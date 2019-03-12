Прокурорско-судейская рулетка в действии

или В Туву вернулся 37-ой год

Тува во многих отношениях – заповедник России. И дело тут совсем не в дивной природе таёжного края, где любит отдыхать российский президент В.Путин в сопровождении нашего замечательного земляка С.Шойгу. Речь о том, как власти республики с помощью малокомпетентных правоохранителей организовали в республике настоящий административный террор в отношении строителей, не имеющих возможности или желания платить чиновникам откаты за предоставление государственных подрядов на строительство жилья.

В последние три года газета не раз обращала внимание читателей на беспрецедентную кампанию уголовного преследования строителей, в отношении которых было возбуждено более 50 уголовных дел. С подачи Главы правительства Ш.Кара-оола молох административного террора обрушился на всех, кто не хотел платить. Следствие и суд стремительным домкратом давили всех, на кого указывали из Белого Дома. Причём, под «горячую руку» прокуратуры попали практически все руководители подрядных организаций, имеющих хоть какое-то отношение к так называемым «бюджетным средствам». А чиновники, организовавшие строительную вакханалию, почему-то оказались «не при делах». «Меч правосудия» разил всех, невзирая на заслуги и очевидную невиновность.

Газета старалась публично раскрыть истинную причину провала в строительной отрасли, раскрывая вину высшего руководства Тувы в провале из-за собственной лени, глупости и ненасытности. Теперь уже можно порадоваться, что тувинская Фемида хоть и медленно, но верно стала поворачиваться в сторону законности и объективности. С учётом того, что ряд ключевых уголовных дел уже завершился полным провалом обвинения, стало очевидным: обвинения строителей в мошенничестве при реализации государственных программ изначально не имели под собой основы. Уголовное преследование в отношении них имело целью не наказание за совершённое преступление, а в назидание всем, кому дали госконтракт, но кто не собирается за это нести деньги главной семье республики. В этом плане в связи с преследованием строителей Тувы вспоминается уже изрядно подзабытое «дело врачей» в СССР, по которому в мясорубке НКВД погибло немало талантливых людей. А потом, когда Сталина хватил удар, лечить его уже было некому. Так и сейчас в Туве после антистроительного прокурорского криминального террора почти не осталось местных строительных компаний.

Давайте попробуем разобраться в тонкостях отношений строителей, властей, правоохранителей и судей в последние годы.

Не секрет, что в последние 10-12 лет республикой руководят люди, не способные решить никакой, даже самой несложной задачи. Всё, за что бы они ни брались, превращается в труху. За исключением, пожалуй, фальсификаций итогов голосования на выборах, подобострастного обслуживания VIP-персон на лесных прогулках и личного обогащения. А строительство – достаточно сложная отрасль народного хозяйства, требующая ума, таланта, трудолюбия и умения работать на перспективу.

В этом плане федеральная Программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья (далее – Программа) явилась индикатором готовности наших властей к работе в современных условиях. Она предполагала, кроме обычного «освоения» федеральных средств, слаженную работу муниципальных и федеральных органов власти, создающих строителям условия для строительства. Республике, не имеющей рынка жилья, отвечающего условиям Программы, необходимо было решать реальные задачи. Дело тут даже не в том, что при Кара-ооле «приказала долго жить» деревоперерабатывающая промышленность и был разорён последний завод ЖБИ. Для выполнения Программы нужно было сформировать земельные участки под строительство, обеспечить их инженерными сетями, что включает в себя получение техусловий и подготовку проектно-сметной документации. При этом сметы благоустроенных домов должны были укладываться в стоимость квадратного метра, защищённую Минэкономики республики в Москве. К тому же было необходимо соблюсти все предусмотренные законодательством конкурсные процедуры отбора исполнителей. Казалось, ничего заумного в том нет: схема отработана во многих регионах страны. С момента формирования перечня аварийных домов, включения их в программу и до поступления средств в республиканский бюджет времени было более чем предостаточно – три года.

Но заморачиваться соблюдением этих условий Кара-оол не стал. Он решил сократить путь до минимума и выполнить Программу, пропуская все технические шаги с проектами и коммуникациями, обходя конкурсные процедуры незаконным превращением УКСа из заказчика в генподрядчика. Под его «мудрым руководством» в Туве реализовали уникальную, не имеющую аналогов технологию строительства, при которой в ней осталось всего три этапа: защита средств – их получение – освоение! А сложности типа разработки проектов, подготовки земельных участков под строительство или проведение аукционов на размещение госконтрактов остались за её пределами.

Понятно, что с таким подходом к реализации Программы Тува была обречена на провал. Так что вопрос виновности является, скорее, риторическим. Наивно полагать, что мэр Кызыла Ховалыг, чья задача состояла в реализации Программы, или Глава республики Кара-оол, не сумевший обеспечить согласованную работу органов власти, станут посыпать голову пеплом, каясь и прося у населения прощения. Сейчас Ховалыг тихонько сидит в «Энергосбыте», а вот Кара-оол вместо критической оценки деятельности делает всё, чтобы кара закона не просто их миновала, а ещё и наказала тех, кого они подставили. Ими и оказались руководители строительных организаций, которых с помощью ангажированной прокуратуры выставили «крайними».

Валить с больной головы на здоровую у властей могло бы и не получиться, если бы не поразительная холуйская позиция прокуратуры Тувы и следствия МВД, с удовольствием ради перспектив хорошей статистики и карьерного роста, клюнувших на правительственную наживку – никто не захотел разбираться в причинах провала, когда виновный «подан на блюдечке». Алгоритм уголовного преследования был прост, наивен и неотразим: строил? вовремя не успел? ВИНОВЕН В МОШЕННИЧЕСТВЕ! Причём эта уверенность не пропадает даже тогда, когда ни один свидетель не подтверждает обвинение, когда так называемый «потерпевший» в процессе заявляет: претензий нет, дом сдан, документы оформлены, люди проживают...

Прокуратура и следователи МВД избрали простую схему, используя во всех уголовных делах «резиновую» статью 159 УК РФ – мошенничество. Показательным здесь является уголовное дело в отношении руководителя ООО «Титан» Э. Бабкина. В этом конкретном случае руководителя умудрились привлечь к уголовной ответственности, невзирая на то, что его вины в опоздании со сроками строительства не было, а все средства (и даже больше полученных) были направлены на строительство объекта, а не на приобретение яхт, машин, коттеджей. Тем не менее, тупая тувинская прокуратура по заказу из правительства несгибаемо по шаблону увидела в его действиях некий умысел по хищению бюджетных средств путём мошенничества. Когда читаешь материалы уголовного дела, просто поражаешься: какой бред могут нести представители закона, призванные нас с вами защищать?!

Здесь нужно отдать должное позиции Кызылского городского и Верховного судов республики, вчистую оправдавших Э.Бабкина. Разобрались и, чётко следуя букве закона, пришли к обоснованному и единственно возможному выводу об отсутствии в его действиях состава преступления. Суд разъяснил прокурорам и следователям, что в подобном случае мошенничество – это заключение контракта с заведомым умыслом хищений государственного имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Причём субъективная сторона мошенничества – прямой умысел при заключении госконтракта. Но о каком умысле на хищение может идти речь, если организация построила дом стоимостью 43 млн. рублей, получив от заказчика только 28 млн.? А того ли мошенника поймали?

Дело Бабкина не осталось одиноким. Слава Богу, такая судебная практика получила своё продолжение в других уголовных делах. К примеру, ровно такая же ситуация у руководителя ООО «Стройконсалтинг» А. Монгуша, строящего жилые дома для детей-сирот. Хотя и с этой программой у властей проблем столько же: точно также ни аукционов, ни проектов, ни земельных участков, ни подведённых к дому коммуникаций...

Но у правительства Тувы проблемы везде. Также к скандалу привело проведение аварийно-восстановительных работ (далее – АВР) на объектах, якобы пострадавших от землетрясений 2011 года.

Сценарий развивался следующим образом. Республику тряхнуло. Кара-оол ухватился за это и раззвонил о массовых разрушениях, прося у Москвы денег на восстановление якобы разрушенных зданий школ, садов, объектов культурного и социального назначения. Хотя на большей части этих сооружений ничего подобного не было и в помине. Под сурдинку некоего «стихийного бедствия» правительство решило получить из Центра средства на текущий ремонт клубов, школ и детских садов. Точнее сказать, повреждения были. Но совсем другого рода – обветшалым зданиям, возведённым в 40-50-е годы прошлого века, на которых долгие годы не проводился ни текущий, ни тем более – капитальный ремонт, нужен был косметический ремонт. А когда фейк о «разрушительном землетрясении» был воспринят Москвой, в Белом Доме решили Центр обмануть и на средства для АВР провести текущие и капитальные ремонты муниципальных зданий: покрасить и побелить, заменить окна, двери и линолеум.

В мошенничество было задействовано муниципальное звено, которое сформировало комиссии для обследования зданий и составления дефектных ведомостей, на основании которых составлялись сметы АВР. Так правительство Тувы с администрациями районов «родили» на свет фиктивные сметы АВР, в которых вместо предполагаемых замен линолеума, покраски батарей и замен окон был сформирован некий стандартный перечень ремонтных работ, которые подпадают под АВР и которые пропустит Москва. В этих документах фигурируют мифические работы по усилению фундаментов, восстановлению стен и оконного остекления, замене стропильных систем кровли и т.д.

Когда подрядчики приходили на объект, якобы «разрушенный землетрясением», ему говорили: смету не читайте, а делайте то, то и то... Естественно, получился абсурд. И вполне можно понять подрядчиков, приезжающих для проведения ремонтов на объект с деревянными стенами со сметой на усиление монолитного железобетонного (!) перекрытия. Или же усиливать фундамент, которого просто нет. Или менять стропильные конструкции, не меняя шифер. А вместо этих работ строители по указанию заказчика меняли окна и двери, красили и белили, меняли покрытие полов. Всё это привело к неизбежному хаосу. При проведении работ виды и объёмы работ по ходу менялись по желанию руководителей организаций – вместо ремонта деревянных окон ставились пластиковые, стелился линолеум, менялись и красились батареи отопления.

Но в итоге это оказалось ловушкой для простаков – крайними снова остались строители. Не Глава республики, обманувший Центр, не захотевший или поленившийся обеспечить нормальную работу органов муниципальной и республиканской власти, не руководители муниципалитетов, школ и клубов, составившие липовые сметы «для галочки» и для незаконного получения федеральных средств, а строители. Там, где власти остались недовольными руководителями подрядных организаций, по заявлению виновных в мошенничестве были возбуждены уголовные дела по стандартной статье – мошенничество.

В этом плане показательно уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя ООО «Титан-комп» Г. Жамкосяна, выполнявшего АВР в Тандинском районе. Говорят, конфликт возник из-за неуёмного желания местного главы администрации, полковника милиции в отставке, попросившего откат в 3 млн. рублей, но получившего отказ. Тогда он в творческом сотрудничестве с Главой республики обеспечил привлечение руководителя подрядной организации к уголовной ответственности за то, что тот якобы выполнил не те работы, что были указаны в смете, а другие, сделанные по указанию муниципальных властей – заменил окна и двери, покрасил и привёл в божеский вид клуб и школу. Участие Главы правительства, по всей видимости, было обусловлено его долей в планируемом откате.

Как водится, прокуратура и в этом случае повела себя недостойно, и разбираться не стала, кто на самом деле является источником мошенничества. Она заняла лакейскую позицию по отношению к чиновникам и непримиримую по отношению строителей. Она не стала привлекать к уголовной ответственности за мошенничество Главу республики, министра строительства, руководителя муниципалитета, директоров школ и заведующих клубов. А ведь именно они составили фейковые дефектные ведомости, по которым были изготовлены липовые сметы, а затем получены из Центра деньги по статье АВР. Ангажированная прокуратура, несмотря на наличие судебной строительно-технической экспертизы, установившей наличие значительного выполненного объёма работ, пусть даже и частично выполненных за рамками договоров, горе-подрядчику предъявила к взысканию всю сумму (!).

Прокуратура и следствие вопреки выводам экспертизы в угоду Кара-оолу пришли к стандартному выводу о том, что подрядчик уже при заключении контракта якобы «имел умысел похитить, обманул, украл». Что украл? Обманным путём похитил бюджетные средства, а, украв, поставил на эти деньги пластиковые окна в «пострадавших» зданиях? Уж если Жамкосян что и нарушил своими действиями, то подводить это под мошенничество – преступно.

Однако и на этот раз Кызылский городской суд и апелляционная инстанция Верховного суда Тувы не пошли на поводу у недобросовестных правоохранителей, разобрались и приняли единственно законные судебные решения, мотивированно и обоснованно оправдав Жамкосяна в совершении мошеннических действий.

Казалось, можно ставить «точку». Позиции судов Тувы приняли совершенно определённую позицию: если строитель после заключения контракта и получения средств не исчез с полученными деньгами, не накупил себе разного имущества, а вышел на объект, и работает, несмотря ни на что, то какой же это мошенник? В чём смысл похищения средств? В направлении на тот же объект, только уже украденных? Речь в таком случае может идти только о гражданско-правовых отношениях, и дело подлежит рассмотрению в арбитраже.

Ан, нет. Прокуратура Тувы не унимается и под напором жуликов из правительства пытается двигать уголовное дело дальше к обвинению. По протесту прокурора А.Н. Боровкова судья Верховного суда Тувы Е.К. Ондар, рассмотрев дело, 25 февраля 2019 года приняла решение о выносе его на рассмотрение Президиума ВС РТ. Видимо, хотят отменить прежние решения по делу, несмотря на то, что по делам данной категории уже сложилась судебная практика, в соответствие с которой не может быть речи о мошенничестве в действиях руководителя строительной организации, приступившей к исполнению контракта. Совершенно очевидно, что при отмене оправдательного приговора в отношении Жамкосяна встаёт вопрос законности и обоснованности оправдательных приговоров в отношении Бабкина, Монгуша и других руководителей подрядных организаций. И вообще о пересмотре судебной практики по делам этой категории.

При этом следует отметить, что в действиях судьи Верховного суда Тувы Е.К. Ондар просматривается заказ на отмену судебных решений, поскольку она умудрилась в своих доводах пойти дальше не только кассационного представления прокурора, но и фактов. К примеру, она заявляет, что отремонтированные здания остались аварийно-опасными, хотя никакой экспертизы на сей счёт не проводилось. А сама Ондар Е.К., даже имея судейский статус, не в состоянии установить аварийность здания. Да зданий этих она, скорее всего, и в глаза не видала.

Устанавливать в её действиях коррупционную составляющую пока не стоит – скорее всего, её кто-то вельможный «попросил» о такой услуге, либо она почему-то решила угодить прокурору Боровкову. Впрочем, не будем спешить – Президиум Верховного суда Тувы состоится 21 марта 2019 года.

В связи с этим невольно вспоминается подозрительно лояльное отношение тувинской прокуратуры к очевидным мошенникам Бичелдею и Якушеву. Первому за 44 млн. бюджетных рублей, направленных для строительства пришкольных спортивных площадок, но мошеннически похищенных, суд приговорил к небольшому условному сроку без штрафа и ограничений по службе, хотя Бичелдей совершил преступление в должности министра образования. Якушев тоже получил условный срок, хотя следствие установило, что он при хищении средств, направленных на строительство жилья для детей-сирот, действовал через подставное юридическое лицо, выступая от его имени, не имея на то никаких полномочий. Но удивительное дело – в отношении Бичелдея и Якушева с виду такой боевой, жёсткий и бескомпромиссный прокурор Тувы Боровков действует вяло и нерешительно, видимо, понимая, что за этими мошенниками стоит Кара-оол. В этих случаях он выступает в роли, скорее, адвоката, чем обвинителя. Что вызывает сомнения в его порядочности, беспристрастности и стремлении к законности и справедливости.

Но подобная странная позиция прокурора Боровкова просматривается частенько. К примеру, уже достаточно длительное время правоохранители, высунув язык, носятся в поисках причин для уголовного преследования известного в республике православного строителя С.Сафрина. Его активная позиция по многим вопросам, в том числе связанных с коррупцией и положением русских в республике, не устраивает власти Тувы. Видимо, Кара-оолу очень хотелось бы представить дело таким образом, что на самом деле С.Сафрин борется не за общественные, а личные интересы. Хотя многие понимают, что Главу больше не устраивает неуступчивость руководителя одной из лучших строительных компаний республики С.Сафрина, не желающего платить чиновникам откаты.

Другой наглядный пример подозрительной активности прокурора Боровкова и судьи Ондар – дело журналистки Донгур-оол, незаконно осуждённой за клевету по заявлению мерзавца премьера Тувы Кара-оола. В том случае ни прокурор Боровков, ни судьи Верховного суда Тувы почему-то не отреагировали на заведомо незаконный приговор в отношении журналистки. Невзирая на обращение общественности, прокурор Боровков вообще сделал вид, что ничего об этом уголовном деле не знает. А Верховный суд РТ дал отписку, что «не усматривает оснований для вынесения на Президиум». И только Верховный суд России смог их поставить на место, остановив раскрученный механизм репрессий. А тут, по делу Жамкосяна, как они все дружно сговорились! Дуют в одну дуду! Видимо, отрабатывают лояльность Кара-оола. Неужели всё снова уйдёт в Москву?

Думается, я наглядно показал, как правоохранительная система Тувы в духе 37-го года вместо преследования коррупции в высших эшелонах власти ради статистических показателей по науськиванию жуликов мурыжит строителей, вина которых по большому счёту состоит в том, что они попались на удочку недобросовестных чиновников. И вместо чиновников, мошеннически представивших в Москву фиктивные сметы на АВР и получивших за это федеральное финансирование, пытаются осудить за мошенничество строителей, добросовестно отработавших их. Прокуратур Тувы Боровков не успокаивается – на днях по решению судьи Е.К.Ондар будет рассмотрено его кассационное представление Президиумом Верховного суда республики. Люди, знающие наш тувинский СПЧ, говорят: прогноз для Жамкосяна неутешительный. Приговор, скорее всего, отменят. Так что, получается: сложившаяся практика принятия решений в отношении строителей ошибочна, и они всё-таки являются мошенниками, даже если, как в случае с Э. Бабкиным, объекты сданы и эксплуатируются?

Я ещё вернусь к этой теме после заседания Президиума.

Кондрат Пчёлкин