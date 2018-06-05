Сквозь призму скандала в судейском сообществе Тувы

Нескончаемая планомерная криминализация Тувы – вопрос не сегодняшнего дня. Не вчера этот процесс начался и не завтра закончится. Истоки этого процесса уходят в глубокое прошлое и во многом связаны с кочевым образом жизни народа вне социальных образований. Только во времена вхождения Урянхайского края в Китайскую империю наблюдалось некоторое затишье в развитии криминала, но после того, как Тува попала под патронаж России, процесс этот медленно, но верно только набирал силу. В результате такого исторического развития Тува в СССР, а потом и в России прочно заняла место одного из самых криминализированных регионов страны.

Но в последние 10 лет в республике произошло качественное изменение мотиваций преступлений. Изменился и тип преступников. Место убийц и скотокрадов всё чаще стали занимать коррупционеры, наркодельцы и насильники. И это масштабная смена вида преступлений и персон, вовлечённых в этот процесс, теперь становится всё более явной. Уже невозможно скрывать, что наиболее часто встречаются преступники из среды чиновников, прикормленных ими «бизнесменов», сотрудников правоохранительных органов и даже судей. И криминальную составляющую несложно заметить не только в министрах и депутатах, но и у Главы республики. Дело дошло до того, что итоги соцопросов показывают: за последние 10 лет сформировался облик тувинского премьера как человека, не признающего российское законодательство и демонстративно игнорирующего общественное мнение. Не секрет, что сегодня трое из пяти опрошенных не исключают, что Шолбан Кара-оол – это человек с бандитскими наклонностями, ради личной наживы способный красть бюджетные деньги и присваивать государственное имущество. Треть опрошенных полагают его националистом, искусственно создающим условия для выезда из республики русских, а до четверти склоняются к мысли, что он – вор. Об этом открыто сообщается в СМИ. Есть даже судебные решения, косвенно подтверждающие это обстоятельство.

Да, это пока лишь оценочные суждения, хоть и не всей, но всё же солидной части граждан Тувы о своём официальном главном чиновнике. Это ещё не приговор суда тувинскому премьеру, но как бы вердикт общественного мнения. Но, пожалуй, главное в другом – в созданной в Туве атмосфере терпимости к клановости, чиновному воровству и повсеместному разграблению бюджета. И эта терпимость, похоже, достигла своего недопустимого максимума.

Газета «РИСК» давно бьёт тревогу по поводу чиновного воровства и коррупции в республике. Достаточно вспомнить, как освещалась тема поездки семей судьи Верховного суда Тувы Эренчина и зампрокурора Кызылского района Иргита в Турцию за счёт мясокомбината «Урянхай». Казалось бы, этот случай должен был всех насторожить. Но этого не произошло. Тогда председатель ВС РТ Кужугет и прокурор РТ Бухтояров сделали вид, что это их не касается. А Верховный Хурал республики, судебный департамент Тувы и региональная УФСБ даже поощрили одного из коррупционеров – Сылдыс Советович Иргит получил статус судьи мирового участка г.Кызыла. Это послужило как бы сигналом для коррупционеров всех мастей, что даже в случае придания публичности факту совершения преступления виновный, если он имеет личную поддержку премьера Тувы, может не опасаться возмездия – коррупционеры в партии власти, парламенте, ФСБ и Верховном суде РТ «прикроют». И процесс криминализации власти, как любил говорить М. Горбачёв, «пошёл»... Все ветви и уровни власти в Туве очень быстро стали заполняться не просто потенциальными преступниками, но и порой людьми с криминальным прошлым.

Самым типичным примером такой кадровой политики стали назначения бывших министров сельского хозяйства Тувы Ендана и Тыт-оола руководителями муниципалитетов, невзирая на то, что они были признаны приговорами судов виновными в совершении преступлений. Мало того: когда возмущённая такой кадровой политикой Главы республики Ш.Кара-оола общественность зароптала, Конституционный суд Тувы с подачи Кара-оола выступил в защиту «попранных прав» уголовников во власти. Как водится, «Единая Россия» и парламент Тувы восприняли это как должное...

А в это время набирала обороты федеральная программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Она оказалась весьма питательной средой для коррупционеров из окружения Шолбана Кара-оола. В кратчайшие сроки эти жулики умудрились украсть из федеральных средств более 1,3 млрд. рублей, которые в настоящее время ищут правоохранители путём расследования 56 уголовных дел. Частично эти дела уже переданы в суд, по некоторым из них уже приняты судами скандальные решения. Самым примечательным в них является то, что уровень претензий следствия дошёл уже до министров и заместителей председателя правительства Тувы, а главный виновник происходящего – премьер Шолбан Кара-оол – не проходит по этим делам даже в качестве свидетеля. Это ли не доказательство властвования коррупции в прокуратуре и следственном управлении?

На коррупционерах-чиновниках остановлюсь поподробнее. Вряд ли будет большим преувеличением заявление о том, что в тувинском правительстве воруют почти все. Особенно министры. Показательным в этом плане был криминальный сюжет, связанный с привлечением к уголовной ответственности министра образования Тувы, выдающегося единоросса республики и ближайшего советника премьера по политическим вопросам Каадыр-оола Бичелдея.

История его преступления такова. Будучи министром образования, он подписал фиктивные документы, подтверждающие сооружение детских спортивных площадок при школах республики на общую сумму, превышающую 40 млн. рублей, хотя никаких площадок сооружено не было. Следователи поленились доказать, как эти 40 млн. рублей Бичелдей поделил с мнимым подрядчиком. И привлекли министра (который к тому времени уже дорос до должности зампреда правительства) не по тяжёлой статье за взятку, а по лёгкой – за превышение должностных полномочий.

Тувинский суд тоже оказался к жулику с полномочиями весьма лояльным и за 40 потерянных бюджетом миллионов рублей и неудобства тысяч тувинских ребятишек впаял Бичелдею скромный срок в три года лишения свободы с запретом занимать государственные должности. Правда, учитывая его заслуги в деле прославления в Туве сепаратизма в 90-е годы и организацию националистического Народного Фронта «Хостуг Тыва» наказание установил условным.

Многие возмутились: за 40 бюджетных миллионов – условный срок?!! Тогда в окружении министра ходили слухи, что большая часть этих денег осела в карманах Кара-оола, а Бичелдей взял себе только малую толику, которой едва хватило на приобретение нового джипа «Ленд Крузер Прадо». А Кара-оол в это время по совершенной случайности купил себе новый «Мерседес»... Верховный суд Тувы под руководством Кужугет (наверное, не без участия Кара-оола) ответил и на этот общественный вызов – запрет на занятие Бичелдеем государственных должностей был поспешно снят апелляционной коллегией Верховного суда Тувы. И уголовник теперь, по решению премьера Тувы Ш.Кара-оола, занимает высокую должность в государственном учреждении – возглавляет Национальный Государственный Музей республики. В связи с чем не сходит с экрана государственного телевидения – проводит там симпозиумы, конференции и собрания. А его земляки в Улуг-Хемском районе, видимо, в компенсацию морального вреда, нанесённого ему обвинительным приговором, присвоили ему звание почётного гражданина.

И опять – тишина. Ни партию «Единая Россия», ни парламент, ни Общественную палату, ни прокуратуру, ни УФСБ сей прискорбный факт почему-то не беспокоит.

Или другой случай. Министр труда и социальной политики Л.Тас-оол точно так же, как ранее министр образования К.Бичелдей, подписала фиктивные документы на проведение строительных работ по сооружению сетей в психоневрологическом диспансере для детей и оплатила эти несделанные работы из бюджета. Скорее всего, более 4 млн. рублей она положила себе в карман. Или, на худой конец, как-то поделилась с Кара-оолом. Хотя для него такие деньги – сущая мелочь, учитывая, что его безработная дочь в состоянии в одиночку проесть за раз более 300 тыс. рублей, а затем выставить этот счёт в Интернете на всеобщее обозрение. Видимо, очень гордится состоянием своего папаши...

Так вот, можете себе представить степень коррумпированности в прокуратуре и УФСБ РТ, если добиться привлечения Тас-оол к уголовной ответственности стало возможным только после пяти публикаций в газете с приложением всех документов, доказывающих преступление Л.Тас-оол, и обращением к Президенту В.Путину! Да и после этого уголовное дело движется ни шатко ни валко – у следствия, видите ли, руки не доходят. Ну как после этого не поверить Тас-оол, которая в своём кругу как-то сболтнула, что якобы премьер Кара-оол, начальник УФСБ Щуровский и прокурор РТ Боровков в приватной беседе по этому поводу решили по каким-то своим соображениям оградить её от уголовного преследования?.. Может, это так, а может – и нет. Однако тот факт, что Шолбан Кара-оол до сих пор не отстранил Тас-оол от руководства министерством, а следствие не заявляет ходатайства в суд об её отстранении от должности на время расследования, говорит о вероятном сговоре Кара-оола, правоохранителей и чекистов о неких преференциях для потенциального уголовника.

В этой ситуации вспоминается случай с министром в Великобритании, который был вынужден подать в отставку в связи с подозрениями в его адрес по обвинению в домогательстве тридцатилетней давности... А тут речь идёт о предумышленном преступлении, связанном с хищением бюджетных миллионов, а все, кто обязан по должности реагировать на это, набрали в рот воды и ничего не предпринимают, тем самым создавая для потенциального преступника условия для продолжения преступной деятельности... После этого невольно поверишь тому, что все эти министры воруют не столько для себя, сколько для Кара-оола.

И ещё. Обзор состояния дел в народном хозяйстве республики и криминальной деятельности членов правительства Тувы невольно наводит на мысль, что эти жулики оказались во власти не случайно. Их назначение на должности, где они вправе распоряжаться народными средствами в миллионных и миллиардных масштабах – это, скорее всего, целенаправленная селекция со стороны Главы республики Шолбана Кара-оола на формирование преступного сообщества, ставящего своей целью присвоение народного состояния любой ценой.

На днях из Москвы пришёл сигнал, что такой процесс, похоже, в Туве уже зафиксирован. И к сообществу преступников в правительстве Тувы, коррупционерам в УФСБ по РТ, МВД РФ по РТ и прокуратуре можно смело добавлять воров из судейского сословия Тувы. Так что процесс криминализации тувинской элиты, при попустительстве федеральных органов власти и центрального аппарата Федеральной службы безопасности России, похоже, подошёл к своему логическому завершению. 29 мая 2018 года Высшая квалификационная коллегия судей России дала согласие на привлечение председателя Конституционного суда Республики Тыва Аяса Саая к уголовной ответственности за хищение бюджетных средств.

Немного истории.

В 13 субъектах России из 85 имеются Конституционные суды. Зачем они нужны при верховенстве Конституции России и федерального законодательства – одному Богу известно. Ещё можно понять, когда такие суды создаются в богатых самодостаточных регионах для трудоустройства вышедших в тираж по возрасту юристов. Но совсем непонятно, зачем такая никчёмная структура нищей Туве – эти суды содержатся за счёт местного бюджета. Да и решать им, по сути, нечего. К примеру, тувинский КС не вынес ни одного решения за пять последних лет, пожирая из тощего бюджета Тувы ежегодно более 10 млн. рублей. Но, как оказалось, там ещё и воруют – Саая фактически поймали на хищении.

Из доклада председателя Московского окружного военного суда В.Осина следовало, что 47-летний Аяс Саая председателем Конституционного суда избран в 2013 году. Следственный комитет России обратился в тувинскую ККС с представлением о даче согласия на привлечение Саая в качестве обвиняемого по ч.4 ст.160 УК РФ, указывая, что в 2016 году было возбуждено дело по факту хищения бюджетных средств.

Предварительным следствием установлено, что в 2014 году в Кызыле правительством Тувы было запланировано проведение некой научно-практической конференции на тему борьбы с коррупцией, одним из организаторов которой значился и местный Конституционный суд. Саая составил бюджетную заявку, и возглавляемый им суд по решению премьера Тувы Кара-оола получил по ней перечислением из республиканского бюджета 2 264 300 руб. Но так много для организации конференции было явно не нужно. И это обстоятельство говорит скорее о том, что в деле заинтересованными лицами были не только Саая, но и министр финансов, и Глава правительства. Иначе, зачем так сорить бюджетными деньгами, выделяя средств в шесть раз больше требуемых? Как показало следствие, после получения денег судом Саая дал указание начальнику финотдела Ондару обналичить 1 962 100 руб. и передать их ему. В итоге, мероприятие обошлось чуть меньше, чем в 370 000 руб., а остальные неизрасходованные деньги в сумме 1 894 300 рублей были похищены председателем КС.

В конце 2014 года Саая дал указание Ондару подготовить финансовый отчёт об исполнении бюджета суда, в котором изложить заведомо ложные сведения о полном израсходовании средств. Для этого ему пришлось изготовить фиктивные квитанции к приходно-кассовым ордерам о якобы приобретении у индивидуального предпринимателя 25 подарочных тувинских ножей с серебряными рукоятками на сумму 885 000 руб. и на закупку двух десятков подарочных футляров из дерева, а также дорогих оберточных материалов на 710 466 руб. А Саая, после утверждения изготовленных по его указанию фиктивных авансовых отчетов, украденные деньги в сумме 1 894 300 рублей забрал себе и купил на эти средства внедорожник.

Следствие посчитало, что доказательств для предъявления обвинения Аясу Саая в растрате с использованием служебного положения в особо крупном размере более чем достаточно. И оно совсем не сомневалось, что Квалификационная коллегия судей Тувы удовлетворит ходатайство руководителя СКР А.Бастрыкина о даче согласия на привлечения председателя КС Тувы Саая к уголовной ответственности. Каково же было удивление, когда 2 февраля 2018 года ККС Тувы вынесла решение коллегу следствию не выдавать. При этом в ККС говорили, что Шойгу по просьбе Кара-оола обещал выйти на Бастрыкина с целью прекращения попыток привлечения Саая к уголовной ответственности после отказа ККС Тувы. Но что-то в коррупционной схеме сломалось. То ли Шойгу поостерёгся выручать Саая, то ли Бастрыкин отказал Шойгу и передал дело в российскую квалификационную коллегию судей. Саая сначала пытался затянуть рассмотрение, брал липовый больничный, но дело-таки добралось до разбирательства. И вот что установила российская инстанция.

Докладчик Осин отметил, что республиканская квалификационная коллегия странным образом «установила полное отсутствие каких-либо обстоятельств, свидетельствовавших об уголовном преследовании Саая в связи с занимаемой им при осуществлении правосудия позицией» – это было прямо изложено в мотивировочной части решения. И это, невзирая на то, что в его резолютивной части содержался прямо противоположный довод – «отказать Бастрыкину в удовлетворении представления, так как голоса членов ККС при вынесении решения разделились поровну». А ведь это решение выносил не участковый, не следователь, даже не судья мирового участка – такую дикую противоречащую закону и здравому смыслу абракадабру записала высшее сообщество судей Тувы. Что, по мнению Бастрыкина, «свидетельствует о «субъективном подходе» коллегии к разрешению поставленного вопроса». А проще говоря – о коррупционной составляющей решения.

Затем дали слово Саая. И тот заявил, что в тувинской ККС «при рассмотрении представления Бастрыкина никаких процессуальных нарушений не было», а всё обвинение построено на показаниях одного человека – Ондара, который «сам всем этим занимался». А он, в отличие от Ондара, «никакой причастности к делу не имеет». Далее Саая высказал свои претензии к организации оперативно-розыскных мероприятий, назвав их «сплошным подстрекательством и провокацией». Да и сумма ущерба, по его мнению, «высчитанная с потолка». Кроме того, он заявил, что является объектом преследования со стороны ФСБ за свою «принципиальную позицию при исполнении служебных полномочий» и сообщил о каких-то угрозах со стороны неких неозвученных сотрудников ФСБ.

Что же до 900 000 рублей, которые Саая вернул в кассу суда после возбуждения дела, то он заявил, что это, якобы, некие «представительские средства». Кстати, все были озадачены этим ответом – никаких представительских средств судьям не полагается...

Кроме того, эпизод с присвоением 1 894 300 рублей – лишь один из пяти эпизодов, предъявленных Саая по данному делу. Конечно, для принятия решения хватало и его. Но это говорит о том, что, скорее всего, Саая через своих подручных Ондара и Чикашова воровал бюджетные деньги в системе.

ККС Тувы свою позицию пояснять отказалась, представителя в Москву не направила, трусливо заявив о желании, чтобы «дело рассмотрели в их отсутствие». В своём последнем слове Саая сообщил коллегам, что «всю свою сознательную жизнь посвятил праву, 15 лет проработал в КС республики и в своих действиях руководствовался только нормами права». В свете уголовного дела воспринято это было критически.

После пятнадцатиминутного совещания за закрытыми дверями было оглашено решение об удовлетворении жалобы следствия и отмене решения тувинской ККС.

А теперь отвлечёмся от Саая и посмотрим на проблему с другой стороны. Одно дело, когда безработный собирает коноплю и срывает шапки по городу, грабит ларьки или едет в транспорте «зайцем». Всё это плохо, слов нет. И за это следует наказывать. Но у этого бедолаги, может быть, нет другого способа заработать на жизнь себе и детям. И когда воруют министры, как Бичелдей и Тас-оол, это тоже неприемлемо, поскольку нарушает права неопределенного круга лиц. И это также наказуемо. В случае же, когда ворует судья, тем более председатель Конституционного суда, у которого нет никакой необходимости грабить бюджет, поскольку у него вполне приличная зарплата, жена его руководит республиканским казначейством и тоже прилично зарабатывает, а кормить, одевать и обувать иждивенцев нужды нет, поскольку нет детей, это невозможно ничем оправдать. Но даже такое вопиющее событие – из разряда текущих криминальных дел. И даже то, что Глава правительства региона, возможно, сколотил преступное сообщество с целью хищения бюджетных средств и государственного имущества – это отвратительно, но можно объяснить деформацией его личности и личной волей к грабежу честных людей. Да, его за это следует судить и строго наказать, но это ещё не повод для паники. Но когда высшее судейское сообщество республики публично оправдывает заворовавшегося коллегу и пытается в обход закона освободить его от уголовной ответственности за совершённое многоэпизодное преступление, – это катастрофа не только для судейской системы, но и для всей элиты региона.

Похоже, главными ответчиками за ситуацию, сложившуюся с председателем тувинского КС, назначат самого Саая, председателя ВС РТ Кужугет и руководителя УФСБ по РТ Щуровского. Первый украл, вторая сформировала криминальный судейский корпус республики, а третий утратил контроль над элитой республики и не обеспечил положительное голосование по ходатайству самого руководителя СКР РФ.

Но нужно понимать, что не все судьи у нас проходимцы и безответственные безвольные люди. И просто так хором «прокатывать» Бастрыкина при голосовании по Саая они не могли. На всех них кто-то сильно «давил». Но кто? Кому было выгодно и кому по силам такое в республике, кто это мог сделать? Думается, что такое решение коллегии мог обеспечить только один человек в республике. И фамилия его – Кара-оол. Без его участия такое скандальное решение появиться не могло. А это говорит не только о том, что, скорее всего, Саая с ним делился, но и о том, что, скорее всего, именно Кара-оол может являться главным лицом в преступном сообществе республики, в которое кроме чиновников правительства, муниципалитетов, федеральных органов по республике, прокуроров, чекистов, следователей и полицейских может входить и большое число судей. Особенно из числа родственников, друзей, соседей и подельников Кужугет, Кара-оола и других видных лиц республики. Когда я узнаю, что дело будет рассматривать судья ВС РТ А.Канзай, или С.Железнякова, или В.Ондар или В.Тюлюш, я всегда пытаюсь предположить, какое решение по делу им «подскажут» из правительства Тувы. Поэтому их решения, как правило, легко прогнозируемы.

Скорее всего, будет принято решение о формировании нового состава квалификационной коллегии судей Тувы. Но, думается, не с этого нужно начинать. После ухода на пенсию Кужугет нужна серьёзная чистка в судейском сообществе Тувы. Наверное, нужно больше привлекать судей из-за Саян, не связанных с нашими чиновниками коррупционными связями. Случай с Саая показал, что судья Тувы вполне может быть вором. И наверняка он такой – не один. Хотя трудно определить, кто из судей страшнее – тот, что украл пару миллионов или тот, кто необоснованно приговорил невиновного только потому, что ему так «подсказали». И если судья-вор у нас пока установлен с большой долей вероятности лишь один, то виновных в необоснованных судейских решениях – пруд пруди.

Я ещё вернусь к этой теме.

Кондрат Пчёлкин