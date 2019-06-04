Коррупционеры получили судебный отлуп

Битва за деньги, получаемые в ходе уборки твёрдых бытовых отходов в Туве, переместилась из чиновных кабинетов в залы судебных заседаний. На прошлой неделе в Арбитражном суде Республики Тыва было рассмотрено два из трёх арбитражных дел с участием ООО «СТ-ТБО». В первом случае суд рассмотрел заявление Минстроя Тувы о признании Соглашения между Минстроем и ООО «СТ-ТБО» об организации деятельности по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на территории Тувы не действительным.

Позиция представителя Минстроя Владыкиной была проста и понятно. По её версии, ООО «СТ-ТБО» – Ответчик – был незаконно признан Минстроем РТ победителем аукциона, поскольку не выполнил его условия – не перечислил залог в 500 тыс. рублей на счёт Минстроя и не представил банковскую гарантию. Ответчик утверждал, что претензии явно надуманны и преследуют одну цель – лишения его статуса оператора бытовых отходов. Представители Казначейства Тувы и Минфина РТ поддержали исковые требования Минстроя, хотя обосновать свою правовую позицию так и не сумели.

Но в ходе судебного разбирательства выяснилось, что и банковская гарантия была представлена, и 500 тыс. рублей перечислены на счёт Минстроя. Однако Минстрой за день до проведения аукциона вдруг вернул деньги Ответчику. Поэтому считает, что денег и не было... Судья Л. Маады поинтересовалась, чем Минстрою не понравились эти деньги. Оказалось, что они были перечислены не на тот счёт. Но вины в этом Ответчика не было, поскольку именно этот счёт был указан Минстроем в аукционной документации. Но это совсем не смутило Владыкину, которая смело и решительно отстаивала принципиальную позицию Минстроя любыми путями избавиться от этого оператора в пользу МУП «Благоустройства», возглавляемого племянником и бывшим личным шофёром Главы правительства Ш.Кара-оола.

Но нужно отдать ей должное: она далеко не дура и быстро поняла абсурдность своей позиции в суде. В связи с этим она сначала заявила ходатайство о приостановлении рассмотрения дела до окончательного разрешения другого арбитражного дела, никак не связанного с этим делом. А получив отказ, предъявила суду уточнённое исковое заявление уже с другим предметом требований. Получив ещё один отказ, она заявила ходатайство об отложении, сославшись на бардак в министерстве, вследствие которого до неё вовремя не дошли пояснения Ответчика. Суд пошёл ей на встречу и дал сутки на ознакомление, однако это положения Минстроя не спасло. Вердикт был неумолим: в иске Минстроя к ООО «СТ-ТБО» отказать.

А тем временем состоялось решение арбитражного суда по другому делу – по иску ООО «СТ-ТБО» к Минстрою РТ о признании недействительным приказа от 1 марта 2019 года о лишении его статуса оператора твёрдых бытовых отходов. Вкратце ситуация по этому делу уже описывалась в газете, поэтому без повторов поясняем смысл разбирательства 30 мая.

Как уже сообщалось, Минстрой РТ издал приказ, согласно которому ООО «СТ-ТБО» лишалось статуса оператора, при этом министерство вообще в нём не указало никаких оснований, что уже является достаточным основанием для признания его недействительным. По ходу судебного разбирательства Минстрой придумал два обоснования, но они, как говорится, «не лезли ни в какие ворота». В связи с этим Владыкина привела в качестве обоснования приказа Минстроя Протокол Роспотребнадзора РТ, установившего нарушения в деятельности со стороны ООО «СТ-ТБО».

Умиляет, какие нарушения установил Роспотребнадзор. В частности, оказалось, что четыре автомобиля, перевозящие мусор, не были оснащены приборами ГЛОНАСС. Нарушение действительно имело место. Только как оно могло повлиять на деятельность ООО «СТ-ТБО»? Что, при перевозке мусора без ГЛОНАССа мусор испортился? К тому же в Протоколе прямо указано, что указанные нарушения негативных последствий для экологии и общества не имеют. Но и это – не самое главное. Главное состоит в том, что этот документ не соответствует требованию относимости к данному делу и не может являться доказательством, поскольку был издан 26 апреля 2019 года, то есть спустя почти два месяца после издания спорного приказа Минстроя. Так что у Минстроя Тувы не было никаких оснований для оптимизма и по этому арбитражному делу. В результате итог был очевиден – СУД ПРИЗНАЛ ПРИКАЗ МИНСТРОЯ о лишении ООО «СТ-ТБО» статуса оператора твёрдых бытовых отходов НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

В судах находятся ещё два дела, касающихся деятельности предприятия. Не станем предварять исход их рассмотрения, хотя позиция Минстроя понятна – любыми способами избавиться от красноярской компании, не желающей платить руководству правительства Тувы откаты, и передать эту деятельность в МУП «Благоустройство», чтобы было удобнее воровать. Только вот населению республики такой подход не нравится.

Об итогах рассмотрения других дел читайте в следующих номерах газеты.

Редакция