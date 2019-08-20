Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Протока Енисея в парке Кызыла. Раздел: Родной край
Комментариев: 5
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 82
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 53
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 32, 20 августа / Предвыборная лихорадка в Туве
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№32, 20 августа 2019 года.

Предвыборная лихорадка в Туве

Предвыборная лихорадка в Туве

До дня голосования по выборам депутатов тувинского парламента остаётся менее трёх недель. Нервозность чувствуется не только в избиркомах, но и в самом правительстве республики. ФСО мониторит тувинское общество и допускает утечки итогов социологических опросов, которые с каждой неделей становятся всё более удручающими для тех, кто имеет отношение к власти. Например, если бы выборы состоялись в прошлое воскресенье, то у «Единой России» не было бы шанса набрать более 14% голосов.

В такой ситуации вся тяжесть выборной работы и ответственность за результат голосования ложится на избирательную комиссию Тувы, которая по замыслу властей должна обеспечить тотальную фальсификацию итогов голосования 8 сентября 2019 года. Однако действия председателя ИК РТ Фортуны сдерживаются активностью чекистов. Они расследуют дело о передаче взятки от китайцев к руководителю Госналогслужбы Суге-Маадыр и далее в правительство и парламент Тувы при посредничестве работников ИК РТ, в том числе и самого Фортуны, в чьём кабинете (по версии чекистов) происходили переговоры о суммах и срока передачи денег. Сам Фортуна пока на свободе, и ожидается, что в отношении него конкретные оперативные действия начнутся сразу после подведения итогов голосования. Но уже сейчас чувствуется напряжённость в действиях избирательной комиссии, которая за прошлую неделю проиграла в суде целую серию процессов по признанию её решений об отказе в регистрации независимых кандидатов и регистрации подставных правительственных кандидатов незаконными.

В республике сегодня вряд ли найдёшь людей, которые питают хоть какие-то иллюзии по поводу гнилой сущности нынешнего тувинского начальства. Режим личной власти Шолбана Кара-оола породил уродливую систему, в которой давние проблемы Тувы вроде клановой коррупции и чиновничьего беспредела достигли невиданных ранее масштабов.

Особенно ярко всё это проявилось во время нынешней избирательной кампании. Последнее время властям удавалось проводить выборы в республике по-тихому, заключая кулуарные договоренности со всеми как бы оппозиционными участниками. Это позволяло избиркому выдавать «на-гора» немыслимо высокие цифры поддержки «партии жуликов и воров». Однако нынешняя ситуация с выборами явно вышла из-под контроля правительства Тувы. Впервые за очень долгое время на бой с «Единой Россией» вышли не клоуны, изображающие оппозицию, а сильные оппоненты, которым по плечу потрепать нынешнюю власть, стремительно теряющую популярность в народе. Это может в итоге привести к скорой отставке политического банкрота Кара-оола.

С июня окружение главы живёт в постоянном страхе за своё ближайшее будущее. Этот страх породил крайне истеричную, хотя и прогнозируемую реакцию на грозящую опасность. Вся номенклатура была мобилизована на борьбу с «неверными». Фактически чиновники выступают в качестве современных опричников, которые пытаются всеми способами подавить нарастающее снизу сопротивление.

Беспределом в Туве никого не удивить, но во время этих выборов тувинские лизоблюды превзошли сами себя. Практически каждый день приходят сообщения о том, как они пытаются с помощью угроз (а иногда и прямых действий) заставить людей продолжать жить по указке сверху. Про произвол избиркомов, которые «сносят» с дистанции всех опасных для власти кандидатов, и говорить не приходится. В некоторых кожуунах чиновники вместе со своими подельниками из криминальных кругов даже угрожают физической расправой кандидатам и их сторонникам.

Привычной стала и подлость, с которой власть пытается давить не только своих прямых оппонентов, но и на всех, кто просто не хочет шагать в её строю. Не щадит она даже детей. Яркий пример – постыдная возня вокруг известного далеко за пределами Тувы прославленного театра моды и танца «Эдегей». Его руководитель Вячеслав Донгак в своё время занимал пост министра культуры в правительстве Кара-оола, но его независимая позиция по многим принципиальным вопросам явно не вписывалась в стиль «одобрямса», который так любим нынешним руководителем Тувы.

Заслуженный деятель искусств Тувы и Хакасии пять лет назад ушёл из власти, чтобы полностью посвятить себя развитию театрального искусства республики. Но не тут-то было. Система не прощает тех, кто ею пренебрёг. Репрессиям подверглось любимое детище Вячеслава Донгака – его театр. Последние несколько лет «Эдегей», в котором занимается около 400 ребятишек со всей Тувы, пытаются лишить здания. Чиновники от культуры, игнорируя все нормы приличия, не стесняются унижать преподавателей и детей, не дают им выступать на праздниках.

В августе стало известно, что «Эдегею», который в этом году отмечает 20-летний юбилей, под надуманным предлогом отказали в предоставлении сцены Национального театра 24 августа. Уже был подписан договор аренды, внесена предоплата, изготовлены афиши, приглашены гости, проданы билеты, дети всё лето готовили праздничную программу, и вдруг выяснилось, что театр закрывается на ремонт якобы из-за... неисправной проводки. Иначе, как издевательством это назвать нельзя.

Отчаяние, в котором пребывает Кара-оол, толкает его окружение на крайние меры. Например, накануне оно попыталось снять с выборов одного из лидеров списка ЛДПР на выборах в ВХ, депутата Госдумы Сергея Натарова. Хотя формально иск на его снятие подавала некая «Казачья партия РФ», явно выступающая на выборах в качестве типичной «торпеды» власти, но её интересы в суде представлял не кто-нибудь, а сам... министр юстиции республики Аяс Оюн! Кстати, учредителем РО партии является небезызвестная кухарка Лапшакова (ныне Левина), которая при попустительстве ИК РТ состоит в списке «Единой России», однако почему-то это нарушение наш «принципиальный» Фортуна и его подельники не замечают и с выборов не снимают...

Федеральному парламентарию истцы вменяли в вину, что он якобы во время рабочей поездки в республику действовал не как депутат, а как кандидат и использовал своё служебное положение для предвыборной агитации. В суде юристы ЛДПР в пух и прах разнесли надуманные обвинения, посрамив и «засланных казачков», и их покровителя – министра юстиции. Однако сам факт такого обращения в суд показывает, что местная верхушка ради сохранения своего места у кормушки готова на всё – даже атаковать представителей федеральной законодательной власти. Конечно, им есть что терять!

Добавим, что, несмотря на все усилия верхов, протестные настроения в Туве растут. Простые люди устали жить в страхе, устали прогибаться под наглыми ненасытными чиновниками. 8 сентября у жителей Тувы есть реальный шанс дать пинок прогнившей власти и отправить её на помойку истории.

Обо всех персонах, прошедших через судебные инстанции, я расскажу позже, когда пройдут процессы по всем кандидатам, а сейчас лишь упомяну наиболее яркие эпизоды. Думаю, к таким относится решение суда, обязавшего зарегистрировать независимого кандидата по округу №8 Салчака Юрия Шадыраевича, который теперь автоматически стал суперкандидатом №1 по Бай-Тайге и Монгун-Тайге с весьма высокими шансами на успех, если Фортуна не сможет организовать там фальсификацию итогов голосования. Очевидными лидерами в своих округах, скорее всего, будут кандидаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ В.Серен-Хуурак (округ №13), Б.Балчий-оол (округ №3 в Кызыле), Я.Федотов (округ №4), Ч.Ооржак (округ №9), Р.Дотпе (округ №12), В.Бичи-оол (округ №14) и С.Верзаков (округ №6).

Следует отметить настойчивость и последовательность в организации предвыборной кампании опытного политика и хозяйственника Василия Оюна. Ему лично пришлось приложить максимум усилий для того, чтобы бороться с произволом избиркома и зарегистрировать кандидатов-одномандатников. При этом примечательно, что исполнить это он сумел без скандалов и публичных мероприятий. Тихо и деловито. Солидность его действий только подчёркивает хорошие шансы на успех.

Но самая, пожалуй, яростная борьба развернулась вокруг кандидатов по округу №6 в Кызыле, где баллотируется Андриан Ооржак, в котором Шолбан Кара-оол, похоже, с ужасом видит своего будущего возможного сменщика в случае провала на выборах. Пытаясь помешать А.Ооржаку, правительственные чиновники выдвинули против него в округе №6 двух однофамильцев – Андрея и Рената в надежде, что избиратели перепутают и вместо Андриана проголосуют за двойников. Надежда, конечно, слабая, однако юристы ЛДПР подстраховались и обоих подставных кандидатов с выборов сняли. Оказалось, что у них на поверку были неправильно оформлены документы, представленные в избирательную комиссию.

При этом сразу возник простой и закономерный вопрос: почему избирательные комиссии зарегистрировали подставных кандидатов по ненадлежащим документам и не зарегистрировали тех, у кого суд нарушений не нашёл? Совершенно очевидно, что избиркомы действуют либо по команде из правительства, либо берут взятки за регистрацию кандидатов, не имеющих на то право. В связи с этим невозможно не посмотреть пристально в сторону Олега Фортуны, сформировавшего эти мародёрствующие избиркомы, пренебрегающие законностью. Впрочем, не секрет, кто выдвигал кандидатов в ИК РТ – Глава республики Шолбан Кара-оол и сформированный им парламент Тувы, где доминируют депутаты от партии, частенько именуемой «партией жуликов и воров». И если руководитель избирательной комиссии организовывает в собственном кабинете встречи взяточников, то, наверное, трудно от него ожидать законности. Если человек годами организует воровство голосов избирателей, то ожидать от него честности и порядочности точно не приходится.

Но и в самом правительстве нарастает тревога за исход выборов и собственную дальнейшую судьбу. И повод нервничать подают сами Кара-оолы, спешно оформляющие права собственности в Министерстве земельных и имущественных отношений республики. На эту спецоперацию задействован весь личный состав министерства во главе с министром Иваном Ултургашевым и Марианной Монгуш, которые лично ходят по кабинетам своего министерства, раздавая деликатные указания. Собственность оформляют на подставных: охранников, техничек и пр. А беспокоиться, вероятно, есть за что: если Фортуне не удастся сфабриковать итоговые протоколы и подменить избирательные бюллетени, и «партия жуликов и воров» получит только свои голоса, которых будет на уровне 10-15%, то Кара-оолу точно в кресле Главы до 21-го года не усидеть... И хорошо, если обойдётся без громкого судебного процесса и большого срока, как у его коллег губернаторов Гайзера и Хорошавина. Тут, похоже, даже Шойгу, у которого периодически взрываются разворованные военные склады, выручить не сможет.

Но не только Шолбан Кара-оол чувствует ожидаемые перемены. Похоже, к ним уже готовятся некоторые заместители Главы. Например, А. Чудаан-оол, у которого недавно отобрали полномочия по связям с правоохранительными органами, под предлогом лечения прибыл в Москву и сдал в Администрацию Президента свои документы, чтобы попасть в шорт-лист возможных претендентов на должность Главы республики. В его окружении уверены, что он свои действия согласовал с Шойгу и рассчитывает на его поддержку.

Но он в своем желании порулить республикой не одинок. Уже давно в высоких кабинетах сформирован пакет документов на другого заместителя – А.Щура, недавно покинувшего пост министра внутренних дел республики. Судя по всему, он тоже примеряет на себя высокие полномочия и, по-видимому, рассчитывает на чью-то помощь. Однако ни Чудаан-оол, ни Щур Кара-оола в качестве сменщиков не устраивают хотя бы потому, что он намерен на посту Главы отмотать ещё и четвёртый срок, поскольку привык к властным полномочиям и абсолютной безответственности. Но, судя по всему, Кара-оол больше боится Щура, чем Чудаан-оола, поскольку стал в узком кругу говорить о том, что Щур – «не командный игрок» и он ему не доверяет. В связи с этим пресс-служба правительства сделала утечку компромата в отношении Щура, в соответствии с которым его не то что в Главы Тувы нельзя двигать, но и оставлять в заместителях Кара-оола опасно.

Из того, что уже размещено пресс-службой в Интернете, следует, что генерал Щур как минимум нечистоплотен. В частности, он, будучи начальником полиции Ростовской области за бюджетный счёт отремонтировал Mercedes-Benz Gelandewagen, стоящий якобы на учёте управления вневедомственной охраны, который на самом деле подлежал списанию. За ремонт было уплачено свыше 2 млн. рублей. Как сообщает «161.ru», машина обходится полиции в копеечку – на 100 км люксовая иномарка «ест» не менее 45 литров бензина, дорогим выходит и ТО. И это на фоне финансирования расходов ГУ МВД России по Ростовской области на горюче-смазочные материалы лишь в размере 27% от нормы смотрится как барство. Нужно учитывать, что оперативникам ГУ МВД России по Ростовской области «на сутки на служебный автомобиль выдаётся в среднем 3 литра бензина» и «более 50% служебных автомашин, используемых строевыми подразделениями полиции, подлежит списанию».

Но Mercedes-Benz Gelandewagen – это, как говорится, только цветочки. 42-летний Александр Щур проработал в Ростовской области чуть больше трёх лет. А след оставил приметный. В бытность службы в Ростове первый замначальника ГУ МВД России по Ростовской области Щур прославился и другим. Например, источник полагает, что «напрашивается логичный вывод о том, что в ходе «борьбы с организованной преступностью» Щур не забывал дружить с её представителями» и однажды «замолвил словечко за крупного обнальщика по просьбе приятеля, «уралмашевца» Терентьева», уголовное дело которого «спустили на тормозах». Сотрудники ГУЭБиПК МВД и УФСБ по Ростовской области, которые задерживали Григорьева, по сути, остановили конвейер обнальной площадки, которая была существенной частью доходов «подольской» банды. «Однако в середине марта стало известно, что обвинение в создании ОПС, а также выводе колоссальной суммы за рубеж ему так и не предъявили». Источник полагает, что без Щура тут не обошлось: «высокопоставленный силовик замолвил словечко за Григорьева по просьбе своего приятеля – «уралмашевца» Сергея Терентьева», говорится в материале «Компромата.net».

Но это – не самый громкий скандал в биографии Щура. Он рассчитывал возглавить главк в Ростове, однако его подкосило уголовное дело, возбужденное в связи с кражей из городского отдела полиции Ростова и продажей бандитам из соседнего Краснодарского края большого арсенала оружия. Общая сумма украденного превышает 3 миллиона рублей. По версии следствия, «в течение года из хранилища было украдено 246 единиц огнестрельного... оружия, а также 103 боеприпаса к ним. Часть оружия была продана, часть закопана под Батайском, а ещё несколько единиц нашли в машине начальника УМВД Ростова, когда он направлялся с арсеналом похищенного из Краснодарского края в Ростовскую область». Всем этим занимался подчинённый А. Щура начальник УВД Ростова-на-Дону полковник Д.Тарасенко. Когда пропажа вскрылась, тот лично выехал в соседний регион, чтобы экстренно собрать оружие и боеприпасы и успеть вернуть его до проверки. Но его случайно с оружием поймали краснодарские ДПС-ники. Скандал замять не удалось. Прокурор проявил настойчивость. Было уволено 10 сотрудников, неполное служебное соответствие объявлено 12 полицейским из них четырём – строгий выговор. Щур срочно стал искать новое место службы. «Приземлился» он уже в Кызыле.

В связи с этим любопытно пожелание, с которым его напутствовали журналисты Ростова: «Пожелаем удачи генералу Щуру. Надеемся, в Тыве он не станет предлагать оперативникам подкинуть неугодным журналистам наркотики или устроить ДТП». («1Рнд»). Правда, до этого дело не дошло. Щура уволили с поста министра внутренних дел Тувы после побега 14 апреля из изолятора «Барун-Хемчикский» девяти заключенных. Против начальника изолятора возбудили дело о халатности, а министра попросили написать заявление.

Конечно, слив компромата на Щура простой случайностью не назовёшь. Думается, это не последний выпад против него. И зная характер Кара-оола, дело может закончиться его досрочной отставкой.

Но не только с ним и с Чудаан-оолом обострились отношения у Главы правительства. С некоторых пор не наблюдается взаимопонимания и с первым заместителем – вышел из доверия Шолбан Хопуя. А история развивалась так. У Шолбана Кара-оола давнишнее противостояние с Голевской горнорудной компанией бизнесмена Прохорова, который «не хочет делиться». Он дал указание Хопуе организовать федеральную проверку исполнения Голевской компанией инвестиционного соглашения. Но в Москве, видимо, сочли неприличным проверять исключительно Прохорова, у которого крепкие позиции в Кремле. И Хопуя, следуя советам федеральных чиновников, инициировал проверку не одного, а всех участников инвестиционного процесса в республике. У Прохорова никаких нарушений не нашли, а под удар попали китайцы, Байсаров, Тардан-Голд, Евраз-групп и Северсталь, которые теперь могут лишиться лицензий на добычу полезных ископаемых. Скандал случился нешуточный. Хопуя своей вины не признаёт и заявляет, что во всём виновата зам. министра природных ресурсов Долана Санчаа, направившая соответствующую просьбу в Москву. Похоже, её уже уволили, а кабинет опечатали. Кара-оол, конечно, не может признаться, что давал команду «давить» только компанию Прохорова и теперь вынужден заявлять, что это он сам якобы инициировал проверку ВСЕХ ИНВЕСТОРОВ. Но отношения между Кара-оолом и Хопуей дали трещину. По слухам, у Хопуи тоже приняли документы в Администрации Президента. Значит, и у него появились шансы попасть в шорт-лист претендентов на кресло Главы республики.

Все эти дрязги внутри руководства правительства Тувы накануне выборов, естественно, снижают шансы «Единой России» на победу. Помнится, в 2006 году Шолбан Кара-оол, будучи заместителем Шериг-оола Ооржака, помогал Василию Оюну на выборах в надежде, что проигрыш «Единой России» на выборах повысит его шансы занять кресло Ооржака. Сегодня Хопуя, Чудаан-оол и Щур находятся точно в таком же положении. Посмотрим, как «ляжет карта» и как они будут вести себя сейчас.

Я продолжу публикации на эту тему в следующих номерах газеты.

Хочу дожить до честных выборов! Получится?

Кондрат Пчёлкин

(прочитано 3093 раза)

 http://risk-inform.ru/article_8187.html
+3

Остальные материалы номера 32:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Кто поможет тувинским сиротам? (№32, 20 августа)
» Выбери новый путь! (№32, 20 августа)
» Тува – за перемены! (№32, 20 августа)
» Тува и ЛДПР за перемены! (№31, 13 августа)
» Высокие ставки (№31, 13 августа)
» Василий Оюн: «Будет жить село – будет жить Тува!» (№31, 13 августа)
» Андриан Ооржак: «Хватит терпеть беспредел!» (№31, 13 августа)
» Прокуратура: Нападение на кандидата в депутаты пока не расследовано (№30, 6 августа)
» Жулики в Туве всегда вне конкуренции (№30, 6 августа)
» Власть на дне: В регионах испытание выборами (№29, 30 июля)
» Нужно оградить кандидатов в депутаты от преступных действий чиновников! (№28, 23 июля)
» Предвыборный марафон с препятствиями и сюрпризами (№28, 23 июля)
» Выборы в Туве: Глава республики во главе списка «Единой России» (№27, 16 июля)
» Не упустить шансы на перемены (№26, 9 июля)
» Будут ли избирательные участки обеспечены электронными урнами и видеокамерами? (№26, 9 июля)
» Пан или пропал: Кто не с нами – тот против нас! (№26, 9 июля)
» С партиями разобрались. К выборам готовы (№25, 2 июля)
» Выборы в Туве начались с манипулирования избирательными округами (№24, 25 июня)
» Неужели фальсификации на выборах – это политика государства?! (№23, 18 июня)
» Кара-оол, Тамоев, Оюн – куда подевался ваш рейтинг? (№23, 18 июня)
» Выборы в Туве: кто даст бой партии жуликов и воров? (№22, 11 июня)
» Люди Тувы требуют честных выборов (№17, 30 апреля)
» Выборы в Туве должны быть честными! (№16, 23 апреля)
» Затишье перед парламентскими выборами в Туве (№47, 4 декабря)
» Неуравновешенный глава избиркома (№39, 2 октября)
» Тысяча голосов за гастарбайтера Тамоева? Не унижайте нас! (№37, 18 сентября)
» Нардепуки обещают переобещать обещанное (№34, 28 августа)
 
   

Почему у нас благополучием олигархов занимается целое правительство, а повышением благосостояния народа – исключительно Росстат? (мысли в рабочее время)

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank