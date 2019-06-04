Единоросский стыд

Зачем политики и партии отказываются друг от друга

Ценности объединяют миллионы людей. Они помогают вместе одерживать победы, дают круг общения и чувство сопричастности. Но только не в российской политике

Я вот пишу тексты. Не самое почтенное занятие, конечно, и не самое нужное, но что уж теперь, раз уж так вышло. Иногда выходит сносно, а иногда скверно, но я стараюсь честно делать эту свою странную работу. Так, чтобы потом написанного не стыдиться (ладно, тоже не всегда получается, но кто без греха). Я публикую тексты в разных изданиях. К примеру, в «Снобе». И это не случайность. Издание – не просто набор статей. Это все же сначала набор идей, вокруг которых оно хочет объединить своих читателей. Статьи – от этих идей производная. У автора, если он хоть немного себя уважает, тоже в голове какие-то идеи клубятся, и сотрудничать с явными врагами своих идей он не станет. Ну, это ведь как минимум глупо. Человек ищет единомышленников, и, кстати, читатели в этом плане от писателей не сильно отличаются. Это вещь естественная.

Все, конечно, любят при случае порассуждать об объективности и высоких стандартах, и это хорошо. Рассуждать хорошо, а соблюдать еще лучше. Грань между честной мыслью и откровенной пропагандой иногда тонка, но ведь и понятные границы у объективности все-таки есть, и уже в отборе возможных тем наличие этих границ сказывается. «Российская газета» едва ли напишет хвалебную оду Алексею Навальному, даже если вдруг Алексей Навальный изобретет вечный двигатель и лекарство от всех болезней.

Странно было бы видеть сочинение знаменитого мясника в каком-нибудь «Вестнике веганства». Ну или опус человека оппозиционных взглядов на сайте телеканала Russia Today. Не потому, что оппозиционные взгляды непременно прекрасны, а сайт Russia Today ужасен и дик. Это вопрос вкуса и выбора. Одному, говорят, нравится попадья, другому попова дочка, а третьему свиной хрящик.

Но, сделав свой выбор, я скрыть его не пытаюсь. Услышав вопрос «Где можно почитать твои тексты?», я не начинаю бледнеть, потеть и мямлить. Не говорю стыдливо: «Ну, там, в интернете, сайты, знаете ли, есть разные». Я говорю: «В “Снобе”». И другие издания, с которыми сотрудничаю, называю, конечно, тоже. Мысли мои, наверняка, нехитрые и мир не потрясут, но я за них отвечаю.

Извините за этот затянувшийся набросок автобиографии. Просто рассуждать легче о том, в чем хоть немного, да разбираешься. Дальше речь, как водится, пойдет о политике, а у политической партии и журнала больше общего, чем может показаться. А впрочем, едва ли у токаря (если только он не на секретном заводе болванки для ракет делает) есть осмысленный повод скрывать, на каком именно предприятии он работает. И у водителя автобуса – утаивать номер автобусного парка. Однако довольно, пора уже и о политике поговорить.

В России 30 мая официально стартовала кампания по выборам глав регионов и депутатов парламентов разных уровней. И – сюрприз – тут же выяснилось, что врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов (член партии «Единая Россия» с 2003 года) идет на выборы как самовыдвиженец. Из самых лучших, разумеется, соображений: «Надо быть над политическими амбициями, поэтому я решил идти не от какой-либо партии, а самовыдвиженцем. Чтобы быть независимым от тех или иных взглядов». И мы к этим соображениям чуть позже вернемся.

Еще раньше выяснилось, что на выборах в Московскую городскую думу кандидаты, связанные с «Единой Россией», эту свою связь афишировать не будут. Мэрия, отвечающая за правильный результат, этого не хочет. В ЕР, правда, по очень хитрой схеме для узкого круга кандидатов при участии узкого круга проверенных выборщиков провели праймериз, но даже и победители праймериз едва ли будут афишировать свою партийность. И легко предположить, что в некоторых регионах ноу-хау двух столиц тоже возьмут на вооружение.

Любопытно получается, да? Партия – ну, почему-то принято так считать – это объединение единомышленников. У партии есть идеология, есть понимание целей и задач, есть сторонники, интересы которых партия выражает. Ради реализации этих целей, ради того, чтобы страна развивалась в соответствии с идеологией, которая членам партии кажется правильной, члены партии идут на выборы всех уровней – от муниципальных до президентских. Это как раз и называется политикой. Партия – это про ценности, а партийная политика – про борьбу за эти самые ценности.

Выборы любого уровня – это высшая точка политической жизни. Да, даже муниципальные. Не говоря уж о выборах парламента столицы или главы второго города в стране.

Единороссам бы ликовать: в Государственной думе у них конституционное большинство, рейтинг партии, хотя и падает стабильно в последние месяцы, все равно выше, чем у любых системных конкурентов. И кандидат, которого они поддерживали, стал в очередной раз президентом, переиграв соперников с разгромным счетом. А они почему-то не ликуют. Они почему-то стесняются.

Когда партийный политик (политик!) перед выборами, перед пиком своей политической карьеры, то есть, говорит, что «надо быть выше политических амбиций», это, выражаясь мягко, вызывает вопросы. Получается, что исповедуемые его партией ценности – не вполне его ценности, что ли? Он хочет отстаивать какие-то другие? А зачем он тогда вступал в партию и не первое десятилетие в ней состоит? И что об этом думает партийное руководство?

И если партийному руководству ситуация кажется нормальной (а она, похоже, кажется – никто ведь не возмущается, глядя, как единороссы со стажем превращаются в независимых самовыдвиженцев), то зачем вообще такая партия? Может, распустить ее от греха и не позориться? Есть, конечно, своя смелость в том, чтобы так вот наглядно демонстрировать, что партийная система в России давно уже превратилась в фикцию, со стороны смотреть даже немного смешно, но если изнутри смотреть, должно же, наверное, появляться что-то вроде чувства неловкости.

Во власть они хотят, а партии своей стыдятся. Оно и неудивительно, если под словом «ценности» понимаются не тезисы партийной программы, а килограммы наличных в вакуумной упаковке, виллы на берегах чужих озер и безусловная преданность начальству вне зависимости от того, что начальство в данный момент творит.

Можно было бы уже и привыкнуть, а все-таки странно. Странно, что стыдятся они не результатов собственных многолетних трудов, благодаря которым само название «Единая Россия» способно создать кандидату на выборах дополнительные проблемы, а только этого несчастного названия. Букв, а не дел.

И главное – это ведь все совсем нелепая маскировка. В стране с несложившейся партийной системой есть две настоящих партии – партия начальников, имеющая карт-бланш на самые дикие действия, и партия подчиненных, у которых последовательно отнимают остатки прав. И любой подневольный член партии подчиненных отлично понимает, к какой партии принадлежит начальник, вне зависимости от того, что за партбилет скрыт в нагрудном кармане дорогого начальственного пиджака.

Иван Давыдов

«Сноб»