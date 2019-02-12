    Перекрёсток мнений

Аноним, 06-02-2019 #1[ru]

Жажда денег, видимо, сродни запаху крови для акул! Чем больше хапанул, тем больше хочется еще... Это – алчность. Алчный капитализм во всей своей красе. Оно ведь не только у нас так, но и по всему миру...

Аноним, 06-02-2019 #2[ru]

Аноним №1, а вы сможете привести примеры по всему миру, где раздают по полтора миллиона долларов фирмам, где числятся 2 человека – и больше ничего? И потом еще и не требуют назад? Я что-то таких примеров не знаю! Тут налицо разворовывание государственных средств. А это – чистая уголовка. И при этом нет крайнего! Когда нет крайнего – тогда крайним должен стать самый главный! Он и есть организатор!

Аноним, 06-02-2019 #4[ru]

Бедолага этот Пережогин. Недолго ему осталось на этом свете после таких подрядов.

Аноним, 07-02-2019 #13[ru]

Надо вывести весь список получателей грантов! И вы увидите, что случайных людей там нет. Тунев – 35 млн., Чаш-оол – 15 млн. и т. д.

Очевидец, 07-02-2019 #14[com]

В правительстве есть специальная комиссия по грантам. Так вот она выступила категорически «против» выделения денег Пережегину, поскольку его предприятие ООО «Завод ЖБИ 2» не подходил по ряду параметров: имел задолженность по налогам, у него иной вид деятельности, да и регистрация в другом субъекте. Карлик надавил на Каратаеву, та по новой собрала комиссию и заставила их принять «нужное решение». Потом она сильно переживала, что останется «крайней». И вот случилось – теперь её затаскают, хотя деньги осели в карманах у Карлика. Это Карлик заставил её спустить на тормозах иск на 100 млн. рублей в арбитражном суде.

Аноним, 07-02-2019 #15[com]

Карлик и Пережегин прячут концы – сгорел построенный Пережегиным клуб в Хондергее. Скоро сгорят другие клубы. И спортзал-бассейн в Ак-Довураке.

Аноним, 07-02-2019 #16[ru]

Что вы накинулись на Пережегина? Все левые деньги осели у Карлика. Сам Пережегин в долгах, как в шелках. Всем должен. У него за долги отобрали растворо-бетонный узел, погрузчик и другую технику. Он надеется, что Кара-оол его спасёт, если что... А Кара-оол, наоборот, заинтересован его утопить. Не удивлюсь, если они его замочат.

Аноним, 07-02-2019 #17[ru]

Карлик в перерывах между воровством бюджетных денег любит устраивать праздники. Культ праздников на территории Тувы. Карлик на скачках, Карлик – главный хурешист, Карлик на горочке, Карлик в лунке. В России в каждую неделю празднуем всевозможные даты, юбилеи, профессиональные и групповые случаи. А нищая Тува, лишь бы не работать, с большим размахом проводит и свои праздники. Тут опять наш Карлик, то с ушуистами, то с профсоюзами, то с женсоветами, то с мужколлективами. То на коне, то на вездеходе, то во главе митингующих. То среди любителей хоомея, то член союзного сообщества журналюг, то почетный член интернет-блогеров. А главная и ежедневная роль – звезда телеэфиров!

Аноним, 07-02-2019 #18[ru]

Да вашему Пережогинцу – конец! Приговорили его давно, будем наблюдать. Нет Пережогина – нет и проблем.

Аноним, 07-02-2019 #19[com]

Кара-оол договорился – Пережегина не посадят.

Аноним, 07-02-2019 #21[com]

Такая отчётность предприятий Пережегина – фикция. Налоговики всё это хорошо знают, но шума не поднимают. А ФСБ и МВД в Туве – под Кара-оолом.

Аноним, 07-02-2019 #22[ru]

«То ли в правительстве Тувы мало чиновников, чтобы ходить в суды» – всякие оюны аясы и темиры по заданию Кара-оола бегали тем временем за Топчаевной – некогда было государственными делами заниматься.

Аноним, 08-02-2019 #24[ru]

Судя по картинке, это не мародеры, а чистильщики бюджета!

Аноним, 08-02-2019 #25[ru]

А ФСБ и МВД в Туве – под Кара-оолом.

Аноним, 08-02-2019 #32[ru]

25-му: вся Тува знает, что щурики под карликами, поэтому никто к ним не обращается!

Аноним, 08-02-2019 #33[ru]

04.02.2019 г. в 20.40 задержан Миронов Андрей Васильевич, 1981 г.р., ведущий специалист ГБУ ХЗУ ППРТ Респ. Тыва в г. Москве, который изобличен в совершении данного преступления. Постпредство Республики Тыва в столице, представлял педофил с многолетним опытом. Вот такие кадры у Шолбана Караоол на сегодняшний день. Идёт следствие. Куда кривая выведет. Миронов лично обслуживал Юрасика во время тяжёлых командировок в Москву.

Аноним, 08-02-2019 #34[ru]

Аноним №33 – за что задержан? Если правда, что он обслуживал Юрасика, то почему ведущий специалист? Тогда какая должность у того, кто носит портфель Кара-оолу: какая должность в полпредстве у того, кто стол накрывает и у того, кто спать укладывает? Можно уж поточнее рассказать? На самом деле полпредство что должно выполнять в Москве? Для кого оно надо?

Аноним, 09-02-2019 #35[ru]

Кто только ни работает на Карликов – есть своя банда под видом охранных организаций, свои агенты, которых привели бывшие начальники следственного комитета, прокуроры, судьи и т.д. Есть свои киллеры, свои наркобароны в лице министра с/х, а теперь уже и педофилы на службе у Карликов. Может, Путину пора уже озаботится и подумать хотя бы о детях?

Аноним, 07-02-2019 #1[ru]

Если 30% тувинского угля уходит в Украину, то это означает, что Карлики во главе с Шойгу и Дерипаской снабжают стратегическим сырьем киевскую бандеровскую хунту? Может, они еще и порошенковские конфетки жрут?

Аноним, 06-02-2019 #1[ru]

Ворон ворону глаз не выклюет.

Аноним, 06-02-2019 #2[ru]

Если ККС будет рассматривать Успуна, как она рассматривала Аяса Саая, то Успун может спать спокойно...

Аноним, 07-02-2019 #3[ru]

После рассмотрения надо будет редакции послать запрос Бастрыкину или в ВККС – там-то точно наших судей не любят.

Аноним, 08-02-2019 #5[ru]

После проверки выкрутасов Успунишки в ВККС надо добиваться изгнания этого мерзавца из рядов судей. На ККС Республики Тыва надежды 0%. Это крайне коррумпированное, связанное между собой связями клубок подлецов.

gevara, 09-02-2019 #7[ru]

Розовые судьи, голубые судьи, а профессиональных и честных судей – нет. Сын бывшего судьи и он же племянник бывшего ФСБэшника Куулара Геннадия, который усердно работал в правительстве Карликов, на этой неделе совершил разбойное вооруженное нападение на машину инкассаторов.

Аноним, 06-02-2019 #1[ru]

Уху ел Кара-оол, скажу я вам.

Аноним, 07-02-2019 #3[ru]

«Каковы успехи»? – карлы себе построили еще одну заправку, купили квартиру в Москве, съездили хорошо отдохнули за границей... Ну и прочее по мелочам.

Аноним, 06-02-2019 #1[ru]

Непонятно, как и для кого развалили такой курорт??? Отдыхал там 2012 году, скромненько, но благостно... Туда бы денег вложить надо было, инфраструктуру обновить, разрекламировать широко. Уверен, что курорт был бы весьма востребован. Один товарищ этим летом сказал мне, что якобы озеро загубили сточными водами из прачечной курорта. Может, знает кто, так ли это?

Аноним, 06-02-2019 #2[ru]

После Карлика Тува – как после чумы и войны.

Аноним, 06-02-2019 #3[ru]

Карлик, прежде чем хапнуть, потопит или ликвидирует, обнулит, чтобы не платить.

Эрмак, 07-02-2019 #4[ru]

Днем слушал Путина, РАБА НА ГАЛЕРАХ, о том как надо «развивать туризм»... Вечером прочитал как власть, которую он сформировал в Туве, уничтожает курорт...

Аноним, 07-02-2019 #5[ru]

Что такое «народный курорт» в понимании активистов? Все общее, все наше, все ничье? Получится как с Хадыном – все засрут и зассат. Нужен хозяин. Но хозяин, который бы к делу подошел с долгосрочными планами, а не как Карлики – хапнуть побольше с того, что есть. Развалить, распродать и бежать дальше.

Аноним, 06-02-2019 #2[ru]

У нас 3-го января убрали мусор, чему мы были весьма удивлены и рады... пусть убирают... посмотрим.

Аноним, 07-02-2019 #4[ru]

Как только мусорщики поделятся с Карликами своими миллиардами, так сразу наступит тишина и «порядок». Главное – договориться о проценте отката.

Аноним, 07-02-2019 #3[ru]

Все бюджетные деньги, поступающие в республику, распределяются между своими – эти миллиарды также рассосутся.

Аноним, 07-02-2019 #4[ru]

В Туве большинство вообще не думает о будущем. Тут царит депрессуха и пассивность. Как будто люди уже потеряли всякую надежду на изменения к лучшему. Если народ не проснется, то с планами Карликов Тува превратится во вторую Кемеровскую область – разрытую-перерытую территорию с убитой экологией, где дети падают в голодные обмороки, а жируют только тулеевы...

Аноним, 07-02-2019 #1[ru]

Странно, что Кызыл не упомянут в числе грязных территорий. В Абакане нет такой сажи, как у нас.

Аноним, 06-02-2019 #6[ru]

Нередко мы удивляемся: как на высоких должностях оказываются люди, которые не отличаются умом, сообразительностью или морально-волевыми качествами? А здесь нет ничего странного: просто в действие в их случае вступил закон отрицательной селекции. По мнению Зигмунда Фрейда, желание властвовать – это один из видов невротического помешательства, происходящего от чувства беспомощности и страха перед окружающим миром.

Аноним, 06-02-2019 #1[ru]

Досадно за Туран! И туда добрались уже разрушители спокойствия и благоденствия.

Аноним, 07-02-2019 #3[ru]

Этот бардак во всех больницах в Тыве. Нет хороших врачей. Оптимизацию надо начинать с кара-оолов и минздрава, а еще лучше – с Путина.

Аноним, 07-02-2019 #7[ru]

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва по распространенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информации территориального органа Росздравнадзора России по Республике Тыва о выявленных в ходе проверки ГБУЗ Пий-Хемская ЦКБ нарушениях в организации и в ходе оказания медицинской помощи пациенту, которые привели к ухудшению его состояния и летальному исходу. Организована доследственная проверка на наличие признаков преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)

Аноним, 06-02-2019 #1[ru]

Думаю что это шутка – как то уж слишком комично!

Аноним, 06-02-2019 #2[ru]

Не комично, а очень печально. Или даже трагично.

Аноним, 06-02-2019 #4[com]

Говорят, что этот Монгуш крепко взял за одно место Фортуны, раскрыв его темное преступное прошлое. И ВОР Даун, как увидит его, начинает беситься, но ничего разумного не в силах придумать. Да и трясущиеся свои хилые ножки не в силах скрыть и голос предательски пропадает. Остается ему лишь обращаться с кляузой к желтой газете. А для этого ум не надо. Печаль беда так жить. «Вор должен сидеть в тюрьме» – Г. Жеглов

Аноним, 06-02-2019 #6[com]

А правда, что председателя избиркома Тувы снимают с должности за утрату доверия?

Аноним, 06-02-2019 #19[ru]

ОВТ так-то приводит письмо Ивана Монгуш полностью и ответ за номерами официального письма. Документально подтверждено, «РИСК» без документальных фактов не напишет.

Аноним, 07-02-2019 #21[ru]

Только такие тупицы и востребованы сегодня властью. Удобно же – совесть не болит за неимением, между ушами ничего не чешется за отсутствием.