Предвыборная лихорадка в Туве

До дня голосования по выборам депутатов тувинского парламента остаётся менее трёх недель. Нервозность чувствуется не только в избиркомах, но и в самом правительстве республики. ФСО мониторит тувинское общество и допускает утечки итогов социологических опросов, которые с каждой неделей становятся всё более удручающими для тех, кто имеет отношение к власти. Например, если бы выборы состоялись в прошлое воскресенье, то у «Единой России» не было бы шанса набрать более 14% голосов.

В такой ситуации вся тяжесть выборной работы и ответственность за результат голосования ложится на избирательную комиссию Тувы, которая по замыслу властей должна обеспечить тотальную фальсификацию итогов голосования 8 сентября 2019 года. Однако действия председателя ИК РТ Фортуны сдерживаются активностью чекистов. Они расследуют дело о передаче взятки от китайцев к руководителю Госналогслужбы Суге-Маадыр и далее в правительство и парламент Тувы при посредничестве работников ИК РТ, в том числе и самого Фортуны, в чьём кабинете (по версии чекистов) происходили переговоры о суммах и срока передачи денег. Сам Фортуна пока на свободе, и ожидается, что в отношении него конкретные оперативные действия начнутся сразу после подведения итогов голосования. Но уже сейчас чувствуется напряжённость в действиях избирательной комиссии, которая за прошлую неделю проиграла в суде целую серию процессов по признанию её решений об отказе в регистрации независимых кандидатов и регистрации подставных правительственных кандидатов незаконными.

В республике сегодня вряд ли найдёшь людей, которые питают хоть какие-то иллюзии по поводу гнилой сущности нынешнего тувинского начальства. Режим личной власти Шолбана Кара-оола породил уродливую систему, в которой давние проблемы Тувы вроде клановой коррупции и чиновничьего беспредела достигли невиданных ранее масштабов.

Особенно ярко всё это проявилось во время нынешней избирательной кампании. Последнее время властям удавалось проводить выборы в республике по-тихому, заключая кулуарные договоренности со всеми как бы оппозиционными участниками. Это позволяло избиркому выдавать «на-гора» немыслимо высокие цифры поддержки «партии жуликов и воров». Однако нынешняя ситуация с выборами явно вышла из-под контроля правительства Тувы. Впервые за очень долгое время на бой с «Единой Россией» вышли не клоуны, изображающие оппозицию, а сильные оппоненты, которым по плечу потрепать нынешнюю власть, стремительно теряющую популярность в народе. Это может в итоге привести к скорой отставке политического банкрота Кара-оола.

С июня окружение главы живёт в постоянном страхе за своё ближайшее будущее. Этот страх породил крайне истеричную, хотя и прогнозируемую реакцию на грозящую опасность. Вся номенклатура была мобилизована на борьбу с «неверными». Фактически чиновники выступают в качестве современных опричников, которые пытаются всеми способами подавить нарастающее снизу сопротивление.

Беспределом в Туве никого не удивить, но во время этих выборов тувинские лизоблюды превзошли сами себя. Практически каждый день приходят сообщения о том, как они пытаются с помощью угроз (а иногда и прямых действий) заставить людей продолжать жить по указке сверху. Про произвол избиркомов, которые «сносят» с дистанции всех опасных для власти кандидатов, и говорить не приходится. В некоторых кожуунах чиновники вместе со своими подельниками из криминальных кругов даже угрожают физической расправой кандидатам и их сторонникам.

Привычной стала и подлость, с которой власть пытается давить не только своих прямых оппонентов, но и на всех, кто просто не хочет шагать в её строю. Не щадит она даже детей. Яркий пример – постыдная возня вокруг известного далеко за пределами Тувы прославленного театра моды и танца «Эдегей». Его руководитель Вячеслав Донгак в своё время занимал пост министра культуры в правительстве Кара-оола, но его независимая позиция по многим принципиальным вопросам явно не вписывалась в стиль «одобрямса», который так любим нынешним руководителем Тувы.

Заслуженный деятель искусств Тувы и Хакасии пять лет назад ушёл из власти, чтобы полностью посвятить себя развитию театрального искусства республики. Но не тут-то было. Система не прощает тех, кто ею пренебрёг. Репрессиям подверглось любимое детище Вячеслава Донгака – его театр. Последние несколько лет «Эдегей», в котором занимается около 400 ребятишек со всей Тувы, пытаются лишить здания. Чиновники от культуры, игнорируя все нормы приличия, не стесняются унижать преподавателей и детей, не дают им выступать на праздниках.

В августе стало известно, что «Эдегею», который в этом году отмечает 20-летний юбилей, под надуманным предлогом отказали в предоставлении сцены Национального театра 24 августа. Уже был подписан договор аренды, внесена предоплата, изготовлены афиши, приглашены гости, проданы билеты, дети всё лето готовили праздничную программу, и вдруг выяснилось, что театр закрывается на ремонт якобы из-за... неисправной проводки. Иначе, как издевательством это назвать нельзя.

Отчаяние, в котором пребывает Кара-оол, толкает его окружение на крайние меры. Например, накануне оно попыталось снять с выборов одного из лидеров списка ЛДПР на выборах в ВХ, депутата Госдумы Сергея Натарова. Хотя формально иск на его снятие подавала некая «Казачья партия РФ», явно выступающая на выборах в качестве типичной «торпеды» власти, но её интересы в суде представлял не кто-нибудь, а сам... министр юстиции республики Аяс Оюн! Кстати, учредителем РО партии является небезызвестная кухарка Лапшакова (ныне Левина), которая при попустительстве ИК РТ состоит в списке «Единой России», однако почему-то это нарушение наш «принципиальный» Фортуна и его подельники не замечают и с выборов не снимают...

Федеральному парламентарию истцы вменяли в вину, что он якобы во время рабочей поездки в республику действовал не как депутат, а как кандидат и использовал своё служебное положение для предвыборной агитации. В суде юристы ЛДПР в пух и прах разнесли надуманные обвинения, посрамив и «засланных казачков», и их покровителя – министра юстиции. Однако сам факт такого обращения в суд показывает, что местная верхушка ради сохранения своего места у кормушки готова на всё – даже атаковать представителей федеральной законодательной власти. Конечно, им есть что терять!

Добавим, что, несмотря на все усилия верхов, протестные настроения в Туве растут. Простые люди устали жить в страхе, устали прогибаться под наглыми ненасытными чиновниками. 8 сентября у жителей Тувы есть реальный шанс дать пинок прогнившей власти и отправить её на помойку истории.

Обо всех персонах, прошедших через судебные инстанции, я расскажу позже, когда пройдут процессы по всем кандидатам, а сейчас лишь упомяну наиболее яркие эпизоды. Думаю, к таким относится решение суда, обязавшего зарегистрировать независимого кандидата по округу №8 Салчака Юрия Шадыраевича, который теперь автоматически стал суперкандидатом №1 по Бай-Тайге и Монгун-Тайге с весьма высокими шансами на успех, если Фортуна не сможет организовать там фальсификацию итогов голосования. Очевидными лидерами в своих округах, скорее всего, будут кандидаты от СПРАВЕДЛИВОЙ РОССИИ В.Серен-Хуурак (округ №13), Б.Балчий-оол (округ №3 в Кызыле), Я.Федотов (округ №4), Ч.Ооржак (округ №9), Р.Дотпе (округ №12), В.Бичи-оол (округ №14) и С.Верзаков (округ №6).

Следует отметить настойчивость и последовательность в организации предвыборной кампании опытного политика и хозяйственника Василия Оюна. Ему лично пришлось приложить максимум усилий для того, чтобы бороться с произволом избиркома и зарегистрировать кандидатов-одномандатников. При этом примечательно, что исполнить это он сумел без скандалов и публичных мероприятий. Тихо и деловито. Солидность его действий только подчёркивает хорошие шансы на успех.

Но самая, пожалуй, яростная борьба развернулась вокруг кандидатов по округу №6 в Кызыле, где баллотируется Андриан Ооржак, в котором Шолбан Кара-оол, похоже, с ужасом видит своего будущего возможного сменщика в случае провала на выборах. Пытаясь помешать А.Ооржаку, правительственные чиновники выдвинули против него в округе №6 двух однофамильцев – Андрея и Рената в надежде, что избиратели перепутают и вместо Андриана проголосуют за двойников. Надежда, конечно, слабая, однако юристы ЛДПР подстраховались и обоих подставных кандидатов с выборов сняли. Оказалось, что у них на поверку были неправильно оформлены документы, представленные в избирательную комиссию.

При этом сразу возник простой и закономерный вопрос: почему избирательные комиссии зарегистрировали подставных кандидатов по ненадлежащим документам и не зарегистрировали тех, у кого суд нарушений не нашёл? Совершенно очевидно, что избиркомы действуют либо по команде из правительства, либо берут взятки за регистрацию кандидатов, не имеющих на то право. В связи с этим невозможно не посмотреть пристально в сторону Олега Фортуны, сформировавшего эти мародёрствующие избиркомы, пренебрегающие законностью. Впрочем, не секрет, кто выдвигал кандидатов в ИК РТ – Глава республики Шолбан Кара-оол и сформированный им парламент Тувы, где доминируют депутаты от партии, частенько именуемой «партией жуликов и воров». И если руководитель избирательной комиссии организовывает в собственном кабинете встречи взяточников, то, наверное, трудно от него ожидать законности. Если человек годами организует воровство голосов избирателей, то ожидать от него честности и порядочности точно не приходится.

Но и в самом правительстве нарастает тревога за исход выборов и собственную дальнейшую судьбу. И повод нервничать подают сами Кара-оолы, спешно оформляющие права собственности в Министерстве земельных и имущественных отношений республики. На эту спецоперацию задействован весь личный состав министерства во главе с министром Иваном Ултургашевым и Марианной Монгуш, которые лично ходят по кабинетам своего министерства, раздавая деликатные указания. Собственность оформляют на подставных: охранников, техничек и пр. А беспокоиться, вероятно, есть за что: если Фортуне не удастся сфабриковать итоговые протоколы и подменить избирательные бюллетени, и «партия жуликов и воров» получит только свои голоса, которых будет на уровне 10-15%, то Кара-оолу точно в кресле Главы до 21-го года не усидеть... И хорошо, если обойдётся без громкого судебного процесса и большого срока, как у его коллег губернаторов Гайзера и Хорошавина. Тут, похоже, даже Шойгу, у которого периодически взрываются разворованные военные склады, выручить не сможет.

Но не только Шолбан Кара-оол чувствует ожидаемые перемены. Похоже, к ним уже готовятся некоторые заместители Главы. Например, А. Чудаан-оол, у которого недавно отобрали полномочия по связям с правоохранительными органами, под предлогом лечения прибыл в Москву и сдал в Администрацию Президента свои документы, чтобы попасть в шорт-лист возможных претендентов на должность Главы республики. В его окружении уверены, что он свои действия согласовал с Шойгу и рассчитывает на его поддержку.

Но он в своем желании порулить республикой не одинок. Уже давно в высоких кабинетах сформирован пакет документов на другого заместителя – А.Щура, недавно покинувшего пост министра внутренних дел республики. Судя по всему, он тоже примеряет на себя высокие полномочия и, по-видимому, рассчитывает на чью-то помощь. Однако ни Чудаан-оол, ни Щур Кара-оола в качестве сменщиков не устраивают хотя бы потому, что он намерен на посту Главы отмотать ещё и четвёртый срок, поскольку привык к властным полномочиям и абсолютной безответственности. Но, судя по всему, Кара-оол больше боится Щура, чем Чудаан-оола, поскольку стал в узком кругу говорить о том, что Щур – «не командный игрок» и он ему не доверяет. В связи с этим пресс-служба правительства сделала утечку компромата в отношении Щура, в соответствии с которым его не то что в Главы Тувы нельзя двигать, но и оставлять в заместителях Кара-оола опасно.

Из того, что уже размещено пресс-службой в Интернете, следует, что генерал Щур как минимум нечистоплотен. В частности, он, будучи начальником полиции Ростовской области за бюджетный счёт отремонтировал Mercedes-Benz Gelandewagen, стоящий якобы на учёте управления вневедомственной охраны, который на самом деле подлежал списанию. За ремонт было уплачено свыше 2 млн. рублей. Как сообщает «161.ru», машина обходится полиции в копеечку – на 100 км люксовая иномарка «ест» не менее 45 литров бензина, дорогим выходит и ТО. И это на фоне финансирования расходов ГУ МВД России по Ростовской области на горюче-смазочные материалы лишь в размере 27% от нормы смотрится как барство. Нужно учитывать, что оперативникам ГУ МВД России по Ростовской области «на сутки на служебный автомобиль выдаётся в среднем 3 литра бензина» и «более 50% служебных автомашин, используемых строевыми подразделениями полиции, подлежит списанию».

Но Mercedes-Benz Gelandewagen – это, как говорится, только цветочки. 42-летний Александр Щур проработал в Ростовской области чуть больше трёх лет. А след оставил приметный. В бытность службы в Ростове первый замначальника ГУ МВД России по Ростовской области Щур прославился и другим. Например, источник полагает, что «напрашивается логичный вывод о том, что в ходе «борьбы с организованной преступностью» Щур не забывал дружить с её представителями» и однажды «замолвил словечко за крупного обнальщика по просьбе приятеля, «уралмашевца» Терентьева», уголовное дело которого «спустили на тормозах». Сотрудники ГУЭБиПК МВД и УФСБ по Ростовской области, которые задерживали Григорьева, по сути, остановили конвейер обнальной площадки, которая была существенной частью доходов «подольской» банды. «Однако в середине марта стало известно, что обвинение в создании ОПС, а также выводе колоссальной суммы за рубеж ему так и не предъявили». Источник полагает, что без Щура тут не обошлось: «высокопоставленный силовик замолвил словечко за Григорьева по просьбе своего приятеля – «уралмашевца» Сергея Терентьева», говорится в материале «Компромата.net».

Но это – не самый громкий скандал в биографии Щура. Он рассчитывал возглавить главк в Ростове, однако его подкосило уголовное дело, возбужденное в связи с кражей из городского отдела полиции Ростова и продажей бандитам из соседнего Краснодарского края большого арсенала оружия. Общая сумма украденного превышает 3 миллиона рублей. По версии следствия, «в течение года из хранилища было украдено 246 единиц огнестрельного... оружия, а также 103 боеприпаса к ним. Часть оружия была продана, часть закопана под Батайском, а ещё несколько единиц нашли в машине начальника УМВД Ростова, когда он направлялся с арсеналом похищенного из Краснодарского края в Ростовскую область». Всем этим занимался подчинённый А. Щура начальник УВД Ростова-на-Дону полковник Д.Тарасенко. Когда пропажа вскрылась, тот лично выехал в соседний регион, чтобы экстренно собрать оружие и боеприпасы и успеть вернуть его до проверки. Но его случайно с оружием поймали краснодарские ДПС-ники. Скандал замять не удалось. Прокурор проявил настойчивость. Было уволено 10 сотрудников, неполное служебное соответствие объявлено 12 полицейским из них четырём – строгий выговор. Щур срочно стал искать новое место службы. «Приземлился» он уже в Кызыле.

В связи с этим любопытно пожелание, с которым его напутствовали журналисты Ростова: «Пожелаем удачи генералу Щуру. Надеемся, в Тыве он не станет предлагать оперативникам подкинуть неугодным журналистам наркотики или устроить ДТП». («1Рнд»). Правда, до этого дело не дошло. Щура уволили с поста министра внутренних дел Тувы после побега 14 апреля из изолятора «Барун-Хемчикский» девяти заключенных. Против начальника изолятора возбудили дело о халатности, а министра попросили написать заявление.

Конечно, слив компромата на Щура простой случайностью не назовёшь. Думается, это не последний выпад против него. И зная характер Кара-оола, дело может закончиться его досрочной отставкой.

Но не только с ним и с Чудаан-оолом обострились отношения у Главы правительства. С некоторых пор не наблюдается взаимопонимания и с первым заместителем – вышел из доверия Шолбан Хопуя. А история развивалась так. У Шолбана Кара-оола давнишнее противостояние с Голевской горнорудной компанией бизнесмена Прохорова, который «не хочет делиться». Он дал указание Хопуе организовать федеральную проверку исполнения Голевской компанией инвестиционного соглашения. Но в Москве, видимо, сочли неприличным проверять исключительно Прохорова, у которого крепкие позиции в Кремле. И Хопуя, следуя советам федеральных чиновников, инициировал проверку не одного, а всех участников инвестиционного процесса в республике. У Прохорова никаких нарушений не нашли, а под удар попали китайцы, Байсаров, Тардан-Голд, Евраз-групп и Северсталь, которые теперь могут лишиться лицензий на добычу полезных ископаемых. Скандал случился нешуточный. Хопуя своей вины не признаёт и заявляет, что во всём виновата зам. министра природных ресурсов Долана Санчаа, направившая соответствующую просьбу в Москву. Похоже, её уже уволили, а кабинет опечатали. Кара-оол, конечно, не может признаться, что давал команду «давить» только компанию Прохорова и теперь вынужден заявлять, что это он сам якобы инициировал проверку ВСЕХ ИНВЕСТОРОВ. Но отношения между Кара-оолом и Хопуей дали трещину. По слухам, у Хопуи тоже приняли документы в Администрации Президента. Значит, и у него появились шансы попасть в шорт-лист претендентов на кресло Главы республики.

Все эти дрязги внутри руководства правительства Тувы накануне выборов, естественно, снижают шансы «Единой России» на победу. Помнится, в 2006 году Шолбан Кара-оол, будучи заместителем Шериг-оола Ооржака, помогал Василию Оюну на выборах в надежде, что проигрыш «Единой России» на выборах повысит его шансы занять кресло Ооржака. Сегодня Хопуя, Чудаан-оол и Щур находятся точно в таком же положении. Посмотрим, как «ляжет карта» и как они будут вести себя сейчас.

Я продолжу публикации на эту тему в следующих номерах газеты.

Кондрат Пчёлкин