Ненасытные

Шумов Андрей Семенович Эрмак 12-09-2018 23:42:07 #7 [ru] Аноним НОМЕР 3... Из-за Меня ставший здесь " Вечным"... Хотел тебе ответить, а Аноним Номер 4 под НЕмецким Флагом Тебе УЖЕ Ответил...

И Сколько Вас уже Здесь?

и под Американским, и Шведскими, Канадскими ? +1 Шумов Андрей Семенович Эрмак 12-09-2018 23:32:49 #6 [ru] Аноним НОМЕР 5...

Ты что решил ДУРАКА Включить?

Да не то что СБУ, но и ЦРУ не сможет ВЗЯТЬ Путина...

Но тот ФАКТ, что Он допустил возможность чтоб УБИЛИ Захарченко, Говорит о Многом.

Но и то что идет БАРДАК , с того Времени как ТРИ Славянина ПЕРВЫМИ РАЗВАЛИЛИ СССР, а Затем Развалилась и Югославия, да и Два Славяниских Народа, Чехи и Словаки не смоли Жить в ОДНОМ Государстве, и Говорит о том, плюс 1000 ЛЕТИЕ как принявшие Православие Киевляне Славяне Разбили Славян Поляков Като Ликих, что СЛАВЯНЕ Будут Заниматься САМОУНИЧТОЖЕНИЕМ.

Да, я ПОМОГАЛ Абхазам бить Этих ТРУСОВ Грузин " православных", кто Решил ПРИХВАТИЗИРОВАТЬ Абхазию, и тому же Путину пришлось ИХ БИТЬ. Грузинов... "православных"... Да, я Против Решения Ленина и Сталина, кто без Всяких " референдумов" Нарисовали "советскую украину", Да, я Поддерживаю Решени

Так что я то ЗНАЮ почему сейчас ГИБНУТ Дети и Старики Донбасса, потому что УМА не у Гиркина Стрелкова, не у прошлых лидеров Народных РЕспублик, не тем более у РАБА Духовного Путина, и тем более у Таких ДУРАКОВ Как Ты не хвает ПОНЯТЬ Чем Русские Слова СЫН, РАБ, СЛУГА, Тварь Атеистическая, Язычник, отличаются между Собой.

Вот у ТЕБЯ то Разве ХВАТИТ УМА Это Понять?

Разве У Таких как ТЫ разве Хватит УМА ПОНЯТЬ Почему Поп Стамбульский, как и в 1666 году, этот " патриарх вселенский" Уже Раскалывает "православных" на Украине? е Живущих в Севастополе и Крыму, которые Проводили Референдум ДВАЖДЫ!!! И отвергли решение Коммунистов отдать Крым УКраине, а Севастополь Вообще Им не отдавали.Так что я то ЗНАЮ почему сейчас ГИБНУТ Дети и Старики Донбасса, потому что УМА не у Гиркина Стрелкова, не у прошлых лидеров Народных РЕспублик, не тем более у РАБА Духовного Путина, и тем более у Таких ДУРАКОВ Как Ты не хвает ПОНЯТЬ Чем Русские Слова СЫН, РАБ, СЛУГА, Тварь Атеистическая, Язычник, отличаются между Собой.Вот у ТЕБЯ то Разве ХВАТИТ УМА Это Понять?Разве У Таких как ТЫ разве Хватит УМА ПОНЯТЬ Почему Поп Стамбульский, как и в 1666 году, этот " патриарх вселенский" Уже Раскалывает "православных" на Украине? +1 Аноним (гость) 12-09-2018 22:35:17 #5 [ru] Эрмак, если бы СБУ была такая всемогущая и могла убивать своих врагов в глубоком тылу врага, Путин давно почил бы на кладбище. На тему ДНР и ЛНР есть множество материалов. Даже на неофициальных пабликах этих "республик" (то есть заклятых врагов Украины) пишут о том, что там творится говно. Почитайте хотя бы мнение Гиркина-Стрелкова, заварившего всю эту кашу. Наконец, пообщайтесь со своими "побратимами", с которыми вы убивали людей в Абхазии - может, они вам не соврут. 0 Аноним (гость) 12-09-2018 17:13:26 #4 [ru] №3 наш вечный он же нац-т)) Эрмак не дурак)) он хитражопый)) а ты дурак)) не зря он говорит что ты аттеистическая тварь)) ты же все прочитал ходя за ним по пятам)) и ты вроде титул сдешний так сказать,как ты можешь смотреть на то как твои соплеменники канибальничают? тут главные слова "аттеистическая тварь"))) и не гоже тебе выискивать у него что та..на это есть другие свои ихние..а ты смотришь как канибальничают твои соплеменники,то ты в двойне дурак))) филосовская точка зрения так скажем)) 0 Аноним (гость) 12-09-2018 12:11:52 #3 [ru] Тот факт что пуп Тувы Шумов ( Эрмак) читает Павла Каныгина из " Новой газеты" в Газете "Риск" в Туве и не может прочитать в " Новой Газете в " день выхода статьи говорит о многом ( а точнее о общей отсталости Шумова) ,а то что кряхтя ему еще и приходится что-то из себя выдавливать несуразное чтобы прокомментировать не понятное для Шумова говорит о том ,что для того чтобы как то засветится в Туве приходится тут и про чертей , и про тварей атеистических нагородить и про свой лик упомянуть! Но ничего толком сказать то Шумов не может ,потому как на это то ума и нет! Как всегда ,ваш Аноним! 0 Националист (гость) 12-09-2018 12:05:57 #2 [ru] Шимон Перес – Путину:

«Я сказал ему: Вам 63 года, мне 93 года. Скажите, что вы хотите достичь в ближайшие 30 лет? За что вы боретесь? Вы надеетесь, позлить Америку?

Он говорит: Нет

Америка хочет часть России? Нет. У вас есть проблемы недопонимания?

Он говорит: А почему вы спрашиваете?

Я сказал: Послушайте, я не шпион, вы можете говорить со мной обо всем.

Он говорит: Что вы думаете?

И я сказал: Америка выиграет, независимо от того, что вы делаете.

Почему? – спросил он.

Потому что они счастливы, а вы – нет.

Я сказал ему дальше.

Когда американец просыпается утром, что он видит? Мексика на юге, и они принимают мексиканцев в своей стране. Канада на севере, они являются лучшими друзьями в мире. А справа и слева есть рыба в воде. О чем Обама должен беспокоиться?

Вы, вы просыпаетесь утром, кого вы имеете по соседству? Япония, Китай, Афганистан? Мой Бог! Они знают, что у вас есть много земли, и вы не даете им ни копейки. У вас есть 20 процентов пресной воды, и вы ничего не даете. Так что, когда снег в Сибири растает, первое, кого вы там увидите – китайцы. Потому что на востоке много китайцев и не так много русских.

Второе, что я сказал ему, было:

У Америки лучшее соотношение между размером земли и размером народа. У вас – худшее. Двадцать миллионов квадратных километров. Мой Бог! Но у вас нет столько людей. Ваши люди умирают. Не обольщайтесь аплодисментами и тем, что люди говорят. Они не простят вас. Почему русские живут только 62 года, в то время как американцы будут жить до 82-х лет?

И тогда я сказал ему: Вы ведете себя как царь.

Я сказал: Что делали цари? Они отстроили два города, Санкт-Петербург и Москву, как витрину.

Что бы вы ни пожелали, вы найдете там. Остальная часть России, как Нигерия, покрытая снегом. Ваши люди умирают. Вы не даете им жизнь. Вы думаете, что они простит вас?

Почему Америка прекрасна? – спросил я его.

Потому что они дарители. Почему у Европы проблемы? Потому что они берущие. Америка дает. Люди думают, что это потому, что они щедры. Я думаю, это потому, что они мудры. Если вы даете, вы создаете друзей. Самая полезная инвестиция – заводить друзей.

Америка имела мужество принять план Маршалла, огромный кусок своего ВВП они дали этой умирающей Европе. И таким образом, они показали, что это лучшая инвестиция в мире.

Там нет ни одной европейской страны, которая не была империей. Французы и англичане, португальцы, все. И что случилось? Они были выброшены оттуда и остались ни с чем. Англия, самая большая империя от восхода до заката, все океаны, и ненасильственные индийцы вышвырнули их и оставили их ни с чем, кроме трех маленьких островов, с которыми они не знают, что делать.

Поверьте мне, сказал я Путину, враги и вражда являются самыми большими потерями в жизни.

Вы инвестируете в глупость.» Я сказал ему дальше.Когда американец просыпается утром, что он видит? Мексика на юге, и они принимают мексиканцев в своей стране. Канада на севере, они являются лучшими друзьями в мире. А справа и слева есть рыба в воде. О чем Обама должен беспокоиться?Вы, вы просыпаетесь утром, кого вы имеете по соседству? Япония, Китай, Афганистан? Мой Бог! Они знают, что у вас есть много земли, и вы не даете им ни копейки. У вас есть 20 процентов пресной воды, и вы ничего не даете. Так что, когда снег в Сибири растает, первое, кого вы там увидите – китайцы. Потому что на востоке много китайцев и не так много русских.Второе, что я сказал ему, было:У Америки лучшее соотношение между размером земли и размером народа. У вас – худшее. Двадцать миллионов квадратных километров. Мой Бог! Но у вас нет столько людей. Ваши люди умирают. Не обольщайтесь аплодисментами и тем, что люди говорят. Они не простят вас. Почему русские живут только 62 года, в то время как американцы будут жить до 82-х лет?И тогда я сказал ему: Вы ведете себя как царь.Я сказал: Что делали цари? Они отстроили два города, Санкт-Петербург и Москву, как витрину.Что бы вы ни пожелали, вы найдете там. Остальная часть России, как Нигерия, покрытая снегом. Ваши люди умирают. Вы не даете им жизнь. Вы думаете, что они простит вас?Почему Америка прекрасна? – спросил я его.Потому что они дарители. Почему у Европы проблемы? Потому что они берущие. Америка дает. Люди думают, что это потому, что они щедры. Я думаю, это потому, что они мудры. Если вы даете, вы создаете друзей. Самая полезная инвестиция – заводить друзей.Америка имела мужество принять план Маршалла, огромный кусок своего ВВП они дали этой умирающей Европе. И таким образом, они показали, что это лучшая инвестиция в мире.Там нет ни одной европейской страны, которая не была империей. Французы и англичане, португальцы, все. И что случилось? Они были выброшены оттуда и остались ни с чем. Англия, самая большая империя от восхода до заката, все океаны, и ненасильственные индийцы вышвырнули их и оставили их ни с чем, кроме трех маленьких островов, с которыми они не знают, что делать.Поверьте мне, сказал я Путину, враги и вражда являются самыми большими потерями в жизни.Вы инвестируете в глупость.» lisovasotnya.info 0 Шумов Андрей Семенович Эрмак 12-09-2018 09:36:16 #1 [ru] тот Факт, что автор пытается ОПУСТИТЬ систему безопасности Украины, и ПОДНЯТЬ влияния РАБА Духовного Путина, уже говорит о том, что он либо Агент ЦРУ, или СБУ, и работает по системе отвести отвести ГЛАЗА от Этих Спецслужб США и Украины, и перевести взгляд на ФСБ...

Зачем нужно было Путину, этому Рабу Духовному, УБИВАТЬ то Захарченко, то пытаться "отравить" отца и Дочь Скрипалей?

тем более что, как пишет Автор, у Москвы была возможность "уничтожить" Захарченко Политически... Как уничтожили ПОЛИТИЧЕСКИ и Плотницкого.

И ЭТО УБИЙСТВО то больше Вред для Путина. Придурок, который Пишет в " Новой Газете", Урод не Понимает, как ПОЛИТИЧЕСКИ Путин то ПРОИГРЫВАЕТ после Этого Убийства. НО а то что Захарченко Был ОБРЕЧЕН на Убийство, как тот же Олесь Бузина в Центре Киева, то Это не Вызывает Сомнения. Он, как ГЛАВА Донецкой РЕспублики не Смог Сказать Народу, что ОНи не Твари Атеистические, не Рабы Духовные, а Сыновья и Дочери Матери Родины и ОТЧЕ Нашего, то есть ОН не Смог Сформировать Идею Логическую, ИДЕОЛОГИЮ, Ради ЧЕГО Драться, и в Итоге то Погиб.

так что Двойной Агент ЦРУ и СБУ, Ты можешь ВРАТЬ на станицах " Новой Газеты", но Ради Чего редакция Газеты " Риск", ЗНАЯ что Есть и Мое Мнение, Рискует публикуя Твое Автор ВРАНЬЕ. +1