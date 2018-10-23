Русский Бог

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Единственный, кому сейчас абсолютно безразлична автокефалия Украинской церкви и разрыв Москвы и Константинополя – это Господь Бог. Я не уверен, что Он вообще отличает Кирилла от Варфоломея и Филарета. Но и все эти костюмированные старцы в последнюю очередь сейчас думают о Боге. Поминают его всуе постоянно, но мысли их далеки от христианской любви и Божественных Заповедей. Попов всех мастей сейчас волнуют две вещи: под каким флагом будут молиться прихожане и как поделить недвижимость с крестом. Потому что недвижимость – это деньги. А флаги – это политика. Поэтому когда сейчас начнут стонать и призывать защитить русско-православных братьев, которых притесняют на Украине, не забудьте про квадратные метры церковных площадей и про московский церковный обком, который помогает нашим чекистам запустить машину времени и вернуть нашу страну то ли в 19 век, то ли еще куда поглубже.
Автокефалия – это тяжелое поражение Путина. И это единственный возможный ответный удар Украины. Украина не может вернуть Крым, не может силой вернуть Донбасс – она вообще не может силой противостоять России. А с учетом убожества киевской власти, положение Украины было совсем плачевным. Но забрать у РПЦ власть над церковной территорией – это не менее круто, чем забрать Крым. Это вопрос такого масштаба, который еще тысячу лет потом можно решать и расхлебывать эту кашу. Единое церковное пространство – то, что создавало некую иллюзию существования СССР, как ни глупо это звучит. Большевики уничтожали церковь, а получилось так, что общая церковь оставалась единственным, что нас формально связывало. Украинские священники Московского патриархата не были агентами Путина. Но Путину и не нужно, чтобы они на проповедях призывали молиться за его здоровье. Важен именно символ. Ведь и Крым – это символ. Он маленький, народу там живет мало, стратегического значения давно никакого нет, но символическое значение раздуто до небес. Сейчас же символизм будет другой.
Россия отгораживается большим вонючим забором от всего светского мира. А теперь она отгородится и от православного мира. Для истинно верующих – это трагедия всей жизни. Они же реально не смогут посещать важные храмы и к каким-то святыням, как я понимаю, тоже не получат доступа. Но хуже всего, что это повод для новой истерики. Когда запасы истероидов у пропаганды почти иссякли, когда эти крики в телевизоре осточертели даже самым недалеким обывателям – им впрыснут из кремлевского кадила новой огненной водицы. Призывы к религиозным войнам не за горами. Проехаться танками до Киева и отвоевать Лавру у еретиков – разве вы удивитесь такому лозунгу? Но с этой автокефалией мы совершенно точно придем к церковному импортозамещению. Сами никуда молиться не поедем и к себе никого не пустим. Приделаем Иисусу георгиевскую ленту и провозгласим Русского Бога.
Телеграм-канал Методичка:
РПЦ арендовала у МИДа Стивена Сигала для своей пресс-конференции:
"Патриарх Кирилл - великий духовный лидер, и русское православие - это великая религия. Думаю что православная церковь в России сейчас работает прекрасно, многое ею делается для детства, молодежи, родительства и это создает предпосылки для духовного возрождения".
Нацист номер 19...
только УРОДЫ ТИПА ТЕБЯ НЕ ЗНАЮТ, что Буддизм начали Разрушать в Туве задолго до Токи...
А церкви РПЦ МП начали уничтожать в времена Хрущева...
Да, по себе судящий Дегенерат...
Откуда тебе то ЗНАТЬ что только Благодаря Сталину и сохранена Церковь в Кызыле, и что первую , Кирпичную Церковь в еще Белоцарске Разрушили Белые, уничтожив ее их Пушек как НП Красных с Правого берега Улуг-Хема...
А потом ее остатки растащили на печки ставшие Горожанами уже Кызылчане...
Разве тебе то Дураку Известно что приказ по Уничтожению Церкви в Туране, в начале 60 годов прошлого Века подписал Емельянов Анатолий ?
Так что УРОД, Такие как Ты старались Русско Язычные Твари, Подлецы, пытаться Русских превращать в Папистов, в Таких как этот "епископ" Русско Язычный " Феофан", Кореец...
кхаха лженац-т! у чьих ты воду носишь?))) ну это так!психлогия,успешный националист не может быть той крови которую он отстаивает с пеной рта)) но он докажет))мотивация,самый успешный Француз это Наполеон но по крови Итальянец,не будем туда-сюда..мог бы быть успешным если не пошел войной сами знаем куда и на кого..это Адольф Гитлер)) намбер уан Немец но по крови Австриец..вот самые успешныые нац-ты всех времен и народов..не той крови))) главное доказывать и мотивация и до максимуму)) только такие могут на вершину нац-та взайти)) у остальных нет такой мотивации по крови,у них все чики пуки ничего доказывать не надо))
кхаха лженац-т так ты свинья грязная))) так не бывает..назвался то скажи,ты чьих будешь?)) людоед обыкновенный из семейства самоедов))) вот так и едят друг друга..исчезновение народа не самое страшное..гнить заживо вот что страшно а самое страшное это бороться за исчезновение)) каша не бывает в корне слова "Нация",ты чьих будешь людоед?))
Это для тех почитателей и защитников "русского мира", которые с пеной у рта ищут оправдания обыкновенному ФАШИЗМУ.
Путин начал просто рьянно сливать свою же т.н. идею "русского мира". Видя неприязненное отношение к такому обыкновенному неофашисзму, не только в самой России, но и в бывших республиках сэсэрии.
А "Началось все с того, что ведущий дискуссии Федор Лукьянов напомнил президенту 2014 год и пресловутый "русский мир", спросив, не жалеет ли он, что поднял тогда эту тему. Вопрос отнюдь не праздный: к 2018 году упоминания об этой концепции, казавшейся едва ли не столпом всей государственной идеологии путинской России, полностью пропали из лексикона официозной пропаганды. Ответ Путина лишь подтвердил очевидное: тема русского этнического национализма его больше не интересует и даже раздражает".
"Наша национальная идентичность - … это наша культура, наша история… У нас 160 этносов проживает на территории Российской Федерации", - заявил президент России. Комментируя свои слова, Путин изложил довольно путаную теорию правильного и неправильного национализма: Россия - многонациональное государство, "и если мы хотим, чтобы Россия сохранялась такой, развивалась, укреплялась, а государствообразующим народом, безусловно, является русский народ, то в интересах русского народа сохранение этой страны". www.dw.com
Раскол православия станет концом «русского мира», который вернется в границы Российской Федерации. Этот вполне закономерный процесс мог бы тянуться еще несколько десятилетий, если бы не неистребимая тяга Путина к воровству. Если бы Путин не аннексировал Крым и не оккупировал часть Донбасса, РПЦ по прежнему хозяйничала бы в Украине и ни о каком расколе речи бы сегодня не шло… Так что к многочисленным «подвигам» Владимира Таврического можно прибавить еще один – раскол мирового православия.