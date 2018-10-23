    Пресс-служба прокуратуры сообщает

Тайна о вакансиях

Прокуратурой Сут-Хольского района проверено Государственное казенное учреждение Республики Тыва «Центр занятости населения Сут-Хольского района».

Установлено, что Управление сельского хозяйства и продовольствия администрации Сут-Хольского района за истекший период 2018 года в ГКУ «Центр занятости населения Сут-Хольского района» сведения о наличии вакантных мест не предоставляло. Тем самым, нарушены права граждан на получение информации о возможностях трудоустройства, на получение достоверной информации о состоянии положения на рынке труда.

В связи с этим в адрес начальника управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района направлено представление об устранении нарушений законодательства. Но руководитель акт прокурорского реагирования проигнорировал и в установленный законом срок не рассмотрел.

За невыполнение законных требований прокурора в отношении руководителя управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 17.7 КоАП РФ.

Сут-Хольским районным судом Республики Тыва начальнику управления сельского хозяйства и продовольствия администрации района за невыполнение законных требований прокурора района назначено 2000 рублей административного штрафа. Постановление вступило в законную силу.

Прокуратура Сут-Хольского района.

Наказание министра

Прокуратурой города Кызыла проверено обращение гражданки на бездействие Министерства земельных и имущественных отношений Республики Тыва, которое не ответило на ее заявления от 3 июля 2018 года, поданное через портал государственных услуг.

Проверкой доводы жалобы гражданки подтвердились. Министерство земельных и имущественных отношений республики, в нарушение административного регламента, согласно которому обращения граждан подлежат рассмотрению в срок не позднее 23 дней, заявление гражданки о согласовании предоставления земельного участка было рассмотрено на 20 дней позже.

По факту нарушения Федерального закона от 27 июля 2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» прокуратурой города и.о. министра внесено представление об устранении нарушений.

По результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования специалисту, допустившему нарушение сроков, объявлено замечание.

Также по инициативе прокуратуры города и.о. министра привлечен мировым судом к административной ответственности по ч.1.1 ст.5.63 КоАП РФ: ему назначено 3 тыс. рублей административного штрафа, который он должен оплатить в течение 60 дней.

Решение суда вступило в законную силу.

Прокуратура г.Кызыла.