    Перекрёсток мнений

Аноним, 21-08-2019 #1[ru]

За ребятишек из «Эдегея» порвать этих сук Карликов – и на парашу вместе с генералом потешных войск.

Аноним, 21-08-2019 #2[ru]

Забегали крысы... У Шолбана есть все. Теперь бы успеть устроить сына – готовит на обучение в Америку... чтоб год обучился за границей, а потом в МГИМО...

Аноним, 21-08-2019 #3[ru]

Какие на хрен казаки!? Ряженые евнухи-безлошадники. Лапшакова, слейся в септик по-хорошему.

Аноним, 21-08-2019 #4[ru]

Щур, человек очень трудолюбивый. И этим он отличается от всех.

Аноним, 21-08-2019 #5[com]

В соцсетях некая О.Донгак утверждала, что этот Фортнуа исправил год своего рождения с 1961 на 1967. Даже какие-то 2 паспорта размещала? Кто-нибудь может подтвердить или опровергнуть эти игры с цифрами? Если правда, то к выборам нет доверия.

Аноним, 21-08-2019 #6[ru]

Все, видимо, полная хана Карлику пришла!

Аноним, 21-08-2019 #7[ru]

Про Щура я не согласен, написали, как будто завидуете ему.

Аноним, 22-08-2019 #12[ru]

Призывами к митингам занимаются технологи Карлика. Призывая тувинцев к радикальной деятельности и тайно организовывая незаконные сборы людей, чиновники Правительства параллельно пишут заявления в МВД, ФСБ и отправляют справки в Москву. В этих справках написаны имена абсолютно невиновных жителей республики. Это могут быть гражданские активисты, независимые кандидаты на выборах, бизнесмены, на активы которых положила глаз партия жуликов и воров! Вот и продажность, и беспредел чиновный налицо!!!

Аноним, 22-08-2019 #13[ru]

Предвыборная лихорадка началась. Постановлением Избирательной комиссии РТ от 19.08.2019 г. №73/417-7. в г. Кызыле началось и досрочное голосование на выборах депутатов Верховного Хурала (парламента) Республики Тыва третьего созыва для избирателей воинской части 55115, включенных в список избирателей на соответствующем участке, 28 и 29 августа 2019 года... Надо полагать, что воинская часть 55115, расквартированная в г. Кызыле, находится на Луне или ином удаленном месте. О.В. Фортуна и М.Ш. Самбала, хватит врать и дурачить народ. Начало фальсификации выборов с использованием военнослужащих началось. Факты изложены налицо.

Аноним, 23-08-2019 #16[ru]

Призывать к проведению несанкционированного митинга с целью обвинить в этом своих политических оппонентов, довольно глупо.

Аноним, 23-08-2019 #17[ru]

Предвыборная лихорадка началась. Куда смотрит прокуратура, МВД, ФСБ, КГБ, ГБ, кругом фальсификат, обман, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства русских. Кто поверит, что республика, которая находится в таком состоянии, массово проголосует за эту власть?

Аноним, 23-08-2019 #18[ru]

Григорий Дамдын, убивший невинного человека, изменил фамилию на Дамдин, главный лизоблюд Карлика! С криминальным прошлым сегодня в госслужбе. Карлику нужны подобные тёмные личности, лишь бы ж... лизали до блеска.

Аноним, 24-08-2019 #20[ru]

У чёрных братков агония началась. Единороссы уже без поддержки федеральных чиновников честно выиграть выборы не в состоянии. На помощь Силуанова и Орешкина позвали. Позор!

Аноним, 24-08-2019 #21[ru]

Вчера Байсаров озвучил, что ж/д хотят спроектировать на вывоз угля 32 млн. тонн в год. Это значит, через 40 лет наши дети останутся жить в угольных ямах. Тем более что угольные компании в России оптимизируют прибыль и практически не платят налоги, теневым образом выводя деньги в оффшорные счета. Кара-оола купили, он с таким счастливым лицом радуется этой информации. Недавно писали, что Шойгу продал Каа-Хемский разрез Дерипаске за 4 млрд. рублей под гарантию высокой цены на внутреннем рынке Тувы. При этом разрез выкупили за 400 млн.

Аноним, 24-08-2019 #22[ru]

...герой штурма фанерного Рейхстага армию и Туву обворовывает, ну а Карлики – только Туву. Всё по-честному. Идите и работайте, бяшки.

Аноним, 25-08-2019 #23[ru]

...Кара-оол Шолбан Валерьевич вступил в борьбу с собственным народом!!! Предвыборная кампания в самом разгаре. И некоторые кандидаты просто с ума сходят, особенно миньоны Кара-оола. Миньоны это любимчики высокопоставленной особы. приспешники, пособники, то есть подловатое существо, прислуживающее злу. Но тут не менее важно то, что франшиза «Гадкий Я» (Миньон) придумали французы, но подходит и нашему Главе Тувы. На самом деле ШВК отдает предпочтение лишь определенным прослойкам тувинского общества. Он выделяет афганцев, борцов, китайцев, кавказцев, единороссов. Прямо лебезит с ними... Остальное общение с народом идет на показуху и пиар. Остальные люди для ШВК недостойное быдло. Он терпеть их не может. Он не пытается найти компромисс с политическими силами, для него только один вариант – устранить лидеров и поставить удобных людей... Он не умеет говорить с людьми, которые высказывают свое мнение, критику, он сразу срывается на крик и заносит таких людей в бесконечный черный список. Чем дальше, тем больше народ отдаляется от ШВК и сильнее его ненавидит, тем больше глава Тувы становится недостойным носить это звание.

Что мы ждем от ШВК? Достойного ухода. Но пока видим поджатый хвост трусливого шакала. Грязные игры единороссов на выборах до добра не доведут. Чем чаще применяют едроссы политтехнологии старых 90-хх годов, тем больше народ усмехается над агонией педроссов. Боятся своего поражения – правильно. Потому что за воровались напрочь. Осталось две недели до дня голосования, по-думайте народ кому вы отдадите свой голос. 8 сентября обязательно придите и проголосуйте, и не важно Тува за перемены.

Аноним, 21-08-2019 #1[com]

Правительство Тувы в целях содействия занятости и бедности населения к каждому селу по одной семье раз в год разработали программу «Кыштаг для молодой семьи», в переводе означающее зимняя стоянка для молодой семьи. Теперь рассмотрим затраты молодой семьи на эту программу. В начале проекта семья должна положить на счёт в банке 70 тыс. рублей. А далее уже купить своими же средствами весь материал и расходы на строительство зимней стоянки, начиная от кошары. Только после этого им перечислят половину от потраченных на то денег. За это жители Тувы давно прозвали эту программу программой «ТОЛЬКО ДЛЯ БОГАТЫХ». Отсюда и можно делать вывод, что программа на 90% отведена вовсе не для решения конкретной социальной проблемы бедности...

Аноним, 21-08-2019 #3[com]

Проблема высокой цены угля в Туве всегда стоит на первом месте. И этот вопрос десятилетиями волнует каждого жителя Тувы. Причины уничтожения или сокращения живого леса, спровоцировавшие за собой экологические проблемы, нередко скрывается в вырубке лесов в зимний период с малоимущими гражданами Тувы. А это порядка больше половины % семей Тувы, живущих в сельских поселениях. Большая часть малоимущих семей не смогут покупать даже одну тонну, а в отдел субсидии сдают не свои, а взятые от других покупателей угля квитанции... Но от этого предложения никакого ответа не последовало. Видимо, там что-то пошло не так... Будет ли от такого отношения к народу хорошее будущее региона?

Аноним, 21-08-2019 #1[ru]

«Кадры решают все». Смысл, вроде бы очевиден. Однако, не для кадровиков МВД республики, под чутким руководством полковника Данзы, там понимают по своему: кадры, т.е. кадровики, решают все. Пока этот деятель не устроит на службу своих знакомых, друзей, родственников, нормальным людям вход закрыт. Задание редакции: запросите в МВД России, у тов. Колокольцева, информацию, о причинах неприятия мер дисциплинарного характера в отношении указанного полковника, по факту гибели всего за один год 3 сотрудников. Почему, в нарушение директивы №1, повышен в должности и соответственно в звании близкий друг тов. Иванов. Каким образом он исполнял обязанности заместителя министра, в подчинении которого находится его супруга (конфликт интересов, однако). Какое доверие может быть при таких кадрах.

Аноним, 21-08-2019 #2[ru]

Запугивают ЛДПР, ай да молодец Адриан Ооржак, мы за него... да и многие. Будем верить ему, видно болеет за республику...

Аноним, 21-08-2019 #3[ru]

И голосовать будем за него... И народ за него будет голосовать...

Аноним, 21-08-2019 #4[ru]

Адриан мы за тебя... Улуг-Хем и Дзун.

Аноним, 21-08-2019 #5[ru]

Барун-Хемчик. Время менять власть... просыпайтесь, объединяйтесь, консолидируйтесь, активизируйтесь и все пойдём на выборы 8 сентября! ТУВА ЗА ПЕРЕМЕНЫ!

Националист, 21-08-2019 #9[ru]

Интересно, что мл. Ооржак ответит тувинцам избирателям за активное строительство православных сооружений на территории государственного учреждения МЧС в центре Кызала? И в Сукпаке, в не совсем православной республике (статистика православных в Туве). В Туве что, проблем больше нет?..

Аноним, 22-08-2019 #12[ru]

Патриот, басни не пой. Кара-оол и его братки и приспешники превратились в высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов, которые давно купили всех. Выборы в Туве – эта самая большая афера в истории народа. Карточные каталы – божьи одуванчики, в сравнении с учительско-проституционным сообществом, участвующим в этой афере. Народ Тувы жаждет перемен, отдайте свой голос честным и независимым... и вы увидите своими глазами перемены в пользу народа Тувы! Время менять власть... просыпайтесь, объединяйтесь, консолидируйтесь, активизируйтесь и все пойдём на выборы 8 сентября!

Аноним, 22-08-2019 #13[ru]

Банду Кара-Шойгу пора изгнать из Тувы! Проститутки-активисты, артисты, поющие под фанеру, тувинцы-борцы «Хуреш», хватить лизать черную задницу Карликам! Стыдно перед будущим поколением! За историю Тувы 2007-20019 г.г. стыдно!

Аноним, 22-08-2019 #1[ru]

Вот как надо!!! Уже завтра, 22 августа в сквере «Космонавтов» в 19 часов начнется очередной согласованный митинг «За отставку губернатора Красноярского края А.В. Усса». Три недели назад в этом же сквере, на окраине Советского района, митинг за отставку Усса собрал неожиданно много красноярцев – по разным оценкам 2-3 тысячи человек. Участники акции протеста дали Уссу неделю на добровольную отставку. Через две недели стало понятно, что губернатор никуда уходить не собирается, и организаторы согласовали с администрацией Красноярска повторный митинг с тем же требованием – Усс должен уйти, или его должны убрать с поста. В вину Александру Уссу вменяется: потеря управления Красноярским краем: у нас самая грязная экология в мире, из-за бездействия Александра Усса сгорели миллионы гектаров леса, Усс использует служебное положение для личного обогащения – имеет банковский счет с 1,5 млрд. рублей. Усс не слышит и не защищает простых людей. И в результате на улице тысячи обманутых дольщиков. Усс хамит гражданам, врет президенту, цитирует нацистских предводителей и т.д.

Аноним, 23-08-2019 #1[ru]

Правильно №1, но это еще не все. Бедность тувинцев от тувинского угля, тувинского мяса (скота), электроэнергии, ГСМ, ВВИ, ЖКХ, грузоперевозок, отсутствия ж/д, речного, воздушного транспорта и автодорог, наличия Саянского хребта, Танну-оола, Енисея, Каа-Хемского угольн. разреза, жестоких морозов 40-50 градусов, большого количества детей, преступности, аварий на дорогах, алкоголизма, большого числа ресторанов с 2-3-мя залами по 200-300 посетителей не хуже, чем в Чечне, Дагест. Ингушетии (но только там они водку не жрут), огромного числа продажных дужуметов, т.е. чиновников, судей, прокуроров, полицаев – бездушных, безжалостных, думающих только о своей выгоде, предпринимателей, которые только и делают, что поднимают цены на все что продают... Причем тут какой-то Орешкин? А сегодня вот Силуанов прилетел? Хоть сам Путин приедет, какой толк? Они не придут к какому-то бедному тувинцу и не посмотрят, как он уголь покупает и не только, а как в целом живет, детей своих растит и плодит бедность. Так что из бедности нам не выйти никогда!