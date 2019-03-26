Коррумпированные чиновники и прокуроры как национальное бедствие Тувы

Глава правительства Тувы Шолбан Кара-оол провал республики в выполнении программ по строительству всегда оправдывает некими специфическими условиями республики, не позволяющими в полном объёме реализовать несомненные организаторские таланты Шолбана Валерьевича в этой отрасли. При этом он постоянно ссылается на тяжёлое наследство, доставшееся ему от Шериг-оола Ооржака. Тут тебе и транспортная изолированность республики, и отсутствие мощностей по производству кирпича, пиломатериалов и железобетона, слабость местных подрядных организаций и неразвитость банковской системы республики.

Однако, когда об одних и тех же проблемах говорят 12 лет, возникают обоснованные сомнения в правоте подобных доводов. И не только потому, что, к примеру, проблема транспортной отдалённости республики от России была всегда, но это никак не помешало строителям Тувы в своё время отстроить Кызыл, Шагонар, Хову-Аксы и Ак-Довурак, возвести асбестовый и кобальтовый комбинаты, овчинно-шубную и ковровую фабрики. Да и проблема отсутствия мощной стройиндустрии была в республике всегда.

Как известно, Шолбан Валерьевич при власти уже давненько – с 1998 года, когда он возглавил Верховный Хурал Тувы. Затем много лет просидел при Ооржаке первым заместителем председателя правительства. Да и Главой правительства досиживает уже двенадцатый год. А всего на вершине власти он ни много ни мало почти 21 год. И советская индустрия строительных материалов Тувы, и банковская система, и строительные организации активно разваливались именно в эти 20 лет.

Если же попробовать конкретизировать предприятия, к развалу которых Кара-оол имеет непосредственное отношение, то можно вспомнить, что Домостроительный комбинат, завод ЖБИ «Сардаана», Кызылский и Усть-Элегестинский кирпичные заводы, Банки «Арат» и «Тувакредит», Тувинская судоходная компания, АТП-1, АТП-2, АТП-3, ТСО «Тувастрой» и другие крупные подрядные организации «приказали долго жить» при непосредственном участии нашего дорогого Шолбана Валерьевича и его ненасытных братков. Так что, если на кого и пенять за разруху в республике, то в первую очередь за уничтожение предприятий реального сектора экономики должен ответить Кара-оол. Ни Советский Союз, ни первый президент республики Ооржак, а сам Кара-оол, который начинал с торговли водкой, а затем активно участвовал в разорении народного хозяйства. При этом, не забывая, преумножать семейную собственность.

Справедливости ради следует признать, что не всё он разорил специально, как в случае с банком «Тувакредит», куда он завёл чеченцев, а те тут же взялись отмывать деньги боевиков Кавказа, за что банк и поплатился лицензией. Порой, как в случае с ремонтом тепличного хозяйства и реконструкцией птицефабрики, им, может быть, двигали благородные чувства развития вверенного ему региона. Однако жизнь показала, и теперь с уверенностью можно заявлять: за что бы Кара-оол не брался, всё превращается в труху. Ну, естественно, кроме личного обогащения. Тут он в состоянии даже труху превратить в семейные блага. Так что теперь уже всем понятно, что главная специфика Тувы, не позволяющая ей нормально развиваться – это сам Глава республики Кара-оол и его ненасытная семейка. Но это уже всё в прошлом. Сегодняшние реалии таковы, что правительством руководит не столько Шолбан, сколько его братья, ловко с помощью Шойгу прибравшие к рукам власть. В результате население республики беднеет и беднеет. Фактически Тува с 2007 года катится к тотальной бедности. И в настоящее время, когда Россия в целом уменьшила долю живущих за чертой бедности вдвое, Тува даже по официальным данным нарастила численность нищих до 42% и превратилась в беднейший регион Российской Федерации.

В связи с этим злые языки предполагают на сей счёт, что проблема уже не столько в Главе республики, сколько в его братьях. Первый при попустительстве правоохранителей и службы безопасности крепко оседлал финансовые потоки республики, второй официально числится как авторитетный наркобарон, отмотавший на зоне срок. А если говорить о строительстве, то некоторые полагают, что проблема в ненасытном характере среднего брата, который заставляет его взимать со строителей непомерный оброк. Другие говорят, что виной всему Бог, который якобы наградил Кара-оола даром ничего не делать даром. И этот «дар» привёл Туву к полной разрухе. Дело дошло до того, что коррупция, воровство бюджетных средств, бандитизм, наркопреступность, СПИД, сифилис и туберкулёз стали при Кара-ооле визитной карточкой республики. Это стало настоящим бедствием под названием «чёрные братки».

О том, в какой ситуация находится сейчас республика, можно судить по темпам решения проблемы с местами в детских садах.

Мало кто помнит, что Шолбан Кара-оол начал правление с кастрации Великого Хурала Тувы. Своё желание резкого сокращения числа народных депутатов республики и перевод большей части из оставшихся на непостоянную работу в парламенте он объяснял стремлением за 3-4 года решить проблему очередей в дошкольные учреждения строительством новых детсадов. Парламент он успешно кастрировал, однако очередь за местами в дошкольные учебные заведения меньше не стала. Более того, теперь место в детсады желающие получают, как правило, через суд.

В Туве высокая рождаемость, чем очень гордится Шолбан Кара-оол, по большей части не имеющий к этому никакого отношения. Для поддержания рождаемости республики необходимо строить новые детские сады и расширять имеющиеся. Ситуация сейчас настолько обострилась, что крохотная 300-тысячная Тува с очередью в 4 тыс. детей превратилась по этой части в самый неблагополучный регион РФ. Россия пошла навстречу и в 2018 году выделила серьёзные деньги на строительство пристроек к 16 детским садам в республике.

Да, конечно, пристройка к детсаду – не лучший выход, поскольку при этом уменьшается прилегающая к детсаду территория, на которой могут играть дети, но увеличивается число детей в саду. Но, как говорится, на безрыбье... Ведь для строительства новых детсадов нужны большие деньги и требуется выделить под строительство земельный участок, подвести сети... В общем, процедура растянется на годы. А тут семь месяцев – и садик получит новые места. В общем, какой-никакой, а выход из трудного положения. Каждая пристройка стоимостью от 22 до 44 млн. рублей. Республике нужно было всего лишь срочно квалифицированно провести честные аукционы, выбрать победителей, которые должны были в короткие сроки возвести пристройки. И можно было бы к июню 2019 года дополнительно принять по 50-100 детишек. Таким образом, очередь на место в садике сократилась бы на тысячу мест – в детсад пошёл бы дополнительно каждый четвёртый ребёнок, по несколько лет ждущий своей очереди. И тысяча мам могла бы начать работать, принося пользу республике и достаток семье. При этом срок строительства должен был быть небольшой – всего семь месяцев, поскольку заказчику – ГБУ РТ «Госстройзаказ» – не нужно было решать вопрос с выделением земельного участка под строительство и сооружать инженерные сети.

Но гладко было на бумаге... Закончился год 2018‑й, заканчивается первый квартал года 2019-го, а воз и ныне там – по 14 пристройкам правительство до сих пор даже не определило подрядчиков. На март только ожидается объявление очередных аукционов. И не факт, что и эти мероприятия не споткнутся о жадность чиновников. А тогда пристроек не будет и до конца текущего года.

Впрочем, давайте про строительный бардак в республике всё по порядку. В октябре 2018 года ГКУ РТ «Госстройзаказ» объявляет электронные торги по 16 пристройкам к детским садам: В Кызыле (№39 «Сказка», №№7, 11, 28, 30, 36, 38), в пос. Каа-Хем («Малышок»), в Самагалтае («Дамырак»), в г. Кызыл-Мажалык («Дамырак»), в с.Хадагайты («Чечек»), в с.Суг-Аксы («Диинчигеш»), в г. Шагонаре («Ручеёк», «Солнышко»), в с.Эрзин («Хензигбей»), в с. Хову-Аксы («Солнышко») и в с. Самагалтай («Челээш»). По замыслу правительства, все они должны быть сданы под ключ не позднее июня 2019 года. Но в дело вмешалась безжалостная коррупция.

Как известно, в Туве в строительстве на государственных подрядах, как правило, работают те, кто готов заносить чиновникам взятки. В принципе, хорошо известно, кому. В строительной среде его называют «Юрасик». Предполагается, что он – чрезвычайно доверенное лицо Главы правительства по делам подобного рода. В связи с этим местные строители сидят на голодном пайке – подряды, как правило, уходят заезжим гастарбайтерам типа ООО «Тезис» или «Водный мир», прикормившим чиновников правительства. Поэтому местные тувинские строители готовы браться за любую работу, чтобы выжить. Так что на участие в аукционе выставилось по 2-3 претендента на каждый объект. До всех заинтересованных лиц было доведено, что откат по каждому объекту составит 20% от суммы контракта. А внести деньги нужно было до аукциона. Претенденты взвыли – авансом нести такие откаты для большинства из них оказалось делом неподъёмным. Тогда Юрасик согласился на срок после первого платежа – аванс в контракте заказчиком не предполагался, чтобы отсечь всех нищебродов, которые не имели возможности платить или не желали вступать в опасные коррупционные связи.

В общем, судя по тому, как далее развивались события, можно предположить, что найти общий язык коррупционерам удалось с претендентами на контракты по 14 объектам – в Кызыле (№39 «Сказка», №№ 30, 7, 36, 28), в пос. Каа-Хем («Малышок»), в Самагалтае («Дамырак»), в г. Кызыл-Мажалык («Дамырак»), в с.Хадагайты («Чечек»), в с.Суг-Аксы («Диинчигеш»), в г. Шагонаре («Ручеёк», «Солнышко»), в с.Эрзин («Хензигбей»), в с. Хову-Аксы («Солнышко») и в с. Самагалтай («Челээш»). И по ним были разыграны аукционы. Разыграны, как по нотам. Аукционные комиссии, состоящие из чиновников ГБУ РТ «Госстройзаказ» и Министерства по закупкам РТ, по этим объектам оставили по одному претенденту. Как вы понимаете, отбор «победителей» был произведён заранее, когда они проверялись Юрасиком на платёжеспособность. Но другие претенденты, не участвовавшие в сговорах, с такой постановкой вопроса не согласились, набрались смелости и неожиданно для Юрасика обжаловали итоги аукционов в антимонопольном ведомстве. УФАС возбудило дела, рассмотрело жалобы и итоги всех 14 аукционов отменило. При этом часто комиссия УФАС приходила к выводу, что ГБУ РТ «Госстройзаказ» и Министерство по закупкам РТ не только незаконно и неосновательно отсеивали претендентов, но и часто признавали победителем аукциона тех претендентов, которые вообще не имели права в этих аукционах участвовать. Но Юрасик такой беспредел терпеть не собирался.

Вы, уважаемые читатели, наверное, не поверите, но при повторных аукционах, также признанных УФАС недействительными по тем же основаниям, комиссия порой снова признавала победителями тех же претендентов, что и ранее. К примеру, на аукцион был выставлен госконтракт по строительству пристройки к детсаду №28 в г. Кызыле. Заявилось три претендента. Комиссия в составе А.Хомушку, В.Хомушку и Н.Маскыра отсеяла всех претендентов, кроме ООО «Олчей» бывшего депутата от «Единой России» из окружения Кара-оола Оскал-оола Кысыгбай. Естественно, он и стал победителем со стартовой ценой контракта как единственный участник. УФАС итоги торгов отменило, при этом оказалось, что заявка ООО «Олчей» была составлена с грубым нарушением и это предприятие вообще не имело права участвовать в электронном аукционе.

Точно такая же ситуация сложилась и с аукционом по детскому саду №7 в г.Кызыле. Первый аукцион был проведён ещё 1 октября 2018 года. После этого та же самая комиссия в составе А.Хомушку, В.Хомушку и Н.Маскыра умудрилась ещё дважды (!) провести торги, поскольку УФАС раз за разом отменяла их итоги.

В этом деле есть один интересный аспект. Нарушение при проведении аукциона – административно наказуемая вещь. За него полагается штраф в размере 1% от начальной цены аукциона, но не более 30 тыс. рублей. Таким образом, отменив аукционы по 14 объектам, УФАС выписал А.Хомушку, В.Хомушку и Н.Маскыр по 14 штрафов в 30 тыс. рублей каждый. Итого – по 420 тыс. рублей каждому из них. И это – только по этим 14 аукционам! А их отменяется десятками. Счёт штрафов может идти на миллионы. И их нужно платить. Но удивительное дело – эти хомушку-маскыры после всех этих штрафов с работы не увольняются.

Читателям наверняка будет любопытно узнать, кто они такие – члены комиссии, постоянно «ошибающиеся» в своих решениях в пользу лиц, приближённых к Кара-оолу? Вот, например, член комиссии Маскыр Начын Саянович. Наверное, неглупый человек, если работает директором ГКУ РТ «Госстройзаказ». И почему же ему так фатально не повезло с итогами аукционов? Почему его так тянет на правонарушения и всегда – в пользу друзей Кара-оола? Интересно, а из каких доходов он платит штрафы, которых только за прошлый год должно было набраться за миллион? Может быть, прокурор города Пономарёв знает, откуда у Маскыра такие серьёзные нетрудовые доходы? И почему он продолжает мухлевать, нарушая закон, невзирая на штрафы? И, вообще, кто знает, на что живут эти горе-чиновники хомушку-маскыры, на что они содержат семьи? Судя по их внешнему виду, они сладко кушают, прилично одеваются. Да и ездят не на «Запорожцах»... А откуда денежки, интересно? Вряд ли у них отцы-миллионеры!

В кругах, близких к строительству, полагают, что все штрафы коррумпированным чиновникам компенсируют «победители» аукционов. Судя по всему, «компенсируют» с лихвой – хватает не только на оплату штрафов, но и на отдых за границей, содержание любовниц, еду, одежду, квартиры и машины. Но есть и другая версия, которая состоит в том, что правительством создан «общаг», из которого и поступают денежки проштрафившимся чиновникам. Интересно, а кто сколотил эту банду бюджетных мародёров: Маскыр, Юрасик или сам Глава правительства? Может, на этот вопрос есть ответ у прокурора республики Боровкова?

А теперь посмотрим на проблему с другой стороны. Нарушения закона со стороны аукционных комиссий – дело публичное. Достаточно открыть сайт госзакупок, и станет понятно, кто даёт, а кто берёт взятки за победы на аукционах. Проведите анализ трат чиновников, и станут понятны масштабы коррупции при госзакупках. Поставьте где надо прослушки, проанализируйте телефонные разговоры, и жулики сами попадутся в расставленные правоохранителями силки. А теперь ответьте на другой вопрос: почему прокуратура г.Кызыла этим практически не занимается? Неужели кто-то запрещает городскому прокурору Р.Пономарёву ловить титулованных жуликов? Кто? Юрасик?

На днях узнал, что прокурор уже дважды отменил постановления об отказе в возбуждении очевидно надуманного уголовного дела в отношении строителя С.Сафрина, известного тем, что он никогда не заносит денег чиновникам. Тут, скорее всего, по заказу тех же коррумпированных чиновников, прокурор ночей не спит, думает, что бы такое неприятное сделать работящему человеку. А вот посмотреть аукционную документацию, решения УФАС да и привлечь настоящих жуликов к ответу у него почему-то нет ни времени, ни желания. Так неужели у нас так срослись власть, прокуроры и жулики? Если я, не выходя из кабинета, очень оперативно вычислил потенциальных казнокрадов и коррупционеров, то почему это не по зубам людям с полномочиями – прокурору Р.Пономарёву и оперативникам МВД и ФСБ? Или у них тоже неизвестно откуда берутся деньги «на отдых за границей, содержание любовниц, еду, одежду, квартиры и машины», как, к примеру, у борца с коррупцией полковника Захарченко, хранившего в квартире 9 млрд. рублей наличными?

Как известно, в Уголовном кодексе имеется статья 200.4, которая гласит: «Злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, совершённое группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до одного миллиона рублей или лишением свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до 3 лет». В республике воровство бюджетных средств приняло вид национальной забавы. Этим занимаются почти все чиновники, допущенные до денег. В этой схеме Юрасик – только вершина айсберга под названием «Расхищение бюджета». Но кому-нибудь известен хоть один случай привлечения к уголовной ответственности по ст. 200.4 УК РФ?! Тогда за что наши тувинские захарченки получают огромное жалование, новые звёзды на погоны? Или им тоже кто-то не разрешает исполнять свой долг перед обществом?

Но у этой истории есть ещё один аспект. А кто принял на работу и почему не увольняет этих А.Хомушку, В.Хомушку и Н.Маскыра, из-за которых, в частности, сорвано строительство 14 пристроек к детским садам? Кто те руководители Министерства по закупкам и «Госстройзаказа»? Кто организовал этот финансово-строительный шабаш? А кто назначил руководителей Министерства по закупкам и «Госстройзаказа»?

Нет никакого сомнения, что в республике создано и предельно чётко функционирует организованное преступное сообщество, целью противоправной деятельности которого являются расхищение государственных имущества и финансов.

Но об этом – в следующий раз.

Кондрат Пчёлкин