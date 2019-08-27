Ложь и страна

Главная угроза системе Путина – правда. Отказ общества мириться с ложью немедленно разрушит систему. Поэтому режим будет остервенело бороться за свою ложь и за себя, а мы должны бороться за правду и за свободу.

Почему развалился СССР? Кто-то говорит, что из-за пустых полок в магазинах и отсутствия колбасы. Кто-то считает, что из-за плохой экономики и непомерно высоких военных расходов. Кто-то винит в беспомощности руководство страны того времени. Конечно, все это сыграло свою роль. Но главная причина была в другом: советская система, во многом основанная на лжи, рухнула, столкнувшись с правдой. Десятилетиями казалось, что вранье в газетах, по телевидению, с трибун съездов и из кабинетов вождей будет бесконечным. Но когда люди в полный голос стали говорить о том, что думают и чего хотят, разрыв между гражданами и государством оказался непреодолимым и советская система стала неработоспособной. И когда в августе 1991-го группа высших советских чиновников, не имевших ни малейшего понимания, что происходит в обществе, попыталась неуклюже, с помощью опять же лжи повернуть события вспять, начался необратимый распад. Правду, как и пасту в тюбик, нельзя затолкнуть обратно. Переполненный ложью котел лопнул.

С тех пор прошло 28 лет. Страна снова утопает в государственной лжи. Врут практически обо всем: об экономике и войне, о выборах и правах человека, об экологии и внешней политике... Беззастенчивой пропагандой и обманом занимаются федеральные СМИ и «пригожинские тролли», чиновники всех рангов и военные, депутаты и следователи, судьи и члены избиркомов.

Как будто и не было 74 лет советской власти, поплатившейся за бесконечную ложь исчезновением собственного государства.

Как будто ничему не научил, например, взрыв на Чернобыльской АЭС 33 года назад. Как будто не было тысяч жертв радиационного облучения, многие из которых на самом деле стали жертвами государственного вранья.

Как будто ничего этого не было...

И вот, в августе 2019-го, через десять дней после взрыва под Северодвинском, унесшего жизни двух военнослужащих и пяти ученых-ядерщиков, стало известно, что якобы из-за «проблем со связью» в России вдруг перестали работать сразу пять станций контроля международной системы мониторинга ядерных испытаний. Власти на всех уровнях твердят, что никакой радиационной опасности после взрыва нет, в Кремле в очередной раз призывают «ориентироваться на заявления президента». Может, это и так, но когда власти морочат голову и врут по любому поводу (фальсифицируют даже официальную проверку подписей, поданных за кандидатов в депутаты), кто поверит им про радиацию?

И так во всем, буквально на каждом шагу.

Поэтому главной политической проблемой нашей страны является даже не уровень и качество демократии или защиты прав и свобод граждан, как это принято считать, а ничем не ограниченная и повсеместная ложь, лежащая в основе государственной политики.

Начиная с октябрьского госпереворота 1917 года, власть строилась на лжи. Ложь стала необходимым элементом большевистского государства, которое было неспособно выполнять свои обещания перед народом, скрывая это с помощью обмана и террора (подробнее в статье «Ложь и легитимность»). Нечто похожее происходит и сейчас: ложь осталась органическим стержневым элементом нынешней эклектичной государственной системы, желающей сохранить свою историческую связь и с советским режимом, и с умершим самодержавием, и с современным миром. Это можно пытаться делать только с помощью непрерывного и всеохватывающего вранья.

Политика построения постсоветской России на преемственности с ложью предыдущих 75 лет не позволяет двигаться к нормальной современной жизни и предопределяет примитивизацию общественного сознания. Поэтому, не имея сознательной и добровольной поддержки народа, российская власть боится собственных граждан и навязывает фейковую демократию.

Очевидно, что, не остановив преднамеренную государственную ложь, нельзя наладить свободную и современную жизнь в стране, провести сколько-нибудь эффективные реформы. Главная угроза системе Путина – правда. Отказ общества мириться с ложью немедленно разрушит систему. Поэтому режим будет остервенело бороться за свою ложь и за себя, а мы должны бороться за правду и за свободу.

Григорий Явлинский

политик, основатель партии «Яблоко»