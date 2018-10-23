Старый Кызыл

– Секундочку, я возьму карандаш! – корреспондент журнала «Неизвестная тайга» по-ефрейторски ел глазами мужчину среднего роста в форменном кителе и с маршальскими звёздами на погонах. – Записываю!

– Нам надо создать здесь, за Уралом, крупный финансово-промышленный центр, своего рода столицу, которая даст мощный импульс развития сибирским и дальневосточным землям. – Сергей Кужугетович со вчерашнего дня ещё ничего не ел, поэтому его красноречие было необыкновенно.

– Но деньги! – воскликнул вспотевший от восхищения корреспондент. – Много тысяч денег! Где их взять?!

– Нужно провести международный турнир по танковому биатлону при участии конной авиации! Все армии мира устремятся на турнир в Васюки, то есть, я хотел сказать, в Кызыл. Железнодорожная магистраль Москва – Кызыл – раз. Два – гостиницы и небоскрёбы для размещения гостей. Три – аэропорт Большой Кызыл! Из Тувы полетят сигналы на Марс, Юпитер и Нептун! Сюда переезжает правительство. Кызыл переименуется в Нью-Москву, а Москва – в Старый Кызыл! – Могло пронестись у нашего героя в голове. Но сказал Сергей Кужугетович об ином:

– Люблю строить, создавать что-то новое. Знаете, я никогда не мог понять Мичурина. Я не способен привить почку к ветке дерева и 20 лет потом ждать, что из этого получится. Мне необходимо видеть результаты своего труда, и чем скорее, тем лучше.

Корреспондент «Неизвестной тайги» был ошеломлён. Перед его глазами вырастала новая столица из стекла и бетона в 100 этажей. А человек в кителе с маршальскими звёздами, призадумавшись, улыбнулся довольно: мол, а что, про правительство это я неплохо придумал.

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