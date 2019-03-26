Особенности российских законов в кара-ооловском исполнении

Ну, старается, конечно, очень старается, даже, прямо скажу, тужится и пыжится Глава Тувы Шолбан Кара-оол, чтобы надуть из себя значительную политическую фигуру – всё бла-блаблакает и трещит и трещит пустыми словами. Иной раз такой треск выдаёт, что просто диву даёшься – как может государственный деятель, находящийся на кормлении Москвы, бросаться такими откровенными словами? Товарищ Сталин бы за такое прямо к стенке и без сожаления в распыл.

Вы же знаете, уважаемые читатели, я никогда голословно, я всегда в доказательство привожу собственноручно напечатанные слова Кара-оола: «Пусть даже кто-то очень старается столкнуть меня с моим народом лбами, спекулируя и вводя в заблуждение людей, что, мол, Кара-оол распродаёт недра Тувы, а значит, он не патриот – скажу, что это ложь, рассчитанная на моих земляков, которые не знают особенности российских законов». Дальше он пишет, как он не побоялся и прямолинейно провёл беседу с большим начальством компании «Интергео», как он пот мешками проливает и отстаивает интересы жителей Тоджи.

Мне, уважаемые читатели, не это интересно, две трети из сказанного – это его обычная пустая брехня, а вот про «особенности российских законов», вот про это он зря. Тувинцы на себе уже 12-й год испытывают эти особенности в его лице. Если бы не эти особенности, то мы же понимаем с вами, уважаемые читатели, где бы он сейчас под неусыпным строгим контролем шил тапочки и получал от родственников передачи три раза в год по 20 килограммов весом в белых мешках.

Шолбан Кара-оол, наверное, меня имеет в виду? Ну, так бы прямо и сказал, мол, нечего меня лбом об народ сталкивать – я не имею никакого отношения к продаже месторождений, я был в состоянии опьянения и не помню, как сочинял Стратегию социально-экономического развития Тувы до 2030 года. Ай, да не будем тут выяснять про опьянение. Оно же разным бывает – наркотическим, от употребления алкоголя, радостное, оно ещё называется эйфорией, от любви... Вот и надо бы выяснить, в каком таком опьянении Шолбан Кара-оол находился с 2013-го по декабрь 2018-го года, когда начал пробивать в Минэкономразвития Российской Федерации эту, пропади она пропадом, Стратегию развития.

Впрочем, так оно и произошло, Стратегия пропала – в январе появилась Концепция, а на днях от самого Кара-оола (а от кого же ещё!) стало известно, что «в Москве снова началась подготовка совещания по вопросам социально-экономического развития Тувы». По официальным тувинским новостям же ничего не поймёшь, если они 12 лет подряд одно да потому талдычат. И потому если восстановить недавнюю картину, то получается, что Кара-оол не отказал себе в удовольствии и скатался в Красноярск на Всемирную Универсиаду, а там нечаянно наткнулся на премьер-министра России Дмитрия Медведева и сказал, наверное, мол, а давай-ка придумаем ещё одно совещание по вопросам развития. Про то, что просрали пять лет со Стратегией, в которой как раз было написано про распродажу месторождений в заповедных зонах, сейчас тувинское правительство молчит. Впрочем, также молчит и российское правительство с этим непонятным Минэкономразвития.

Сейчас же тувинцам начнут втирать по ушам, что надо строить железную дорогу. Да-да, по новой и про железную дорогу уже 12-й год подряд! В новостях под заголовком «В Москве началась подготовка совещания по вопросам развития Тувы» так и написано: «Власти Тувы рассчитывают (представьте себе – до сих пор рассчитывают! – прим. автора) включить свои... проекты..., которые направлены на повышение транспортной доступности региона, освоение его богатейшего сырьевого потенциала... Шолбан Кара-оол считает, что сегодня... в ней (железной дороге – прим. автора) заинтересованы... Китай и Монголия». В этих новостях ещё что-то про название этого кара-ооловского проекта «Один пояс – один путь».

Все его 12-летние хотелки и мечталки свелись к тому, что тувинцам осталось только повеситься на этом поясе по пути в мрачное и чёрное будущее. Вот это и есть результат особенностей российских законов, по которым не дано нам, тувинцам, избирать из числа достойных Главу республики.

Криминальные новости в отличие от новостей из правительства вгоняют людей в депрессию: на левобережных дачах Кызыла мужчина убил жену и собственную мать, в пьяном угаре приняв их за чёрных чертей, в Бай-Тайге то же самое... Тут поневоле задумаешься о гвозде покрепче и поясе потуже. Нет-нет, правительство на убийства очень даже реагирует, собирает совещания, на которых Шолбан Кара-оол грозит кулаком в сторону ОПГ и ОПС, в сторону глав районных администраций, сросшихся с ОПГ и ОПС, которых сам же как бы и назначает по «особенностям российских законов». Но, как мы с вами знаем, уважаемые читатели, правительственным кара-карликам соврать, что два пальца об асфальт, а потому даже и не стоит об этих пустозвонах, протирающих штаны на заседаниях, говорить. Но про Дамба-Хуурака не рассказать – это преступление против моих читателей.

Короче, в Бай-Тайге говорят, что чуть ли не всё правительство съехалось в район, а главным спичрайтером был он, недаром прозванный гинекологом, хотя он прокурор. Почему генерал – не пойму никак, но генерал-гинеколог приклеилось намертво и не зря. В общем, как всегда, говорят, согнали народ, и генерал-гинеколог двинул духоподъёмную речь! В двух словах и сжато невозможно, но я постараюсь. Он энергично выкинул правую руку вперёд, левую – в лацкан пиджака и: «зачем вы убиваете друг друга – лучше бы детей делали!»

Ну, может быть, он вместо «делали» употребил слова «рожали», сейчас уже трудно восстановить такие словесные детали, так как люди были просто ошеломлены напором оратора и совсем ошалели от его логических умозаключений. По его понятиям с криминальными наклонностями людей надо бороться путём внедрения активной половой деятельности, вследствие которой количество детей в семьях будет увеличено в разы, а также народонаселение в статистических отчётах будет радовать правительство, бедность под напором рождаемости резко снизится – все довольны и счастливы. А если и бедные тувинцы, то счастливые, потому что кого не будет радовать активная половая жизнь?! Всех будет радовать.

Ну, может быть, в его словах и есть какой-то глубинный смысл, как говорится, ему виднее, сам на себе испытал, раз так темпераментно и страстно всех убеждает делать детей. Но он забывает, вернее, он не помнит, как Шолбан Кара-оол уже не помнит «Стратегию», так Дамба-Хуурак не помнит, что в Туве официально 42% населения числятся в категории «бедные». А ведь это – каждый второй! Да и потом, чтобы делать как попало детей, конечно, ума не надо. Ума не надо, но кушать-то всё равно надо. А чтобы делать хороших детей – надо хорошо кушать.

Хотя у нас и до Дамба-Хуурака с рождаемостью было всё в порядке, но правительство, видимо, занимается изысками – изыскивает и внедряет новые методы борьбы с бытовой преступностью.

И какие бы стратегии и концепции не придумывал Кара-оол, какими бы призывами не завлекал Дамба-Хуурак, бедное население неуклонно звереет и в тёмном его сознании может когда-то что-то щёлкнуть и увидеть чёрных чертей в темпераментных ораторах тувинского правительства.

Очень вредная тувинка