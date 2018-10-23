    Перекрёсток мнений

Аноним, 17-10-2018 #2[ru]

...«Если хоть кто-то знает, как я к этому двоюродному брату отношусь, то навряд ли подумает о судьбе этого родственника. В данном случае я всё сделаю, чтобы он не избрался на следующий срок»... Как же сильно Кара-оол не любит Ховалыга, что Ховалыг смог набрать на выборах в депутаты самый высокий процент? Видимо, Ховалыг круче Кара-оола. Что, несмотря на всю мощь губернатора, какой-то жалкий мэр-неудачник смог вопреки воле старшего брата стать депутатом.

Аноним, 17-10-2018 #3[ru]

Насыщенный фактами аналитический материал, требующий по некоторым пунктам срочного вмешательства правоохранительных органов. (Я, прежде всего, обращаюсь господину Шуровскому). Реальный тюремный срок и многомиллионный штраф определенный судом, бывшему министру строительства Тувы В. Сату – это звонкий колокол, «верному» окружению Кара-ола. Всемогущий земляк уже не способен прикрывать, диверсионную деятельность Шолбана Валерьича, по отношению к тувинской земле и его жителям. Все чаще судьи стали выносить жесткие решения по коррупционным делам. Впереди еще ряд разбирательств с участием не менее высоких должностных лиц. Надеются, убегут с богатством и в Китае отсидятся? Навряд ли. Компартия КНР, точно знают, как поступит с ворами и предателями.

Аноним, 17-10-2018 #10[ru]

...В соцсети видел видеоролик на берегу Малого Енисея, на порогах близь Эржея, где Шолбан Валерьевич говорит, как он любит свою родину и просит нас не верить слухам о том, что он распродает земельные участки тайги. Конечно, он не продает!!! Он эти земли отдает в аренду на 49 лет. Байсарову, Уюсову, депутатам госдумы, хозяину пивзавода...

Аноним, 17-10-2018 #11[ru]

Согласен, что Тува давно уже «окитаёзивается». Китайский язык стал обязательным для кадетов в Кызыле. Правительство Тувы разработало стратегию развития республики, главной целью которой является передача всех месторождений полезных ископаемых китайцам. Что происходит – процесс деградации, который начался с прихода Кара-оола–Бичелдея в правительство республики или пофигизм бездеятельности УФСБ РФ по Республике Тыва, руководитель которой Щуровский фактически парализовал оперативную разработку Кара-оола...

Аноним, 18-10-2018 #17[ru]

Интересно читать комментарии в РИСКе. Если проанализировать, то получается, что постсоветский проект РФ – очередное оболванивание народа. Как будто РФ и не государство вовсе, а некое Акционерное Общество со своим советом директоров, акционерами, и обслуживающим персоналом (челядью). Демократией и не пахнет, все решает совет директоров в пользу акционеров...

Аноним, 19-10-2018 #19[ru]

В Туве за превышение полномочий осуждён бывший глава Улуг-Хемского района Следствие доказало, что Мерген Анай-оол поспособствовал растрате муниципальных средств почти на 21 миллион рублей. Сколько он, продажный, отстегнул своему патрону Караоолу? Еще оправдывается. Своровал – в тюрьму! Приговор – 5 лет условного заключения (ещё 5 лет – испытательный срок) с поражением в управленческих и административно-хозяйственных правах на госслужбе и в муниципалитетах – слишком мягок. Пиши, пиши, оправдывайся, отменят приговор за мягкостью. Сдай своего патрона Карлика. Наверное, ГЛАВНОГО ВОРА ТУВЫ.

Аноним, 19-10-2018 #20[ru]

Обращение прокурору Тувы Боровкову – немедленно возбудить уголовное дело в отношении судей, которые вынесли приговор Анай-оол Мергену и Бичелдею! Выпустить из колонии пацанов, которые сидят за мобильники, и на их место посадить судей и Бичелдея с Анай-оолом.

Аноним, 20-10-2018 #25[ru]

... Кара-оол за голову хватается, что везде воруют, а русских – нет. Уже и рад ставить на руководящие должности русских. Вы сами виноваты, выбирали Кара-оола и в том числе Бичелдея... Просто, совет простой: пишите в прокуратуру России Жалобу, ее рассматривают сразу, потому что Жалоба...

Аноним, 20-10-2018 #28[ru]

Все федеральные министры и тувинские – тоже имеют двойное гражданство. Дети у них в Америке и Англии, Европе пристроены. Недвижимость – там же. Федеральные министры, начиная с 1990 года, все живут в Америке, а работали в России и работают сейчас. Тувинские хомячки берут с них пример, прокурята ждут своего повышения, вот и все, все при деле.

Аноним, 17-10-2018 #3[ru]

Контракты между администрацией Улуг-Хемского кожууна и подрядчиком были заключены законно. Незаконными были признаны дополнительные соглашения к ним, по которым были подрядчику перечислены 70% оставшихся денег под видом авансирования. Так, получив 100% денег авансом, руководитель ООО «Титан РТ» Чигден Е.Д. не выполнил работы в полном объеме. Уголовное дело в отношении Чигдена еще не закончено, а Анай-оола уже осудили, на которого, по всей видимости, все и свалили. А Чигдена отмажут. Потому что сами знаете, кем он является... А Анай-оол самостоятельно без указания сверху такое решение не мог принять. Поэтому Анай-оола как и осужденного его земляка Бичелдея скоро могут назначить руководителем какого-нибудь ГУПа или учреждения типа музея за его услуги перед главной семьей и дадут почетное звание. Что удивительно, по вине Анай-оола украли в 2 раза меньше, чем с участием Бичелдея, а наказали его в 2 раза строже, чем Бичелдея. Скорей всего, Бичелдей поделился с кем надо, а Анай-оола использовали втемную и после просто выкинули как отработанный материал. Но в этом ряду он не первый и не последний...

Аноним, 17-10-2018 #6[ru]

А как надзорный орган – Управление роспотребнадзора – сам уже ничего не может проверить что ли? Только по поручению Главы Правительства теперь работают да? И потом, не они ли выдавали разрешения на открытие всем этим несоответствующим кафе-барам? Смешно!

Аноним, 17-10-2018 #8[ru]

Смешно читать, как Шойгу восстанавливает Сирию, а в это время в Туве отключают свет, потому что нет денег на дизельное топливо... А себе в Ергаках он сделал целую подстанцию размером со среднее село... И никакого дизеля...

Аноним, 17-10-2018 #9[ru]

Он не Сирию восстанавливает, а историческую родину охраняет. И капиталец сколачивает. На армейских заказах, гуманитарке...

Аноним, 17-10-2018 #1[ru]

Супруга судьи жулика – какой позор, прилюдно речи толкать за неприкосновенность бюджетных денег! Неужели она не понимает, что она смешна и неприглядна??? Лучше бы молчала, глупая женщина!

Аноним, 17-10-2018 #2[ru]

Новый мост крепче прежнего и «должен будет прослужить не менее ста лет» – главное, чтобы эти 100 лет не пролетели за один год... На Эхе Москвы начальник железнодорожных войск смешно рассказал про строительство моста – https://echo.msk.ru/programs/voensovet/2295002-echo/ Правда, про то, что его строили два раза как-то «забыл» сообщить, а ведущий оказался неподготовленным и не спросил у него...

Аноним, 17-10-2018 #3[ru]

Одноразовые мосты – это ноу-хау Шойгу?

Аноним, 17-10-2018 #1[ru]

Руки прочь от Тывы! И никакой железной дороги!!!

Аноним, 17-10-2018 #2[ru]

Еще бы кто-нибудь спрашивал мнение народа, перед распродажей земли. Пока Тува на первом месте по голосованию за «Единую Россию», ничего тут не изменится.

Аноним, 18-10-2018 #3[ru]

Конечно же, мы все против того, чтобы трогали нашу девственную природу!!!

Аноним, 17-10-2018 #3[ru]

Если это действительно Дронин написал, то недолго ему осталось над Пий-Хемской зоной стоять.

Аноним, 17-10-2018 #4[ru]

Дронин и Карлика, и алкаша Монгала заложил с потрохами. Во даёт, он или идиот, или что задумал??? – А может знает, что дни Карликов сочтены?

Аноним, 17-10-2018 #6[ru]

Карлик в глазах тувинцев давно мертв! Труп – марионетка! Страшное дело!

Аноним, 17-10-2018 #19[ru]

Вот первый участок Монгала – https://rosreestr.net/kadastr/17-08-1503003- 338 (Вавилинский затон, недалеко от нового моста). Вот второй участок Кара-оола – https://rosreestr.net/kadastr/17-08-0000000-29 (при въезде в Кызыл). Есть желающие заплатить 350 рублей и подтвердить собственника?

Аноним, 17-10-2018 #20[ru]

Когда же наконец эти Карлики перестанут грабить собственный народ? Казалось бы у них самые лучшие дома, страшно большая зарплата, бизнес. У Монгала дочь работает в прокуратуре. Говорят, два слова связать не может – тоже, наверное, получает большую заработную плату. Им этого мало, у них есть дома в собственности, зачем им выделяют аж 40 га, 500 га земли? Монгалы и Кара-оолы, если у вас есть совесть, честь, отдайте эти земли многодетным, малоимущим, пусть они построят себе времянки! У вас же есть всё, не жирно ли, не захлебнетесь от этого жира?

«РИСК», помоги, чтобы эти земли раздали малоимущим, многодетным, матерям одиночкам, ветеранам боевых действий, только ПОМОГИ! Так несправедливо, они не имеют права получать земли, ведь у них в собственности есть земли под их домами. Народ, вставайте против коррупции, пишите везде по всей России, во все СМИ! Сколько можно, где же БОГ, люди добрые?

Аноним, 18-10-2018 #25[ru]

Жадность до добра не доводит.

Аноним, 17-10-2018 #1[ru]

Кара-оол – главный сирота Тувы.

Аноним, 17-10-2018 #3[ru]

Нам в Кара-Хааке тоже жилья не дали. Скажут: через год – и пропадают. В каждом хурале обещали же. Там это, специалист по жизнеобеспечению села Кара-Хаак Тарган Ч.С. на самом деле оказалась специалистом по самообеспечению. Потому что она кроме себя и самих детей, про сирот вообще не думает. В хурал по выдаче плана строительства домов сирот она не пошла. Вместо этого она сама на месте домов сирот построила дом себе. Программу Кыштаг она дала своему родному племяннику, хотя у них ещё и был магазин. К двоим родным она давала программы через Центр занятости. Короче, своих обеспечивала, а нас забыла.

Аноним, 18-10-2018 #4[ru]

Не закончили стройку, потому что КИНУЛИ строителей наши власти. Они на свои деньги начали строить. В конце им сказали, что денег не будет. Известная схема. Некоторые лоханулись на этой схеме крупно, продав свои дома и автомашины, выступая субподрядчиками. А спросить не с кого. Устно договорились с кем-то, а в конце стройки его с должности убрали или посадили.

Аноним, 17-10-2018 #1[ru]

Эти отходы в Каа-Хемском районе, ранее в Бояровке подохли коровы, речки желтые. Странно, почему Карлики так поддерживают Лунсин? Где Министерство природопользования, где природнадзор, они зарплату и льготы до хрена получают.

Аноним, 17-10-2018 #1[ru]

Бей своих, чтобы чужие боялись. Репрессии 30-х годов также начинались. Сначала чистка в высших эшелонах, потом постепенно эта практика дошла до самых низов. Пользоваться ситуацией, конечно, можно, но нужно помнить, что это палка о двух концах.

Националист, 17-10-2018 #1[ru]

Почему не стоить ждать сменяемости власти на России?! «Каждый русский человек немножко Путин... мы думали, что дело в советской власти, а дело в людях. «Совок» в головах и генетике» – Светлана Алексиевич.

Аноним, 17-10-2018 #1[ru]

Элита!!! Ха-ха-ха! Наркоманы, бандиты, воры, казнокрады, [шлюхи], балбесы – весь состав «избранников» народа. А те, кто призван их защищать из 55-ой бригады, чем лучше?! Ха-ха-ха!!! Достойны своего шолбана и сирёжи!!!

Аноним, 17-10-2018 #2[ru]

А зачем в Среднюю Азию коноплю-то везти? Слышал, что она там не хуже тувинской...

Аноним, 17-10-2018 #3[ru]

Братец (Афганец) Леня К снабдил на дорожку. О чём мы вообще можем рассуждать?

Аноним, 17-10-2018 #5[ru]

А портрет – ну богатырь, и всё тут. Шибко страшный полковник-подгузник.

Аноним, 18-10-2018 #9[ru]

А что там между ножек кривеньких нано-членика не видать. Не порядок, не порядок. Это не альфа-самец, это микро-пи какой-то.

Аноним, 19-10-2018 #11[ru]

Да, в Туве все спелось в один клубок. Безработица, скотокрадство, преступность, национализм – все перемешано в один клубок. И развязать его никто или не может или не хочет. Просто потянуть за одну нитку результата не будет, делу это не поможет, не развяжется клубок...