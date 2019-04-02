СКР: Хищения при строительстве объектов расследуются

Петрову Леониду Федоровичу

ОТВЕТ

Уважаемый Леонид Фёдорович!

Следственным управлением СКР по РТ два обращения с приведением доводов, содержащее сведения о хищениях при строительстве объектов, финансируемых за счет бюджета, поступившее 25.03.2019 из Следственного комитета РФ направлено по подведомственности в УЭБ и ПК МВД по РТ для организации проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того сообщаю, что копия обращения также направлена в прокуратуру республики.

В случае установления наличия признаков преступления, подследственного, следователям СКР, необходимые меры в рамках имеющихся полномочий будут приняты.

Л.В. Дирчин,

Заместитель руководителя контрольно-следственного отдела