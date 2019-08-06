Прокуратура: Нападение на кандидата в депутаты пока не расследовано

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Прокуратурой республики рассмотрен Ваш запрос о представлении информации о результатах рассмотрения обращения Салчака Ю.Ш. о воспрепятствовании реализации его избирательных прав и.о. председателя администрации района Кашпык-оол Ч.К.

23.07.2019 в прокуратуру республики поступило обращение Салчака Ю.Ш. об осуществлении контроля за расследованием МО МВД России «Барун-Хемчикский» уголовного дела в отношении Кашпык-оол Ч.К., которой изъяты подписные листы у сборщика подписей.

Данное обращение Салчака Ю.Ш. в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 25.07.2019 направлено прокурору Бай-Тайгинского района для рассмотрения по существу.

Кроме того, МСО СУ СК Барун-Хемчикского района по обращению Салчака Ю.Ш. организована проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, которая в настоящее время не завершена.

О законности принятого МСО СУ СК Барун-Хемчикского района решения по результатам проверки можете узнать в прокуратуре Бай-Тайгинского района,

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его заместителю прокурора республики или в суд.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры РТ О.Ю. Единосяк