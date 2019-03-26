    Перекрёсток мнений

Националист, 20-03-2019 #1[com]

У меня один вопрос к Кондрату. Для чего твоему хозяину, этническому еврею и его русским «друзьям», необходима Тува?.. Про Кара-оола понятно – он этнический тувинец, хоть и православный. И считает Туву своей территорией, которую только он имеет право доить.

Аноним, 20-03-2019 #4[ru]

Вот что случается, когда во власти оказывается глупый человек.

Эрмак, 20-03-2019 #6[ru]

Но и насчет Ооржака... Вспоминаю, как спустя год он шел по коридору администрации уже не района, а Кызылского кожууна. И как демонстративно от него отворачивались чиновники и чиновницы, как бы «не замечая его». А я демонстративно с ним поздоровался. И сейчас вспоминаю, как были между нами споры даже насчет тувинского флага.

Аноним, 20-03-2019 #11[ru]

Все познается в сравнении... Ну а Карлик – это просто п... полнейший, днище – дальше некуда.

Аноним, 20-03-2019 #12[ru]

Он теперь ищет в республике виноватого в сложившейся ситуации. Как-то некрасиво получается. Нести ответственность за содеянное надо самому. И достойно признаться народу во всех грехах своих.

Аноним, 20-03-2019 #13[com]

Да я бы не сказал, что ШДО в статье сильно хвалят. Но он действительно никого не избивал и не убивал, как Карло. И то, правда – построил овчино-шубную и ковровую фабрики. А Карла что построил?

Аноним, 20-03-2019 #14[com]

Во-первых, что говорить об Ооржаке – он давно пенсионер, ни в какие разборки не лезет, никому жить не мешает. И зачем Карла начал обливать его грязью? Лучше бы на себя в зеркало посмотрел – ЧМО в труселях!

Аноним, 20-03-2019 #15[com]

Чтобы правильно понять государственного деятеля, нужно время. На Ооржака сейчас можно посмотреть трезвыми глазами и оценить его вклад в республику. Как ни крути, а Кара-оолу до него далеко.

Аноним, 20-03-2019 #16[ru]

...Принципиальное отличие карликовских братков от всех – это байское отношение к своему народу, угнетение своего народа при помощи бандитов и агентов всех мастей, шойгуевской и прокурорской крышей.

Аноним, 20-03-2019 #19[ru]

Путин начал снимать губернаторов. Может, и нашего ушлёпка отправит туда же?

Аноним, 20-03-2019 #20[ru]

Интересно, а сколько у Кара-оола китайской крови? Возможно, в нём китайца больше, чем тувинца? А по-другому я его любовь к ним объяснить не могу. А может, он их за деньги любит? Ну, тогда он про...ка, раз за деньги.

Аноним, 20-03-2019 #21[ru]

ШДО не воевал бы с Конвизом, до сегодняшнего дня бы работал.

Аноним, 20-03-2019 #23[ru]

Ну и Карлик – то же самое. И что им дался этот Конвиз? Плетью обуха не перешибёшь – еврей, он и в Туве еврей.

Аноним, 20-03-2019 #27[ru]

Карлик ещё 10 раз может в Москве откупиться от отставки – благо чемоданов с миллиардами много набил за все года. Жалко ему отдавать, но плачет и отдает свои кровные.

Аноним, 20-03-2019 #28[ru]

Свято место пусто не бывает – нашелся бы другой. Просто воровать нужно с умом и в меру. А Конвизу нравится ловить жуликов за усы.

Аноним, 21-03-2019 #32[ru]

Говорят, что китайцы с Лунсина купили средней дочери Карлика, которая живёт и обучается в Лондоне, квартиру? Такие слухи в правительстве уже как 3 года ходят. Говорят, сам хвастался.

Аноним, 21-03-2019 #35[ru]

Аноним 32, У средненькой, небось, аппетит тоже хороший. Вон старшенькая в один присест на 200 тыс. перекусывает и бежит квартирку за 130 млнов покупать на отцовские откаты.

Аноним, 21-03-2019 #38[ru]

Продвигаясь по пробкам Москвы... Шолбан Валерьевич в правительстве, неужели что-нибудь получится, а что???

националисту34, 21-03-2019 #39[ru]

А вам младшой разрешил накатывать на старшого? Или вы опять проявили инициативу? Похоже, младшему придется на вас отрабатывать полученные пинки от старшого!

Аноним, 22-03-2019 #51[ru]

Господи, помоги! Пусть гнусный Карлик исчезнет, уйдет, превратится в пыль. Господи, прости, но помоги! Он не человек и не твое творение, а порождение Шайтана, данное моему народу за грехи.

Аноним, 22-03-2019 #52[ru]

51, Курай, Курай. Ваши слова всем богам в уши.

Аноним, 22-03-2019 #54[ru]

Надо что-то менять в Туве. Стоим на одном месте. А надо менять правительство, Главу правительства Тувы, хочется свежего глотка воздуха. Я – тувинец. А уже хочется нового, пусть даже Москва нам отправит грамотного человека. Устал народ от Карлика...

Аноним, 22-03-2019 #64[ru]

В федеральной прессе появились комментарии экспертов о том, что «чёрный список» может быть дополнен. В частности, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в комментарии РИА «Новый День» отметил, что «большие проблемы с популярностью есть и у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, руководителя Тувы Шолбана Кара-оол», «непопулярен глава Чувашии Михаил Игнатьев, вопиюще непопулярен глава Архангельской области Игорь Орлов, в вотчине которого бушуют мусорные протесты, снижается популярность даже у пермского губернатора Максима Решетникова». «Но, думаю, до них очередь дойдет позже. Сейчас надо решать вопросы с выборами этого года», – отметил Калачев.

Аноним, 22-03-2019 #65[ru]

Ан 64. Может нам лучше дальше плыть с Кара-оолом? Столько лет терпим, как бы уже привыкли жить в таких условиях. Нам лишь бы не мешал он. Теперь-то точно не будет у него времени и сил вмешиваться в жизнь народа. У него проблем, как говна. Федеральные органы на хвост наступили. Столько уголовных дел в перспективе по отношению к его семье. Они как ужи в сковородке. Есть дела в отношении его друзей кавказцев, финансирование терроризма через Банк «Тувакредит».

Аноним, 22-03-2019 #68[ru]

Аноним 65! Да пока не выпотрошат Кара-оола, от него не отстанут! И самое главное, пока он у власти, то он всё больше и больше будет из народа тащить! Надо это понимать! Тут выход один: или вы его, или он вас! Другого варианта нет!

Аноним, 22-03-2019 #70[ru]

Если раскопка недр – убыточное занятие, то, наверное, незачем портить природу?! Налоги кот наплакал. Лучше действительно не надо портить Тоджу?!..

Аноним, 22-03-2019 #74[ru]

54-му: поддерживаем! Надоело терпеть Кара-оолов! Кто непродажный – уезжает, а остальные терпят эту сволочь.

Аноним, 22-03-2019 #75[ru]

Около 90 млн. рублей выделят республикам Алтай, Тыва и Карелия в 2019 году на создание визит-центров, которые помогут в продвижении проектов экологического туризма... Сколько лет Карлики занимаются экологическими проектами, уже несколько поколений выросло и в тюрьмах отсидело, в Тыве их до хрена построено. А в природоохранных зонах только турбазы благоустроенные Правительства и Карликов. Лапшу на уши опять вешать будут и воровать деньги, поступающие в Туву.

Аноним, 23-03-2019 #93[ru]

... Шойгу, имей совесть – освободи свой народ от Кара-оолов!

Аноним, 23-03-2019 #98[ru]

Деньги китайцев из «Лунсина» пошли на выборные компании Карлика и в его же карманы. Политика, однако...

Аноним, 20-03-2019 #1[ru]

«Новым заместителем генпрокурора России стал зять Шойгу» – видимо, гениальность в семье Шойгу передается половым путем... Трахнул бы своего младшого что ли, чтобы заразить его хоть капелькой своей «мудрости»...

Аноним, 21-03-2019 #2[ru]

Если нет еврейских кровей, не поможет. Даже если Карло стаканами сперму Старшого пить и умываться будет. Возможно, может и родить от него, а поумнеть – нет!

Аноним, 20-03-2019 #1[com]

Что следователи, что прокуроры – все они в большинстве своём люди недалёкие и продажные. Им что скажут, то они и сделают. А этот Пономарёв – гавно.

Аноним, 20-03-2019 #2[ru]

Антимонопольщик Хаджиев действительно наводит порядок. Он штрафует чиновников за нарушения при распределении госзаказов – только шуба заворачивается.

Аноним, 20-03-2019 #3[ru]

УФАС – серьезная проблема Кара-оола.

Аноним, 20-03-2019 #1[ru]

4 года уж прошло с тех пор, как 100 млн. «ушли», а они только начали доследственную проверку проводить... Прокуратура – птица гордая. Пока не пнешь – не полетит!

Аноним, 20-03-2019 #2[com]

Этот Пережегин – настоящий мошенник. Он с Карликом работают на общий карман. Прокурор Боровков – их крыша. Прокурор Пономарёв делает всю грязную работу.

Аноним, 21-03-2019 #3[ru]

1-му: эта Ольга Монгуш ушлая, глазки умеет закрывать, когда надо. Это точно, чтобы прокурня подняла задок надо пинок с Москвы, не менее.

Аноним, 20-03-2019 #1[ru]

Карлик даже самолеты спёр, пи... какой то.

Аноним, 20-03-2019 #3[com]

При покупке этих самолётиков Карлик хорошо погрелся.

Аноним, 20-03-2019 #4[com]

Только полный идиот мог купить такие самолёты в Туву – они на морозе летать не могут.

Аноним, 20-03-2019 #5[ru]

Кроме Ан-2 одномоторные самолёты использовать на рейсовых перевозках запрещено. По Кара-оолу тюрьма плачет

Аноним, 20-03-2019 #7[ru]

Удивительный человек. Может украсть всё и вся. Это тоже талант своего рода.

Аноним, 21-03-2019 #8[ru]

Не украдёт, так отберет – третьего ему не дано.

Аноним, 22-03-2019 #9[ru]

Довел этот Карлик республику и народ до дна, что дальше некуда.

Аноним, 20-03-2019 #1[com]

Эти Кара-оол и Саган-оол не могут нормально исполнить не одного дела. Выпустили постановление об ограничении водочной торговли и наделали столько ляпов, что прокуратура и УФАС признали их незаконными

Аноним, 20-03-2019 #2[com]

Водку и пиво покупают не только алкоголики, но и нормальные люди. Их-то гнобить за что?

Аноним, 20-03-2019 #3[ru]

Алкаши легальную водку не покупают – им технарь подавай!

Аноним, 20-03-2019 #4[ru]

Ради Тунёва, Брокерта и Доржу всю республику на уши ставят. Мерзавцы!

Аноним, 20-03-2019 #5[ru]

Вся это борьба с пьянством – показуха. Никогда ни к чему хорошему не приводила. А Кара-оол вообще на водке поднялся. Всё это – чёрный пиар.

Аноним, 20-03-2019 #1[ru]

Жадные твари! Ремонты – тяп-ляп «на отвяжись», дворы – без света, подъезды – темные. Качество услуг не улучшается, но тарифы повышают на всё по несколько раз в год! Но и этого мало – начинают выдумывать всякие «приказы», чтобы содрать побольше!!!

Аноним, 21-03-2019 #2[ru]

ЖЭУ 2 на наши деньги с квартплаты баню с гималайскими солями выстроили. А вы говорите: лампочки, подъезды...

Аноним, 21-03-2019 #3[ru]

У этого жулья один смысл существования – выбить побольше денег. На качество услуг им плевать!

Аноним, 20-03-2019 #2[ru]

Народ Тыва, давайте сплотимся, выкинем всех этих пожирателей Тыва и всех, кто распродал и распродает землю наших предков во время очередных выборов депутатов Верховного Хурала и выберем истинно народный хурал из достойных выходцев из народа! То есть наших сыновей и дочерей, чтобы остановить этот беспредел с распродажей земель, богатств нашего народа.

Аноним, 20-03-2019 #5[ru]

Долой Карликов!!! Всему есть предел!!!

Аноним, 20-03-2019 #6[ru]

Салчаку уже хватит ходить вокруг – пора выдвигаться хотя бы в депутаты или сразу на замену Кара-оолу!

Аноним, 22-03-2019 #8[ru]

Карла не терпим к умным, порядочным людям. И это – факт!

Аноним, 21-03-2019 #1[ru]

Шайгу+Карлик=голод, холод, нищета.

Аноним, 20-03-2019 #2[ru]

В Туву надо не только генерала из спецслужб с особыми полномочиями, а сами спецслужбы начиная с «Альфа» и «Омеги». Тыва по уровню коррупции переплюнула Дагестан в несколько раз на всех уровнях. А чего это Щуровский тихо с***ался – по нему тюрьма давно плачет.

Аноним, 20-03-2019 #12[ru]

Сукакараолуходи

Аноним, 20-03-2019 #13[ru]

Карлика хотят сменить еще более мелкие Карлики... Так и до мышей скоро докатимся...

Аноним, 21-03-2019 #16[com]

А я все чаще замечаю, что чем ниже коротышка, тем больше он во власть лезет. И тем гнилее его натура. Достала уже эта страна лилипутов.