A- | A | A+ 12pt №22, 5 июня 2018 года. Бабченко жив и это главное Три ключевые фигуры в деле покушения на Бабченко и основные версии Прошло несколько дней после инсценировки убийства журналиста Аркадия Бабченко. Напомним, вечером 29 мая украинская полиция заявила, что Бабченко убит в подъезде своего дома в Киеве. Но на следующий день СБУ сообщила, что это была спецоперация для поиска заказчиков покушения, а журналист жив и здоров. На пресс-конференции украинской службы безопасности присутствовал сам Бабченко. Пока существует две основные версии того, кто стоит за этим покушением. Что говорит СБУ По версии СБУ, ветеран АТО и бывший иеродиакон УПЦ Алексей Цымбалюк получил от главы немецко-украинского оружейного предприятия «Шмайсер» Бориса Германа 15 тысяч долларов за убийство Бабченко: 14 тысяч в качестве задатка и тысячу – на оружие (пистолет с глушителем). На момент передачи денег Цымбалюк сотрудничал с СБУ в подготовке операции, суть которой была в том, чтобы инсценировать смерть журналиста и после получить от заказчика список из 30 имен – следующих жертв. Германа арестовали сразу после получения этого списка. СБУ утверждает, что их версия подтверждена доказательствами. Что говорит Герман Сам Борис Герман высказал другую версию. По ней он работает на украинскую контрразведку уже полгода, с того момента, как с ним связался его знакомый из Москвы бизнесмен Вячеслав Пивоварник, который отвечает за «беспорядки в Украине» в некоем «частном фонде Путина». Герман утверждает, что Цимбалюк был выбран исполнителем как раз потому, что тот бывший монах и не станет убивать безоружного, а сразу пойдет в СБУ и все расскажет. Он также говорит, что его участие в секретной операции контрразведки задокументировано, но в СБУ о нем не знают, из-за опасений утечки информации в Россию. Прокуратура Украины заявила, что слова Германа – ложь, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков утверждает, что «никаких таких фондов», про который говорит Герман, в России нет. И в той, и в другой версии Герман получил из России список из 30 человек, которых необходимо устранить. Что известно о Борисе Германе Судя по сообщению адвоката Германа Евгения Солодко в фейсбуке, его подзащитный занимает должность исполнительного директора в украинско-немецкой компании «Шмайсер», которая производит травматические пистолеты и «имеет давние производственные отношения с министерством обороны Украины». Сам же Герман, написал он, «известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения». Украинский журналист Владимир Бойко написал в своем фейсбуке, что Герман работал помощником-консультантом двух народных депутатов Украины – Михаила Гончарова и Игоря Плохого. Как и адвокат Солодко, Бойко пишет, что Герман – предприниматель, который сотрудничает с министерством обороны. «Герман утверждает, что к нему обратился сотрудник департамента контрразведки СБУ и попросил помочь разоблачить вражеского агента. Будучи зависимым от СБУ как предприниматель, осуществляющий поставки для нужд вооруженных сил, Герман согласился и передал деньги, полученные от куратора из ДКР, «киллеру», – говорится в сообщении. «Медуза» обратила внимание, что Герман в 2014 году критиковал Путина на своей странице mail.ru, называя его, как сперва многие украинцы, а следом за ними и россияне, ****о (крайне неприятный человек). Судя по данным на этой странице, Герману 50 лет. Что известно о Вячеславе Пивоварнике По информации The Bell, человек с именем Вячеслав Пивоварник имеет связи с экспертом Фонда национальной и международной безопасности, неким Деевым. Фонд возглавлял бывший советский генерал Леонид Шершнев, учредитель националистического фонда «Русские» и «Центра помощи соотечественникам из Новороссии и Украины». С 2012 по 2016 годы Пивоварник руководил украинским ООО «Рускон-Украина», владелец которого – бывший депутат Госдумы Сергей Шишкарев. По информации РБК, он соратник Дмитрия Рогозина. Профили Пивоварника в LinkedIn и «ВКонтакте» удалены, но в «Одноклассниках» есть страница человека с именем Вячеслав Пивоварник 1984 года рождения, у которого в друзьях человек с именем Борис Герман. Что известно об Алексее Цымбалюке По информации «Интерфакса», Цымбалюк в прошлом – иеродиакон Аристарх Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата. Сейчас он активист «Правого сектора» (запрещенного в России). Алексей Цымбалюк накануне написал в своем фейсбуке, что именно ему заказали убить Бабченко. После этого он якобы сразу обратился в СБУ. «Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за доллары», – сказано в посте. В СБУ, правда, говорят, что это сообщение – фейк, и настоящую фамилию человека, которому заказали убийство журналиста, не называют. Фамилию Цымбалюка общественность узнала из слов генпрокурора Украины Юрия Луценко, когда он выступал на телевидении «Интер». В профиле Цымбалюка есть фото, где он вскидывает руку в нацистском жесте. Николай Ярошенко

«МБХ медиа» Цель оправдывает средства? Бабченко жив, и это главное. Но остаются вопросы, на которые было бы неплохо получить ответы. Разумеется, не от Бабченко, к которому нет и не может быть никаких вопросов, кроме поздравлений, а от СБУ. Вопрос первый: насколько безальтернативным был именно такой способ спасения жизни Бабченко и обезвреживания убийц. Вопрос второй: насколько неопровержимыми являются доказательства того, что убийство Бабченко планировалось в Москве, а также, что той же группой планировалось еще 30 убийств. Скажу сразу, что эти 30 запланированных убийств выглядят очень похоже на те бесконечные раскрытые теракты, за которые получают звезды героев российские генералы спецслужб. Поясню, почему мне представляется это важным. В эфире «Свободы» у Михаила Соколова, когда мы обсуждали этот вопрос, к разговору подключился депутат Верховной Рады Антон Геращенко, который в ответ на мои сомнения (точнее, не сомнения, а вопрос) в безальтернативности именно такой меры, произнес ключевую фразу: «цель оправдывает средства». Универсальность этой формулы у меня вызывает большие сомнения. Если речь идет о спасении жизни человека, то цена не является чрезмерной. Крайне сомнительно, что для спасения Бабченко нужно было устраивать инсценировку его гибели и вводить в заблуждение всю планету, причиняя миллионам людей боль, вызывая сотни тысяч больших и малых некрологов, не говоря уже о заявлениях глав государств и правительств, в том числе и премьер-министра Украины, которые теперь, когда общественности предъявлен живой и здоровый Бабченко, выглядят не вполне адекватно. Было бы неплохо, чтобы СБУ предъявила увесистые доказательства, что простого обезвреживания убийцы и закрепления за Аркадием государственной охраны было недостаточно для спасения жизни журналиста. Такие игры с мировым общественным мнением не проходят бесследно. Учитывая повадки обитателей Кремля, можно с уверенностью сказать, что Бабченко не последняя и не единственная мишень. И когда очередная трагедия случится (а это, увы, весьма вероятно), то реакция мирового сообщества вполне может быть намного более сдержанной, как в той истории про мальчика, который все время кричал «волки-волки». Возвращаясь к тезису иезуитов и Антона Геращенко «цель оправдывает средства», приходится признать, что, например, такое средство, как водородная бомба не всех устроит как адекватный метод борьбы с террористами, хотя и выглядит вполне эффективно. Та игра с мировым общественным мнением, которую устроила СБУ, выглядит как взрыв этической водородной бомбы. Или, как образно заметил Станислав Кучер, мы все оказались в цирке, под куполом которого разорвался мешок с дерьмом, и в белом не остался никто. И все же главное в этой истории, что Бабченко жив и теперь один из немногих людей на планете может прочитать о себе всю правду в нескольких тысячах некрологов. Это – очень хорошая новость и на ее фоне все остальное выглядит пустяками. Игорь Яковенко (прочитано 382 раза) http://risk-inform.ru/article_7360.html +1

<< Комментарии к статье (Всего: 11) >> Система определила вас как робота. Если это не так, сообщите администрации. 1 : 2

Аноним (гость) 08-06-2018 12:13:03 #11 [com] «В руках правящих классов войско, деньги, школа, религия, пресса. В школах они разжигают в детях патриотизм историями, описывая свой народ лучшим из всех народов и всегда правым; во взрослых разжигают это же чувство зрелищами, торжествами, памятниками, патриотической лживой прессой; главное же, разжигают патриотизм тем, что, совершая всякого рода несправедливости и жестокости против других народов, возбуждают в них вражду к своему народу, и потом этой-то враждой пользуются для возбуждения вражды и в своем народе».

Лев Толстой, "Патриотизм и правительство", 1900 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 08-06-2018 11:45:20 #10 [ru] Так что АНОНИМ под Иностранным Флагом, НОМЕР 8...

Я тебе не Трусливый полу РАБ полу Атеист из системы ФСБ РФ, и ВСЕЙ Вертикали Власти, под Руководством РАБА Путина...

я ПОНИМАЮ Чем РУССКИЕ Слова СЫН, Раб, слуга Аллаха" или Тварь АТЕИСТИЧЕСКАЯ. глупый Язычник отличаются между Собой...

Я согласен на 100 % с Путиным, что ВСЕ Мы Рождены с Верой в Бога, и при этом то ЗНАЮ почему Рабы "православные" Византийские проиграли Слугам Аллаха, и Есть Город Стамбул, и почему опять Рабы "православные" Москву превращают в Москвабад...

И что СТРАХ Слуг Аллаха, которые Видят на Крестах РУССКИХ, что Полумесяц Их под НАШИМ Крестом, на Наших Кремлевских ХРАМАХ, понимание что Есть Рабы Россияне, но Есть и Казаки РУССКИЕ Право Славящие, которые таких как ВЫ, не Шашками, а как в Великом Стоянии на Реке Угра в 1480 году, не только Остановят, но и Разобьют...

так что Анонимный УРОД запиши, а Главное то Пойми Мои Слова...

Я с Добрыми Добр, а с Злыми я ЗЛОЙ... С Коварным? КОВАРЕН... Казак я Простой...

так что пусть Казахи, Тувинцы ВЕРЯТ в ТО, что Хотят, как и Россияне "православные"...

Но Если Они попробуют ВЕРУ МОИХ ПРЕДКОВ ТРОНУТЬ, то Поймут Слова не чингисхана, а ЧАНГЫС-ХААНа, " Ты Хотел Войны? Ты ее Получишь". Которые Он Сказал Мусульманину...

И Слова Невского, которые Он Сказал Латынянам КатоЛиким " Кто с Мечом на Нас Пойдет, тот От Меча и Погибнет".

ЭТОГО тебе ФСБшники Или Полицаи не Скажут, Тупые Российские, а КАЗАК Шумов Скажет. +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 08-06-2018 11:16:33 #9 [ru] Аноним НОМЕР 9, под ИНОСТРАННЫМ Флагом...

А Чем ТЫ то Лучше для Меня Власова или Бандеры?

Хотя ТЕ то, в отличии от ТЕБЯ Урода Выступали под СВОИМИ Фамилиями...

Но и насчет того что "харкать кровью"...

Разве Ты МРАЗЬ Иностранная понимаешь чем в РУССКОМ Языке РАБ отличается от СЫНА?

И как , надеюсь то ВИДИШЬ Здесь, что Даже ТУВИНЦЫ, кому Нравится Путин, с мной, даже АНОНИМНО не спорят...

так как ПонимаюТ, что они могут под Мои Глаза и не Попасть, чтоб "кровью харкать", а если ОНИ Свое ИМЯ ЗДЕСЬ Опубликуют, то потом ИХ и Шумов не спасет...

Но и насчет того что Казахстан "отказался от кириллицы"...

Так на Латыне

так как Они то хоть и МИНИМУМ, не зная чем Титул ЧАНГЫС-ХААН отличается от клички Чингисхан , Моховый, но понимают чем Казак отличается от КазаХ...

Так что УРОД Иностранный... И Иуда Предал Христа... И Петр, согласно сказанного Христом, ТРИЖДЫ Струсил, а Чем же КазаХИ то лучше ?

И не будем ЗАБЫВАТЬ и тот факт, ЧТО ЕСЛИ часть ТУВИНЦЕВ ОСТАЛОСЬ В ШАМАНИЗМЕ, чать приняла веру Разбитых Китайцев Буддизм, то Казахи то приняли Веру Разбитого ВРАГА Великим Чангыс-Хааном... ИСЛАМ...

так что Они ведут Себя, по Пути Предательства , вполне ЛОГИЧНО...

Сперва Ислам, а затем и Латынь... они то Прекрасно Знают и ПИШУТ что Они мол КазаКСТАН, и Отлично Знают что на Кириллице Они то по РУССКИ как КазаХи, что Значит Показушники...так как Они то хоть и МИНИМУМ, не зная чем Титул ЧАНГЫС-ХААН отличается от клички Чингисхан , Моховый, но понимают чем Казак отличается от КазаХ...Так что УРОД Иностранный... И Иуда Предал Христа... И Петр, согласно сказанного Христом, ТРИЖДЫ Струсил, а Чем же КазаХИ то лучше ?И не будем ЗАБЫВАТЬ и тот факт, ЧТО ЕСЛИ часть ТУВИНЦЕВ ОСТАЛОСЬ В ШАМАНИЗМЕ, чать приняла веру Разбитых Китайцев Буддизм, то Казахи то приняли Веру Разбитого ВРАГА Великим Чангыс-Хааном... ИСЛАМ...так что Они ведут Себя, по Пути Предательства , вполне ЛОГИЧНО...Сперва Ислам, а затем и Латынь... +1 Аноним (гость) 07-06-2018 12:32:35 #8 [ru] "ТЫ уродам" "тебя УРОДА", "Ты Трусливый УРОД", "Подонков и Трусов", "Тебя УРОДА", "Полу Рабы, полу Твари АТЕИСТИЧЕСКИЕ", "ПАПИСТЫ не имеют ПРАВО", "ХРЕНЦУЗАМИ ПАПИСТАМИ"



Что тут еще добавить? "Любите меня, а то кровью харкать будете". Глядя в это перекошенное жаждой убийства мурло, плюющее ядовитой слюной, кому-то захочется жить рядом с ним?



А че он несет? "РАБ БОЖИЙ", "Слуг Аллаха", "Полу Рабы", " Твари АТЕИСТИЧЕСКИЕ", "Вошли в Париж", "Папист Николай 2" - это именно то, что булькает в головах всех этих возродителей Империи. Каша из говна. Какой нормальный человек согласится жрать это дерьмо?



Аноним №5. "Русский мир, основан не на крови и страхе, а на чести и милосердии!" Честь??? Почитай в соседних статьях, как воруют СУДЬИ! Суды - это основа справедливости и чести! Нету их в России. Милосердие??? "Россия оказалась в хвосте рейтинга по уровню «миролюбия»" - snob.ru Ненависть, злоба и зависть ко всему окружающему миру. Первые места в мире по убийствам, первые места по количеству заключенных, по количеству полицаев, в процентном отношении самые большие военные расходы, пытки в колониях и тюрьмах и тд. и тп.



"Посмотрите сколько в России граждан бывших союзных республик работают, получают образование, живут" - Сколько? С каждым годом все меньше и меньше. Казахстан отказался от кириллицы, молодежь в бывших советских республиках не учит русский язык. Ностальгирует по советскому прошлому только старшее поколение и только в тех странах, в которых жизнь еще хуже, чем в России. 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 07-06-2018 06:18:58 #7 [ru] Аноним номер 5...

ВЫ пишите ТЕМ, у кого не хватит УМА Понять почему уже по Сибири есть места компактного проживания Тувинцев, в том же Минусинске...

Разве ОНИ то смогут ПОНЯТЬ, что в конце июня будет Фестиваль в Верховьях Каа-Хема, в Сизиме, который сильно отличается от Фестивале в Чадане...

разве Они смогут ПОНЯТЬ, что Полицаев на этом Фестивале будет МИНИМУМ, и это в Условиях Криминальной Тувы современной...

Мои Предки Узнали МИР Невского после того, как РАЗБИЛИ на речке Калке в 1223 году Славян, которые тогда еще не стали Право Славящими...

И Разве у таких как Бабченко, этот "патриот", аноним номер 4, хватит Ума понять почему уже свыше 100 лет Народ в России поднялся под Лозунгом" Мы не Рабы!", но не поднявшись на Уровень Сыновей и Дочерей Родины и Отче Нашего, они в итоге Развалили СССР...

Так что ВАМ объяснять ТЕМ, кто все равно не поймет почему к примеру СТароверы, то есть ТЕ, кто живет по Законам РУССКОЙ ПРАВДЫ, на фоне сокращения Численности Европеоидного Населения в Туве, при отсутствии Преступности в Их Среде, роста численности ДЕТЕЙ в Их Семьях , продолжительности Их Жизни, могут Жить в Туве, а Сколько просто Плюнув на ВСЕ уехало? +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 07-06-2018 05:56:50 #6 [ru] "патриот"...

Таким как ТЫ уродам бесполезно говорить о том, что Шумов в отличии от тебя УРОДА, может ЗДЕСЬ, в ЦЕНТРЕ АЗИИ не только ездить по ВСЕМ Сумонам Тувы ОДИН, но и отметить 400 летие в 2016 году, как с 1616 года мы , КАЗАКИ и ТУВИНЦЫ живем в Мире...

Разве Ты Трусливый УРОД сможешь ЭТО Понять?

Что Шумов, в отличии от тебя, от Анонима номер 4, от Подонков и Трусов может сказать самому Путину что он не Сын России, а РАБ БОЖИЙ, то есть на уровне Духовном он НИЖЕ Даже Слуг Аллаха...

так что "патриот"...

ЭТО Ты как понимаешь я то ПЕЧАТАЮ не Для тебя...

Не для Таких как Ты, а больше то для ТЕХ, кто Отлично понимает, в отличии от Тебя УРОДА, в системе МВД и ФСБ, почему Я Их не Считаю Сыновьями и Дочерьми Матер

И что Они ПАПИСТЫ не имеют ПРАВО не только Быть Право Славящими, но ставшие не Французами, а ХРЕНЦУЗАМИ ПАПИСТАМИ, Они Предали Тех кто под Развернутыми Знаменами Вошли в Париж...

И что ИСТОРИЯ сперва в 20 веке УНИЧТОЖИЛА Империю, которой руководил Главный Папист Николай 2 ой, а затем и СССР, как Государство ПРЕДАТЕЛЕЙ. и России и Отче Нашего, а Они для Меня то Полу Рабы, полу Твари АТЕИСТИЧЕСКИЕ...И что Они ПАПИСТЫ не имеют ПРАВО не только Быть Право Славящими, но ставшие не Французами, а ХРЕНЦУЗАМИ ПАПИСТАМИ, Они Предали Тех кто под Развернутыми Знаменами Вошли в Париж...И что ИСТОРИЯ сперва в 20 веке УНИЧТОЖИЛА Империю, которой руководил Главный Папист Николай 2 ой, а затем и СССР, как Государство ПРЕДАТЕЛЕЙ. +1 Аноним (гость) 07-06-2018 05:04:56 #5 [ru] Да при чем здесь Эрмак...? Русский мир, основан не на крови и страхе, а на чести и милосердии! Посмотрите сколько в России граждан бывших союзных республик работают, получают образование, живут... И никто их не режет не выгоняют, как это было с русскими в той же Чечне, Кыргызстане и др. нац. республиках. Нынче РУССКИЙ - это не национальность, а образ жизни! 0 Аноним (гость) 06-06-2018 17:43:59 #4 [ru] Патриот, про тысячи эрмаков 👍👍👍! Прав на 100%! 0 Патриот (гость) 06-06-2018 11:45:16 #3 [ru] Эрмак, такие как вы, и развалят Россию. Вы уже сделали Украину и Грузию своими вечными врагами. На очереди Армения, Белорусь и Казахстан. Борьбой с родными языками в национальных республиках ВЫ заложили такую бомбу, что рванет на гораздо большее количество кусков! Свой РуССкий мир вы можете удерживать только кровью и страхом. Вам нечего предложить миру, кроме беззакония, насилия и воровства.



А Путина уже давно никто не собирается свергать - он всего лишь серая мышь, попавшая наверх волею Судьбы. Все дело в тысячах эрмаков, которые отравляют страну своим мракобесием и тянут страну на дно. +2 Шумов Андрей Семенович Эрмак 06-06-2018 11:17:00 #2 [ru] Аноним номер 1...



уже в ходу одесская шутка... " как журналист Бабченко помер, а тело его живое"...

И Если этот ДУРАК, мечтающий развалить Россию на " десять", не понимает, а почему Ушла Украина, ради которой патриарх Никон стал застовлять креститься Тремя Перстами, а не Двумя... И за Крещение Двумя, начали Отрубать Пальцы...

Но и Сама то Его Фамилия говорит о Многом...

разве у Этого Придурка Хватит Ума понять, что Путину, РАБУ " Божьему", не дадут развалить Россию РУССКИЕ?

В том числе и объясняет Смысл сказанного " Курица не птица, а Баба не человек"...

Разве живущие в Туве. РУССКО Язычники, то знают, что по Украински то Человек Это Муж Замужней Женщины?

так что его если и будут убивать, ТО ТОЛЬКО Те, кто мечтает это свалить на Путина...

а для Путина он чем дольше Живет, как Тело "журналиста", тем лучше... 0 1 : 2 Остальные материалы номера 22: Свежий анекдот

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