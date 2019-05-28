Санитарный вертолёт для здорового тела Шолбана Кара-оола

Прокурору Республики Тыва

Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» были опубликованы материалы о проведении 12 мая 2019 года религиозных мероприятий в Бай-Тайгинском кожууне. В них принимал участие Глава республики Шолбан Валерьевич Кара-оол, прибывший туда почему-то на вертолёте Санавиации.

Публикация имела большой общественный резонанс, поскольку Санавиация существует для оказания экстренной медицинской помощи, а Ш.Кара-оол был абсолютно здоров.

Учитывая вышесказанное, прошу провести проверку законности и обоснованности использования вертолётов Санавиации в 2016-19 годах, в том числе для доставки здорового тела Главы правительства Республики Тыва в различные таёжные места Тувы.

Особо прошу проверить, кто распорядился выделить 12 мая 2019г. вертолёт для перевозки Ш.Кара-оола из столицы республики в Бай-Тайгу и обратно под видом нуждающегося в срочной медицинской помощи.

В случае установления признаков правонарушения прошу передать материалы проверки в следственные органы.

Сведения о принятом процессуальном решении прошу направить в редакцию по адресу: г. Кызыл, ул. Интернациональная 115, тел./факс 66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров