Ненасытные

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"
«Глава ДНР» Александр Захарченко и его правая рука Ташкент перестали устраивать Москву накануне взрыва в кафе «Сепар»
Александр Захарченко погиб вечером 31 августа от взрыва бомбы. Взрыв произошел в пять вечера в кафе «Сепар» в центре Донецка, бомба была заложена в светильник. По данным источника «Новой» в «ДНР», Захарченко погиб сразу от черепно-мозговой травмы – взрывом ему практически разорвало голову.
Вместе с лидером «ДНР» скончался также его охранник; среди раненых – министр по доходам и сборам «республики» Александр Тимофеев, он же правая рука Захарченко и его ближайший партнер. Они вместе приехали поминать своего земляка Иосифа Кобзона.
Представители «ДНР» назвали произошедшее терактом и по традиции возложили ответственность на украинских силовиков. Оперативно комментировали гибель лидера непризнанной республики в российском МИДе, Госдуме; не бросить в беде население Донбасса пообещал и президент Владимир Путин.
Гибель Захарченко продолжает череду загадочных смертей сепаратистских вожаков, которые гибнут «от рук украинских диверсантов» в тылу. Причем в первые годы «русской весны» украинские диверсанты выбирали, если верить официальной информации, свои цели вплотную к российской границе – в «ЛНР». Так погибли командиры Мозговой, Ищенко и Дремов. Подконтрольные убитым группировки вливались в объединенные корпуса, созданные российскими военными спецами, а на самих территориях прекращались междоусобицы. Позже «украинские диверсанты» стали орудовать уже в «ДНР» – так были убиты Моторола и Гиви. Впрочем, иногда «диверсии» заканчиваются бескровно – например, так было в случае со свержением главы «ЛНР» Игоря Плотницкого, которого в Луганске назвали украинским шпионом. Тем не менее он успел бежать в Россию и спасся. Говорят, если б умер, остался бы героем, а не шпионом.
Широкой аудитории Захарченко запомнится как военный, который не боялся выходить к народу и был близок к простому человеку. В июне 2015 года свидетелем его выхода в народ был и я сам. В центре Донецка перед зданием правительства «ДНР» проходил антивоенный митинг жителей Киевского района, находящегося под постоянными обстрелами ВСУ из-за близости к аэропорту. Люди требовали вывести технику из жилых массивов и воевать подальше от города. В окружении негодующей толпы Захарченко выглядел растерянно, его перебивали и затыкали. В конце концов он успел сказать, что в один день война закончиться не может, надо потерпеть, и в кортеже черных «Лексусов» стремительно покинул митинг. Тем же днем Захарченко объявил, что антивоенная демонстрация была организована силами извне и к воле народа не имеет никакого отношения.
Биография этого человека примечательна еще и тем, что он не имел никакого отношения к военной службе, а вся его карьера была связана с торговлей. До конфликта в Донбассе работал торговым представителем украинского производителя курятины «Гавриловские курчата». Одновременно возглавлял донецкий филиал харьковской бойцовской организации «Оплот». <...>
Под началом Захарченко действовала военизированная группировка – Республиканская гвардия, основанная на базе местного «Оплота». После объединения в 2015-2016 годах вооруженных группировок «ДНР» и «ЛНР» в единые армейские корпуса гвардия оставалась единственным крупным формированием, не подконтрольным российским военным кураторам. Не контролировала Москва и многочисленные ведомственные службы безопасности и охраны – такие были почти при каждом министерстве в «ДНР». Например, в составе министерства по доходам и сборам того же Ташкента, минтранса и генпрокуратуры. А местные называли эти ведомственные армии «спецназом по отъему собственности». В последние годы из Донецка приходило немало новостей о том, как спецназ Ташкента штурмует офисы местных фирм, фабрики и магазины.
По сведениям «Новой», в начале июля Москва потребовала расформировать ведомственные группировки и отдать все оружие армии. В самом Донецке новость восприняли как сигнал о скорой отставке Захарченко, полномочия которого заканчивались этой осенью. Но, как говорят в Донецке, уходить Захарченко совсем не хотел.
Собеседники «Новой» рассказывают, что недовольство поведением Захарченко копилось в Москве весь последний год и было связано в первую очередь с «ненасытностью» руководства «ДНР». В связи с ослаблением главного донбасского куратора в Кремле Владислава Суркова (о его отставке говорят с мая) Захарченко мог лишиться единственной защиты. В руках «ненасытной» пары Захарченко–Тимофеев были сконцентрированы почти все прибыльные бизнесы «республики». Под контролем Ташкента была добыча коксующегося угля и антрацита, а также их транспортировка в Россию – в качестве российского сырья этот уголь затем возвращался на Украину (металлургия и большинство ТЭЦ страны могут работать исключительно на угле с Донбасса). За свои нехитрые услуги Ташкент взимал «пошлину», которую в конечном счете оплачивали украинские потребители. Начавшееся в последние два года восстановление экономики Украины сильно увеличило потребности страны в собственном угле, что сказалось на товарообороте с Россией. <...> Как говорят в Донецке, Тимофеев желал получать «комиссионные», пропорциональные обороту.
Однако новая экономическая ситуация привлекала не только Тимофеева и Захарченко, но и завязанные на реэкспортной схеме российские спецслужбы, структуры Януковичей и их «кошелька» Сергея Курченко. «Пирог резко стал большим, и все хотят себе большую часть, а не цивилизованно делиться, – рассказал «Новой» один из бывших лидеров проекта «Новороссия». – Для Бати же (прозвище Захарченко. – П. К.) и Ташкента конфликтовать с крупными рыбами было не по зубам».
Впрочем, уход их жизни одиозного Захарченко может иметь и важные политические последствия.
Его смерть вызвала в официальной Москве больше негодования, чем убийства куда более известных донецких «народных командиров» Моторолы (взорван неизвестными в лифте в доме, где жил) и Гиви (убит неизвестными из огнемета в рабочем кабинете).
Хотя надо отметить, что официозная скорбь положена Захарченко по формальному статусу: вместе с Плотницким он подписывал Минские соглашения о примирении, обязуясь их исполнять. Удаление обоих подписантов, казалось бы, ставит под угрозу и сами соглашения, которые и так не реализуются практически ни по одному пункту. Однако уход фигур, связанных с войной, может дать Минску новый шанс, и в первую очередь – шанс политической части соглашений. По обе стороны разграничения происходит удаление наиболее одиозных лиц и группировок. Сокращается присутствие добровольческих батальонов и на украинской стороне. Вечером 31 августа, уже через три часа после убийства Захарченко, о необходимости «подтвердить готовность российской стороны к конструктивному разговору» заявил, например, посол России в США Анатолий Антонов, который сообщил, что ждет теперь встречи со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером.
Аноним НОМЕР 3... Из-за Меня ставший здесь " Вечным"... Хотел тебе ответить, а Аноним Номер 4 под НЕмецким Флагом Тебе УЖЕ Ответил...
И Сколько Вас уже Здесь?
и под Американским, и Шведскими, Канадскими ?
Аноним НОМЕР 5...
Ты что решил ДУРАКА Включить?
Да не то что СБУ, но и ЦРУ не сможет ВЗЯТЬ Путина...
Но тот ФАКТ, что Он допустил возможность чтоб УБИЛИ Захарченко, Говорит о Многом.
Но и то что идет БАРДАК , с того Времени как ТРИ Славянина ПЕРВЫМИ РАЗВАЛИЛИ СССР, а Затем Развалилась и Югославия, да и Два Славяниских Народа, Чехи и Словаки не смоли Жить в ОДНОМ Государстве, и Говорит о том, плюс 1000 ЛЕТИЕ как принявшие Православие Киевляне Славяне Разбили Славян Поляков Като Ликих, что СЛАВЯНЕ Будут Заниматься САМОУНИЧТОЖЕНИЕМ.
Да, я ПОМОГАЛ Абхазам бить Этих ТРУСОВ Грузин " православных", кто Решил ПРИХВАТИЗИРОВАТЬ Абхазию, и тому же Путину пришлось ИХ БИТЬ. Грузинов... "православных"... Да, я Против Решения Ленина и Сталина, кто без Всяких " референдумов" Нарисовали "советскую украину", Да, я Поддерживаю Решение Живущих в Севастополе и Крыму, которые Проводили Референдум ДВАЖДЫ!!! И отвергли решение Коммунистов отдать Крым УКраине, а Севастополь Вообще Им не отдавали.
Так что я то ЗНАЮ почему сейчас ГИБНУТ Дети и Старики Донбасса, потому что УМА не у Гиркина Стрелкова, не у прошлых лидеров Народных РЕспублик, не тем более у РАБА Духовного Путина, и тем более у Таких ДУРАКОВ Как Ты не хвает ПОНЯТЬ Чем Русские Слова СЫН, РАБ, СЛУГА, Тварь Атеистическая, Язычник, отличаются между Собой.
Вот у ТЕБЯ то Разве ХВАТИТ УМА Это Понять?
Разве У Таких как ТЫ разве Хватит УМА ПОНЯТЬ Почему Поп Стамбульский, как и в 1666 году, этот " патриарх вселенский" Уже Раскалывает "православных" на Украине?... [Читать дальше]
Эрмак, если бы СБУ была такая всемогущая и могла убивать своих врагов в глубоком тылу врага, Путин давно почил бы на кладбище. На тему ДНР и ЛНР есть множество материалов. Даже на неофициальных пабликах этих "республик" (то есть заклятых врагов Украины) пишут о том, что там творится говно. Почитайте хотя бы мнение Гиркина-Стрелкова, заварившего всю эту кашу. Наконец, пообщайтесь со своими "побратимами", с которыми вы убивали людей в Абхазии - может, они вам не соврут.
№3 наш вечный он же нац-т)) Эрмак не дурак)) он хитражопый)) а ты дурак)) не зря он говорит что ты аттеистическая тварь)) ты же все прочитал ходя за ним по пятам)) и ты вроде титул сдешний так сказать,как ты можешь смотреть на то как твои соплеменники канибальничают? тут главные слова "аттеистическая тварь"))) и не гоже тебе выискивать у него что та..на это есть другие свои ихние..а ты смотришь как канибальничают твои соплеменники,то ты в двойне дурак))) филосовская точка зрения так скажем))
Тот факт что пуп Тувы Шумов ( Эрмак) читает Павла Каныгина из " Новой газеты" в Газете "Риск" в Туве и не может прочитать в " Новой Газете в " день выхода статьи говорит о многом ( а точнее о общей отсталости Шумова) ,а то что кряхтя ему еще и приходится что-то из себя выдавливать несуразное чтобы прокомментировать не понятное для Шумова говорит о том ,что для того чтобы как то засветится в Туве приходится тут и про чертей , и про тварей атеистических нагородить и про свой лик упомянуть! Но ничего толком сказать то Шумов не может ,потому как на это то ума и нет! Как всегда ,ваш Аноним!
Шимон Перес – Путину:
«Я сказал ему: Вам 63 года, мне 93 года. Скажите, что вы хотите достичь в ближайшие 30 лет? За что вы боретесь? Вы надеетесь, позлить Америку?
Он говорит: Нет
Америка хочет часть России? Нет. У вас есть проблемы недопонимания?
Он говорит: А почему вы спрашиваете?
Я сказал: Послушайте, я не шпион, вы можете говорить со мной обо всем.
Он говорит: Что вы думаете?
И я сказал: Америка выиграет, независимо от того, что вы делаете.
Почему? – спросил он.
Потому что они счастливы, а вы – нет.
Я сказал ему дальше.
Когда американец просыпается утром, что он видит? Мексика на юге, и они принимают мексиканцев в своей стране. Канада на севере, они являются лучшими друзьями в мире. А справа и слева есть рыба в воде. О чем Обама должен беспокоиться?
Вы, вы просыпаетесь утром, кого вы имеете по соседству? Япония, Китай, Афганистан? Мой Бог! Они знают, что у вас есть много земли, и вы не даете им ни копейки. У вас есть 20 процентов пресной воды, и вы ничего не даете. Так что, когда снег в Сибири растает, первое, кого вы там увидите – китайцы. Потому что на востоке много китайцев и не так много русских.
Второе, что я сказал ему, было:
У Америки лучшее соотношение между размером земли и размером народа. У вас – худшее. Двадцать миллионов квадратных километров. Мой Бог! Но у вас нет столько людей. Ваши люди умирают. Не обольщайтесь аплодисментами и тем, что люди говорят. Они не простят вас. Почему русские живут только 62 года, в то время как американцы будут жить до 82-х лет?
И тогда я сказал ему: Вы ведете себя как царь.
Я сказал: Что делали цари? Они отстроили два города, Санкт-Петербург и Москву, как витрину.
Что бы вы ни пожелали, вы найдете там. Остальная часть России, как Нигерия, покрытая снегом. Ваши люди умирают. Вы не даете им жизнь. Вы думаете, что они простит вас?
Почему Америка прекрасна? – спросил я его.
Потому что они дарители. Почему у Европы проблемы? Потому что они берущие. Америка дает. Люди думают, что это потому, что они щедры. Я думаю, это потому, что они мудры. Если вы даете, вы создаете друзей. Самая полезная инвестиция – заводить друзей.
Америка имела мужество принять план Маршалла, огромный кусок своего ВВП они дали этой умирающей Европе. И таким образом, они показали, что это лучшая инвестиция в мире.
Там нет ни одной европейской страны, которая не была империей. Французы и англичане, португальцы, все. И что случилось? Они были выброшены оттуда и остались ни с чем. Англия, самая большая империя от восхода до заката, все океаны, и ненасильственные индийцы вышвырнули их и оставили их ни с чем, кроме трех маленьких островов, с которыми они не знают, что делать.
Поверьте мне, сказал я Путину, враги и вражда являются самыми большими потерями в жизни.
Вы инвестируете в глупость.» lisovasotnya.info... [Читать дальше]
тот Факт, что автор пытается ОПУСТИТЬ систему безопасности Украины, и ПОДНЯТЬ влияния РАБА Духовного Путина, уже говорит о том, что он либо Агент ЦРУ, или СБУ, и работает по системе отвести отвести ГЛАЗА от Этих Спецслужб США и Украины, и перевести взгляд на ФСБ...
Зачем нужно было Путину, этому Рабу Духовному, УБИВАТЬ то Захарченко, то пытаться "отравить" отца и Дочь Скрипалей?
тем более что, как пишет Автор, у Москвы была возможность "уничтожить" Захарченко Политически... Как уничтожили ПОЛИТИЧЕСКИ и Плотницкого.
И ЭТО УБИЙСТВО то больше Вред для Путина. Придурок, который Пишет в " Новой Газете", Урод не Понимает, как ПОЛИТИЧЕСКИ Путин то ПРОИГРЫВАЕТ после Этого Убийства. НО а то что Захарченко Был ОБРЕЧЕН на Убийство, как тот же Олесь Бузина в Центре Киева, то Это не Вызывает Сомнения. Он, как ГЛАВА Донецкой РЕспублики не Смог Сказать Народу, что ОНи не Твари Атеистические, не Рабы Духовные, а Сыновья и Дочери Матери Родины и ОТЧЕ Нашего, то есть ОН не Смог Сформировать Идею Логическую, ИДЕОЛОГИЮ, Ради ЧЕГО Драться, и в Итоге то Погиб.
так что Двойной Агент ЦРУ и СБУ, Ты можешь ВРАТЬ на станицах " Новой Газеты", но Ради Чего редакция Газеты " Риск", ЗНАЯ что Есть и Мое Мнение, Рискует публикуя Твое Автор ВРАНЬЕ.