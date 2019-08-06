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№30, 6 августа 2019 года.

Мусорные власти

Мусорные власти

Газета «РИСК» взяла шефство над темой борьбы за деньги, получаемые за уборку и утилизацию твёрдых коммунальных отходов в республике. Суть проблемы видится в том, что правительство Тувы привыкло через своих людей в жилищно-коммунальной сфере присваивать средства, предназначенные на эти цели. И когда красноярская компания ООО «СТ-ТБО» неожиданно для них выиграла публичный аукцион и получила официальный статус регионального оператора по уборке отходов, чиновники, и прежде всего сам Глава республики Шолбан Кара-оол, видимо, пришли в бешенство от мысли, что эти доходы проплывут мимо их карманов. И развязали настоящую войну за право убирать в республике мусор.

Но войну ведёт не лично сам Кара-оол, а посредством негласных указаний через своих подчинённых – мэрии г.Кызыла и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РТ. Наиболее откровенно безответственно и противозаконно ведёт себя Минстрой, который в своё время провел аукцион и подписал по его итогам соответствующее соглашение с красноярской компанией. Сначала оно немотивированно в одностороннем порядке разорвало соглашение с ООО «СТ-ТБО», а затем обратилось в Арбитражный суд с соответствующим исковым заявлением. Кроме этого, оно предупредило все управляющие компании республики о прекращении перечислять платежи ООО «СТ-ТБО» за вывоз мусора из придомовых территорий. Такой своеобразный финансовый блэкаут.

Расчёт был простой: оператор, оказавшись без денег из-за непоступления средств за выполненную работу, сам тихо уйдёт с рынка. Не вышло. У красноярской компании оказались толковые юристы, которым не составило труда поставить министерство на место. Следуя букве закона, «СТ-ТБО» также обратилось в Арбитражный суд с требованием признать действия министерства противоречащими законодательству, а также об обязывании одной из саботирующей Управляющей Компании ЖЕУ‑2 оплатить оказанные ей услуги. Таким образом, битва за деньги, получаемые в ходе уборки твёрдых бытовых отходов в Туве, переместилась из чиновных кабинетов в залы судебных заседаний.

Все три дела, рассмотренные в Арбитражном суде Тувы, закончились решениями в пользу ООО «СТ-ТБО». На прошлой неделе было рассмотрено дело по взысканию в пользу красноярской компании стоимости услуг, оказанных в октябре-ноябре 2018 года. С Управляющей Компании взыскано 658 тыс. рублей в счёт оплату услуг, 56 тыс. неустойки и 19 тыс. рублей государственной пошлины. Это более 733 тыс. рублей, не считая судебных расходов, которые будут предъявлены после вступления решения в законную силу.

Позиция представителя Управляющей Компании «ЖЕУ-2» была проста – он понимал слабость своей правовой позиции и обоснованность исковых требований, поэтому сконцентрировался на выражении недовольства тарифами услуг по вывозу отходов и без мотивации снова ходатайствовал об отложении рассмотрения дела. Однако представитель ООО «СТ-ТБО» парировал возражения тем, что тарифы утверждает не региональный оператор, а Комиссия по тарифам правительства РТ, а ознакомиться с материалами дела ответчик мог заблаговременно. Так что решение суда об удовлетворении исковых требований ООО «СТ-ТБО» к Управляющей Компании «ЖЕУ-2» в полном объёме неожиданным для сторон не стало.

А двумя днями ранее в апелляционной инстанции Третьего Арбитражного Апелляционного суда рассматривалась жалоба Минстроя на Решение Арбитражного суда Республики Тыва по заявление ООО «СТ-ТБО» к Минстрою РТ о признании недействительным приказа о лишении его статуса регионального оператора твёрдых бытовых отходов. Как и ожидалось, никаких чудес не произошло, и решение о признании действий министерства незаконными осталось в силе. Оно вступило в силу сразу после его оглашения.

Но этими решениями дело не заканчивается. 12 августа т.г. ожидается рассмотрение в Третьем Арбитражном Апелляционном суде жалобы Минстроя на решение по другому делу – о признании незаконным победителем аукциона ООО «СТ-ТБО» по итогам аукциона, проведённого Минстроем РТ. Не станем загадывать, но надежд на изменение решения Арбитражного суда Республики Тыва в пользу Минстроя микроскопически мало, поскольку в ходе рассмотрения дела в суде выяснилось, что претензии Минстроя в части перечисления со стороны ООО «СТ-ТБО» залога в 500 тыс. рублей на счёт Минстроя и представления банковскую гарантии противоречат материалам дела.

В судах пока не приняты окончательные решения по двум делам, касающихся деятельности предприятия. 13 августа в Кызылском городском суде состоится рассмотрение глупейшего заявления некой Хертек к ООО «СТ-ТБО». Там оснований для его удовлетворения ещё меньше. Не станем предварять исход их рассмотрения, хотя позиция Минстроя и его соратников из числа недобросовестных граждан понятна – любыми способами избавиться от красноярской компании, не желающей платить руководству правительства Тувы откаты. А также передать эту деятельность в МУП «Благоустройство», чтобы, как и прежде, было удобнее воровать.

Об итогах рассмотрения других дел читайте в следующих номерах газеты.

Редакция

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 http://risk-inform.ru/article_8164.html
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Остальные материалы номера 30:
 
   
   
 
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