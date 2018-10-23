Русский Бог

Единственный, кому сейчас абсолютно безразлична автокефалия Украинской церкви и разрыв Москвы и Константинополя – это Господь Бог. Я не уверен, что Он вообще отличает Кирилла от Варфоломея и Филарета. Но и все эти костюмированные старцы в последнюю очередь сейчас думают о Боге. Поминают его всуе постоянно, но мысли их далеки от христианской любви и Божественных Заповедей. Попов всех мастей сейчас волнуют две вещи: под каким флагом будут молиться прихожане и как поделить недвижимость с крестом. Потому что недвижимость – это деньги. А флаги – это политика. Поэтому когда сейчас начнут стонать и призывать защитить русско-православных братьев, которых притесняют на Украине, не забудьте про квадратные метры церковных площадей и про московский церковный обком, который помогает нашим чекистам запустить машину времени и вернуть нашу страну то ли в 19 век, то ли еще куда поглубже.

Автокефалия – это тяжелое поражение Путина. И это единственный возможный ответный удар Украины. Украина не может вернуть Крым, не может силой вернуть Донбасс – она вообще не может силой противостоять России. А с учетом убожества киевской власти, положение Украины было совсем плачевным. Но забрать у РПЦ власть над церковной территорией – это не менее круто, чем забрать Крым. Это вопрос такого масштаба, который еще тысячу лет потом можно решать и расхлебывать эту кашу. Единое церковное пространство – то, что создавало некую иллюзию существования СССР, как ни глупо это звучит. Большевики уничтожали церковь, а получилось так, что общая церковь оставалась единственным, что нас формально связывало. Украинские священники Московского патриархата не были агентами Путина. Но Путину и не нужно, чтобы они на проповедях призывали молиться за его здоровье. Важен именно символ. Ведь и Крым – это символ. Он маленький, народу там живет мало, стратегического значения давно никакого нет, но символическое значение раздуто до небес. Сейчас же символизм будет другой.

Россия отгораживается большим вонючим забором от всего светского мира. А теперь она отгородится и от православного мира. Для истинно верующих – это трагедия всей жизни. Они же реально не смогут посещать важные храмы и к каким-то святыням, как я понимаю, тоже не получат доступа. Но хуже всего, что это повод для новой истерики. Когда запасы истероидов у пропаганды почти иссякли, когда эти крики в телевизоре осточертели даже самым недалеким обывателям – им впрыснут из кремлевского кадила новой огненной водицы. Призывы к религиозным войнам не за горами. Проехаться танками до Киева и отвоевать Лавру у еретиков – разве вы удивитесь такому лозунгу? Но с этой автокефалией мы совершенно точно придем к церковному импортозамещению. Сами никуда молиться не поедем и к себе никого не пустим. Приделаем Иисусу георгиевскую ленту и провозгласим Русского Бога.

Антон Орехъ