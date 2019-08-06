Газета РИСК
 Логин: Пароль:

   Регистрация
   Забыли пароль?
   Помощь
    Главная
Свежий
номер
  Архив
Архив
газеты
  Новости
События
в Туве
  Объявления
Куплю /
Продам
  Опросы
Наши вопросы,
ваши ответы
  Форум
Дискуссии,
обсуждения

Сообщение для всех: "Если у вас имеются проблемы с работой сайта risk-inform.ru, попробуйте воспользоваться сайтами http://risk-inform.com, http://riskinform.livejournal.com или http://vk.com/risk_inform"

pix
Навигация
Случайное фото
Скачки на приз первого президента Тувы Шериг-оола Ооржака. Раздел: Родной край
Комментариев: 16
Погода
Кто на сайте
Вы Анонимный пользователь. Вы можете зарегистрироваться, нажав здесь.
Anonymous Гостей: 99
User Пользователей: 0

Связь установлена risk-inform.com
Anonymous Гостей: 51
User Пользователей: 0
вКонтакте
Твиттер
Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 30, 6 августа / Прокуратура: Нападение на кандидата в депутаты пока не расследовано
   
 
Версия для печати A- | A | A+ 12pt

№30, 6 августа 2019 года.

    Факты, аналитика, суждения
Факты, аналитика, суждения

Прокуратура: Нападение на кандидата в депутаты пока не расследовано

Петрову Л.Ф.

ОТВЕТ

Прокуратурой республики рассмотрен Ваш запрос о представлении информации о результатах рассмотрения обращения Салчака Ю.Ш. о воспрепятствовании реализации его избирательных прав и.о. председателя администрации района Кашпык-оол Ч.К.

23.07.2019 в прокуратуру республики поступило обращение Салчака Ю.Ш. об осуществлении контроля за расследованием МО МВД России «Барун-Хемчикский» уголовного дела в отношении Кашпык-оол Ч.К., которой изъяты подписные листы у сборщика подписей.

Данное обращение Салчака Ю.Ш. в соответствии с ч. 3 ст. 8 Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 25.07.2019 направлено прокурору Бай-Тайгинского района для рассмотрения по существу.

Кроме того, МСО СУ СК Барун-Хемчикского района по обращению Салчака Ю.Ш. организована проверка в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ, которая в настоящее время не завершена.

О законности принятого МСО СУ СК Барун-Хемчикского района решения по результатам проверки можете узнать в прокуратуре Бай-Тайгинского района,

В случае несогласия с данным ответом Вы вправе обжаловать его заместителю прокурора республики или в суд.

Начальник отдела по надзору за соблюдением федерального законодательства прокуратуры РТ О.Ю. Единосяк

(прочитано 505 раз)

 http://risk-inform.ru/article_8162.html
0

Остальные материалы номера 30:
 
   
   
 
Материалы по теме:
» Жулики в Туве всегда вне конкуренции (№30, 6 августа)
» Власть на дне: В регионах испытание выборами (№29, 30 июля)
» Нужно оградить кандидатов в депутаты от преступных действий чиновников! (№28, 23 июля)
» Предвыборный марафон с препятствиями и сюрпризами (№28, 23 июля)
» Выборы в Туве: Глава республики во главе списка «Единой России» (№27, 16 июля)
» Не упустить шансы на перемены (№26, 9 июля)
» Будут ли избирательные участки обеспечены электронными урнами и видеокамерами? (№26, 9 июля)
» Прокуратура: «Вертолёт летал за больным». А Шолбан Кара-оол – заяц-безбилетник? (№26, 9 июля)
» Пан или пропал: Кто не с нами – тот против нас! (№26, 9 июля)
» Зачем нам такая прокуратура вместе с её прокурором Боровковым? (№25, 2 июля)
» С партиями разобрались. К выборам готовы (№25, 2 июля)
» Выборы в Туве начались с манипулирования избирательными округами (№24, 25 июня)
» Неужели фальсификации на выборах – это политика государства?! (№23, 18 июня)
» Кара-оол, Тамоев, Оюн – куда подевался ваш рейтинг? (№23, 18 июня)
» Выборы в Туве: кто даст бой партии жуликов и воров? (№22, 11 июня)
» Коррупционные самолёты требуют тщательного расследования! (№21, 4 июня)
» Организованное преступное сообщество в Туве: А где прокуратура? (№18, 14 мая)
» Люди Тувы требуют честных выборов (№17, 30 апреля)
» Выборы в Туве должны быть честными! (№16, 23 апреля)
» Почему прокуроры вместо борьбы с коррупцией запугивают журналистов? (№14, 9 апреля)
» Прокуратура: Коррупции на стройке «Терапии» нет, а вот журналисты злоупотребляют! (№14, 9 апреля)
» Тува в ожидании перемен (№13, 2 апреля)
» Прокурорско-судейская рулетка в действии (№10, 12 марта)
» Прокуратура Тувы покрывает воровство на строительстве «Терапии»? (№9, 5 марта)
» Губит людей не пиво – губит людей глава! (№9, 5 марта)
» Воровство на стройках Тувы при свете дня (№8, 26 февраля)
» Прокуратура против свободы слова? (№2, 15 января)
» Помогут ли Кара-оолу дорогие друзья из Генпрокуратуры? (№49, 18 декабря)
» Затишье перед парламентскими выборами в Туве (№47, 4 декабря)
» На службе у криминального губернатора (№43, 30 октября)
» Тысяча голосов за гастарбайтера Тамоева? Не унижайте нас! (№37, 18 сентября)
» Нардепуки обещают переобещать обещанное (№34, 28 августа)
Материал входит в разделы тематического архива:
 
   

Храните деньги в сберегательной кассе (Ксения Собчак).

up Газета Внеклассно О нас Пользователи up
   • Свежий номер
 • Архив газеты
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
 • Тематический архив
 • Карикатуры
 • Юмор		  • Новости
 • Опросы
 • Календарь обещаний
 • Доска объявлений
 • Форум		  • Обратная связь
 • Статистика
 • Помощь		  • Регистрация/Вход
 • Добавить новость
 • Добавить фото		  
Материалы сайта предназначены для лиц 16 лет и старше. Ответственность за достоверность опубликованных материалов несут авторы. Мнение автора не всегда отражает точку зрения редакции. При полном или частичном использовании материалов, ссылка на газету «РИСК» обязательна. Для сетевых изданий обязательна гиперссылка на сайт «РИСКа» — risk-inform.ru
Страница газеты РИСК в Телеграме Для писем Лента новостей RSS Мобильная версия сайта Зеркало сайта
Страница газеты РИСК в Живом Журнале Страница газеты РИСК в Твиттере Страница газеты РИСК вКонтакте Страница газеты РИСК в YouTube
Борьба с неправдивой информацией о событиях в Украине Рейтинг@Mail.ru Счетчик PR-CY.Rank