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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 24, 25 июня / Счётная палата Тувы покрывает коррупцию чиновников?
   
 
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№24, 25 июня 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Счётная палата Тувы покрывает коррупцию чиновников?

Председателю Счётной палаты
Республики Тыва В.К. Хомушку

ЗАПРОС

Уважаемый Василий Каажайович!

Редакция газеты «РИСК-экспресс» публиковала материалы о хищении бюджетных средств в строительстве. В частности, речь шла о строительстве строительной компанией «Тезис» здания Терапии в г.Кызыле, при котором было похищено как минимум 160 млн. рублей, выделенных в рамках президентской программы. Также публиковались сведения о хищении 100 млн. рублей при выделении гранта ООО «ЖБИ 2».

Данные публикации имели большой общественный резонанс. Читатели интересуются, почему хищения бюджетных средств стали обычным явлением в республике и почему отсутствует реакция на данные публикации со стороны Счётной палаты Республики Тыва, призванной, в частности, обеспечивать контроль за исполнением республиканского бюджета, за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным требованиям составление и представление бюджетной отчетности, обеспечивать организацию и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств республиканского бюджета Республики Тыва?

Всё это наводит читателей на мысли о коррупции в руководстве Счётной палаты Тувы.

Учитывая выше сказанное, прошу сообщить, проводились ли проверки указанных фактов необоснованного выделения бюджетных средств ООО «Тезис» и ООО «ЖБИ 2», имеющие признаки хищения. Если проводились, прошу сообщить причину отсутствия реагирования со стороны Счётной палаты РТ на использование бюджетных средств республики. Если же проверки законности выделения и использования бюджетных средств со стороны ООО «Тезис» и ООО «ЖБИ 2» не проводились, прошу провести проверку размера ущерба, нанесённого необоснованным выделением средств из бюджета Тувы.

Сведения прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная, 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров

(прочитано 241 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8076.html
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