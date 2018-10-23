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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2018 год / № 42, 23 октября / Как братки Пий-Хем седлают...
   
 
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№42, 23 октября 2018 года.


Как братки Пий-Хем седлают...

Как братки Пий-Хем седлают...

Валяюсь на диване и смотрю на многих каналах телевизора, как ретивые оперативники и мудрые следователи по малейшей зацепке всякую шваль берут, мордой в землю кладут, руки крутят и в суд волокут. Смотрю и диву даюсь, а наши где? Ау! Где вы, ретивые? Вот беда, не знают наши полицейские о коррупции в Туране, бельмы глазки их затуманили что ли? Да вроде нет, ведь лучших из лучших оставили в рядах переименованной милиции, в полиции, то есть самых, самых. Да нет, должны знать, ну ладно, газет они не читают, деньги, выделяемые государством на стукачей, сами проедают и не ведают, что и где творится. Всяко может быть? Но ведь в Кызыле на улице Ленина сидит куча несокращенных чиновников, они-то должны изучать прессу, пишут им люди письма и жалобы, звонят по телефону доверия. И что же никто и ничего? Не может быть!

Вот газета «Риск» статья о коррупционном вагончике в Туране и начальнике финансового контроля администрации района Андрюше Дронине. Интересный субъект, пришел ни откуда, вроде, и уйдет в никуда, может быть. Нет снова о нем статья «вредной тувинки», тут еще круче «Пий-Хемская зона получила вертухая» снова об Андрюше, тут он уже смотрящий за наркотрафиком и т.д. и т.п. Нет, думаю, Илья! Пора тебе обломовщину свою одолеть, от дивана оторваться и в народ идти, поглядеть, да послушать, что в родном городишке деется, пора! Благо, должность пенсионера позволяет.

Вышел в люди, поглядел, послушал и диву дался. Оказывается, в районе-то не один Андрюша, есть еще и Саша. Слово «брат» означает родство по крови, слово «браток» означает родство по понятиям блатным. Люди внешне похожие: длинные, седые, оба умудрено хмурые и оЧЧень деловые. Короче, пацаны реальные! За фамилию братков не берусь судить то ли Дроновы, то ли Тронины, то ли Дрогины – в газете по разному пишут, и называют по разному в городе, да поймет читатель и сам, о ком речь.

Но похожи не только внешне, но и судьбами и делами своими пакостными, как две капли воды. Оба (легенда №1 в номере 40 газеты от 9 октября с.г.) пользовались заслуженным презрением товарищей в службах ФСИН и Следственном Управлении МВД, оба уволились из структур этих «по собственному желанию», оба (легенда №2 в том же номере) семейные дебоширы, Андрюша по легенде жену с пистолетом гонял по Шагонару, Саня своей тоже жару давал, не раз полицейские наряды таскали его из квартиры через завалы бутылочек из-под «Боярышника» в кутузку.

Женка у Саньки – баба глупая и болтливая, все на работе коллегам хвастает, какой ее Саня «самый главный», да самый богатый, а те несут на улицу молву. А народ у нас завидущий, верит всему, что из администрации идет, не даром «Белым домом» зовут, и очень начинает братков недолюбливать.

Братаны оба «смотрящие» на районе, один за финансами администрации, второй за юристами, ну, реальных деток батька их воспитал! А из-за внешнего и внутреннего сходства взаимные их подвиги только переплетаются. Права восточная пословица «Рост с верблюда – ума в тюбетейку». Только Санька круче оказался! Профессионал-то он так себе, у братвы погоняло заработал за четыре года деятельности «карманный» и «особый», то есть для полицейских никаких преград не представляет, и бредут его клиенты по этапу, чешут свои бритые головушки и думу горькую думают, как же при таком мудром «болчукчу-защитнике» реальные сроки получили. Деньги Санька берет не только с них, но и с государства, с самих правоохранительных органов! А бабы на лавке говорили, намерился Санька в полицию вернуться, и вернется ведь, подлец. Уволен-то по «собственному желанию», вот тогда Туран заживет, один браток в администрации, второй в полиции, оба смотрящие – воруй не хочу...

Туран отдыхает после выборов, осень сухая и теплая, тишь да гладь, да Божья благодать! Смотрю, с одной стороны к администрации длинная фигура одного братка движется, из черного кроссовера к суду бредет такой же длинный второй браток. А бдительные стражи порядка пока приЩуриваются, оплетая их, видимо, оперативной паутиной. Ну, да поживем – увидим?! Вот вернется из отпуска генерал Щур А.А., может, и расшевелит свое сонное болото...

Прогулявшись по городку и купив из-под прилавка вновь запрещенный администрацией «Риск», прочитал письмо Андрюши «Не на того нападаете!». В нем обычный простой человек по старой привычке тут же слил чиновника, «который его заказал», и по пути – супругу зампреда Правительства Артура Монгала и папу Шолбана Кара-оола, ставших владельцами земли на Вавилинском затоне. Воистину, привычка свыше нам дана, замена счастию она... А у знакомых полицейских узнал, что Саня всех их припугнул, что они под колпаком ФСБ. Интересно, кто «колпак»? Не за этот ли фригийский колпачок его из органов «ушли»? Таким образом, один браток из «сексота» стал «пресс-сотом», а второй в силу того, что письму не обучен, стучит по старинке. Сразу вспоминается пионерская песня:

Ты уже не мальчик! Храбрый барабанщик!
Поскорей на подвиг выходи!

Ой, братишки, по краю ходите! На правителей, на СЕМЬЮ замахнулись, ой по краешку...

Илья Обломский,
г. Туран

(прочитано 661 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7611.html
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<< Комментарии к статье (Всего: 8) >>
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Аноним (гость) 25-10-2018 18:49:56   #8 [ru]
Невысокого мнения журналист и о Михаиле Иусове, который работает руководителем Пий-хемского кожууна (это самая русская территория в Туве после столицы республики Кызыла — во многих кожуунах русского населения просто нет). Конвиз считает его «алкоголиком, который просто занимает место и делает, что ему говорят». «Будь он хоть негр, ничего бы не изменилось! Его еще и заставили ходить в национальном халате — и он ходит, идиот, в нем по администрации», — горячится руководитель «Риска». И действительно — на крыльце администрации Пий-хемского района в городе Туран Иусов встречает меня в черном национальном костюме. По обе стороны от него стоят казаки в военной форме.
 
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Аноним (гость) 25-10-2018 17:40:51   #7 [ru]
Прочитал о братках в Туране и думаю кто эту гадость пишет?
А пишет тот кто спит на диване, т.е. в дурке где от запоя лечат, где белочек ловят. Ты пес плешивый не туда смотришь. Люди кто на работе, кто в огороде спины не разгибает, кто в тайге зарабатывают деньги, прокормить семью, - А ты пес плешивый в своей Шамовской берлоге наворовал и лежишь. От тебя смерд, тухлятиной завоняло как только вышел на улицу. Не воняй! Дай людям- туранцам дышать, чистым воздухом, - обломов ты наш доморощенный!
 
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Аноним (гость) 25-10-2018 08:46:24   #6 [ru]
Лысый хотел выборы сорвать, теперь пургу несет. Сказочник ептпа
 
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Аноним (гость) 25-10-2018 08:43:13   #5 [ru]
Конечно Щуровские ребята проснутся, - и посадят нахер Иусова за все его темные многолетние воровские дела. Зона ждет его давно.
 
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Аноним (гость) 24-10-2018 14:56:50   #4 [ru]
Конвиз то понятно, за бабло иусовское наворованное, все опубликует. Лишь бы Лысый башлял ему, - а бумага все стерпит.
 
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Аноним (гость) 24-10-2018 14:52:22   #3 [ru]
Да верно, это все вор Иусов, херню пишет. Да люди говорят что его теперь все стороной обходят, как прокаженного.
 
-1
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Аноним (гость) 24-10-2018 14:49:31   #2 [ru]
Иусов, - все успокоиться не может. Просрал суды, просрал выборы. А теперь еще и посадят. Дебил конченный.

До свидания наш, - чокнутый Миша,
Мы забудем, тебя словно сон.
Перекрестимся всем мы Тураном,
Пошел на хер, - дырявый гандон!
 
-1
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Аноним (гость) 24-10-2018 07:38:14   #1 [ru]
Фу б..дь, пид..сы неудобные! Это сословие живет под лозунгом "Еб..м друг дружку и деньги в кружку"! Гавноеды вонючие - приспособленцы!!! Бедная Тыва, таких позорников - даргаларов она еще не видела! Ничего, придет время "алдын маадыр"!
 
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Ни разу не слышал, чтобы в РФ поймали китайских шпионов. Наверное, сливаются с толпой.

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