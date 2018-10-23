Атмосфера ненависти даёт свои плоды?

Националист (гость) 25-10-2018 18:58:07 #15 [ru] Уважаемый "Ваш Аноним"!



Насчет Вашего коммента "скорее всего эти слова фальшивка". Понимаю, что образованный человек будет сомневаться в том или ином высказывании, пока не увидит обратное. Внимательно прочитайте дискуссию про высказывание академика Павлова politics-ru.livejournal.com 0 Националист (гость) 25-10-2018 12:07:12 #14 [ru] Уважаемый "Ваш Аноним"! С юмором...





<i>Ваш браузер не поддерживает плавающие фреймы! <br> <u>http://www.youtube.com/v/IMXtgTa-F20</u></i>

0 Аноним (гость) 25-10-2018 11:44:47 #13 [ru] Аноним 5 вы правы: "он просто не попал бы более 70 раз в молодых ребят, убегавших от него изо всех сил. Ему потребовалось бы расстрелять как минимум 250-300 патронов" они изо всех сил от него убегали", но физически не могли отдалится хотя бы на 10 метров, и он спокойно стрелял да стрелял стоя на одном месте. несостыковочка получается.



+ ко всему взрослое население не может получить оружие, запрещено изза страха руководителей от народных восстаний, а какой то желторотый пацан запросто имеет оружие, которые ему никто не продаст без многочисленных справок, получить каждую из которых так долго и муторно, не факт что дадут. +2 Националисту (гость) 25-10-2018 11:27:50 #12 [ru] Уважаемый националист! Вы не обращайте внимания на все потуги Шумова! Шумов и сам понимает ,что ему до вас расти и расти и все равно не дорасти ,потому как не пришлось ему нормально учится! Выучил он слово тятя и вперед ! Хватит учиться ! А уж если осилил Отче наш ( первую строчку) то все больше ничего и не надо! Такие времена были -я сам в эти времена жил и все прошел. Только благодаря своему упорству и жажде знаний не пошел по пути Шумова. Сколько раз мне говорили разные люди -ну зачем тебе учиться и получать 120 рэ ,когда вот водила получает 500 рэ и еще халтура разная! Каждый выбирает свой путь! А теперь когда пришло время собирать камни , Шумов и злится ,а уже ничего не воротишь! В принципе я это пишу не для вас и не для Шумова ,а для тех молодых кто желает стать охранником или там полицейским и остаться в этом звании всю жизнь! Нет ,хорошие полицейские нужны государству,но их должно быть мало и они должны быть толковые. А для этого тоже надо учиться ,а не тупо следовать указке начальника! Ну и еще Шумова бесит то что с ним никто почти не общается ( есть только два человека ,которые иногда строят его -это вы и я и еще редко Vermin) и Шумова это очень обижает вот он и злится! Та же модель поведения у Путина, только Ермак местный дурачок , а путин другого масштаба ,но мотивация та же! Конечно хочется побольше умных людей и на сайте и в стране ,но где же их взять ,когда все убегают из нашей страны? Вот и вы тувинцев пугаете страшными русскими . Куда деваться тувинцу прикажете? Понятное дело из Тувы он бежит в Москву ,а из Москвы за бугор! Вы что и правда думаете сынки там Чайки или Патрушева или там Матвиенко вытащат страну из тупика? А если все убегут начитавшись ваших страшилок ,то кто останется бороться? Или вам своей страны не жалко? Как всегда ,Ваш аноним +3 националисту (гость) 25-10-2018 10:52:06 #11 [ru] уважаемый националист что то я не встречал такого в трудах пввлова - скорее всего эти слова фальшивка / как всегда ваш аноним +1 Националист (гость) 25-10-2018 09:30:24 #10 [ru] Кстати, может в этом причина управляемости русского народа?! Подменяя понятия, называя чёрное белым (жириновского - либералом, либералов - пидарасами, блатных тупарей - парламентом, войну - священной необходимостью и тд), с русским народом можно творить все, что угодно.



-1 Националист (гость) 25-10-2018 09:14:54 #9 [ru] Ряженый сталинист и якобы "интернационалист" пишет: "... не знаешь как УЧАТ Убивать в Детских Лагерях Украины?" Ты "политолог" хренов читай статью. О чем там идет речь в первых строках "Двадцать пять лет в Керчи слыхом не слыхивали ни про какие колумбайнинги и теракты". И посмотри на фото... И твой коммент, это часть той тактики, которой пользуются пропагандоны. Все перевернуть с ног на голову. Горе "политолог" с двумя классами образования религиозной школы. И ты напоминаешь меня Валуева...



Взгляд Валуева, когда забыл, как именно называется комитет ГД, который он воглавляет.

Такой же взгляд у ряженного АНАЛитикА и "образованного" Эрмака, когда всю жизнь думал, что кульман и ватман это какие-то евреи.



0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 25-10-2018 08:42:08 #8 [ru] НО тот ФАКТ, что ТЫ Нацист номер 1, не смотря на Твою Тупость то Заметил. что в России начинают ПРИВЫКАТЬ к Массовым Убийствам Детей, стал ОЧЕВИДНЫМ... Как и в США...

Даже по нашей Туве, Провинциальной республике, это Видно...

Что в Туве Есть ОХРАНА в Столице, в Бывших РАЙ-Центрах, ставших Отсталыми Кожуунами типа Маньчжурской империи образца 1910 года, но нет ОХРАНЫ в поселках Староверских.или Тувинских Сумонах... +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 25-10-2018 08:32:04 #7 [ru] Нацист номер 3...

Что в Одессе УЧАТ как СЖИГАТЬ Людей?

Ты УРОД что таковым то прикидываешься?

Что Ты СУКА не знаешь как УЧАТ Убивать в Детских Лагерях Украины?

Но там все же УЧАТ понимать что те, кто придет УБИВАТЬ в республики Донбасса, или в Россию, Их Тоже ПРОФЕССИОНАЛЫ УБЬЮТ.

И тот ФАКТ, что если в Староверском поселке Тувы не нужен ОХРАННИК, а в школы города Кызыла не зайдешь, и что можно ОБХОДИТЬ посты Охраны, Этот УРОД то Знал отлично куда и Ради чего Он шел...

Он не пошел на окопы ополченцев или Армии Украины, Он шел УБИВАТЬ Тупо тех, кого просто ненавидел!!!

Он, сын Сектантки , брошенный Отцом, который для его БЫЛ не Тато и не Тятя, а ПАПА... Разве "отец" этого УРОДА мог стать Батей? 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 25-10-2018 08:17:03 #6 [ru] Аноним Номер 5... некий " Гудков"...

Ты ДУРАК, или просто прикидываешься?

тот кто уже " УБИВАЛ" через Комп УЖЕ Сотни ТЫСЯЧ "врагов", имел Проблему только с поиском Ствола...

И Только УРОДЫ типа тебя не понимают что Такое КАРТЕЧЬ. и при этом то КРУПНАЯ!!!

Что Каждый Выстрел Его в условиях Паники поражал не Одного, и не Двух, а Трех и БОЛЕЕ Человек!!!

И пока Нет Информации о том, а Сколько Патронов Там то Собрали...

Так что ДУРАК, Когда идет БОЙ между Спецназом и Боевиками. с кем перед Этим пытаются ДОГОВОРИТЬСЯ, то Есть БОЙ Профи против Профи, и Совсем другое СТРЕЛЯТЬ по ТЕМ кто вообще порой не понимает что такое СМЕРТЬ!!!

И "поиск" УРОДОВ типа Тебя, или Главы Крыма Аксенова, что ему кто то якобы " помогал", не выдерживает Фактов.

он Готовился САМ!!!

Вот Главная сейчас проблема Общества в России!!!!!

что Она пошла по Пути США, где так же ДЕТИ Убивают Детей!!! 0