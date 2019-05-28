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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 20, 28 мая / Изворотливое жульё и вечно опаздывающая прокуратура
   
 
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№20, 28 мая 2019 года.

    Популярно о наболевшем
Сергей Конвиз

Изворотливое жульё и вечно опаздывающая прокуратура

Так уж у нас повелось, что во власть люди идут, как правило, чтобы обогатиться. Не все, но таких много. Такой чиновник всегда готов сочинить некую схему, когда всё зависит исключительно от него. В Туве таких примеров – уйма. Вот, например, программа по переселению граждан. Шолбан Кара-оол утверждает, что республика провалила её по объективным причинам – якобы есть некая тувинская специфика, которая не позволила эту программу реализовать. Как результат – более двух десятков уголовных дел и провал по всем статьям. А «специфика» эта понятна и объяснима – воровство чиновников.

Дело началось с того, что первый зампред правительства Тувы Иргит и мэр Кызыла Ховалыг в 2013 году внедрили систему, которая позволяла обходить конкурсные процедуры при распределении государственных контрактов по строительству жилья. Для этого Глава республики Ш.Кара-оол дал добро на присвоение Управлению капитального строительства (УКСу) статуса генерального подрядчика. Таким образом заказчик «превратился» в генподрядчика со всеми вытекающими полномочиями – теперь он мог как госорган брать на себя полномочия по строительству ВСЕХ объектов и распределять их по своему усмотрению между теми подрядными организациями, на которые указывал Кара-оол. Так Кара-оол Иргит и Ховалыг в Туве похоронили всякую конкуренцию. Все: и УФАС, и прокуратура – понимали, что это незаконно, но своевременно никаких мер не предпринимали. Так они все взрастили экономическую преступность, которая обогатила главную в республике семью, обокрала бюджет и оставила без жилья тысячи кызылчан.

Недавно правительство провело аукционы по распределению госзаказов на строительство пристроек к детским садикам. В нарушение закона раздали объекты «своим». В итоге всё рухнуло – обиженные обратились в УФАС, и антимонопольщики отменили итоги всех этих липовых аукционов. Но, судя по всему, откаты уже были чиновникам проплачены. Так что теперь нужно придумывать что-то новое, позволяющее объекты раздать в «надёжные руки». Пришлось схему отменять. Но совести у чиновников не прибавилось. И они продолжают разрабатывать новые методы, позволяющие обходить закон и «назначать» подрядчиков по своему усмотрению. Теперь в целях воровства бюджетных средств будет использован ФЗ №115 «О концессионных соглашениях».

В соответствии с этим законом, по концессионному соглашению одна сторона (концессионер) обязуется за свой счёт создать и (или) реконструировать определённое этим соглашением недвижимое имущество. А концедент обязуется предоставить концессионеру на срок, установленный этим соглашением, права владения и пользования объектом концессионного соглашения для осуществления указанной деятельности. Отличительными признаками концессионного соглашения являются:

• договорная основа долгосрочного партнерства, регулируемая федеральным законодательством;

• возникновение/наличие и сохранение права федеральной, региональной или муниципальной собственности на объекты концессии;

• структурирование сделок с применением механизмов платежей концессионера за владение и пользование объектов в пользу публичного партнера.

Основанием заключения такого соглашения всегда является решение уполномоченного публичного органа. Способ заключения концессионного соглашения – проведение торгов в форме конкурса на право заключения соглашения. Кроме того, предусмотрены случаи, когда заключение концессионного соглашения проводится без проведения конкурса.

Вот за это и ухватились наши доморощенные жулики. И объявили аукционы на 6 июня т.г. на эти пристройки к садикам. Они решили применить к ним правила ФЗ №115.

Казалось бы, что страшного? Придёт инвестор, за свой счёт пристроит к детсаду пристройку – и дело с концами. Но как инвестор вернёт свои затраты и прибыль? Он что, за деньги родителей будет заниматься воспитанием детей в саду? Конечно, нет.

Всё это – чистой воды мошенничество, на которое спокойно взирают прокуроры Боровков и Пономарёв, а также руководитель УФАС Хаджиев. Наверняка объекты снова достанутся тем, кому они незаконно были переданы ранее. Потом, когда «поезд уйдёт», Боровков, Пономарёв и Хаджиев продемонстрируют своё негодование, как это случилось с «Терапией» или инженерными сетями по ул. Дружбы, пойдут в суд или ещё куда, будут «биться насмерть» но ничего изменить будет уже нельзя. Потому что на самом деле они, скорее всего, тоже «в деле».

Впрочем, может, я ошибаюсь? Время покажет. Я ещё вернусь к этой теме.

До встречи.

Сергей Конвиз

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 http://risk-inform.ru/article_8017.html
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