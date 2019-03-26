Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Иван Чучев, Каадыр-оол Бичелдей, Сергей Конвиз. Раздел: Люди
Комментариев: 32
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 85
User Пользователей: 1

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 43
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 12, 26 марта / Перекрёсток мнений
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№12, 26 марта 2019 года.

    Перекрёсток мнений
Перекрёсток мнений

Кара-оол под тенью Ооржака

Националист, 20-03-2019 #1[com]

У меня один вопрос к Кондрату. Для чего твоему хозяину, этническому еврею и его русским «друзьям», необходима Тува?.. Про Кара-оола понятно – он этнический тувинец, хоть и православный. И считает Туву своей территорией, которую только он имеет право доить.

Аноним, 20-03-2019 #4[ru]

Вот что случается, когда во власти оказывается глупый человек.

Эрмак, 20-03-2019 #6[ru]

Но и насчет Ооржака... Вспоминаю, как спустя год он шел по коридору администрации уже не района, а Кызылского кожууна. И как демонстративно от него отворачивались чиновники и чиновницы, как бы «не замечая его». А я демонстративно с ним поздоровался. И сейчас вспоминаю, как были между нами споры даже насчет тувинского флага.

Аноним, 20-03-2019 #11[ru]

Все познается в сравнении... Ну а Карлик – это просто п... полнейший, днище – дальше некуда.

Аноним, 20-03-2019 #12[ru]

Он теперь ищет в республике виноватого в сложившейся ситуации. Как-то некрасиво получается. Нести ответственность за содеянное надо самому. И достойно признаться народу во всех грехах своих.

Аноним, 20-03-2019 #13[com]

Да я бы не сказал, что ШДО в статье сильно хвалят. Но он действительно никого не избивал и не убивал, как Карло. И то, правда – построил овчино-шубную и ковровую фабрики. А Карла что построил?

Аноним, 20-03-2019 #14[com]

Во-первых, что говорить об Ооржаке – он давно пенсионер, ни в какие разборки не лезет, никому жить не мешает. И зачем Карла начал обливать его грязью? Лучше бы на себя в зеркало посмотрел – ЧМО в труселях!

Аноним, 20-03-2019 #15[com]

Чтобы правильно понять государственного деятеля, нужно время. На Ооржака сейчас можно посмотреть трезвыми глазами и оценить его вклад в республику. Как ни крути, а Кара-оолу до него далеко.

Аноним, 20-03-2019 #16[ru]

...Принципиальное отличие карликовских братков от всех – это байское отношение к своему народу, угнетение своего народа при помощи бандитов и агентов всех мастей, шойгуевской и прокурорской крышей.

Аноним, 20-03-2019 #19[ru]

Путин начал снимать губернаторов. Может, и нашего ушлёпка отправит туда же?

Аноним, 20-03-2019 #20[ru]

Интересно, а сколько у Кара-оола китайской крови? Возможно, в нём китайца больше, чем тувинца? А по-другому я его любовь к ним объяснить не могу. А может, он их за деньги любит? Ну, тогда он про...ка, раз за деньги.

Аноним, 20-03-2019 #21[ru]

ШДО не воевал бы с Конвизом, до сегодняшнего дня бы работал.

Аноним, 20-03-2019 #23[ru]

Ну и Карлик – то же самое. И что им дался этот Конвиз? Плетью обуха не перешибёшь – еврей, он и в Туве еврей.

Аноним, 20-03-2019 #27[ru]

Карлик ещё 10 раз может в Москве откупиться от отставки – благо чемоданов с миллиардами много набил за все года. Жалко ему отдавать, но плачет и отдает свои кровные.

Аноним, 20-03-2019 #28[ru]

Свято место пусто не бывает – нашелся бы другой. Просто воровать нужно с умом и в меру. А Конвизу нравится ловить жуликов за усы.

Аноним, 21-03-2019 #32[ru]

Говорят, что китайцы с Лунсина купили средней дочери Карлика, которая живёт и обучается в Лондоне, квартиру? Такие слухи в правительстве уже как 3 года ходят. Говорят, сам хвастался.

Аноним, 21-03-2019 #35[ru]

Аноним 32, У средненькой, небось, аппетит тоже хороший. Вон старшенькая в один присест на 200 тыс. перекусывает и бежит квартирку за 130 млнов покупать на отцовские откаты.

Аноним, 21-03-2019 #38[ru]

Продвигаясь по пробкам Москвы... Шолбан Валерьевич в правительстве, неужели что-нибудь получится, а что???

националисту34, 21-03-2019 #39[ru]

А вам младшой разрешил накатывать на старшого? Или вы опять проявили инициативу? Похоже, младшему придется на вас отрабатывать полученные пинки от старшого!

Аноним, 22-03-2019 #51[ru]

Господи, помоги! Пусть гнусный Карлик исчезнет, уйдет, превратится в пыль. Господи, прости, но помоги! Он не человек и не твое творение, а порождение Шайтана, данное моему народу за грехи.

Аноним, 22-03-2019 #52[ru]

51, Курай, Курай. Ваши слова всем богам в уши.

Аноним, 22-03-2019 #54[ru]

Надо что-то менять в Туве. Стоим на одном месте. А надо менять правительство, Главу правительства Тувы, хочется свежего глотка воздуха. Я – тувинец. А уже хочется нового, пусть даже Москва нам отправит грамотного человека. Устал народ от Карлика...

Аноним, 22-03-2019 #64[ru]

В федеральной прессе появились комментарии экспертов о том, что «чёрный список» может быть дополнен. В частности, глава «Политической экспертной группы» Константин Калачев в комментарии РИА «Новый День» отметил, что «большие проблемы с популярностью есть и у главы Северной Осетии Вячеслава Битарова, руководителя Тувы Шолбана Кара-оол», «непопулярен глава Чувашии Михаил Игнатьев, вопиюще непопулярен глава Архангельской области Игорь Орлов, в вотчине которого бушуют мусорные протесты, снижается популярность даже у пермского губернатора Максима Решетникова». «Но, думаю, до них очередь дойдет позже. Сейчас надо решать вопросы с выборами этого года», – отметил Калачев.

Аноним, 22-03-2019 #65[ru]

Ан 64. Может нам лучше дальше плыть с Кара-оолом? Столько лет терпим, как бы уже привыкли жить в таких условиях. Нам лишь бы не мешал он. Теперь-то точно не будет у него времени и сил вмешиваться в жизнь народа. У него проблем, как говна. Федеральные органы на хвост наступили. Столько уголовных дел в перспективе по отношению к его семье. Они как ужи в сковородке. Есть дела в отношении его друзей кавказцев, финансирование терроризма через Банк «Тувакредит».

Аноним, 22-03-2019 #68[ru]

Аноним 65! Да пока не выпотрошат Кара-оола, от него не отстанут! И самое главное, пока он у власти, то он всё больше и больше будет из народа тащить! Надо это понимать! Тут выход один: или вы его, или он вас! Другого варианта нет!

Аноним, 22-03-2019 #70[ru]

Если раскопка недр – убыточное занятие, то, наверное, незачем портить природу?! Налоги кот наплакал. Лучше действительно не надо портить Тоджу?!..

Аноним, 22-03-2019 #74[ru]

54-му: поддерживаем! Надоело терпеть Кара-оолов! Кто непродажный – уезжает, а остальные терпят эту сволочь.

Аноним, 22-03-2019 #75[ru]

Около 90 млн. рублей выделят республикам Алтай, Тыва и Карелия в 2019 году на создание визит-центров, которые помогут в продвижении проектов экологического туризма... Сколько лет Карлики занимаются экологическими проектами, уже несколько поколений выросло и в тюрьмах отсидело, в Тыве их до хрена построено. А в природоохранных зонах только турбазы благоустроенные Правительства и Карликов. Лапшу на уши опять вешать будут и воровать деньги, поступающие в Туву.

Аноним, 23-03-2019 #93[ru]

... Шойгу, имей совесть – освободи свой народ от Кара-оолов!

Аноним, 23-03-2019 #98[ru]

Деньги китайцев из «Лунсина» пошли на выборные компании Карлика и в его же карманы. Политика, однако...

Коротко

Аноним, 20-03-2019 #1[ru]

«Новым заместителем генпрокурора России стал зять Шойгу» – видимо, гениальность в семье Шойгу передается половым путем... Трахнул бы своего младшого что ли, чтобы заразить его хоть капелькой своей «мудрости»...

Аноним, 21-03-2019 #2[ru]

Если нет еврейских кровей, не поможет. Даже если Карло стаканами сперму Старшого пить и умываться будет. Возможно, может и родить от него, а поумнеть – нет!

Обзор прессы

Аноним, 20-03-2019 #1[com]

Что следователи, что прокуроры – все они в большинстве своём люди недалёкие и продажные. Им что скажут, то они и сделают. А этот Пономарёв – гавно.

Аноним, 20-03-2019 #2[ru]

Антимонопольщик Хаджиев действительно наводит порядок. Он штрафует чиновников за нарушения при распределении госзаказов – только шуба заворачивается.

Аноним, 20-03-2019 #3[ru]

УФАС – серьезная проблема Кара-оола.

Прокуратура: Выявлены нарушения в финансировании ООО «Завод ЖБИ-2»

Аноним, 20-03-2019 #1[ru]

4 года уж прошло с тех пор, как 100 млн. «ушли», а они только начали доследственную проверку проводить... Прокуратура – птица гордая. Пока не пнешь – не полетит!

Аноним, 20-03-2019 #2[com]

Этот Пережегин – настоящий мошенник. Он с Карликом работают на общий карман. Прокурор Боровков – их крыша. Прокурор Пономарёв делает всю грязную работу.

Аноним, 21-03-2019 #3[ru]

1-му: эта Ольга Монгуш ушлая, глазки умеет закрывать, когда надо. Это точно, чтобы прокурня подняла задок надо пинок с Москвы, не менее.

Как поживают наши самолёты?

Аноним, 20-03-2019 #1[ru]

Карлик даже самолеты спёр, пи... какой то.

Аноним, 20-03-2019 #3[com]

При покупке этих самолётиков Карлик хорошо погрелся.

Аноним, 20-03-2019 #4[com]

Только полный идиот мог купить такие самолёты в Туву – они на морозе летать не могут.

Аноним, 20-03-2019 #5[ru]

Кроме Ан-2 одномоторные самолёты использовать на рейсовых перевозках запрещено. По Кара-оолу тюрьма плачет

Аноним, 20-03-2019 #7[ru]

Удивительный человек. Может украсть всё и вся. Это тоже талант своего рода.

Аноним, 21-03-2019 #8[ru]

Не украдёт, так отберет – третьего ему не дано.

Аноним, 22-03-2019 #9[ru]

Довел этот Карлик республику и народ до дна, что дальше некуда.

Зачем Туве такая власть?

Аноним, 20-03-2019 #1[com]

Эти Кара-оол и Саган-оол не могут нормально исполнить не одного дела. Выпустили постановление об ограничении водочной торговли и наделали столько ляпов, что прокуратура и УФАС признали их незаконными

Аноним, 20-03-2019 #2[com]

Водку и пиво покупают не только алкоголики, но и нормальные люди. Их-то гнобить за что?

Аноним, 20-03-2019 #3[ru]

Алкаши легальную водку не покупают – им технарь подавай!

Аноним, 20-03-2019 #4[ru]

Ради Тунёва, Брокерта и Доржу всю республику на уши ставят. Мерзавцы!

Аноним, 20-03-2019 #5[ru]

Вся это борьба с пьянством – показуха. Никогда ни к чему хорошему не приводила. А Кара-оол вообще на водке поднялся. Всё это – чёрный пиар.

За ошибки управляющей компании расплачиваются жильцы

Аноним, 20-03-2019 #1[ru]

Жадные твари! Ремонты – тяп-ляп «на отвяжись», дворы – без света, подъезды – темные. Качество услуг не улучшается, но тарифы повышают на всё по несколько раз в год! Но и этого мало – начинают выдумывать всякие «приказы», чтобы содрать побольше!!!

Аноним, 21-03-2019 #2[ru]

ЖЭУ 2 на наши деньги с квартплаты баню с гималайскими солями выстроили. А вы говорите: лампочки, подъезды...

Аноним, 21-03-2019 #3[ru]

У этого жулья один смысл существования – выбить побольше денег. На качество услуг им плевать!

Валерий Салчак: «Власть в республике боится правды, как чёрт ладана»

Аноним, 20-03-2019 #2[ru]

Народ Тыва, давайте сплотимся, выкинем всех этих пожирателей Тыва и всех, кто распродал и распродает землю наших предков во время очередных выборов депутатов Верховного Хурала и выберем истинно народный хурал из достойных выходцев из народа! То есть наших сыновей и дочерей, чтобы остановить этот беспредел с распродажей земель, богатств нашего народа.

Аноним, 20-03-2019 #5[ru]

Долой Карликов!!! Всему есть предел!!!

Аноним, 20-03-2019 #6[ru]

Салчаку уже хватит ходить вокруг – пора выдвигаться хотя бы в депутаты или сразу на замену Кара-оолу!

Аноним, 22-03-2019 #8[ru]

Карла не терпим к умным, порядочным людям. И это – факт!

Перекрёсток мнений

Аноним, 21-03-2019 #1[ru]

Шайгу+Карлик=голод, холод, нищета.

Игры престолов по-тувински

Аноним, 20-03-2019 #2[ru]

В Туву надо не только генерала из спецслужб с особыми полномочиями, а сами спецслужбы начиная с «Альфа» и «Омеги». Тыва по уровню коррупции переплюнула Дагестан в несколько раз на всех уровнях. А чего это Щуровский тихо с***ался – по нему тюрьма давно плачет.

Аноним, 20-03-2019 #12[ru]

Сукакараолуходи

Аноним, 20-03-2019 #13[ru]

Карлика хотят сменить еще более мелкие Карлики... Так и до мышей скоро докатимся...

Аноним, 21-03-2019 #16[com]

А я все чаще замечаю, что чем ниже коротышка, тем больше он во власть лезет. И тем гнилее его натура. Достала уже эта страна лилипутов.

(прочитано 515 раз)

 http://risk-inform.ru/article_7892.html
+2

 Доска объявлений 
Продам капитальный гараж в обществе "Ветеран", в районе "Своротка". Собственник.
Тел. 8913 341 1102
В газету "РИСК" приглашаются распространители на выгодных условиях.
г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел. 66-7-66
Стирка ковров. Тщательно с двух сторон. Заберём и доставим бесплатно! Прачечная (стирка белья и одеял).
ул. Интернациональная, 115. Тел. 8923 546 0697
Курсовые; выпускные квалификационные работы (дипломные); отчёты по практикам по всем видам дисциплин, недорого.
Тел. 8913 345 7152, Татьяна
Остальные материалы номера 12:
 
   
   
 
Материал входит в раздел тематического архива:
 
   

Велика Россия, а отступать некуда! Позади Москва, пробки...

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank