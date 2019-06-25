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Главная / Архив / Архив газеты «РИСК экспресс» за 2019 год / № 24, 25 июня / Путин ответил на вопросы утилизации отходов
   
 
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№24, 25 июня 2019 года.

Путин ответил на вопросы утилизации отходов

В Туве вопрос утилизации бытовых отходов из чисто коммерческого медленно приобретает политический смысл. Проблема настолько остра, что от её разрешения может зависеть судьба Главы правительства Тувы Ш.Кара-оола. Не случайно обсуждение вопроса утилизации мусора в ходе «Прямой линии» с президентом Путиным началось со звонка 15-летней школьницы Адушкиной, которая поделилась с главой государства опасениями по поводу раздельного сбора мусора. По её словам, несмотря на существование пунктов раздельного сбора отходов, по сути, «его всё равно сваливают в одну кучу». Вопросы про мусор вошли в тройку самых часто задаваемых в ходе «Прямой линии». Россиян чрезвычайно волнуют зловонные перегруженные полигоны и свалки на окраине городов и рядом с домом.

Да, действительно, нерадивые губернаторы уже не первый год пытаются в стране отложить систему раздельного сбора отходов. При этом его сваливают в одну кучу, на что и пожаловались россияне. Таким образом, как считает Глава государства, проблема мусора имеет три составляющие. Первая – нужно не захоронение мусора на полигонах, а его утилизация. Вторая – необходима организация раздельного сбора отходов для дальнейшей его переработки. И третья – стоимость вывоза мусора.

Проблема в том, что губернаторы, не имея подходов к решению проблем, а порой и желания вникнуть в её суть, хотели бы свести проблему к созданию новых полигонов хранения мусора, и тем ограничиться. К ним относится и премьер Тувы Шолбан Кара-оол. Такая схема хороша тем, что при ней сложно подсчитать объёмы вывезенного мусора, что позволяет бесконтрольно и безопасно воровать достаточно серьёзные средства населения, предприятий и бюджетов, выделяемых по этой программе. На примере МУП «Благоустройство» мы уже показывали, как племянник губернатора бессовестно ворует миллионные суммы путём нехитрых приписок. В этом плане утилизация мусора путём строительства мусороперерабатывающего завода хоть дорога, хлопотна и требует профессионализма, но даёт решения, по крайней мере, в части учёта мусора, его разделения и переработки.

Семьдесят миллионов тонн отходов в год – серьёзный вызов государству и местным властям. Поэтому и принята федеральная программа по строительству двухсот мусороперерабатывающих комплексов по всей стране, один из которых должен быть построен в Кызыле.

Отдельная тема – это тарифы на вывоз мусора. Объёмы вывоза отходов жизнедеятельности таковы, что стоимость вывоза мусора (тариф) очень сильно беспокоит население и предприятия. Вот как на этот вопрос из Омска ответил президент Путин: «никто раньше вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Во-вторых, сегодня никто не хочет, чтобы рядом с домом были какие-то свалки или полигоны, значит, приходится их везти подальше, а это тоже деньги, это же транспорт надо использовать, горючку надо тратить на это и платить водителям и так далее, и так далее. То есть в принципе это действительно может быть дороже». Но главное, отметил президент, чтобы «нашёлся, в конце концов, хозяин: либо это управляющая компания, либо региональный оператор».

Как известно, в Туве уже выбран по конкурсу такой региональный оператор – ООО «СТ-ТБО». И главная задача местных властей – наладить с ним работу. К сожалению, амбиции и жажда наживы тувинского руководства препятствуют тому, чтобы в республике был налажен порядок в этом деле.

Редакция

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 http://risk-inform.ru/article_8082.html
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