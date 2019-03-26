Насколько часто тувинские чиновники нарушают антимонопольное законодательство?

Руководителю Управления Федеральной антимонопольной службы

по Республике Тыва Ф.А. Хаджиеву

ЗАПРОС

Уважаемый Феликс Алексеевич!

В газете «РИСК-экспресс» №11 от 19 марта 2019 года на стр. 2 в статье «Антимонопольщики рассказали о положении дел в республике» в рубрике «Обзор прессы» сообщается о том, что за 2018 год УФАС по РТ выявило 116 нарушений антимонопольного законодательства при проведении государственных закупок. При этом отмечается, что «несмотря на публичные обсуждения с заказчиками, нет какой-то динамики в сторону снижения нарушений законодательства о контрактной системе», что фактически указывает на преднамеренный характер нарушений антимонопольного законодательства со стороны чиновников правительства Республики Тыва. Это говорит либо об отсутствии контроля за осуществлением кадровой политики со стороны Главы правительства Ш.Кара-оола, либо о целенаправленном нарушении законодательства при проведении аукционных процедур со стороны чиновников, что является следствием разрастания коррупции в правительстве Тувы.

Публикация о систематическом нарушении законодательства при проведении аукционов на размещение государственного заказа со стороны чиновников правительства получила широкий резонанс в республике и большую почту, поскольку, скорее всего, указывает на наличие организованного преступного сообщества в исполнительных органах власти и отсутствие общественного контроля за формированием правительства РТ.

Учитывая выше сказанное, прошу сообщить, какие меры административного воздействия принимались в 2018 году и первом квартале 2019 года в отношении чиновников, замеченных в систематическом нарушении ими законодательства при проведении аукционов и по каким чиновникам принимались решения о наложении на них штрафов или по передаче дел в следственные органы для привлечения их по ст. 200 УК РФ.

Ответ прошу направить в редакцию по адресу: Республика Тыва, г.Кызыл, ул.Интернациональная 115, тел./факс 8(39422)66-7-66.

Копии публикации прилагаю.

С уважением, гл. редактор Л.Ф. Петров