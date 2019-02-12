Культивирование нечисти во власти

Самым впечатляющим событием последнего времени было задержание сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова прямо в зале заседания Совета Федерации. И тут важны не только его положение и связи, но и обстоятельства его бурного карьерного роста. Это событие высветило механизмы продвижения по карьерной лестнице в коридорах власти Российской Федерации, которые, как оказалось совсем не зависят от личностных качеств того или иного карьериста. Сейчас специалисты ломают голову над тем, как не очень умный, плохо владеющий русским языком молодой человек с Кавказа, отличающийся откровенно криминальными наклонностями с шестью (!!!) классами образования, за которым числится организация, по меньшей мере, четырёх заказных убийств, смог получить диплом юриста с высшим образованием, а в 17 лет стать депутатом от партии «Единая Россия», в 24 года – министром труда и зампредом правительства Карачаево-Черкесии (КЧР), в 30 лет – членом Совета Федерации России?! Выходит, что личная дружба с такими людьми, как руководитель СКР РФ А.Бастрыкин, прокурор РФ Ю.Чайка, министр обороны РФ С.Шойгу, председатель Совета Федерации РФ В.Матвиенко и председатель правления «Газпрома» А. Миллер, не только обеспечивает карьерный рост? Она даёт индульгенцию от уголовного преследования за организацию преступного сообщества и серии убийств политических противников?

Да, конечно, история с кланом Арашуковых в Карачаево-Черкесии вопиюща – одна семья сумела организовать хищения газа в 11 регионах страны. Сумма похищенного уже сейчас перевалила за полмиллиарда долларов. Правда, среди арестованных – только шесть человек, ещё двое пустились в бега. Но всем понятно, что восемь человек организовать такое хищение газа с убийствами не могли. Счёт должен идти на сотни участников банды.

Президент Путин дал отмашку на их преследование, и итог можно предвидеть с большой долей вероятности. Но нас в этом случае интересует не столько Россия и Карачаево-Черкесия, сколько Тува. Конечно, украсть в нашей республике столько газа невозможно, поскольку его тут фактически нет. Но массовое воровство с убийствами – вещь обычная. История с Рауфом Арашуковым весьма симптоматична и для нашего «молодого» политика Шолбана Кара-оола. Что ни говори, а его карьерный рост проходил по тому же сценарию, как и у Арашукова. Начинал он не с чтения лекций и не с труда на сельскохозяйственной ниве – первые деньги заработал на водке и афганских субсидиях и льготах. А когда его кандидатуру по протекции Шойгу рассматривали на должность Главы республики, один его брат мотал срок на зоне за организацию наркобизнеса, а второй уже контролировал водочный бизнес в республике. Да и сам претендент уже был отмечен пьяной дракой в боулинг-клубе, где он в компании друзей с большими звёздами на погонах покалечил охранника Иванова.

Уже тогда ФСБ было известно о нём всё. Тем не менее, Шойгу остановил выбор именно на нём. Почему? Неужели криминализация тувинского общества в целом и власти в частности входила в планы нашего великого земляка? Если сравнить отношения властной верхушки страны с арестованными Арашуковыми и пока находящимся на свободе Кара-оолом, то прослеживается достаточно явная аналогия. Так что, если однажды на заседание правительства Тувы явятся прокурор с руководителем следствия и предложат Кара-оолу пройти с ними в места изоляции, никакого шока среди тувинской общественности это не вызовет, поскольку значительная часть населения республики считает, что республикой руководит семья, в которой коррупция, воровство и убийства – норма жизни. Результаты такого восприятия окружающего мира не могли не сказаться на деформации тувинского общества.

Месяц назад по Кызылу прошёл слух, что Шолбан Кара-оол ездил на Кавказ в поисках состоятельного клиента, желающего купить сенаторство от Тувы. Ценник якобы был выставлен в 1,4 млрд. рублей. Удивительное дело – нашёлся желающий выложить купить за такую сумму статус сенатора! Но сделка не состоялась, потому что ФСБ дала на претендента отрицательную характеристику. А кандидатура Арашукова два года назад у них отрицательных характеристик почему-то не вызвала. Из чего можно предположить, что кандидат в члены Совета Федерации от Тувы был ещё более одиозным, чем Арашуков. Но с другой стороны, когда вы предлагаете должность за миллиард и больше, вы на что рассчитываете? Думаете, придут профессора, труженики села или инженеры? Понятно, что купить сенаторство захотят бандиты или жулики. Ну, типа Арашуковых...

Помнится, в бытность президентства Шериг-оола Ооржака у кого-то из чиновников правительства дома был произведён обыск. Для всех это было шоком. А теперь один министр образования – Бичелдей получил условный срок за 44 млн. рублей, следующий министр образования – Т.Санчаа находится под уголовным преследованием за 144 млн. рублей, и её, по всей видимости, ожидает та же участь. Министр строительства Сат получил реальный срок с многомиллионным штрафом за взятку в 32 млн. рублей. Министр труда Тас-оол – за такое же преступление ожидает вынесения приговора. Кроме того, более десятка чиновников руководящего звена правительства находятся под уголовным преследованиям с аналогичными перспективами – и это уже не считается чем-то из ряда вон выходящим. А что? Везде воруют, а мы что, рыжие, что ли? Двенадцати лет правления Шолбана Кара-оола оказалось достаточно, чтобы в тувинском обществе воровство бюджетных средств перестало быть зазорным. Геройством пока это ещё не называют, но кто знает, что будет через пару лет. Кара-оол, как известно, усилиями Шойгу до сих пор при должности, и вирус безнаказанности гуляет по коридорам власти...

А тем временем метастазы поражения узлов управления обществом активно размножаются. И дают порой неожиданный эффект. К таким неожиданностям можно отнести привлечение к уголовной ответственности за хищение миллионных средств председателя Конституционного суда Тувы А.Саая с группой его поддержки в аппарате КС. Схема хищений там была до обидного проста. КС десятилетие ничего не делал, ежегодно получая солидное бюджетное финансирование. Но этого Аясу Саая показалось мало. И он убедил Главу правительства Ш.Кара-оола организовать некие научно-практические конференции, на проведение которых обычно прижимистый Кара-оол с барского плеча выделял миллионные ассигнования, которые затем обналичивались и похищались. Эти миллионы для проведения конференций были абсолютно не нужны. Но они из года в год шли на придуманные мероприятия, а затем превращались в коттедж и джипы для перевозки тела Саая. Сейчас трудно узнать, какую часть из похищенных средств Саая возвращал Кара-оолу. Но, зная поговорку, что «Бог наградил Кара-оола даром ничего не делать даром», можно предположить, что его доля могла составлять до половины похищенного.

В другом случае в поле зрения попала руководитель налогового управления республики Вероника Суге-Маадыр и её муж полпред Главы правительства РТ Анатолий Суге-Маадыр, организовавшие хищения средств, которые должны были поступать в бюджет. Общая сумма похищенного пока неизвестна. Но, поскольку только разовое незаконное перечисление ООО «Восток», считающемуся кошельком семьи Кара-оола, вместо бюджета предприятию, принадлежавшему Анатолию Суге-Маадыр, в сумме 32 млн. рублей, а недоимка близкой к семье китайской компании «Лунсин» только за 2017 год составила сумму, превышающую 700 млн. рублей, то можно смело полагать, что общий объём ущерба от деятельности банды, возглавляемой руководителем налоговой службы республики, может составить несколько миллиардов. Это, конечно, вам не 30 миллиардов Арашуковых, но сумма для бедной Тувы весьма заметная. Столько украсть, да ещё используя близкие к семье Кара-оола предприятия, Вероника Суге-Маадыр могла только при согласии Кара-оола. Если не при его активном участии.

Или другой, совсем свежий случай. 4 февраля т.г. в Москве арестован некий А. Миронов 1981 г.р. Его подозревают в педофильстве. На это можно было бы не обращать внимания, если бы не некоторые пикантные подробности его жизни. Оказалось, что этот гражданин трудится ведущим специалистом ГБУ ХЗУ ППРТ Республики Тыва в г.Москве. Человек, приближённый к семье Кара-оола. Знающие люди сообщили, что всегда, когда в Москву прибывает брат Кара-оола Юрий, Андрей Васильевич Миронов в роли личного водителя возит его по Москве и её окрестностям. О степени доверия между Кара-оолами и Мироновым говорит тот факт, что при установлении имущественного положения подозреваемого выяснилось, что в период работы в тувинском постпредстве он стал владельцем солидного списка недвижимости в самых дорогих местах столицы. Следствие предполагает, что Миронов является фиктивным владельцем этого имущества стоимостью в несколько десятков миллионов. Несложно предположить, что на самом деле вся эта недвижимость принадлежит, скорее всего, Шолбану Кара-оолу и его родственникам.

Я не спорю, скорее всего, Шолбан Кара-оол никакого отношения к педофильским преступлениям Андрея Миронова не имеет. Но в данном случае важно не это. На этом примере мы видим, из кого формируется окружение нашего Главы. Даже специалист в постпредстве республики в Москве оказался криминального окраса. Причём, если судить о собственности, оформленной на него, он пользовался особым доверием чиновника. Вот и получается, чтобы войти в ближайший круг общения Шолбана Кара-оола, а тем более, добиться его особого доверия, нужны криминальные наклонности и готовность нарушать закон. И такой человек возглавляет регион России! Не странно ли?

На днях Шолбан Кара-оол присутствовал на коллегии Минстроя РТ. Там он выступил с 40-минутным спичем. Чем поразил всех наповал. Он с трибуны обвинил руководство и рядовых чиновников Минстроя в непрофессионализме и создании условий для повального воровства при строительстве объектов, финансируемых из бюджета. Как будто это не он за последние пять лет сменил трёх министров строительства и кучу заместителей, несколько начальников УКСа и Госстройзаказа. И, в конце концов, остановился на министре из бывших безуспешных милиционеров, назначив ему в замы бывшего коллектора... Большего маразма в такой сложной отрасли, как строительство, трудно представить. Что же до воровства, то оно насаждалось правительством, и те, кто сидели в зале, к этому отношения не имеют. Да и выгодоприобретателей этого воровства найти нетрудно, достаточно вспомнить, как дочь Шолбана Кара-оола, не имея легальных доходов, кушает в один присест за 200 тыс. рублей или пытается купить в Москве квартиру за 130 млн. рублей. Как понимаете, свои кровные так не тратят. А делать себе гешефт из строительных подрядов дочь не может. Так что денежки эти – папины. А у него откуда столько денег, если он честный человек?

Мы вот уже скоро 12 лет наблюдаем, как в Туве криминализируется власть. Все понимают, что селекция уголовников происходит не без участия нашего замечательного земляка Сергея Шойгу и руками его вассала Шолбана Кара-оола. Причём этот процесс приводит к разграблению не только бюджета Тувы, но и оборонного бюджета всей страны. Хотя там воруют не так бессовестно, как на строительстве Космодрома «Восточный», но всё же более агрессивно, чем на других стройках Тувы. Но никаких возмущений на сей счёт от Шойгу не слышно. Из чего можно сделать вывод, что воровство там как бы заранее запланированное.

Похоже, процесс криминальной кристаллизации власти в Туве находится в завершающей фазе, если под уголовное преследование попали не только министры, но и руководители федеральных служб и даже председатель Конституционного суда. Фактически Шойгу и Кара-оол формирование правительства с низкой социальной ответственностью закончили. Теперь пришло время для следователей, чтобы они время от времени прореживали криминальные ряды сподвижников Шойгу и Кара-оола. Но им нужна помощь здоровой части общества. Осенью состоятся выборы парламента Тувы. Нужно приложить все наши силы, чтобы закрыть дорогу во власть для криминальных друзей и родственников Кара-оола и их вероятных приспешников. И это будет первый шаг к очищению Тувы от криминального наследия тандема Шойгу–Кара-оол.

Кондрат Пчёлкин