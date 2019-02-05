Что такое коррупция и как с ней бороться

Россия против Гондураса

Вспоминается один анекдот советских времён: «Нужно ли платить партийные взносы со взяток? Конечно, если вы – честный коммунист!». Но те советские взятки в сравнении с нашей действительностью – просто слёзы. На днях международная организация Transparency International выпустила очередной исследовательский рейтинг «Индекс Восприятия Коррупции 2018». Из него выяснилось, что Россия пробила очередное дно – за последние три года наша страна опустилась со 119 места на 138-е, набрав 28 баллов из 100 возможных. 138 место мы делим вместе с Мексикой, Ливаном, Ираном, Гвинеей и Папуа – Новой Гвинеей. Россию в борьбе с коррупцией обошли даже такие традиционно коррупционные страны, как Боливия, Гондурас, Нигер, Эфиопия, Габон, Замбия, Танзания и прочие достойные державы. На фоне этой новости поговорка «Не ту страну назвали Гондурасом» заиграла новыми гранями...

Авторы доклада уточняют, что ухудшение позиции России обусловлено несколькими факторами: тренд на закрытие информации, введение специальных условий для определенных групп, ослабление ответственности за коррупцию, стремление к «изоляции» от международных институтов, а также имитационный тренд.

Не можешь победить – возглавь!

Как же наши доблестные борцы с коррупцией ответили на этот «поклёп» со стороны «наших западных партнёров»? Параллельно с публикацией коррупционного рейтинга Министерство юстиции России «в рамках исполнения одного из пунктов Национального плана противодействия коррупции на 2018-2020 годы» предложило смягчить законодательство о противодействии коррупции и не наказывать чиновников, если преступление совершено из-за «обстоятельств непреодолимой силы». Соответствующий законопроект был опубликован на сайте проектов нормативных актов. Что же это за такие «обстоятельства непреодолимой силы», заставляющие чиновников воровать, в министерстве юстиции вразумительно пояснить не смогли. Видимо, как сейчас шутят в интернете, это – «непреодолимая сила любви к деньгам».

Да уж. Если это называется «борьбой с коррупцией», то, какого-нибудь Сердюкова можно смело назвать «борцом с коррупцией».

Коррупция как образ жизни

Слово «коррупция» настолько укоренилась в нашей повседневной жизни, что уже мало кто сможет представить себе жизнь без неё. Практически ни один номер нашей газеты не обходится хотя бы без одного нового примера незаконного «освоения» бюджетных средств. Да и в быту у нас никто не считает постыдным проступком дать взятку гаишнику за пропуск на дороге, врачу – за более-менее качественное медицинское обслуживание, учителю – за успешную сдачу ЕГЭ, чиновнику – за возможность нормально заниматься предпринимательством. И нам уже в пору вместе с Минюстом задаться вопросом: а может, и вправду не следует нам бороться с этой самой коррупцией, если она действительно превратилась в неотъемлемую часть нашей жизни?

Стоит отметить, что сегодняшняя чиновная инициатива по легализации коррупции – не первая в ряде подобных шагов. К примеру, в начале прошлого года в свет вышла книга «Мифы о коррупции», написанная близким к Кремлю политологом, профессором Высшей школы экономики О.Матвейчевым в соавторстве с политтехнологом А.Акопяном. «Почему рост экономики не зависит от уровня коррупции?», «Почему революция хуже, чем коррупция?», «Почему коррупция бывает полезной» – так называются главы этой книги. Понятно, что главная цель этой литературы – успокоить совесть вороватого чиновника (если она у него вообще существует): «Мы не просто обворовываем государство – мы приносим ему тем самым пользу!». Вполне возможно, если провести массовые обыски, то на столах и в библиотеках многих чиновников страны найдутся подобные книги.

Подробный разбор книги кремлёвских политологов вы можете прочитать в статье А. Перцева («Коррупция и касты. Кодекс чести нового чиновника»), мне же интереснее попытаться ответить на вопрос: Зачем же тогда бороться с коррупцией, если она нам так полезна? Не проще ли властям перестать лицемерить и, наконец, узаконить взятки и даже ввести на них специальные налоги на благо государства, как это было, например, на острове Ява в XVIII веке, где практиковалось взимание налога за назначение на должность?

От клановой общины до государства

Коррупция хороша для маленьких сообществ, где практически все друг друга знают, по крайней мере, через пару рукопожатий. Вы же в своей семье не устанавливаете «антикоррупционные законы», запрещающие подарки членам семьи за выполнение каких-то услуг? Деньги перетекают из одного кармана в другой, но в целом остаются внутри «семьи» и, в общем, идут на благо всем, ускоряя решение проблем и поощряя новые свершения.

Но чем сложнее устроено общество, тем больше минусов обнаруживается у подобной клановой системы. Наша страна – очень большая и населена слишком разными нациями. И отличается она от многих других своей ярко выраженной разобщённостью. Тут каждый сам за себя, и человек человеку – волк. Даже в пределах одного региона никакого единства нет. У нас даже соседу по подъезду могут перегрызть горло, если он затопил соседей. Никакой взаимопомощи, никакой сопричастности к жизни сограждан. В такой ситуации маленькие сплочённые группы, дорвавшиеся до бюджета, с настойчивостью клопа присасываются к нему всеми своими силами. Для них главным становится личное обогащение и охранение своего статуса, а не общественное благо или, тем более, судьба государства.

Вот тут-то и возникает ещё один вопрос: Что такое Россия? Это частное имение небольшой кучки воров, дорвавшихся до бюджетной кормушки, или всё-таки правовое государство, где каждый человек имеет равные права и возможности?

Первый вариант ответа рассматривать не будем. В этом случае у России вообще нет будущего – страну постепенно разграбят и разделят на удельные княжества. Здесь остаётся только или присоединиться к грабежу, или валить подальше.

Если же мы оптимисты и надеемся на светлое будущее в рамках сегодняшнего государства, то нам нужно решить, как с этой самой коррупцией бороться.

Опыт успешных стран

На самом деле, здесь не обязательно «открывать Америку» – всё открыто до нас. Достаточно изучить опыт стран из того же рейтинга Transparency International, занимающих первые места. В первой пятёрке это – Дания, Новая Зеландия, Финляндия, Сингапур и Швеция.

К примеру, в Дании залогом низкого уровня коррупции является то, что население придерживается политики абсолютной неприемлемости взяточничества. В стране действуют своеобразные этические кодексы, кодексы чести чиновников. Существуют гласность и открытость на уровне правительства. Поэтому тот, кто будет хотя бы заподозрен в коррупции, может сразу распрощаться с карьерой. Все движения денег в стране прозрачны, все прибыли и траты – известны. И скрыть что-либо крайне трудно. Общественные организации и специальные контрольно-надзирающие органы функционируют открыто и публикуют информацию о деятельности и финансовом состоянии компаний в интернете.

Для достижения реального прогресса в борьбе с коррупцией и укрепления демократии во всём мире Transparency International призывает все правительства:

укреплять институты, ответственные за поддержание сдержек и противовесов в политической власти и обеспечивать их способность работать без запугивания;

устранить брешь между антикоррупционным законодательством, его практической реализацией и правоприменением;

поддерживать общественные организации, повышающие вовлечённость в политическую деятельность и общественный контроль над государственными расходами, в частности, на местном уровне;

поддерживать свободные и независимые СМИ, а также обеспечивать безопасность журналистов и наличие у них возможности работать без запугивания и притеснений.

На словах и в России всё как бы в порядке. Наши чиновники уверяют, что они изо всех сил стараются побороть свою тягу к казнокрадству. Но, глядя на законопроект Минюста, в это совсем не верится...

Засилье бюрократии как рассадник коррупции

Какими должны быть действия на практике, если бы мы реально захотели бы свести коррупцию на нет?

Всё просто. Не нужно развешивать на улицах грозные баннеры и плакаты, трубящие о нашей пролетарской ненависти к коррупционерам. Также не требуется плодить очередные антикоррупционные комиссии, министерства и ведомства. Наоборот – нужно сокращать избыточное количество всевозможных надзорных, контролирующих, регулирующих и проверяющих органов.

Главное – убрать саму причину коррупции. Если человеку некому и незачем давать взятки, то и повода для мздоимства не будет.

Зачем нам раздутый пенсионный фонд с его административными дворцами во всех городах, если его функции может исполнять любой банк? Обычный пенсионный счёт, на котором можно в любой момент отследить все изменения. Кстати, с такой пенсионной системой сама собой решилась бы проблема пенсионного возраста – каждый человек сам смог бы решать, когда «выходить» на пенсию.

Зачем нам нужны всевозможные роснадзоры, если их может заменить суд и страховые организации? Вместо постоянных проверок на безопасность достаточно ввести страхование жизни. Если бы компенсация за несчастный случай на производстве или в торгово-развлекательном центре стоила больших денег, то предприниматели без всяких надзоров сами устанавливали бы всевозможные системы защиты и контролировали качество своих товаров – им было бы выгоднее потратиться на безопасность, чем потом таскаться по судам и выплачивать огромные разоряющие суммы пострадавшим.

Зачем нам гаишники на дорогах, если их могут заменить видеокамеры? В нормальных странах дорожный полицейский – это в первую очередь помощник для попавших в беду автомобилистов. И только в коррумпированных – гаишники только выискивают поводы, чтобы придраться и оштрафовать водителя.

Нам не пришлось бы покупать медицинские справки, если бы врачебные чиновники не превратили прохождение медкомиссии в адскую карусель, в которой теряешь время, нервы и деньги. Работающий пример в России уже давно имеется: когда государству нужно забрить в солдаты вчерашнего школьника, оно собирает всех необходимых врачей в одно время, в одном месте и в темпе конвейера прогоняет через них десятки призывников.

Если снизить до минимума контакты чиновников с гражданами, до максимума автоматизировать документооборот, прописать максимально чёткие процедуры, не оставляющие шанса ушлым бюрократам заволокитить решение вопроса, наладить прозрачную систему контроля и наблюдения за каждым действием, то постепенно в стране просто не останется места для поиска незаконных «лёгких» путей – все пути и решения станут лёгкими и прямыми.

Неотвратимость наказания

Кроме сокращения поводов для коррупции, конечно, требуется и реальная борьба с попавшимися на воровстве служащими.

Тут тоже не нужно изобретать велосипед – достаточно ратифицировать статью 20 Конвенции ООН, согласно которой требуется ввести уголовное наказание для должностного лица за незаконное обогащение, которое оно не может разумным образом обосновать. Чиновник – это человек, наделённый особыми полномочиями и особыми привилегиями. Поэтому презумпция невиновности на него в некоторых случаях не должна распространяться. Чиновник должен доказывать свою честность и неподкупность, если попался на расходах, значительно превышающих задекларированный доход.

Нельзя обойтись без независимого суда. Нужно внятное и прозрачное правосудие, исключающее всевозможные лазейки и толкования для смягчения приговора, когда укравшие миллионы и миллиарды раз за разом выходят сухими из воды. Если за украденные миллиарды у нас награждают всякими почётными званиями и очередными должностями при бюджете, то о какой борьбе с коррупцией может идти речь?

«Жаль только – жить в эту пору прекрасную...»

Правда, все эти решения разрушат саму основу существования сегодняшней воровской власти. Понятно, что никто из правящей «элиты» на это не пойдёт. И просить или умолять их бесполезно – это всё равно, что раковую опухоль лечить заклинаниями, молитвами и заговорами. Остаётся только ждать ситуации, «когда верхи не смогут, а низы не захотят», и народ сам осознает необходимость изменений.

О. Шын