всех сил. Ему потребовалось бы расстрелять как минимум 250-300 патронов" они изо всех сил от него убегали", но физически не могли отдалится хотя бы на 10 метров, и он спокойно стрелял да стрелял стоя на одном месте. несостыковочка получается.
+ ко всему взрослое население не может получить оружие, запрещено изза страха руководителей от народных восстаний, а какой то желторотый пацан запросто имеет оружие, которые ему никто не продаст без многочисленных справок, получить каждую из которых так долго и муторно, не факт что дадут.
Уважаемый националист! Вы не обращайте внимания на все потуги Шумова! Шумов и сам понимает ,что ему до вас расти и расти и все равно не дорасти ,потому как не пришлось ему нормально учится! Выучил он слово тятя и вперед ! Хватит учиться ! А уж если осилил Отче наш ( первую строчку) то все больше ничего и не надо! Такие времена были -я сам в эти времена жил и все прошел. Только благодаря своему упорству и жажде знаний не пошел по пути Шумова. Сколько раз мне говорили разные люди -ну зачем тебе учиться и получать 120 рэ ,когда вот водила получает 500 рэ и еще халтура разная! Каждый выбирает свой путь! А теперь когда пришло время собирать камни , Шумов и злится ,а уже ничего не воротишь! В принципе я это пишу не для вас и не для Шумова ,а для тех молодых кто желает стать охранником или там полицейским и остаться в этом звании всю жизнь! Нет ,хорошие полицейские нужны государству,но их должно быть мало и они должны быть толковые. А для этого тоже надо учиться ,а не тупо следовать указке начальника! Ну и еще Шумова бесит то что с ним никто почти не общается ( есть только два человека ,которые иногда строят его -это вы и я и еще редко Vermin) и Шумова это очень обижает вот он и злится! Та же модель поведения у Путина, только Ермак местный дурачок , а путин другого масштаба ,но мотивация та же! Конечно хочется побольше умных людей и на сайте и в стране ,но где же их взять ,когда все убегают из нашей страны? Вот и вы тувинцев пугаете страшными русскими . Куда деваться тувинцу прикажете? Понятное дело из Тувы он бежит в Москву ,а из Москвы за бугор! Вы что и правда думаете сынки там Чайки или Патрушева или там Матвиенко вытащат страну из тупика? А если все убегут начитавшись ваших страшилок ,то кто останется бороться? Или вам своей страны не жалко? Как всегда ,Ваш аноним
Кстати, может в этом причина управляемости русского народа?! Подменяя понятия, называя чёрное белым (жириновского - либералом, либералов - пидарасами, блатных тупарей - парламентом, войну - священной необходимостью и тд), с русским народом можно творить все, что угодно.
Ряженый сталинист и якобы "интернационалист" пишет: "... не знаешь как УЧАТ Убивать в Детских Лагерях Украины?" Ты "политолог" хренов читай статью. О чем там идет речь в первых строках "Двадцать пять лет в Керчи слыхом не слыхивали ни про какие колумбайнинги и теракты". И посмотри на фото... И твой коммент, это часть той тактики, которой пользуются пропагандоны. Все перевернуть с ног на голову. Горе "политолог" с двумя классами образования религиозной школы. И ты напоминаешь меня Валуева...
Взгляд Валуева, когда забыл, как именно называется комитет ГД, который он воглавляет.
Такой же взгляд у ряженного АНАЛитикА и "образованного" Эрмака, когда всю жизнь думал, что кульман и ватман это какие-то евреи.
НО тот ФАКТ, что ТЫ Нацист номер 1, не смотря на Твою Тупость то Заметил. что в России начинают ПРИВЫКАТЬ к Массовым Убийствам Детей, стал ОЧЕВИДНЫМ... Как и в США...
Даже по нашей Туве, Провинциальной республике, это Видно...
Что в Туве Есть ОХРАНА в Столице, в Бывших РАЙ-Центрах, ставших Отсталыми Кожуунами типа Маньчжурской империи образца 1910 года, но нет ОХРАНЫ в поселках Староверских.или Тувинских Сумонах...
Нацист номер 3...
Что в Одессе УЧАТ как СЖИГАТЬ Людей?
Ты УРОД что таковым то прикидываешься?
Что Ты СУКА не знаешь как УЧАТ Убивать в Детских Лагерях Украины?
Но там все же УЧАТ понимать что те, кто придет УБИВАТЬ в республики Донбасса, или в Россию, Их Тоже ПРОФЕССИОНАЛЫ УБЬЮТ.
И тот ФАКТ, что если в Староверском поселке Тувы не нужен ОХРАННИК, а в школы города Кызыла не зайдешь, и что можно ОБХОДИТЬ посты Охраны, Этот УРОД то Знал отлично куда и Ради чего Он шел...
Он не пошел на окопы ополченцев или Армии Украины, Он шел УБИВАТЬ Тупо тех, кого просто ненавидел!!!
Он, сын Сектантки , брошенный Отцом, который для его БЫЛ не Тато и не Тятя, а ПАПА... Разве "отец" этого УРОДА мог стать Батей?
Аноним Номер 5... некий " Гудков"...
Ты ДУРАК, или просто прикидываешься?
тот кто уже " УБИВАЛ" через Комп УЖЕ Сотни ТЫСЯЧ "врагов", имел Проблему только с поиском Ствола...
И Только УРОДЫ типа тебя не понимают что Такое КАРТЕЧЬ. и при этом то КРУПНАЯ!!!
Что Каждый Выстрел Его в условиях Паники поражал не Одного, и не Двух, а Трех и БОЛЕЕ Человек!!!
И пока Нет Информации о том, а Сколько Патронов Там то Собрали...
Так что ДУРАК, Когда идет БОЙ между Спецназом и Боевиками. с кем перед Этим пытаются ДОГОВОРИТЬСЯ, то Есть БОЙ Профи против Профи, и Совсем другое СТРЕЛЯТЬ по ТЕМ кто вообще порой не понимает что такое СМЕРТЬ!!!
И "поиск" УРОДОВ типа Тебя, или Главы Крыма Аксенова, что ему кто то якобы " помогал", не выдерживает Фактов.
он Готовился САМ!!!
Вот Главная сейчас проблема Общества в России!!!!!
что Она пошла по Пути США, где так же ДЕТИ Убивают Детей!!!