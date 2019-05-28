Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Дети прыгают в протоку парка с моста. Раздел: Родной край
Комментариев: 7
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 85
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 28
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 20, 28 мая / Санитарный вертолёт для здорового тела Шолбана Кара-оола
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№20, 28 мая 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Санитарный вертолёт для здорового тела Шолбана Кара-оола

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» были опубликованы материалы о проведении 12 мая 2019 года религиозных мероприятий в Бай-Тайгинском кожууне. В них принимал участие Глава республики Шолбан Валерьевич Кара-оол, прибывший туда почему-то на вертолёте Санавиации.

Публикация имела большой общественный резонанс, поскольку Санавиация существует для оказания экстренной медицинской помощи, а Ш.Кара-оол был абсолютно здоров.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку законности и обоснованности использования вертолётов Санавиации в 2016-19 годах, в том числе для доставки здорового тела Главы правительства Республики Тыва в различные таёжные места Тувы.

Особо прошу проверить, кто распорядился выделить 12 мая 2019г. вертолёт для перевозки Ш.Кара-оола из столицы республики в Бай-Тайгу и обратно под видом нуждающегося в срочной медицинской помощи.

В случае установления признаков правонарушения прошу передать материалы проверки в следственные органы.

Сведения о принятом процессуальном решении прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 658 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8014.html
+7

 Доска объявлений 
Продам дом. Евроремонт, 10 соток, баня 6х4,5, гараж 7,5х12, времянка жилая теплая 4х6. Самоблагоустроенный. Всё в собственности.
Тел. 8913 351 8819
Требуется специалист на полиграфический станок.
Тел. 6-67-66
Теплицы - каркасы теплиц под поликарбонат, теплицы с поликарбонатом, ширина 3м длина 2м, 4м, 6м, 8м, 10м в наличии! в Абакане на Гагарина 26 в каждом каркасе две двери и две форточки, дуги через 1 метр, каркасы изготовлены из профильной трубы 20*20 и 20*30
Абакан Гагарина 26. тел 8906 192 9222
Курсовые; выпускные квалификационные работы (дипломные); отчёты по практикам по всем видам дисциплин, недорого.
Тел. 8913 345 7152, Татьяна
Остальные материалы номера 20:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Самолёты куплены с нарушением законов, но сроки привлечения к ответственности истекли (№19, 21 мая)
» Помогал ли Шолбан Кара-оол китайцам уходить от налогов? (№16, 23 апреля)
» Для кого были потрачены бюджетные деньги на бесполезные самолёты? (№14, 9 апреля)
» Коррумпированные чиновники и прокуроры как национальное бедствие Тувы (№12, 26 марта)
» Как поживают наши самолёты? (№11, 19 марта)
» Кара-оол под тенью Ооржака (№11, 19 марта)
» На коррупцию никто не жаловался (№7, 19 февраля)
» Культивирование нечисти во власти (№6, 12 февраля)
» Мародёры тувинского бюджета (№5, 5 февраля)
» Больных интерната обворовывают друзья Кара-оола? (№4, 29 января)
» Была ли взятка? (№1, 8 января)
» Помогут ли Кара-оолу дорогие друзья из Генпрокуратуры? (№49, 18 декабря)
» Шолбан Кара-оол: кругом враги, предатели и воры (№48, 11 декабря)
» «Шолбан Валерьевич, почему так бесстрашно воруют доверенные вами же лица?» (№47, 4 декабря)
» Налоговики Тувы: Всё, что соберём – своруем! (№46, 27 ноября)
» Философия коррупции (№39, 2 октября)
» Тувинские реалии – строим тяп-ляп! (№25, 26 июня)
» Сквозь призму скандала в судейском сообществе Тувы (№22, 5 июня)
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

«Рубль укрепляется». От создателей «Америка вот-вот рухнет» и «Европе недолго осталось».

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank