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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 12, 26 марта / Почему коррумпированные чиновники остаются без наказания?
   
 
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№12, 26 марта 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Почему коррумпированные чиновники остаются без наказания?

Прокурору Республики Тыва
Боровкову А.Н.

ЗАПРОС

Уважаемый Александр Николаевич!

В газете «РИСК-экспресс» №11 от 19 марта 2019 года на стр. 2 в статье «СКР по Туве – расследование или попустительство?» в рубрике «Обзор прессы» сообщается о привлечении к уголовной ответственности чиновников правительства Республики Тыва – министров К.Бичелдея, Л.Тас-оол и Т.Санчаа. В публикации сообщается о подозрительно лояльном отношении следователей к указанным чиновникам, волоките при расследовании данных уголовных дел в отношении Санчаа и Тас-оол, а также и удивительно мягком приговоре в отношении К.Бичелдея.

Публикация имеет широкий резонанс в республике, поскольку указывает на сращивание следственного, судебного аппарата с коррумпированными чиновниками правительства Республики Тыва при попустительстве прокуратуры республики. Это усиливает недоверие населения к прокуратуре и следствию, рождает слухи о «крышевании» вороватых чиновников со стороны правоохранителей.

Прошу сообщить, обжаловались ли прокуратурой республики приговоры судов в отношении К.Бичелдея, продолжающего свою государственную деятельность в качестве директора государственного музея РТ, невзирая на то, что преступление, за которое он был осужден, было совершено при реализации им полномочий министра образования Тувы.

Также прошу сообщить, почему подследственные чиновники до сих пор не отстранены от должностей, хотя преступления, в которых их обвиняют, связаны с исполнением ими государственных полномочий. Кроме того, прошу сообщить, какие меры принимаются прокуратурой для окончания расследования уголовных в отношении министров Т.Санчаа и Л.Тас-оол и передачи их в суд.

О принятом решении прошу известить редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

Копии публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 527 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7886.html
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Остальные материалы номера 12:
 
   
   
 
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