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СКР: Хищения при строительстве объектов расследуются
Петрову Леониду Федоровичу
ОТВЕТ
Уважаемый Леонид Фёдорович!
Следственным управлением СКР по РТ два обращения с приведением доводов, содержащее сведения о хищениях при строительстве объектов, финансируемых за счет бюджета, поступившее 25.03.2019 из Следственного комитета РФ направлено по подведомственности в УЭБ и ПК МВД по РТ для организации проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того сообщаю, что копия обращения также направлена в прокуратуру республики.
В случае установления наличия признаков преступления, подследственного, следователям СКР, необходимые меры в рамках имеющихся полномочий будут приняты.
Л.В. Дирчин,
Заместитель руководителя контрольно-следственного отдела