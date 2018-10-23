Где должен сидеть Дуюн?

Вор, понятное дело, должен сидеть в тюрьме. А Евгений Александрович? По моему мнению – тоже в тюрьме для начала, а потом уже отбывать реальное наказание в колонии строгого режима для бесов. Бесы – это такое слово, которое расшифровывает аббревиатуру «б/с», то есть бывшие сотрудники. Тюрьма – это СИЗО, что тоже аббревиатура и в свою очередь в расшифровке означает следственный изолятор. А вот расшифровывать, кто такой Дуюн для тувинцев, не надо. Все знают, что он до недавнего времени занимал большую должность в МВД Тувы – был главным следователем этого правоохранительного ведомства и заместителем министра МВД Тувы.

До сих пор легенды и слухи о его баснословном богатстве будоражат незрелые умы полицейских, отъявленных прокуроров и алчного судейского сообщества. Вечно голодные и постоянно ждущие расформирования сотрудники Следственного комитета тоже находятся под сильным впечатлением объёмов сомнительных доходов, которые Дуюн Е.А., по некоторым сведениям, наживал в течение многих лет, охраняя российские законы своим хитроумным интеллектом и даже, наверное, приторговывая уголовными делами. Ну, как обычно бывает в России? Обычно, кто охраняет огород, тот и жуёт капусту, не так разве? Или давайте по-другому спрошу: какой идиот доверил Дуюну стоять на страже закона и правопорядка? Это всё равно, что волку доверить пасти овец и коров, так и Дуюну расследовать или возбуждать уголовные дела – одно и то же.

Этим летом освободился из Шагонарской зоны один зек, предположительно являвшийся подельником Дуюна. Сразу скажу, что только я называю этого бедолагу-стоматолога подельником, но ни сотрудники Следственного комитета, ни судьи так и не стали разбираться, связан ли был начальник Следственного управления МВД РФ по Республике Тыва Дуюн Е.А. со стоматологом, выдававшим себя за адвоката. Почему не стали разбираться те, кто по своим прямым функциональным обязанностям должен был это делать, всем же понятно.

В 17-м номере газеты «РИСК» от 19 мая 2015 в заметке «Начальник следствия ударился в бега?» написано: «... все без исключения обсуждают оглушительную новость: сотрудники ОСБ (отдел собственной безопасности) МВД поймали начальника следствия на взятке. Если коротко, то под подозрение начальник следствия попал давно, а вот никто всерьёз не брался за него – боялись. Собственно, боялись не без основания. Начальник следствия за годы службы (а начал свою карьеру он уже давно – с так называемых «лихих» 90-х) наработал надёжные и, что немаловажно, обширные связи со всеми правоохранительными структурами республики и в соседних регионах. Но поговаривают, что у него также крепкие связи непосредственно с центральным аппаратом своего ведомства».

Поддельный стоматолог-адвокат, отсидевший реальный срок за эту взятку, так и не насмелился дать показания, что уже давно и успешно работал в паре с Дуюном. Правда, он что-то поначалу нечленораздельное такое мычал на допросах, называя его то Дуюном, то Суюном, но потом чуть ли не все полмиллиона решительно взял на себя, мол, так получилось нечаянно, бес попутал. У меня были догадки и до сих пор остаются подозрения насчёт того, почему начальник по особо важным делам в Следственном комитете подполковница Саая К.А. повела расследование по этому уголовному делу о взятке таким образом, что Дуюн остался в стороне.

Если вы, уважаемые читатели, скажете мне – не деньги ли Дуюна так повлияли на подполковницу, то я многозначительно промолчу, а вы, припомнив поговорку про молчание, где есть знак согласия, всё поймёте. Однажды лично услышав, как одна поднаторевшая в тувинских судах женщина-прокурор сказала, что у нас в Туве своя судебная практика и нечего кивать на российские законы, у меня теперь вообще нет никаких сомнений ни по поводу грамотности прокуроров, ни по поводу справедливости судей, ни по поводу нравственности следователей.

«Нравы в следственном управлении МВД известны и особенно никого уже не удивляют – взятки дают и берут за возбуждение или за прекращение уголовных дел, а размеры взяток колеблются от 500 тысяч до 5 миллионов рублей. По версии ОСБ, у начальника, попавшего под подозрение уже давно, был отлаженный механизм получения взяток, детально продуманный и безотказный» («РИСК» №17, 19.05.2015). Подполковница Саая из Следственного комитета старательно не заметила в этом нашумевшем уголовном деле присутствия полковника Дуюна, оперативники из ФСБ тоже как-то подозрительно старательно промаргивались, а судья Кызыл-оол всё это «проглотил» и в подозрительных хитросплетениях милицейского начальника и стоматолога разбираться не стал.

Но шито-крыто, слава богу, никогда не получается. Когда в 2015 году под Дуюном горела земля, и решался вопрос – быть ли ему подсудимым и загреметь на нары за взятку, тогда он судорожно метался по стране, поднимал свои старые и действующие связи искал себе новое место работы всё в тех же следственных органах. Суть его метаний заключалась в том, что он прекрасно знал: как только он выйдет из правоохранительной системы на пенсию, его сразу же арестуют и посадят. Сажать есть за что – шила в мешке не утаишь. В бытность Дуюна начальником следствия в городском отделе милиции, возглавляемом В.Т. Монгушом, был отлично отлажен бизнес, приносящий немалые деньги от купли-продажи и самих следователей, и уголовных дел, которые они обязаны были расследовать. Впрочем, вряд ли этот бизнес прекратил своё существование – порядки, внедрённые начальником ГУВД и его заместителем по следствию, судя по всему, живы до сих пор.

Дуюн, наверное, желая поскорее вырваться за пределы Тувы и забыть, как о кошмарном сне уголовное дело, в котором он вполне мог оказаться обвиняемым, а не свидетелем, даже и не мечтал, что он будет назначен на должность заместителя начальника Управления МВД России по Чукотскому автономному округу – начальником следственного отдела. Бедные чукчи. Хотя, впрочем, почему бедные? Если здесь, в Туве, все старательно забыли про тёмные крупномасштабные дела Дуюна, то у меня память крепкая и я твёрдо знаю – вор должен сидеть в тюрьме! А те, кто укрывал уголовные дела от правосудия, за это должны ответить по закону. И в этом я права!

Очень вредная тувинка